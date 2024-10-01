销售培训和入职软件 - 最热门应用 - 智利

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
销售培训和入职软件有助于新雇用的销售人员顺利融入组织的销售流程，帮助他们获得全面的知识并逐步培养销售技能。新销售代表到来后，销售经理可以部署销售培训和入职软件，根据各种评估提供量身定制的学习路径。随着团队成员的进步，该平台通过微课程、虚拟角色扮演和相关专业领域的认证来支持额外的学习。这些工具主要在销售部门内使用并由销售经理监督，促进经验丰富的代表之间的持续学习，并有助于新员工的有效入职。通过消除对印刷材料和面对面课程的需求，销售培训和入职平台简化了从招聘到独立销售成功的过渡。此外，它们还充当分散销售团队的集中资源，提供有关复杂销售场景或首选消息的轻松学习和指导。
提交新应用
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一个强大而直观的平台，可供组织创建和提供高质量的在线培训。 Coassemble 是同类产品中的首创，它将用户友好的学习管理系统与出色的快速创作功能相结合。借助 Coassemble，组织可以从单一集成平台创建和提供在线培训。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是专为培训成功而构建的 LMS。旨在获得每个人的肯定，这是优秀团队和公司成长的地方。凭借完全可定制、易于管理且易于使用的体验，团队可以享受宾至如归的培训。 TalentLMS 可以轻松地为任何团队和每种用途提供正确的培训，同时为每一步提供专家指导和支持。在全球学习技术领导者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是实现培训民主化，为全球 70, 000 多个团队提供服务。满足您所有培训需求的一个平台 - TalentLMS 将所有培训工具和材料汇集在一个方便的地方，还可以轻松地与您已使用的应用程序和服务集成，使培训能够不间断地融入您的工作生活。您需要的所有...
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购...
Trainual
trainual.com
Trainual 是一个知识转移和培训平台，成长中的团队可以在其中为他们的工作方式制定剧本。借助 Trainual，您企业中所有角色和职责的每个流程、政策和程序都可以轻松记录、组织、分配和搜索。其结果是更快的入职和培训、更无缝的授权、一致的流程、增强的责任感，以及每个人都了解您需要知道的信息。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是为现代企业构建的学习云。通过自助学习模块、交互式辅导功能和强大的认证路径，WorkRamp 允许团队为员工、客户和合作伙伴大规模构建定制的学习体验。借助 WorkRamp，学习团队可以轻松构建和部署培训，并且企业可以通过整合整个企业的学习来节省成本和资源。请访问 workramp.com 了解更多信息。
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 A...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一个综合平台，可让您的销售团队了解最新的产品知识，保证客户互动期间的统一消息传递，同时增加销售额。 SmartWinnr 与 Salesforce.com 完全集成 我们使用 - 游戏化 KPI 来促进销售 - 实时跟踪激励措施以提高可见性和透明度 - AI 驱动的测验和定期强化以推动知识 - 持续辅导以改善客户互动
Gnowbe
gnowbe.com
在几分钟内创建交互式、基于小组的微学习体验！ Gnowbe 屡获殊荣的创作工具使创作者能够设计、促进和分析共享学习体验 - 非常适合培训和入职培训。主要功能包括： - 微学习 - 社交学习 - 推送和电子邮件通知 - 离线访问 - 移动优先设计 - 可在任何设备上访问 - 深入的数据和分析 - 游戏化 - 认证 - 个性化 - 预定的会话部署 - 与超过 200 个平台集成 Gnowbe是基于前沿研究和学习科学而设计的，使得创建高度有吸引力和影响力的培训变得非常容易，从被动的内容消费转变为反思性应用。凭借无缝的桌面/移动体验以及对 100 多种语言的支持，Gnowbe 可以随时随地为创作者提供...
Coach Simple
coachsimple.net
您的教练在其他教练中是独一无二的。 Coach Simple 可帮助您向销售和业务客户提供定制内容和独特的辅导计划。一个强大的销售辅导平台，让您的辅导变得简单。
Spekit
spekit.com
Spekit 是一个即时学习平台，专为我们今天的工作学习方式而构建。它可以在团队需要掌握新流程、技术和方法的时间和地点提供培训和指导，而不会影响生产力。 Spekit 位于任何基于 Web 的应用程序之上，并与 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需单击一下即可获得您的团队所需的信息。这极大地提高了生产力和性能，提高了保留率，减少了重复问题，推动了标准化，并确保您的团队能够随时随地获得所需的信息。 Spekit 是同类产品中唯一经过 Salesforce 认证的供应商，可实现无缝的一键式集成，并且还包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI ...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon 的 LMS（学习管理软件）使您能够提供引人入胜的学习体验，从而影响重要的事情——绩效、保留率和成长。 通过 LearnUpon，为您的团队提供工具来提供引人入胜的学习体验，从而影响重要事项（绩效、保留率和成长）。
Qooper
qooper.io
Qooper 辅导和学习软件通过辅导计划设计模板、匹配、跟踪、培训、指导、报告解决方案以及强大的集成，帮助公司大规模运行辅导和学习计划。 Qooper 为 Google、美国空军、默克、美国航空、赫尔曼米勒、康奈尔大学、斯巴鲁、芭芭拉布什基金会等数百家顶级客户提供服务，在员工发展计划方面成为新的领导者。
Brainshark
brainshark.com
Brainshark 的数据驱动型销售准备平台提供了工具，帮助面向客户的团队具备实现最高水平所需的知识和技能。凭借一流的培训和辅导解决方案以及对销售绩效的前沿洞察，客户可以确保他们的销售代表随时准备好充分利用任何销售情况。借助 Brainshark，公司可以： 为销售团队提供按需培训，从而加快入职速度并让销售代表跟上进度；通过销售辅导和实践验证准备情况，确保销售代表掌握关键信息；为团队提供动态内容，这些内容可以快速创建、轻松更新并随处访问；并使用强大的记分卡来可视化销售绩效趋势，并从改善准备情况到增加收入之间建立真正的联系。超过 1000 家出色的公司依靠 Brainshark 获得更好的销售...
CLASSUM
classum.com
通过基于云的平台，课程成员可以通过帖子、生活会话、聊天和独特的互动进行联系，CLASSUM 提供无缝通信，以增强所有在线或面对面的学习环境。 --- CLASSUM 由韩国科学技术院 (KAIST) 的两名女学生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 于 2018 年创立，旨在解决她们作为学习者面临的挑战。仅 3 年之后，CLASSUM 现已被全球 23 个国家的 3,700 多家机构使用，并继续打破沟通障碍，构建促进成长和协作的学习环境。用户包括韩国科学技术院、延世大学和梨花女子大学等机构，以及 LG、三星电子、资生堂、现代、世界宣明会和保诚集团等跨国公司。我们的目标是将学习者...
Quantified AI
quantified.ai
通过人工智能销售辅导、真实的销售模拟以及关于客户如何看待您的销售代表的数据驱动洞察来提升销售绩效。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Gradual
gradual.io
培训您的销售人员喜欢的。 用个性化的微学习取代冗长、无聊、通用的培训。利用我们的销售库或记录您自己的材料。创建任务来回顾培训、巩固之前的课程等等。
Trivie
trivie.com
Trivie 是一个用于衡量、管理和增强知识的学习即服务平台。我们通过融合脑科学、社会学习和强大的分析来实现这一目标，帮助员工记住他们需要知道的知识以更有效地完成工作，同时为公司提供强大的分析来衡量和管理他们的知识资产。
Salestable
salestable.ai
Salestable 是专为中端市场和中小企业打造的销售准备平台。我们通过减少销售代表的加班时间和提高销售活动的可见性来帮助增加收入。我们的解决方案允许您提供入职、培训和评估，让销售团队做好更快销售的准备。我们通过销售活动的指标和见解来了解销售代表每天所做的事情，以便协作并做出更好的决策。
FLOWSPARKS
flowsparks.com
FLOWSPARKS 集团在数字学习模块的开发方面拥有多年的经验。基于这一愿景，成熟的 FLOWSPARKS Suite 应运而生。您可以通过结合 FLOWSPARKS 创作工具中的学习格式、智能模板和智能程序来轻松开发交互式电子学习。将其链接到我们广泛的学习管理系统 (LMS)，您就拥有了创造最佳数字学习体验所需的一切手段。或者为那些希望顺利登记访客的人选择快速通行证。此外，我们保证为每位客户提供最好的支持。
Kickscale
kickscale.com
人工智能销售教练 - 分析每次销售会议，以最大限度地提高收入我们的人工智能驱动的销售支持平台记录、转录和分析会议，以提供量身定制的培训建议。
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进度。其直观的课程构建器简化了内容创建，预建课程库可提供您的员工所需的培训和技能提升。 https://auzmor.com/
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
Mindmatrix
amp.vg
自 1998 年成立以来，Mindmatrix 一直致力于帮助公司更快地销售更多产品。作为销售（直接和间接）和营销支持技术的先驱，如今 Mindmatrix 是唯一一家提供完全统一的合作伙伴支持平台 (Bridge™) 的公司，该平台连接并支持销售（直接和间接）、营销、联盟和合作伙伴生态系统。通过 Bridge，Mindmatrix 将销售生态系统支持扩展到传统界限之外，不仅涵盖销售生态系统支持，还涵盖合作伙伴营销和多供应商解决方案管理。 Mindmatrix 的 Bridge 是一个统一平台，旨在吸引和支持您的渠道合作伙伴、联盟和内部团队。 Bridge 通过在单一用户界面中提供 PRM、合...
AuctusIQ
auctusiq.com
CoachingIQ 旨在帮助销售领导者在三件事上表现出色： 运用领先指标。这是为了寻求识别这些长期机会，并使您的销售组织具备未来成功所需的能力。开展交易。无论你的一天有多忙，或者你的盘子里有什么，你都必须愿意停下来帮助你的卖家工作并赢得交易。弥补发展差距。这是为了了解您的团队、他们的优势并消除他们的盲点，让您能够帮助他们逐季变得更好、更快、更聪明。
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS 是世界上最好的混合电子学习解决方案。整个 RedSeed LMS 旨在通过我们所说的“辅导反馈循环”推动行为改变，从而促进您可以报告的高质量辅导互动。再加上不断扩大的课程库涵盖：销售、服务、软技能、幸福感、领导力和合规性，提升整个企业的技能非常简单！利用我们现成的培训套件，或通过我们灵活的自动化和易于使用的界面制定您自己的学习路径。我们将与我们的学习专家团队合作，帮助您制定与您的业务成果相一致的培训计划，以便您知道自己正在获得最佳的投资回报。我们还非常谨慎地确保您充分利用 RedSeed LMS，这就是为什么每个 RedSeed 客户都会在其帐户的整个生命周期中获得专门...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy 是面向高增长收入团队的领先技能开发平台。我们提供持续的练习、强化和专业指导，帮助销售代表达到最高生产力。该业务于 2019 年 10 月推出，目前已拥有 200 多家客户，包括 Outreach、G2、Klaviyo 和 Verbit。教学名册中已有 50 多名全球专家，包括 Hubspot 前 CRO Mark Roberge、Tableau 前 CMO Elissa Fink、Zoom 前 CRO Greg Holmes 以及英国奥运队前体育总监 Clive Woodward 爵士。
Wonderway
wonderway.io
Wonderway 是一个数据驱动的销售培训平台，经证明可以增加成长型公司使用的每个销售代表的收入，以提高销售业绩。 Wonderway 利用机器学习在正确的时间向正确的人员提供正确的培训，将转化率提高高达 40%。事实证明，Wonderway 可以缩短爬坡时间、提高配额完成率并加快销售速度。 Validity、Jobandtalent、Pipefy、Forto、Babbel、Oneflow 和 Airfocus 等公司使用 Wonderway 通过谈判策略的针对性培训来创造更多收入。该软件还缩短了所需的持续时间和培训工作量，从而使培训课程更加高效。借助 Wonderway，客户可以体验到提升...
SecondNature
secondnature.ai
销售团队总是在竞争中寻求优势。这就是为什么《第二天性》能够改变游戏规则！我们的 SaaS 解决方案提供了一个 AI 培训师，该培训师使用对话式 AI 通过实际对话来培训代表。然后，我们的人工智能会对销售代表进行客观评分，并帮助他们改进销售宣传，最终让他们在每次销售拜访中表现出色。提醒销售代表他们没有涵盖的要点，用尖锐的问题向他们提出挑战，并实时向他们提供反馈。谁使用 Second Nature AI？ *销售代表使用它在安全、私密的环境中练习销售对话，从销售模拟器获得实时反馈和提示，并了解顶级代表如何做到这一点。 *销售经理使用它可以将所有销售代表快速转变为表现最佳的人员，并跟踪他们随时间推移...
Flockjay
flockjay.com
要成为一名成功的现代销售领导者，您需要的不仅仅是呼叫列表、拨号器和培训文档。当今的销售领导者必须在充满挑战、知识驱动的环境中不断指导、教育和激励团队，以建立获胜的团队。这就是我们开发 Flockjay Elevate Platform 的原因。我们知道，领导者的能力超出了他们的能力范围，并且被太多错误的工具所淹没，无法最好地服务于他们的代表的成长。这就是为什么我们正在重新构想一种更好的方法，使销售代表能够充分发挥潜力，同时使经理能够大规模地支持他们的销售代表，同时实现他们自己的目标。借助 Flockjay Elevate Platform，您可以访问社区驱动的辅导、学习和协作解决方案，该解决方...