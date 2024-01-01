屏幕共享软件 - 最热门应用 - 伯利兹

Surfly

surfly.com

Surfly 提供协同浏览和协作技术，让您可以从任何渠道无缝升级任何对话，并为客户提供支持，就像您并排坐在一起一样。您的客户只需单击一个链接或按钮，他们的共同浏览会话就会立即在浏览器窗口中开始，您将看到他们所看到的内容。 使用 Surfly，无需下载软件，也无需向您的网站添加代码。 Surfly 的技术提供流畅、快速的体验，即使在同时浏览带有音频和视频的网站时，也不会降低质量。 Surfly 还可以轻松定制以适应任何客户体验流程。您可以直接从您的网站启动共同浏览会话，甚至可以自定义流程，使其与您网站的外观和风格完美匹配。借助我们完整记录的 API，您可以快速将 Surfly 集成到其他聊天...