共享收件箱软件 - 最热门应用 - 塞浦路斯

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
共享收件箱软件为团队创建了一个共同处理电子邮件的协作环境。这些工具可以将多个电子邮件帐户整合到一个收件箱中，从而简化电子邮件管理。通常，企业有一个用于查询或客户服务的主要电子邮件帐户，可供不同员工访问，但缺乏协作响应能力。共享收件箱解决方案通过提供一个平台来解决这个问题，团队可以利用众包知识和应用内通信共同响应外部查询。此外，他们还提供用于围绕电子邮件查询构建工作流程和任务的工具。 这些共享收件箱从电子邮件软件提供商提供的帐户中提取电子邮件，从而实现协作讨论和响应。它们通常作为独立的解决方案运行，可以与 CRM 软件集成，确保客户交互的无缝记录。与任务管理软件的集成也很常见，允许用户轻松创建与电子邮件或票务相关的任务。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Freshdesk
freshdesk.com
Freshdesk（Freshworks Inc. 的产品）通过现代化、直观的客户支持软件帮助企业轻松取悦客户。 Freshdesk 将通过电子邮件、网络、电话、聊天、消息和社交传入的请求转换为工单，并统一跨渠道的工单解决方案。此外，强大的自动化和人工智能功能，如自动工单分配、优先工单、客服人员协助，甚至发送预设回复，有助于简化支持流程。 Freshdesk 还增强了团队协作，与一系列第三方工具集成，提供预测支持功能和现场服务管理。报告和分析功能提供发展业务所需的见解。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一种人工智能驱动的服务解决方案，易于设置、使用和扩展。 Zendesk 解决方案开箱即用，并且在发生变化时易于修改，从而使企业能够更快地发展。 Zendesk 还帮助企业利用尖端的 AI 服务团队更快、更准确地解决客户问题。 Zendesk AI 建立在数十亿次 CX 交互之上，可在从自助服务、客服人员到管理员的整个服务体验中加以利用，帮助您大规模发展和高效运营。 Zendesk 为客服人员提供他们所需的工具、见解和上下文，以便他们在任何渠道（无论是社交消息、电话还是电子邮件）上提供个性化的服务体验。 Zendesk 汇集了服务团队所需的一切 - 从个性化对话和全渠道案例管理...
Intercom
intercom.com
Intercom 是唯一完整的客户服务解决方案，可在自动化和人工支持方面提供无缝的客户体验，从而提高客户满意度，同时降低成本。我们正在构建一个未来，大多数客户对话都可以在不需要人工支持的情况下成功解决，从而使团队能够腾出时间来处理更高价值的客户对话。 包括 Atlassian、Amazon 和 Lyft Business 在内的超过 25,000 个全球组织依靠 Intercom 提供任何规模的无与伦比的用户体验。 Intercom 的平台每月发送超过 5 亿条消息，并可与每月超过 6 亿的活跃最终用户进行交互。 Intercom 成立于 2011 年，得到 Kleiner Perkins...
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 在竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
Tidio
tidio.com
Tidio 是客户服务软件领域的全球领导者。 Tidio 的用户友好型平台使全球 300,000 多家企业能够为其客户提供更智能、更快速的支持。 凭借全套客户服务解决方案，Tidio 提供实时聊天、聊天机器人、票务和人工智能驱动的虚拟支持代理，帮助您解决客户问题并提高转化率。 Tidio 的软件可在所有主要内容管理系统、电子商务平台和社交媒体渠道上运行。 Tidio 成立于 2013 年，现已拥有 180 多名员工，并在旧金山、什切青和华沙设有办事处。 Tidio 为来自 205 个以上国家/地区的各种规模的客户提供服务，包括梅赛德斯、壳牌和 Praktiker。每月有 5.1 亿独立用户...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城市。
Zoho TeamInbox
zoho.com
用于团队协作和透明度的共享收件箱工具。 Zoho TeamInbox 旨在使团队内的群组电子邮件对话变得透明。发送和接收群组电子邮件、委托所有者进行对话、进行内部讨论、与团队共同撰写电子邮件、高效管理您的收件箱 - 所有这些都在一个屋檐下进行。 Zoho TeamInbox 是用于团队外部通信和团队内部协作的单一工具。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。我们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且您可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。欲了解...
Crisp
crisp.chat
Crisp 是终极一体化多渠道客户支持平台，可帮助企业立即与等待支持的客户或潜在客户建立联系。凭借其快速发展的工具集，Crisp 正在引领公司通过客户驱动的革命，通过对话来实现高速增长。客户使用 Crisp 为潜在客户提供现代客户生命周期体验、产生更多合格的销售线索、增强客户帮助并提高客户满意度，从而实现全球收入的增长。立即免费开始使用 Crisp，加入 400 000 家企业的行列：通过 scrap.chat 借助简单的用户体验，公司可以为公司内的每个人构建共享收件箱。 Crisp 是您管理多渠道客户支持策略的一站式平台。使用 Crisp 时，您将访问以下内容： - 网站聊天小部件 - AI...
Missive
missiveapp.com
Missive 于 2015 年在加拿大魁北克市推出。目前由 3 名联合创始人和 2 名员工组成。 Missive 是一款将团队收件箱和聊天集中在一起的应用程序。它在构建时就考虑到了协作，以集中您团队的沟通。在其众多功能中，Missive 提供了四个关键功能： - 团队收件箱。 - 内部团队聊天。 - 自动化工作流程的规则。 - 集成。
Helpwise
helpwise.io
留住客户与获取新客户同样重要。忠诚的客户会产生更多收入，并以零成本为您带来推荐。提供良好的客户服务是保留客户不可或缺的一部分。 有了Helpwise，管理客户服务就变得很容易。 1. 只需几分钟即可设置您的客户服务中心。 2. 通过所有渠道与客户沟通并与您的团队协作。 3. 建立责任制，不再共享密码。 4. 设置自助服务和自动化。 5. 获得有关提高团队生产力和客户满意度的可行见解。 Helpwise 与电子邮件（例如 support@、sales@、careers@ 等）、实时聊天、Whatsapp、短信、社交媒体等集成。 开始使用 Helpwise，这是一种可为您的企业带来收入的客户...
Groove
groovehq.com
Zendesk 的清爽简单但功能强大的替代品。超过 2,000 家小型企业使用 Groove 的帮助台软件来集中和自动化其客户支持。
Trengo
trengo.com
在 Trengo，我们致力于让客户满意。我们相信，将对话转化为关系是一种竞争优势。在每次互动中释放更多真正快乐的时刻将促进这种增长。客户喜悦。总是。赢了。让我们见面吧：https://trengo.com/getdemo
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch 是一个顶级的客户沟通平台，适用于您的支持、营销和销售。借助 HelpCrunch 提高转化率和销量、改善支持并实现更快增长。功能包括： - 实时聊天 - 聊天机器人 - 知识库 - 电子邮件营销 - 弹出窗口 免费试用 HelpCrunch 14 天。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过我们的智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可以让您在 Gmail 收件箱中实现出色的团队合作。从 Gmail 内强大的共享收件箱、共享 Gmail 标签、可视化看板和智能工作流程自动化开始，Gmelius 提供了一个独特的协作平台，可与您的其他日常应用程序集成。将您喜爱的工具与我们独特的双向集成（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或通过 Zapier 连接在一起。 • 简化电子邮件管理 • 提高透明度和问责制 • 自动化和优化工作负载分配 • 简化工作流程并自动化所有繁重工作 Gmelius 提供市场上领先的共享收件箱解决方案，原因如下： 1. Gmelius 与您现有的产品无缝集成工具。 Gmeli...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家领先的 SaaS 软件提供商，旨在打造更聪明的员工和更快乐的客户。凭借一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使组织能够增强学习、简化支持并提高客户满意度。 ProProfs 致力于 100 年来让客户满意的使命，为 150 多个国家/地区的超过 1500 万用户提供服务。 ProProfs 产品包括： - 训练制作者 - 测验制作者 - 调查制作者 - Qualaroo 见解 - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel ...
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一个功能强大的短信和电子邮件通信平台，旨在通过自动化和人工智能驱动的技术提高企业生产力和客户参与度。主要产品包括团队收件箱、营销活动、自动化、人工智能集成、序列、流程和评论。 Whippy 的一体化解决方案简化了通信，无缝替换了多种工具，并使企业能够提高生产力并最大限度地实现增长。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一个人工智能驱动的聊天机器人平台，旨在彻底改变客户支持和参与。我们的人工智能驱动的聊天机器人 Milly 采用先进的自然语言处理技术，使其能够 24/7 实时理解和响应客户询问。通过与您现有的帮助中心无缝集成并轻松定制，SAAS First 可确保一致的品牌体验，同时缩短响应时间并提高客户满意度。
Helpmonks
helpmonks.com
Helpmonks 是一个完整的一体化客户互动平台。团队待办事项、客户管理功能、创建自动化工作流程、分配电子邮件、标记电子邮件以保持井然有序以及添加内部注释等功能有助于减轻您的电子邮件工作量并减轻团队电子邮件的负担。此外，Helpmonks 在每个计划中都包含一个实时聊天选项，以及一个强大的电子邮件营销平台，用于电子邮件活动和自动电子邮件触发器。此外，Helpmonks 是唯一提供多种部署模式的共享收件箱工具 - SaaS（托管）、专用云服务器和本地（自托管）选项，并且按邮箱而非按用户定价。 Helpmonks 是一款共享邮箱软件，使您的团队能够协作处理电子邮件对话。 Helpmonks 使您...
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一个简单但功能强大的团队收件箱。它是根据电子邮件客户端的熟悉程度构建的，因此对于任何习惯于通过电子邮件处理客户消息的团队来说，它都可以轻松设置和使用。当您花费一半的时间阅读电子邮件，而另一半的时间在平台之间切换以向您的团队告知所述电子邮件时，很难提高工作效率。您需要一个应用程序来帮助您更快地行动并使所有事情和每个人都在同一页面上。这是循环。它简化了您收到的所有工作通信并将其组织到一个收件箱中，并为您和您的团队提供了订单、控制和焦点。借助 Loop，不会错过任何消息，您的团队可以分配所有权、讨论客户电子邮件、交换文件、自动化工作流程以及轻松管理共享收件箱。为什么不今天尝试...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
MessageDesk
messagedesk.com
MessageDesk 是一款更智能、更简单的商务短信应用程序。我们通过专为服务、销售和支持而构建的易于使用的商务短信应用程序帮助各种规模的组织完成工作。
Unipile
unipile.com
整合电子邮件和消息传递 API，以促进在应用程序中通过 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 进行直接对话，从而提高用户工作效率和满意度。
Gridlex
gridlex.com
Gridlex 的“超可定制一体化应用程序生成器”为寻求定制运营效率的企业提供了全面的解决方案。借助包括 CRM、客户服务、帮助台票务和主数据管理在内的标准应用程序，Gridlex 允许跨字段、表单、UX、报告和集成进行广泛的自定义，以满足任何组织的独特需求。该平台因其能够将各种业务功能整合到一个具有成本效益的单一包中而脱颖而出，并得到高度响应的客户成功团队的支持，以确保无缝实施和运营。这使得 Gridlex 成为希望通过可定制的集成软件环境简化流程并增强服务交付的公司的理想选择。产品描述：超级可定制的应用程序构建器：自定义模型：开发类似数据库的结构，可以与其他模型和字段互连以增强数据管理。自...
Keeping
keeping.com
Keeping 是世界上第一个与 Gmail 集成的客户支持平台。将客户支持请求分配给团队成员、留下私人注释并设置状态 - 一切都可以在 Gmail 中完成。 Keeping 成立于 2016 年，总部位于纽约，我们为不仅仅提供客户支持的团队打造了 Keeping。如果您正忙于处理重要的客户请求和其他工作，那么我们很高兴您找到我们，因为我们为您构建了 Keeping。
Mojo Helpdesk
mojohelpdesk.com
Mojo Helpdesk 让客户服务和 IT 支持变得轻松。集中请求、分配、自动化、跟踪进度并更快地完成更多工作。 Mojo Helpdesk 是使用电子表格和电子邮件管理请求的最佳替代方案，它将所有请求置于功能强大但简单的票证跟踪系统中。通过自助服务知识库减少传入请求，通过分配和标记票证使事情井井有条，并利用自动化来提高效率。 Mojo Helpdesk 拥有超过 250 万满意用户，是 IT 专业人员、客户服务经理和代理的首选。供中小型企业、学校和教育机构、医疗保健组织、政府机构等使用。只需几分钟即可开始使用，连接到您公司或组织的 Google Workspace，然后开始管理请求、创建...
Hiver
hiverhq.com
Hiver 是一个功能强大的沟通和协作平台，可帮助使用 Google Workspace 的组织与其客户、员工和供应商进行有意义的互动。使用 Hiver 的团队可以高效管理多渠道通信、提供自助服务、自动化繁重工作、与他们喜爱的应用程序集成、确保 SLA 合规性并获得实时性能洞察，以推动更好的业务成果。永远不会离开 Gmail。 Hiver 的易用性、零学习曲线、世界一流的安全性和合规性以及 24x7 顶级支持使其成为全球 2000 多家公司值得信赖的软件。 Flexport、Pluralsight、哈佛大学、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均...
Glassix
glassix.com
Glassix 的使命是扩大对话式人工智能和全渠道客户沟通的范围，使企业能够释放其未开发的潜力并实现无与伦比的可扩展性。 凭借其 AI 全渠道功能，Glassix 重塑了客户旅程。我们超越时间界限，在每个接触点满足客户需求，甚至在休眠时间也是如此。 Glassix 受到 Nike、Avis、Nintendo、Domino's 和 Dyson 的信赖，利用其变革性技术推动任务向前发展。借助 Glassix，管理客户互动从未如此简单。我们的统一收件箱消除了对多种工具的需求，简化了工作流程管理并减少了开支。从人工智能驱动的聊天机器人到个性化问候，让您的客户在一处保持互动。 Glassix 是人工智...
Desku
desku.io
Desku.io 是一个综合平台，旨在增强客户服务和企业参与度。它集成了自动化和人工支持，通过改善关系来推动增长。 Desku.io 自成立以来受到全球数千人的信赖，提供统一的客户服务解决方案。 Desku.io 的产品包括服务台、人工智能聊天机器人、主动支持以及用于个性化客户交互的无缝平台，使业务沟通变得有效个性化。
DevRev
devrev.ai
DevRev 是一个专为 SaaS 和技术公司构建的平台，帮助后台开发与前台客户关系的快速发展相匹配。我们的使命是将最终用户、支持工程师、产品经理和开发人员聚集在一起，轻松完成最重要的事情，并在全公司范围内创建以产品和客户为中心的文化。与通用工具不同，DevRev 采用空白画布方法进行协作、搜索、GenAI 和分析，使 SaaS 公司能够通过持续开发、路线图、优先级划分、客户工程等更快地交付，以实现最大的业务影响。 DevRev 已在数千家公司的各个部门中使用，可以与您的工具共存或取代您的工具，从而带来信息对称、简化协作和融合团队。 DevRev 成立于 2020 年 10 月，从 Khosl...
ThriveDesk
thrivedesk.com
为关心的人提供的客户服务软件，来自关心的人。 借助 ThriveDesk，您可以在一个地方轻松管理所有客户支持请求，以便您可以专注于推动业务增长。
Enchant
enchant.com
与客户进行更好的对话。 我们以客户为中心的产品可帮助您提供个性化的人工智能支持。全渠道共享收件箱、知识库和实时聊天。 一切都集中在一个直观的平台上。适合各种规模的团队。
CommBox
commbox.io
CommBox 使支持和销售团队能够通过唯一的自主通信平台，通过客户首选的消息通信渠道（例如 SMS、Messenger、WhatsApp、Google Business Messages 等）更好地与客户互动。 CommBox 的 350 多家企业客户受益于呼叫中心运营成本的降低、客户满意度的提高以及座席工作效率的提高。探索 CommBox 体验：访问 www.commbox.io
BoldDesk
bolddesk.com
BoldDesk 是一款现代帮助台软件，可简化客户服务。它功能强大、可定制且经济实惠，使公司能够简化支持操作并提高客户满意度。由 Syncfusion 为您提供，Syncfusion 是一家软件组件和框架提供商，凭借其产品的实力和支持这些产品的支持服务的质量而享有盛誉。
Zowie
getzowie.com
Zowie 使在线销售的公司能够使用强大的自动化技术转移门票，通过全渠道收件箱关心客户，并使用增强的客户环境销售更多产品。 Zowie 可以充当您的独立客户服务系统，也可以通过自动化技术增强您当前的工具，例如 Zendesk、Intercom、Gorgias 以及许多其他工具。 * 免费分析您的自动化潜力 |知道你要买什么！ * 免费全渠道收件箱 |节省技术费用。 * 大量集成 |与 Shopify、Magento、Klaviyo、Zapier 连接，将您的自动化提升到新的水平。 使用 Zowie 和... 1. 在 4 周内转移多达 60% 的重复问题，并将解决时间缩短 67%。 2. 关...
MindBehind
mindbehind.com
MindBehind 是一个对话式人工智能管理平台，帮助非技术团队在单一平台上构建、启动和发展他们的聊天机器人和虚拟助手。 MindBehind 为各种规模和不同行业的品牌（例如 Avis、Budget、Phillip Morris International、Renault）提供易于使用的解决方案，帮助改善客户体验。使用 MindBehind 构建的聊天机器人或虚拟助手可以添加到网站、移动应用程序、社交媒体界面（例如 Facebook Messenger 和 WhatsApp），以及很快就会添加到智能助手（例如 Amazon Alexa 和 Google Assistant）中。
OneHash
onehash.ai
OneHash CRM 是一个基于云的、强大的、可扩展的、敏捷的、经济实惠且功能齐全的 FaaS 解决方案，包含 CRM、ERP、HCM、项目管理、帮助台和您公司所需的其他 SaaS，以自由和开源软件的价格实现指数级增长和发展。我们决心为全球 95% 的中小企业提供智能、经济实惠、敏捷且安全的 CRM 解决方案，以确保可持续增长。世界一流的服务和实惠的价格是我们的独特卖点，我们恪守我们的承诺。