销售绩效管理软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

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销售绩效管理工具的主要目标是监督和评估销售进度，识别和确认成功或主动解决需要改进的领域。这些工具通过记分卡为个人和团队提供数据，提供对进展和潜在挑战的透明洞察。许多工具通过公共仪表板和排行榜来提高可见性，识别高绩效的团队成员并激励其他人。管理员可以利用这些工具来举办销售竞赛，促进团队成员之间的友好竞争。领导者利用提供的指标来指导辅导课程和讨论。此外，这些工具通过使新团队成员可以访问和看到成功的流程，在入职过程中发挥作用。许多销售绩效管理产品与 CRM 软件无缝集成。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
LeadSquared
leadsquared.com
适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
Chorus.ai
chorus.ai
ZoomInfo 的 Chorus 是一个人工智能驱动的对话智能平台，可以捕获和分析电话、视频会议和电子邮件中的所有客户互动，以便您的团队达成目标。
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一个最先进的销售绩效平台，它利用游戏化和可视化来帮助销售团队充分发挥潜力。我们的使命是帮助客户提高销售业绩并建立更快乐的工作场所。 SalesScreen 旨在应对现代销售世界的挑战。我们的客户告诉我们他们一次又一次遇到的行业问题： - 问题：员工流动率高会削弱销售文化并造成入职问题。 - SalesScreen 解决方案：事实证明，我们的平台可以提高员工保留率。这是通过游戏化和可视化技术实现的，有助于建立高绩效的销售文化。 - 问题：跟踪所有关键数据和销售团队绩效指标对于销售领导者来说可能是个问题。 - SalesScreen 解决方案：SalesScreen 的仪...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一体化 CRM 和电子邮件营销平台，可帮助 B2B 组织合作赢得更多交易。 Nutshell 对于任何用户来说足够简单，对于任何企业来说足够复杂，Nutshell 是为那些厌倦了使用单独的销售和营销工具并且不想支付全职管理员来管理其软件的团队而构建的。每个 Nutshell 订阅都包含无限的 CRM 联系人和数据存储、完全可定制的报告工具、免费的数据迁移帮助和世界一流的实时支持，所有这些都以极其实惠的价格提供。 Nutshell 与小型企业已经使用的软件集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Quick...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
Anaplan
anaplan.com
Anaplan 是一种查看、规划和运营业务的变革性方式。 Anaplan 使用其专有的 Hyperblock™ 技术，让您能够了解实时性能并预测未来结果，以便更快、更自信地做出决策。 Anaplan 支持整个企业的互联战略和规划，以推动您的业务向前发展。 Anaplan 总部位于旧金山，在全球拥有 200 多家合作伙伴和 2,000 多家客户。 G2 类别包括：企业绩效管理、预算和预测、薪酬管理、销售和运营规划、销售绩效管理、销售规划、供应链规划和劳动力管理。
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一个综合平台，可让您的销售团队了解最新的产品知识，保证客户互动期间的统一消息传递，同时增加销售额。 SmartWinnr 与 Salesforce.com 完全集成 我们使用 - 游戏化 KPI 来促进销售 - 实时跟踪激励措施以提高可见性和透明度 - AI 驱动的测验和定期强化以推动知识 - 持续辅导以改善客户互动
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 A...
Dooly
dooly.ai
Dooly 通过改善 CRM 环境、运行成功的销售流程以及消除低价值工作，帮助收入团队赢得更多交易。
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一个激励和佣金管理平台，帮助企业增加收入并将其最大的销售费用转化为业务增长动力。我们帮助销售和收入运营团队设计、规划、自动化和简化复杂的激励和佣金结构。凭借类似游戏的元素、奖励、认可、沟通和分析功能，Compass 使您能够吸引并增强您的创收团队。其结果是——提高了销售效率、加快了销售业绩、减少了激励处理时间、节省了激励预算等等。 Compass 适用于不同行业，支持不同的用例，从银行到金融服务、保险、快速消费品、SaaS 和物流等。将 Compass 连接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它预先构建了与 Hubspot、Salesforce...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您...
Echo AI
echoai.com
Pathlight 是领先的 GenAI 原生对话智能平台，可帮助企业发现客户对话深处隐藏的见解、机会和风险。 Pathlight 是第一家充分利用大型语言模型 (LLM) 的力量来审查每一次客户对话并以人类级别的准确性揭示隐藏见解的公司。通过将复杂的客户互动提炼为可操作的、高层次的见解和趋势，我们使企业及其领导者能够深入了解其团队与客户之间发生的第一线情况，使他们能够充满信心地做出快速、大胆的决策。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
Pipeliner CRM
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最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Jedox
jedox.com
通过更好的见解和决策来规划您的业务。 通过一个统一解决方案中的自动化和预测分析来加速规划、预测和报告。 Jedox 为您提供灵活的企业绩效管理平台。通过人工智能的力量，自动执行重复性任务、加强协作并转变您的业务。
Cloudapps
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CloudApps Revenue Intelligence 将您的 CRM 转变为完整的漏斗收入引擎。我们是 Salesforce AppExchange 合作伙伴。我们的联合创始人帮助建立了 Salesforce。我们开发了一个收入情报平台，利用最先进的 AI 深度学习功能，将您的 Salesforce 投资提升到一个全新的水平。减轻销售团队的负担：我们的技术可以捕获并整合来自其他业务工具的信息，从而减轻销售人员的负担，并为他们提供有关每笔交易的可行见解，以集中精力。解锁隐藏的情报：即使数据不完整，我们的 AI 技术也可以帮助您发现 Salesforce CRM 系统中隐藏的信息层。这将创...
SalesHood
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SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
Workbooks
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Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
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销售人员为销售人员提供的 CRM 获取一个销售 CRM 平台，该平台提供轻松设置、无缝集成、完全定制和直观工具。借助 Pipeline CRM 软件，您将拥有加速销售所需的一切。
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Prelay 的团队销售平台可帮助公司简化复杂的交易并最大限度地利用最有价值的内部资源，从而作为一个团队更快地增加收入。太多的收入团队让静态 CRM 文件和遗留工具抑制了他们的销售潜力。如果没有专门构建的解决方案来管理复杂交易，内部利益相关者就会求助于临时电子邮件、聊天和文档，而没有任何集中跟踪、监督或学习。结果呢？内部延迟、盲点和交易延误。 Prelay 通过专门构建的团队销售平台克服了交易混乱。作为内部编排层，Prelay 在与您的关键软件集成的一个地方组织交易协调。销售代表及其同行的头痛问题减少了，销售、售前和销售领导者可以深入了解团队能力以及交易成功的因素。无论您是进行评估、路由交易台...
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚语，意思是销售立即奖金。 通常，制造商或雇主直接向销售特定产品的销售人员支付小费。 有时，它会以 SPIF 或 SPIFF 的形式给出，并带有发明的单词来适应字母，但这些不是起源（见下文）。
Traq.ai
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在买家比以往任何时候都更加了解情况的世界中，赢得更多交易不再是遵循脚本，而是更多地了解潜在客户的优先事项和痛点。通过通话录音、转录和 AI 分析，Traq.ai 对话智能平台从每次通话中提取以买家为中心、赢得交易的见解，并将其直接链接到您的 CRM。作为与任何 VoIP 电话和在线会议工具兼容的与平台无关的 AI 销售助理，Traq.ai 使每个团队成员每天都更加高效。作为销售绩效和辅导平台，Traq.ai 揭示了您团队面临的挑战，以便您可以优化培训并激发最高水平的绩效。透明、有竞争力的定价，包括免费选项。
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Forma.ai 通过准确、动态的薪酬管理和收入优化来提高销售业绩——根据您的业务和销售模式进行精确定制。我们独特的增强智能方法为您的销售、财务和薪资团队提供一致、值得信赖的激励数据，以便他们可以停止公式构建、计算和验证，并开始真正推动业务发展。 Forma.ai 将销售薪酬的复杂性转化为实现营收增长的最有力杠杆。
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Avama 是面向客户团队的端到端人工智能会议助手。其人工智能技术可帮助面向客户的团队在重要会议之前、期间和之后捕获重要的客户信息。 Avama 分析对话见解和情报，帮助销售代表缩短销售周期并取悦更多客户。借助 Avama，您可以自动记录所有会议、获取完整的文字记录和摘要笔记，以及直接同步到 CRM 的可操作见解。通过直接在记录中搜索并使用已确定的主题来准确找到您要查找的内容，可以更快地查看通话和会议。 Avama 与您最喜爱的工具无缝集成。
Brainshark
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Brainshark 的数据驱动型销售准备平台提供了工具，帮助面向客户的团队具备实现最高水平所需的知识和技能。凭借一流的培训和辅导解决方案以及对销售绩效的前沿洞察，客户可以确保他们的销售代表随时准备好充分利用任何销售情况。借助 Brainshark，公司可以： 为销售团队提供按需培训，从而加快入职速度并让销售代表跟上进度；通过销售辅导和实践验证准备情况，确保销售代表掌握关键信息；为团队提供动态内容，这些内容可以快速创建、轻松更新并随处访问；并使用强大的记分卡来可视化销售绩效趋势，并从改善准备情况到增加收入之间建立真正的联系。超过 1000 家出色的公司依靠 Brainshark 获得更好的销售...
Skwill
skwill.ai
Skwill 的行业领先技术可帮助领导者和管理者提高团队绩效、加速销售并提高弹性和福祉。 Skwill Diagnostics 使您能够快速准确地识别个人和团队绩效背后的“原因”并采取行动。
Kapta
kapta.com
Kapta 是大客户管理软件，可减少客户流失并推动有机增长。 Kapta 的软件和我们的 KAM 流程使客户管理和客户成功领导者能够回答有关客户的 3 个关键问题：1) 哪些客户是健康的，哪些客户有风险？ 2) 我们是否为每个战略客户制定了可操作且负责任的计划（增长计划、节省计划、关闭计划）？ 3）我们如何衡量并向客户传达价值？
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
Goals.com
goals.com
Goals.com 是一个简单易用的销售绩效管理和团队生产管理解决方案。忙碌的销售领导者和忙碌的销售团队需要快速、准确地了解基本指标和工具来帮助推动更多销售，Goals.com 以此为前提，提供了直观的软件，该软件集成了关键信息，使销售流程对任何人都更加高效。团队。从为销售代表突出显示一个月、一季度和一年的个人进展的动态用户仪表板，到为销售领导和经理全面介绍整个团队的亮点，Goals.com 为任何企业提供了在没有混乱和混乱的情况下蓬勃发展的基本要素。其他平台的混乱。其他功能包括销售竞赛生成、亮点以及致力于成为您帐户整个生命周期的合作伙伴和指南的客户成功团队。 Goals.com 拥有小型、中...
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
适用于不断壮大的销售团队的销售绩效管理解决方案。通过自动从关键系统（CRM、VOIP 等）收集实时数据，OneUp 为销售和经理提供清晰的见解、自动报告、排行榜和竞赛。该平台支持丰富的电视显示，包括排名表、数据、可视化、图像、视频等，同时向电视、MS Teams 等进行实时庆祝活动，以吸引、激励和提高销售团队的生产力，取得更大的成果。
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的...
Demoleap
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VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasof...
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...
Weflow
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Weflow 是一个销售业绩和预测平台。销售团队使用 Weflow 来提高销售绩效、流程遵守率和预测准确性。 - 通过加快 Salesforce 更新速度，每周为代表节省 4 小时 - 及早发现风险，赢得 12% 以上的交易 - 通过有效的流程和可靠的数据，获得 >92% 的预测准确度
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我们的即插即用硬件和基于云的直观企业级平台界面（市场上有超过 100 个应用程序）可以从任何地方访问，安全软件拥有 99.9% 的正常运行时间并可防范网络安全风险。直接在沙发上控制和管理 10 到 10,000 个位置的屏幕上播放的内容。从动态销售点集成数字菜单板到令人垂涎的视频显示器、自助服务亭、激励团队的销售游戏化和奖励，以及通过人工智能屏幕显示的个性化内容，Raydiant 与业界最优秀的公司合作业务创造令人惊叹的体验。立即预订演示并享受 30 天无风险试用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
SPOTIO
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SPOTIO 是一种外部销售参与工具，旨在提高效率，同时加速现场销售流程的各个方面。 SPOTIO 是一种解决方案，可通过自动化手动任务、增强责任感以及提供有关销售组织绩效和改进方式的具体见解来减轻日常负担。 SPOTIO 是一款旨在提供 CRM 映射、自动播放、活动跟踪、勘探和内置报告仪表板的软件。集中外部销售团队活动为销售组织提供了增加收入所需的可见性和洞察力。建立渠道，提高生产力，达成更多交易，不再让潜在客户流失。 SPOTIO 每次都能为您提供从领先到接近的支持。