销售计划软件 - 最热门应用 - 不丹

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销售规划软件使组织能够战略性地设计销售计划，包括区域管理、配额分配和容量管理等要素。这确保了为有效执行销售目标提供足够的资源。销售领导者利用这些工具来增强销售业绩预测，并与其他业务部门（例如财务团队）就整体业务目标保持一致。这些解决方案使企业能够评估和评分帐户，根据地理位置、公司规模、行业、总目标市场 (TAM) 或收入等因素划分销售区域。这确保了精确的账户细分和优化的区域覆盖范围。该软件还提供配额规划和管理功能，有助于设定目标并监控每个地区和销售代表的绩效。此外，这些工具还提供有关销售能力规划的见解，帮助根据当前员工人数和过去的成就预测组织绩效，同时提供有关实现或超越目标所需的理想销售代表数量的指导。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一种查看、规划和运营业务的变革性方式。 Anaplan 使用其专有的 Hyperblock™ 技术，让您能够了解实时性能并预测未来结果，以便更快、更自信地做出决策。 Anaplan 支持整个企业的互联战略和规划，以推动您的业务向前发展。 Anaplan 总部位于旧金山，在全球拥有 200 多个合作伙伴和 2,000 多个客户。 G2 类别包括：企业绩效管理、预算和预测、薪酬管理、销售和运营规划、销售绩效管理、销售规划、供应链规划和劳动力管理。
Vena
vena.io
Vena 是唯一一个完整的规划平台，能够帮助和激励企业领导者以及财务和运营专业人士进行 Plan To Grow™。洛书利用洛书增长引擎、SaaS 平台和方法中 Excel 界面的熟悉性和灵活性，为您的计划提供支持并指导您的增长之旅。超过 1,500 家世界领先的公司与 Vena 一起成长，其中包括耐克、可口可乐联合公司和堪萨斯城酋长队。此外，洛书还与100多家世界级合作伙伴合作。 G2 类别包括：企业绩效管理 (CPM) 软件、预算和预测软件、财务结算软件、销售绩效管理软件等。
Jedox
jedox.com
通过更好的见解和决策来规划您的业务。 通过一个统一解决方案中的自动化和预测分析来加速规划、预测和报告。 Jedox 为您提供灵活的企业绩效管理平台。通过人工智能的力量，自动执行重复性任务、加强协作并转变您的业务。
Venjue
venjue.com
Venjue 是一款一体化场地管理工具，旨在帮助活动企业将更多请求转嫁给客人。从第一次询问到最后一位客人，Venjue 帮助您简化活动的各个方面，使您能够处理更大的业务量。主要功能： - 日程安排：使用集中日历跟踪所有正在进行的任务和事件，并掌握您的日程安排。 - 沟通：自动与您的客户、团队和员工分享详细信息和更新。 - 餐饮管理：突出您的烹饪产品并跟踪饮食限制。 - 场地和平面图管理：根据每次活动定制场地并了解客人的概况。 - 员工排班：简化团队管理和轮班计划，提供无忧服务。 - 发票和付款：您的发票和付款均在线处理，因此您可以专注于打造完美的活动。在几分钟内预订、计划和执行活动。释放您的日...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...