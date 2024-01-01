销售计划软件 - 最热门应用 - 巴哈马

Venjue

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Venjue 是一款一体化场地管理工具，旨在帮助活动企业将更多请求转嫁给客人。从第一次询问到最后一位客人，Venjue 帮助您简化活动的各个方面，使您能够处理更大的业务量。主要功能： - 日程安排：使用集中日历跟踪所有正在进行的任务和事件，并掌握您的日程安排。 - 沟通：自动与您的客户、团队和员工分享详细信息和更新。 - 餐饮管理：突出您的烹饪产品并跟踪饮食限制。 - 场地和平面图管理：根据每次活动定制场地并了解客人的概况。 - 员工排班：简化团队管理和轮班计划，提供无忧服务。 - 发票和付款：您的发票和付款均在线处理，因此您可以专注于打造完美的活动。在几分钟内预订、计划和执行活动。释放您的日...