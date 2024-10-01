搜索引擎 - 最热门应用 - 吉布提

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搜索引擎是复杂的网络工具，使用户能够在互联网上探索和定位信息。通过对大量网络内容建立索引，这些平台有助于快速有效地检索相关数据以响应用户查询。他们利用复杂的算法根据相关性和质量对网页进行分析和排名，为用户提供准确且多样化的搜索结果。
提交新应用
Microsoft Bing
bing.com
Bing 是微软拥有和运营的网络搜索引擎。该服务起源于微软之前的搜索引擎：MSN Search、Windows Live Search 以及后来的 Live Search。 Bing 提供多种搜索服务，包括网页、视频、图像和地图搜索产品。它是使用 ASP.NET 开发的。 Bing 是 Microsoft Live Search 的替代品，由 Microsoft 首席执行官 Steve Ballmer 于 2009 年 5 月 28 日在加利福尼亚州圣地亚哥举行的 All Things Digital 会议上揭晓，并于 2009 年 6 月 3 日发布。当时值得注意的新功能包括列表输入查询时...
Google Search
google.com
搜索世界各地的信息，包括网页、图片、视频等。 Google 有许多特殊功能可以帮助您准确找到所需内容。
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo（也缩写为DDG）是一个互联网搜索引擎，强调保护搜索者的隐私并避免个性化搜索结果的过滤气泡。 DuckDuckGo 与其他搜索引擎的区别在于，它不会对用户进行分析，而是向所有用户显示给定搜索词的相同搜索结果。该公司总部位于大费城宾夕法尼亚州保利，截至 2020 年 8 月拥有 100 名员工。公司名称参考了儿童游戏“鸭子、鸭子、鹅”。
Brave Search
search.brave.com
Brave Search 不会跟踪您或您的查询。曾经。私密、独立、透明，Brave Search 是 Google 的真正替代品。
You.com
you.com
为您总结网络的私人搜索引擎。
百度
baidu.com
百度公司（中文：百度；拼音：Bǎidù，意为“一百次”，英语化 BY-doo）是一家专注于互联网相关服务和产品以及人工智能 (AI) 的中国跨国科技公司，总部位于北京海淀区。它是全球最大的人工智能和互联网公司之一。该集团的控股公司在开曼群岛注册成立。百度于2000年1月由李彦宏和徐直军创立。百度搜索引擎目前是Alexa互联网排名中的第三大网站。百度起源于 RankDex，这是李彦宏于 1996 年开发的早期搜索引擎，之后于 2000 年创立百度。百度提供各种服务，包括中文搜索引擎以及名为百度地图的地图服务。百度提供约 57 种搜索和社区服务，例如百度百科（在线百科全书）、百度网盘（云存储服务）...
Startpage
startpage.com
搜索和浏览互联网而不会被跟踪或成为目标。 Startpage 是世界上最私密的搜索引擎。使用 Startpage 来保护您的个人数据。
Yandex Search
yandex.com
Yandex Search 是俄罗斯公司 Yandex 旗下的网络搜索引擎。它是Yandex的核心产品。
Yahoo Search
yahoo.com
搜索引擎可帮助您准确找到所需内容。从整个网络查找最相关的信息、视频、图像和答案。
Ecosia
ecosia.org
Ecosia 利用您搜索所得的广告收入在最需要的地方植树。通过使用 Ecosia 进行搜索，您不仅可以在我们的星球上重新造林，还可以帮助我们的种植项目周围的社区为自己建设更美好的未来。尝试一下！
네이버 검색
naver.com
Naver 搜索 截至 2017 年 9 月，Naver 处理了韩国 74.7% 的网络搜索，拥有 4200 万注册用户。超过 2500 万韩国人将 Naver 作为默认浏览器的起始页，该移动应用程序每天有 2800 万访问者。 Naver 也经常被称为“韩国的谷歌”。
Qwant Search
qwant.com
搜索引擎对您一无所知，但却改变了一切：零跟踪您的搜索、零个人数据使用、零定向广告。
Swisscows
swisscows.com
Swisscows 是一个数据安全的搜索引擎。我们非常重视用户的隐私。
Power Browser
search.powerdao.ai
Power Web3 浏览器是市场上增长最快的搜索引擎。我们所做的一切都以先进的浏览和便利为核心。 Power Web3 浏览器致力于实现互联网民主化，并为其用户提供最高的数据安全性。我们的方法由一个共同的信念统一起来——广告不应该被窃听，用户的数据应该属于广告。 在当今时代，互联网用户深刻地追求安全的浏览空间和良好的被动收入来源。但互联网技术仍在不断发展。当世界正在拥抱广告拦截并限制人们利用无尽的直接资金资源时，我们正在通过一系列新功能和一些态度来实现这一目标。让我们来看看吧！
Seznam
seznam.cz
访问量最大的捷克互联网门户网站，提供搜索引擎、电子邮件、时事新闻、天气预报和有用的链接。 Seznam.cz 是捷克共和国的门户网站和搜索引擎。由 Ivo Lukačovič 于 1996 年在布拉格创立，是捷克共和国的第一个门户网站。
Private search
alohafind.com
它是 Aloha 浏览器制造商的私人搜索引擎。 搜索引擎是最大的数据收集器之一。通过 AlohaFind，我们会保护您的隐私并且不会收集任何数据。另外，当您在启用 VPN 的情况下使用它时，我们不会一直向您显示验证码。
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc是越南语搜索引擎，专注于开发越南语语言处理能力，优化搜索结果以适应越南人的需求。
Ghostery Private Search
ghostery.com
Ghostery 私人搜索引擎是一种独一无二的系统，允许您在不记录搜索信息的情况下搜索互联网，从而提供客观的结果。 Ghostery 私人搜索引擎为您提供公正的结果，在您访问网站之前检测并报告跟踪器，并为贡献者提供无广告的结果。
搜狗
sogou.com
搜狗搜索是全球第三代互动式搜索引擎，支持微信公众号和文章搜索、知乎搜索、英文搜索及翻译等，通过自主研发的人工智能算法为用户提供专业、精准、便捷的搜索服务。
360搜索
so.com
360搜索是安全、精准、可信赖的新一代搜索引擎，依托于360母品牌的安全优势，全面拦截各类钓鱼欺诈等恶意网站，提供更放心的搜索服务。 360搜索 so靠谱。
GoodFirms
goodfirms.co
最值得信赖的 B2B 评论和研究平台，收集了 IT 服务的客户评论和评级、公司简介和 CEO 访谈。寻找世界上最好的 IT 公司。
Morphic
morphic.sh
Morphic.sh 是一款人工智能驱动的搜索引擎，利用先进的生成式人工智能模型为用户提供来自各种来源的答案和见解。它旨在通过提供适应用户需求的动态界面来增强搜索体验，使在网络上查找和探索信息变得更加容易。
Old'aVista
oldavista.com
Old'aVista 是一个独特的在线平台，旨在保护和庆祝互联网的历史。 Old'aVista 的一些主要亮点包括： * 搜索引擎：该网站提供了一个搜索引擎，允许用户搜索互联网早期的庞大内容数据库，涵盖多种语言，包括英语、葡萄牙语、西班牙语、法语、意大利语和德语。 * 互联网档案集成：Old'aVista 与互联网档案集成，允许用户访问大量存档网页、软件下载和其他过去的数字工件。 * 目录和类别：该网站将其内容组织成各种目录和类别，涵盖艺术与人文、商业与经济、计算机与互联网、教育、娱乐、政府、健康、新闻与媒体、娱乐与体育、参考、区域、科学和社会科学。 * 老式软件和游戏：Old'aVista...
Bagoodex AI
bagoodex.io
Bagoodex 是一款先进的人工智能工具，旨在提高私人和企业环境中搜索和聊天功能的效率和效果。其核心目的围绕优化信息检索和通信流程，使其成为旨在简化运营和提高生产力的企业的重要资产。 主要特点： * 高级搜索功能：采用复杂的算法快速提供精确且相关的搜索结果。 * 私人聊天功能：确保用户的安全和私人通信渠道，促进保密性。 * 用户友好的界面：直观的设计可以轻松导航和操作，减少新用户的学习曲线。 * 可定制的设置：提供各种定制选项，根据特定的用户需求和偏好定制工具。
BookAbout
bookabout.io
BookAbout 是一个利用人工智能技术增强图书发现的创新平台。其主要特点是能够扫描和搜索庞大的图书数据库，与传统的搜索方法（例如按类别或名称搜索）相比，旨在提供更有效和个性化的文献发现方法。 人工智能技术会呈现与用户查询相符的结果，从而帮助读者找到下一本最喜欢的书。作为一个由狂热读者设计的平台，BookAbout了解图书搜索的挑战和困难，旨在为用户创造更愉快、更轻松的体验。 除了人工智能图书搜索功能外，该平台还维护更新的数据库，以确保访问最新的图书。它提供了引人入胜的阅读体验和持续的算法改进，以提供更好的用户体验。 有了 BookAbout，满足于一本平庸的书已经成为过去，因为它支持...