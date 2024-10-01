屏幕共享软件 - 最热门应用 - 捷克

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
屏幕共享工具使用户能够实时共享他们的设备屏幕，让其他人观察他们的行为。这些工具将用户的屏幕转变为讨论、协作或演示的平台，从而增强团队成员之间以及演示者和观众之间的协作。屏幕共享功能对于组织的协作软件套件至关重要，经常集成到其他软件产品中。 这些解决方案对于各个行业都很有价值。在内部，它们通常用于团队头脑风暴和构思会议。销售和营销团队在客户或利益相关者通话期间利用屏幕共享工具来提供演示或附加材料。许多屏幕共享工具都集成到其他软件中，例如视频会议和网络研讨会平台。一些解决方案主要侧重于屏幕共享，提供视频会议作为次要功能。
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TeamViewer Web
teamviewer.com
前所未有的远程支持在一个平台上提供您所需的一切。使用全新的 TeamViewer 探索无缝、安全的体验。
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是为全球公司提供在线视频会议的行业领导者，现已成为 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款专为中小型企业打造的一体化通信软件。该会议解决方案可单独购买，每天受到数百万人的信赖，可实现实时虚拟通信和协作。获得快速、简单且可靠的专业在线会议解决方案，使客户能够面对面会面，通过会议中聊天或电话会议与同事联系，并屏幕共享他们的演示文稿，所有这些都只需单击一个按钮即可。在屡获殊荣的协作解决方案的推动下，没有什么可以与您的团队或业务的动力相媲美，GoTo Connect 的会议解决方案将生产力与灵活性结合起来，让员工随时随地在任何设备上高效工作。
Zoho Assist
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者以自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励建立联系大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 • 通过 ...
Switchboard
switchboard.app
通过更少的会议加快行动速度。在异步优先的协作平台中分享想法、提供反馈并做出决策。取得更快的进展：无需安排会议，而是在始终最新的交互式房间中共享应用程序和文件。与上下文共享：通过将工具、文档和对话保留在一个地方来提供反馈并做出更好的决策。面对面交谈：并非所有会议都是糟糕的！在任何房间打开视频即可共同浏览并共同完成更多任务。
Splashtop
splashtop.com
Splashtop 是由 Splashtop Inc. 开发的一系列远程桌面软件和远程支持软件。Splashtop 使用户能够从桌面和移动设备远程访问或远程支持计算机。 Splashtop 为企业、IT 支持和服务台、MSP 和教育机构提供远程计算机访问。
Consolto
consolto.com
Consolto 希望通过其以中小型企业为中心的会议解决方案，任何人都可以提供高影响力的一对一数字服务，这些服务与大型组织所提供的服务相当，甚至超过了大型组织所提供的服务。问题 据 Consolto.com 称，目前使用 Zoom、Skype 或 Google Hangouts 等当前解决方案与客户建立视频聊天可能是一个有点尴尬的过程，这些解决方案并不是为企业对客户场景而构建的。他们需要： 某种客户端安装——糟糕。用户名/密码凭证——那个该死的密码在哪里？发送链接或电子邮件来与潜在客户联系——很乏味。添加到联系人——隐私有人吗？几乎没有后台功能。一个人应该如何完成任何一项业务？这些解决方案未能...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans 是现代工作场所的会议平台。我们将视频、音频和网络会议与人们每天使用的协作工具结合在一起。 BlueJeans 是第一个在一次视频会议中连接桌面、移动设备和会议室系统的云服务，它使会议可以快速加入且易于使用，以便人们可以在他们想要的地点和方式高效地工作。这是团队信任的会议解决方案，可以将工作做到最好。
CrankWheel
crankwheel.com
轻松共享您的屏幕。语音通话期间几秒钟内即可共享屏幕。您通过电子邮件或短信发送链接或共享您的公共链接，查看者可以在任何浏览器和任何设备上打开会话。查看器无需设置或注册。为语音通话添加视觉效果。无需将对话转移到协作平台。您的观看者永远不需要共享他们的网络摄像头。在与 CrankWheel 的第一次冷通电话中更快地建立信任并完成交易。功能： 轻松屏幕共享 在屏幕共享中流式传输带声音的高清视频 在表单上进行电子签名 录制您的屏幕和网络摄像头并将视频嵌入电子邮件中。允许观看者掌控 预览窗口向您显示观看者所看到的内容以及他是否参与其中 CTA 小部件，当客户请求呼叫时立即提醒用户 从 SM 或时事通讯捕获...
Demio
demio.com
Demio 是营销和客户教育团队通过实时视频在比以往更短的时间内有效扩大工作范围的简单方法。无论您是希望生成和鉴定潜在客户/客户、激活用户并提高试用转化率，还是教育客户并减少客户流失，Demio 都是您的完美平台。了解为什么 Demio 受到全球一些领先 SaaS 公司的信任。在这里进行互动游览：https://hubs.li/Q01KrHC90。 Demio 是 HubSpot 应用程序市场中经过认证的应用程序！在这里查看我们的应用程序：https://ecosystem.hubspot.com/marketplace/apps/marketing/webinar/demio-418995
Surfly
surfly.com
Surfly 提供协同浏览和协作技术，让您可以从任何渠道无缝升级任何对话，并为客户提供支持，就像您并排坐在一起一样。您的客户只需单击一个链接或按钮，他们的共同浏览会话就会立即在浏览器窗口中开始，您将看到他们所看到的内容。 使用 Surfly，无需下载软件，也无需向您的网站添加代码。 Surfly 的技术提供流畅、快速的体验，即使在同时浏览带有音频和视频的网站时，也不会降低质量。 Surfly 还可以轻松定制以适应任何客户体验流程。您可以直接从您的网站启动共同浏览会话，甚至可以自定义流程，使其与您网站的外观和风格完美匹配。借助我们完整记录的 API，您可以快速将 Surfly 集成到其他聊天...
join.me
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在 join.me 上，屏幕共享、在线会议和团队协作都变得快速、轻松。向工作展示谁是老板。立即免费尝试加入我！
ezTalks
eztalks.com
ezTalks 专门提供可靠的网络会议和视频会议解决方案。提供云端和本地软件，功能强大，如高清音视频聊天、即时通讯、屏幕共享、录音、白板等。还提供高品质的视频会议设备，与软件集成，提供简单极致的会议体验。会议经验。 ezTalks 旨在让您的会议变得更轻松、更具协作性。
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
RemoteHQ
remotehq.com
我们通过视频会议以外的方式将人们聚集在一起。我们的平台将人们连接到完成工作所需的应用程序和虚拟资源。使用 RemoteHQ 举办团队会议、销售演示、支持电话、培训课程等。
Samepage
samepage.io
Samepage 通过将团队聊天、视频会议、屏幕共享、任务管理、文件共享和实时团队文档协作结合在一个基于云的协作中，促进沟通、项目管理、召开会议、在线协作等工作区。
Kumospace
kumospace.com
Kumospace 正在建设未来的办公室——一个以人为本的虚拟办公室。团队合作和生产力与公司文化保持同步。通过虚拟工作空间激励员工发挥最佳水平，让您的团队充分发挥潜力。 Kumospace 消除了沟通中的摩擦，最大限度地减少了误解，并帮助团队一起庆祝胜利。加入数千家已通过 Kumospace 成功解决远程工作挑战的公司。
Samesurf
samesurf.com
Samesurf 是一个获得专利的实时协作平台，使多人能够通过任何设备或浏览器实时交互相同的在线体验，而无需安装或编码。 Samesurf 被广泛认为是现代协同浏览的发明者，它还使参与者能够 (1) 即时上传和共享文档和视频 (2) 通过 VOIP 和电话线进行通话或视频聊天 (3) 编辑敏感输入字段或其他屏幕元素 ( 4) 共享离线内容 (5) 获取深入分析 (6) 记录会话 Samesurf 支持多种用例，包括销售、支持、培训、远程医疗和虚拟会议。 Samesurf 被广泛认为是现代协同浏览的发明者，它还使参与者能够 (1) 即时上传和共享文档和视频 (2) 通过 VOIP 和电话线进行通...
Enablex.ai
enablex.io
EnableX.io 是一家总部位于新加坡的全球性全栈通信平台和解决方案提供商，使开发人员和企业能够使用视频、语音、短信和 WhatsApp API、SDK 和低代码解决方案为其消费者提供全面的全渠道体验。 在由 50 多名充满热情的技术人员组成的团队的支持下，它通过其互动且高度参与的客户体验平台为全球财富 500 强公司以及初创企业提供支持。 该公司成立于 2017 年，在亚太地区、美国和欧洲建立了强大的影响力，为医疗保健、电信、BFSI、教育、零售和电子商务等不同行业的客户提供服务。 EnableX.io 是业界首创，同时作为云和本地 CPaaS 平台提供。这种灵活的部署能力使我们能...
Zellim
zellim.com
Zellim 为您提供了在易于使用的平台上进行沟通和协作所需的所有工具，以便您可以在任何地方保持高效工作。一项订阅为您提供五种以上的协作、通信和项目管理功能，这些功能取代了人们已经付费的许多订阅应用程序。使用 Zellim（一款一体化远程协作工具套件）节省金钱和时间。
Thirdlane
thirdlane.com
Thirdlane Connect 是一款多功能的客户沟通和团队协作应用程序，为您的团队提供一系列功能，包括聊天、语音和视频通话、会议、屏幕共享、文件共享以及与 CRM 和各种其他业务应用程序的无缝集成。 Thirdlane Connect 旨在促进多渠道客户沟通和团队协作，专为本地和远程工作人员而设计，支持网络浏览器、iPhone、Android 设备以及 Windows、Linux 和 Mac 桌面。这一功能强大的应用程序与 Thirdlane 商务电话系统或 Thirdlane 多租户 PBX 平台完全集成并由其提供支持。这些平台可以安全地部署在各种环境中，无论是在本地还是在私有云或公共...
Workstorm
workstorm.com
Workstorm 是一个企业协作平台，可为团队提供在更短的时间内完成更多工作所需的效率。该公司完全集成、可定制的协作平台由专业人士为专业人士打造，将工作流程效率与数据安全性结合在一起。该平台结合了所有形式的通信，包括：消息传递、电子邮件、视频会议、日历、屏幕共享和文件共享等。
Zoapi
zoapi.com
Zoapi Hub 是一款适用于企业公司、联合办公空间和教育中心的无线演示和协作解决方案。通过将 Zoapi 连接到会议室投影仪/电视，您可以从运行 Windows、Mac、Linux、Chrome OS、Android 或 iOS 的任何设备无缝共享屏幕，使用 Zoom、Skype、MS Teams、WebEx 或任何应用程序主持视频会议根据您的选择，随时随地查看会议室日历并管理您的会议。凭借无线协作、无忧视频会议、注释和白板、多种应用程序支持和管理控制面板，Zoapi 不会降低生产力。
Aericast
aericast.com
通过笔记本电脑进行无线演示。当房间不使用时，将屏幕变成数字标牌。只需下载 AeriCast 接收器应用程序，然后将任何设备变成无线演示的接收器。
Upscope
upscope.com
Upscope 是一家为企业提供协同浏览解决方案的软件公司。协同浏览是一种允许客户支持或销售代表实时查看客户屏幕并与之交互的技术，使他们能够提供更有效和高效的帮助。 关于 Upscope 的要点： * 产品： -> HelloScreen：Upscope 的旗舰协同浏览产品，允许用户立即看到客户的屏幕并与之交互。 -> 协同浏览 API：开发人员友好的协同浏览 API，可以集成到任何平台中。 * 解决方案： -> 支持：Upscope 的协同浏览功能旨在帮助支持团队更快地解决客户问题，让他们能够看到客户所看到的内容。 -> 销售：协同浏览功能还可以通过允许销售代表指导客户完成复杂的产品并直...
CollabNow
collabnow.ai
CollabNow 是第一个完全加密的视频会议、屏幕共享和对话智能解决方案，易于使用且无需下载。凭借同时共享多个屏幕、在虚拟白板上集思广益以及让与会者暂停和放大演示内容的能力，CollabNow 提供了一种更加身临其境、安全可靠的方式，以无与伦比的价格进行虚拟协作。