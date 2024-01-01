销售计划软件 - 最热门应用

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销售规划软件使组织能够战略性地设计销售计划，包括区域管理、配额分配和容量管理等要素。这确保了为有效执行销售目标提供足够的资源。销售领导者利用这些工具来增强销售业绩预测，并与其他业务部门（例如财务团队）就整体业务目标保持一致。这些解决方案使企业能够评估和评分帐户，根据地理位置、公司规模、行业、总目标市场 (TAM) 或收入等因素划分销售区域。这确保了精确的账户细分和优化的区域覆盖范围。该软件还提供配额规划和管理功能，有助于设定目标并监控每个地区和销售代表的绩效。此外，这些工具还提供有关销售能力规划的见解，帮助根据当前员工人数和过去的成就预测组织绩效，同时提供有关实现或超越目标所需的理想销售代表数量的指导。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Vena
vena.io
易于部署的基于 Web 的解决方案，利用现有的 Excel 电子表格实现快速实施和更高的用户采用率。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一家美国规划软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。 Anaplan 销售基于云的业务规划软件的订阅，并提供用于决策目的的数据。
Jedox
jedox.com
通过更好的见解和决策来规划您的业务。 通过一个统一解决方案中的自动化和预测分析来加速规划、预测和报告。 Jedox 为您提供灵活的企业绩效管理平台。通过人工智能的力量，自动执行重复性任务、加强协作并转变您的业务。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一体化场地管理工具，旨在帮助活动企业将更多请求转嫁给客人。从第一次询问到最后一位客人，Venjue 帮助您简化活动的各个方面，使您能够处理更大的业务量。主要功能： - 日程安排：使用集中日历跟踪所有正在进行的任务和事件，并掌握您的日程安排。 - 沟通：自动与您的客户、团队和员工分享详细信息和更新。 - 餐饮管理：突出您的烹饪产品并跟踪饮食限制。 - 场地和平面图管理：根据每次活动定制场地并了解客人的概况。 - 员工排班：简化团队管理和轮班计划，提供无忧服务。 - 发票和付款：您的发票和付款均在线处理，因此您可以专注于打造完美的活动。在几分钟内预订、计划和执行活动。释放您的日...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...