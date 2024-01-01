会话重播软件 - 最热门应用 - 保加利亚

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
会话重播软件允许公司捕获并直观地审查用户与网站或移动应用程序的交互，从而提供有关他们体验的宝贵见解。这些工具揭示了用户的导航旅程，暴露任何小故障、错误或混乱时刻。有了这种意识，公司就可以增强其网站或移动界面，以确保更优化的用户体验。 会话重放软件通常由用户体验和产品团队利用，提供用户交互的全面概述。营销团队还利用这些工具来观察访问者如何在网站或移动应用程序上与其品牌和消息互动。会话重放软件可以是独立产品，也可以作为功能集成到数字分析软件、A/B 测试工具、热图应用程序或移动应用程序分析软件中。
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Sentry
sentry.io
对于软件团队来说，Sentry 对于监控应用程序代码健康状况至关重要。从错误跟踪到性能监控，开发人员可以更清晰地看到，更快地解决问题，并持续学习他们的应用程序 - 从前端到后端。 Sentry 受到全球超过 350 万开发者和超过 87,000 个组织的喜爱，为迪士尼、Peloton、Cloudflare、Eventbrite、Slack、Supercell 和 Rockstar Games 等许多世界知名公司提供代码级可观察性。
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
TWIPLA
twipla.com
网站情报平台 准确、即时地了解您的网站。 网站统计、会话重播、热图、民意调查等。 TWIPLA（以前称为“访客分析”）是一个先进且易于访问的网站智能平台，在全球范围内拥有超过 250 万次安装，并具有一套易于使用且符合隐私要求的功能。通过无 Cookie 跟踪消除数据隐私问题，并获得 100% 网站访问者（不仅仅是小样本）的数据访问权限。有了 TWIPLA，一切都只需点击一下即可：◾ 高级网站流量统计（新！公司展示） ◾ 营销活动跟踪 ◾ 热图 ◾ 会话记录 ◾ 转化渠道 ◾ 民意调查 ◾ 调查 ◾ 竞争流量分析 ◾ 隐私优先的设计分析（新！自定义国家/地区数据）✔️ 使用优惠券代码 UN...
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
FullStory
fullstory.com
Fullstory 是一个行为数据平台，可以揭示隐藏在点击之间的情绪，揭示消费者行为背后不为人知的故事。从构建更好的欺诈检测和预测到创建真正引起共鸣的个性化，Fullstory 使产品、工程和数据团队能够将情绪信号与其他数据源连接起来，有意识地设计下一个最佳行动。 Fullstory 提供了比传统网络和产品分析更深入、更立即可行的见解，传统网络和产品分析只能揭示正在发生的事情，但不能揭示原因，Fullstory 是唯一一个行为数据平台，可以提供构建即时体验所需的背景，从而推动收入。通过自动捕获、索引和语义结构化的第一方数据（提供给您的数据生态系统或通过我们的带有会话重播的产品分析），Fulls...
Pendo
pendo.io
Pendo 帮助您为更快乐、更高效的用户和员工提供更好的软件体验。 Pendo 帮助产品团队提出并回答以下问题：客户或员工正在与哪些功能进行交互？他们忽略了哪些？产品的哪些部分让人高兴或沮丧？根据这些相同的见解，您可以轻松设置应用程序内指南，无需任何编码，即可在应用程序内部推动软件采用、提供支持并生成更好的潜在客户。借助 Pendo，您可以帮助您的用户从您的软件中获得最大价值，以便您能够高效地推动增长。
PostHog
posthog.com
PostHog 是一款开源一体化平台，可帮助工程师构建更好的产品。我们使软件团队能够在一个平台上捕获事件、执行分析、记录用户会话、进行实验和部署新功能。 - 更好的设计：强大的产品分析。多变量 A/B 实验。用户细分和 50 多个集成。 PostHog 拥有构建更好产品所需的一切。 - 构建更好：使用功能标志安全地推出新功能，使用会话记录调试问题并通过相关性分析规划新功能 - 一切都在 PostHog 中。 - 更好地开发：期望有 SDK、API、事件管道、用于深度分析的类似 SQL 的语法以及开源应用程序平台。 - 规模更佳：可用美国或欧盟托管，由 ClickHouse 提供支持。一切均经过...
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
Lucky Orange
luckyorange.com
Lucky Orange 可以帮助您了解为什么您的网站获得的流量无法转化为销售或潜在客户。我们的转化率优化工具受到全球超过 450,000 个网站的信赖，可以深入了解人们在其网站上的行为。提高您的销售额并更多地了解您的网站访问者我们的会话记录和动态热图可让您查看人们在您的网站上单击、滚动和点击的位置，以了解是什么阻止了他们购买。使用可优化细分深入了解单个人的访客旅程，观看沮丧或困惑的访客的会话重播。通过查看人们与动态热图互动最多或最少的内容的聚合视图，了解更大的图景。使用滚动热图来查看人们是否向下滚动页面足够远以查看您的号召性用语，或者他们是否在您转换之前就离开了。减少购物车放弃实时聊天和访客...
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...
Plerdy
plerdy.com
Plerdy CRO、SEO 和 A/B 测试工具 - 一套全面的套件，可提高转化率、增强用户体验并优化您的在线商店绩效。 🚀 A/B 测试工具 隆重推出 Plerdy 的免费 A/B 测试工具 - 专为电子商务和在线企业精心设计，旨在增强用户体验和转化率。轻松设置、执行和分析 A/B 测试以做出数据驱动的决策。见证实时结果并获得可行的见解来优化您的网站。 🌟 使用案例 - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 使用 Plerdy 释放您网站的全...
Contentsquare
contentsquare.com
Contentsquare 超越了传统分析，能够前所未有地了解客户体验，从而改变您的业务。凭借直观的技术揭示每个用户的行为、意图和态度，我们使企业能够快速提供更多人性化体验，同时确保隐私和可访问性。这会带来更快的增长、更大的敏捷性和更满意的客户。我们为新的数字体验提供动力，使其更加人性化。
Heap
heap.io
Heap 是唯一可以让您全面了解客户数字化旅程的数字化洞察平台，因此您可以快速提高转化率、保留率和客户满意度。 - 改善客户体验：准确定位用户遇到的困难，快速改进客户体验，确保直观、愉快的用户体验。 - 加快上市时间并优化产品和业务团队的影响：不要纯粹依靠直觉，而是利用数字参与数据来测试假设并回答出现的问题。借助数据驱动的见解，自信地将新功能和体验推向市场。 - 打造越来越有价值的功能和体验：利用数据就可以与业务成果明确挂钩的工程投资达成共识。 -了解完整的用户旅程：通过本机会话重播、完整的数据基础和自动化数据科学，只有 Heap 可以提供团队获胜所需的见解。超过 8,000 家企业使用 He...
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款专门构建的解决方案，用于将消息传递集成到数字客户旅程中，并通过消息传递和社交渠道大规模促进与客户的对话。 Verint 为消息传递渠道提供数字客户参与解决方案，将代理和虚拟助理响应与劳动力自动化、解决方案管理、聊天机器人开发和企业级分析相结合。根据 Forrester 新浪潮：数字优先客户服务解决方案研究 (2020)，Verint Messaging 支持竞争对手中最广泛的消息传递和社交渠道，通过公共社交媒体和选择的私人消息传递渠道为整个客户旅程中的对话提供支持： 消息传送 • WhatsApp • Messenger • Instagram 消息 ...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel 通过一系列精心设计的产品和资源帮助创意人员发挥最佳水平，包括其同名产品、令人愉悦的 Wordpress 托管平台以及 Local by Flywheel（一款轻松的本地开发应用程序）。该公司专注于打造时尚而简单的工具，让用户能够快速构建、启动和管理任何（以及全部！）他们的 WordPress 网站。从小型机构到大型客户，Flywheel 产品已帮助超过 100,000 人在 WordPress 平台上扩展业务。
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow 是一种行为分析工具，超过 210,000 个数字营销、UX、产品、初创公司和企业客户使用它来优化他们的网站体验。使用Mouseflow，您可以： • 通过观看访问者会话的视频记录来了解访问者的点击之间发生的情况。 • 自动为您的所有页面构建 6 种类型的热图，以了解哪些内容引起了他们的注意。 • 设置渠道来观察访客流失的地点和原因。 • 使用表单分析来提高潜在客户开发能力。 • 发起反馈活动以了解有关访客的更多信息。 • 使用所有计划中提供的强大过滤选项，以您需要的方式分析您的数据。 • 花时间解决您的网站问题，而不是通过摩擦分数过滤您的访问来查找问题，我们的机器学习工具免...
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Session Rewind
sessionrewind.com
通过用户行为的视频录制来优化您的网络体验。 准确记录每个会话和问题，每月只需 14 美元。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一种行为分析解决方案，可帮助初创公司通过热图、AB 测试和调查获取有价值的客户反馈和见解。它可以帮助营销人员通过直观地显示客户在网站上点击和滚动的位置来衡量客户行为。 A/B 测试使团队能够提高内容参与度并查明表现不佳的页面。产品所有者可以获得实时反馈，比较多种设备上的吸引力，识别关键用户群并观察用户注意力，以制定优化的营销策略。
RealEye
realeye.io
具有网络摄像头眼动追踪功能的在线研究平台。它具有： - 比传统眼动追踪硬件更快、更便宜 - 准确（按钮尺寸精度），用于学术研究 - 易于使用（客户称赞我们的用户友好界面） RealEye 是一款在线工具，可让您执行以下操作： 1. 使用常规网络摄像头进行眼球跟踪，2. 情绪分析（面部编码），3. 跟踪鼠标移动和点击，4. 使用高级调查模块，5. 立即雇用参与者/小组，6. 完全在线分析数据，7.将数据导出到 CSV，8. 连接外部工具，9. 100% 远程进行研究。 RealEye 可用于： 1. 购物者洞察研究（包装和货架/货架图评估） 2. 用户体验研究/模型测试 3. 不同的广告评估（视...
Browsee
browsee.io
Browsee - 停止猜测，开始行动✔ 会话上的人工智能标签 - 通过 5% 的会话，了解 100% 的用户问题✔ 页面故事 - 获取可操作的见解以改进您的登陆页面✔ 用户板 - 识别用户以分析参与度并了解他们的问题。在您的聊天工具中获取直接会话 URL！ ✔ 添加您自己的图表 - 快速分析点击次数、页面、细分和推荐。 ✔ 根据用户操作创建渠道和细分 - 无需代码✔ 出于安全和定价考虑而进行有限记录 - 挑选要记录的内容和不记录的内容✔ 永久免费计划
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
Dynatrace
dynatrace.com
Dynatrace 的存在是为了让软件完美运行。 我们的平台将广泛而深入的可观察性、持续运行时应用程序安全性与先进的 AIOps 相结合，从数据中提供答案和智能自动化。这使创新者能够实现云运营的现代化和自动化，更快、更安全地交付软件，并确保完美的数字体验。
Userback
userback.io
隆重推出 Userback，这是领先的用户研究平台，适合希望了解用户并打造更好产品的小型团队。借助 Userback，您可以收集元数据丰富的视觉反馈，并通过 NPS、CES 和 CSAT 指标等应用内调查深入了解用户的情绪和行为。通过完整的会话重播功能，为任何反馈添加深层背景。创建用户细分并从登录的那一刻起跟踪每个用户。仅调查对您重要的群体，并了解您在从试用到流失的整个生命周期中的用户体验。通过品牌功能门户、公共路线图以及所有反馈的集中位置将这一切包裹起来，从而将反馈开销减少 70%，并将反馈关闭时间延长 10 倍。没有代码？没问题，立即开始使用无代码的浏览器扩展，非常适合内部 QA 和错误跟...
VWO
vwo.com
运行实验程序是很棘手的。无论您的目标是提高网站转化率还是改善用户体验，您都需要做很多事情才能把事情做好。这就是为什么 WMG、eBay、Ubisoft、Qualicorp 等数千家世界领先的企业品牌都希望 VWO 来运行和扩展他们的数字实验。 VWO 是世界领先的 Web 测试和转化优化平台，使成长中的企业能够跨桌面、移动和其他设备优化其 Web 体验，从而提供独特的体验。收集用户见解、确定假设的优先级、规划路线图、进行测试、分析结果 - VWO 可让您覆盖整个 9 码。 VWO 经过精心设计，易于实验。您可以在几分钟内启动测试，无需 IT 部门的任何帮助。凭借 BS 和 ISO 等认证，VW...
FullSession
fullsession.io
FullSession 帮助公司了解客户如何通过综合数字体验平台与其网站互动。我们为您提供必要的工具来识别用户摩擦点、退出，并了解用户与您网站的每次交互背后的见解。 FullSession 提供会话重放解决方案和交互式热图，以了解数字交互以及客户反馈目标小部件，以消除猜测工作；帮助我们的客户实现完美的数字体验。
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 强调了访客没有转化为客户的视觉和逻辑原因，并确保无缝的销售渠道以获得更快的投资回报。 Reactflow 以视频形式播放客户的活动记录、编译热图、漏斗分析、错误、控制台日志并提供反馈，帮助您了解客户的痛点、解决问题并产生出色的流程。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
Fullview
fullview.io
停止猜测您的客户体验。 Fullview 为产品和支持团队提供了有关用户在 SaaS 产品中的行为方式的直观见解，以充分了解您的客户体验。
Zipy.ai
zipy.ai
Zipy 是一个值得信赖的数字体验平台，它将会话重播、前端错误监控、产品分析和优先级排序合二为一，同时确保隐私和安全。你能用 Zipy 做什么？ > 了解用户行为以避免流失 > 监控实时用户和实时错误以获得可操作的见解 > 使用内置开发工具缩短解决 JS 和 API 错误的时间 > 与团队成员协作解决客户体验问题 > 获取客户旅程视频重播、网络日志、控制台日志和堆栈跟踪都集中在一处 谁可以使用 Zipy？ Zipy 对于必须解决客户问题的产品团队、业务分析师、客户成功、客户支持和开发人员最有用。使用 Zipy 将实现什么目标？ > 将 TTR 降低 50%，节省支持和开发团队的调试时间 > 通...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款产品分析工具，用于查找和改善最终用户体验。借助 ReplayBird，公司可以了解人们如何以及为何跨设备实时参与、转化和保留，以改善用户体验。为您的团队提供全面的产品分析，为数据驱动的决策提供信息。
Toonimo
toonimo.com
为每个人带来轻松的用户体验。 Toonimo 是领先的数字采用平台，旨在简化内部员工培训和客户入职计划的工作。对于想要帮助用户采用新的或当前使用的软件解决方案，但又不想强迫员工花几个小时学习电子学习模块或阅读用户手册的组织来说，Toonimo 提供了强大的工具，可以将学习直接添加到顶层实时了解软件，允许用户边做边学，并即时完成任务。 Toonimo 使用文本气泡、效果和音频将培训师放置在您需要的地方，创建一个有影响力的自助环境。其结果是用户采用率大幅提高、企业范围内的内部培训成本节省、员工士气提高以及完成任务的效率提高。使用案例： - 员工培训 - 吸引新客户 - 减少客户支持 - 提高网站转...
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
Mousestats
mousestats.com
记录并观看网站访客视频+网站热图+表单分析+调查
WalkMe US
walkme.com
WalkMe™ 的数字采用平台 (DAP) 使您的企业能够简化在线体验并消除用户困惑。
Sprig
sprig.com
Sprig 是一个用户洞察平台，使产品团队能够利用丰富而快速的用户洞察来构建卓越的产品。 Dropbox、Notion 和 Loom 等下一代产品团队通过 Sprig 的洞察工具套件改善了他们的产品体验： 1. 调查：在产品中倾听目标用户的声音并从中学习。 2. 重播：捕获用户会话的剪辑以及他们的产品内反馈。 3. AI 分析：利用 GPT 支持的 AI 将用户反馈转化为产品机会。 Sprig 总部位于加利福尼亚州旧金山，由 Andreessen Horowitz、Accel、First Round Capital 和 Figma Ventures 提供支持
Figpii
figpii.com
FigPii 是一个转化优化平台，可让您识别网站上的问题区域并测试您的解决方案以确保它们提高转化率。该平台包括热图、会话重播视频、在线投票和 AB 测试 更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 在简单的网络分析仪表板中为您提供所有有价值的网站流量指标。
cux.io
cux.io
CUX 是一款数字体验分析工具，可帮助公司节省高达 5 倍的分析时间并得出有价值的结论。我们通过专注于用户问题、挫折以及所有可能阻止他们使用在线渠道购买产品和服务的瓶颈来消除数据过载。 CUX 是一款以用户为中心的综合分析工具，可提供即时行为洞察。 ✔ 以目标为导向的分析：CUX 仅自动选择与个人业务目标相关的数据。 ✔ 通过一种工具提供定性和定量评估。 ✔ 知识：我们通过培训、入职、指导、审核和每月建议为用户提供支持。 ✔ AIocado：我们自己的人工智能分析礼宾服务将向您准确显示转化率下降的原因、用户感到沮丧的地方、建议等。 CUX 是一个适用于客户接触数字产品的所有行业的解决方案，例如...
Capturly
capturly.com
了解用户行为、识别问题点、提高转化率并增加销售额 希望提高您当前的表现？如果是，Capturly 适合您！它是传统分析、会话记录、热图和转化漏斗功能的出色组合。
SessionStack
sessionstack.com
什么是SessionStack？ SessionStack 是一个人工智能增强型数字体验分析平台，基于一流的会话记录技术，使电子商务企业能够识别客户在哪里陷入困境和流失，以及错过了哪些转化机会。该平台生成的见解可以作为通过数据支持的转化率优化来改善整个用户体验的快速通道。 SessionStackAI 是我们专有的机器学习模型，是所有专注于收入的电子商务决策者的理想合作伙伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用户数据，以提供任何网站或移动应用程序交互的全貌。该平台的自动捕获功能和追溯数据历史记录有助于确保分析中没有间隙，从而识别任何摩擦点或新的转换机会。 SessionStack ...
WalkMe EU
walkme.com
WalkMe™ 的数字采用平台 (DAP) 使您的企业能够简化在线体验并消除用户困惑。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 会记录访问者使用您网站时的视频，让您可以看到他们所做的一切。查看您网站上的每次鼠标移动、滚动、单击和按键。忘记传统的分析。您永远不需要想知道人们再次使用您的网站的具体情况。
LiveSession
livesession.io
LiveSession 是一款具有会话重播功能的网络分析软件。您可以使用它来解决客户的问题，找到有关产品使用方式的答案，并优化 Web 应用程序的整体体验。