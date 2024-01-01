销售智能软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
销售智能软件使公司能够利用内部和外部数据，增强销售并完善销售流程。该软件利用 B2B 联系人数据库发现新机会，有助于提高销售线索的质量和数量。它为销售团队提供了重要信息，包括联系方式、职位名称和公司信息，使他们能够有效地利用这些机会。 除了提供基础数据外，一些解决方案还包含购买信号和补充见解，例如最近的融资、公司转让、技术堆栈的变化以及来自买家意向工具的数据。这些功能通过为销售专业人员提供相关信息，促进及时、知情的外展活动。营销和销售主管利用该软件制定和实施销售策略，将内部 CRM 数据与潜在客户列表和 B2B 联系人数据库等外部来源相结合。 最终，销售智能解决方案有助于提高销售团队的工作效率、建立有意义的联系以及增强潜在客户或客户数据，从而提供一系列关键优势。
提交新应用
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
超过 6.75 亿会员 |管理您的职业身份。建立并参与您的专业网络。获取知识、见解和机会。
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Hunter.io
hunter.io
Hunter 是查找和验证专业电子邮件地址的领先解决方案。开始使用 Hunter 并与对您的业务重要的人建立联系。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Nimble
nimble.com
CRM 不仅仅适用于销售人员。 适合您整个团队的以关系为中心的 CRM。易于使用，适用于 Outlook/Gmail 收件箱、社交媒体、网络。
Snov.io
snov.io
更多线索。更多销量。更多收入。 借助可带来增长的销售工具箱和 CRM 平台，扩展您的业务并更好地吸引潜在客户。
Clay
clay.com
从互联网上的任何地方寻找线索。 建立来自您从未想过的地方的潜在客户列表。与 50 多个集成连接，自动提取姓名、电子邮件、技术堆栈、空缺职位等等。
RocketReach
rocketreach.co
您与任何专业人士的一级联系。 使用世界上最大、最准确的电子邮件和直拨数据库直接与正确的决策者联系。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Luna.ai
luna.ai
寻找完美的潜在客户，发送令人兴奋的电子邮件。 渴望比仅依靠个人关系更快地扩大规模，而无需费时寻找潜在客户的麻烦？ Luna 的人工智能通过建议可产生结果的高度个性化的电子邮件，彻底改变了您寻找潜在客户并与他们互动的方式。
Seamless.AI
seamless.ai
排名第一的 B2B 直拨、手机号码和电子邮件销售工具。超过 300,000 多名销售主管使用 Seamless.AI 来生成销售线索。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
Success.ai
success.ai
Success.ai 使用 AI 帮助您向经过验证的潜在客户发送无限量的电子邮件，从而增强您的外展能力。我们确定正确的潜在客户目标、个性化您的电子邮件并跟踪您的营销活动结果，以便您实现不可阻挡的增长。
Clearbit
clearbit.com
Clearbit 是用于所有客户互动的营销数据引擎。深入了解您的客户，识别未来前景，并个性化每一次营销和销售互动。
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura 是一个人工智能驱动的销售勘探平台，用于在线 B2B 潜在客户开发、可操作的销售情报和自动化销售序列。
FlashIntel
flashintel.ai
解锁超过 10 亿潜在客户的网络。利用人工智能驱动的工作流程来简化与理想买家的互动并更快地完成交易。
Kaspr
kaspr.io
花更少的时间寻找客户并完成您的配额。 Kaspr 是一款 LinkedIn Chrome 扩展程序和仪表板，可让您在几秒钟内访问 B2B 联系人数据。
AroundDeal
arounddeal.com
工作更少，成就更多，销售额更高。 查找更多 B2B 联系人、丰富和验证记录、参与自动工作流程以及完成更多交易，所有这些都可以在 RoundDeal 平台中完成。推动您的全球业务增长。
FindThatLead
findthatlead.com
不再需要手动勘探工作！ FindThatLead 可扩展您的潜在客户开发规模，以促进销售和增长。
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc. 是一家私营科技公司，为企业、开发人员和品牌提供一套基于云的软件产品。他们的主要关注点是隐私安全的身份解析和实时 API 集成。他们的产品套件包括 Enrich 等产品，该产品利用技术来增强客户数据。 FullContact 总部位于美国科罗拉多州丹佛市，并在达拉斯（美国）和科钦（印度）设有办事处。
Skrapp.io
skrapp.io
Skrapp.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们的软件将公共数据转化为先进的勘探电子邮件工具，以帮助专业人士进行电子邮件营销和外展活动。
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads 是一款功能齐全的冷外展工具包，可帮助您生成高度针对性的销售线索列表、发送冷电子邮件序列，并在一个仪表板下预订与理想潜在客户的更多会议。
GetEmail.io
getemail.io
在几秒钟内获取任何人的电子邮件。我们使用大数据和机器学习算法在一秒钟内找到任何公司任何专业人员的电子邮件地址。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够实现个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Immagnify
immagnify.com
Immagnify 让您可以通过电子邮件、电话和社交媒体渠道轻松接触数百万家公司和专业人士，帮助您的公司更快发展。
SalesIntel
salesintel.io
寻找、接触并赢得您的理想客户。 获取准确的 B2B 公司和联系人数据，以更快地增加收入。
Owler
owler.com
Owler 是一个拥有超过 500 万用户的商业智能平台，可提供有关您的关键潜在客户、账户和客户的信息。轻松访问来自超过 1500 万家私营和上市公司的实时数据，这样您就可以通过各行业公司的即时更新在竞争中保持领先！ Owler Max 为您提供帐户级洞察、联系数据和销售触发因素，您需要这些信息来加速和简化销售流程并赢得更多收入 - 所有这些都在一个平台上完成。
Sailes
sailes.com
Sailebots 自动化所有勘探工作 通过唯一能够实现一切自动化的人工智能，实现销售人员的潜力：从研究和发现到参与、互动和机会——免提。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
Leadspace
leadspace.com
Leadspace 是一家软件即服务 (SaaS) 数据科学公司，提供 B2B 客户数据平台。该公司的产品统一了多个数据源、来自社交媒体、联系人数据库、客户关系管理系统和营销自动化平台的第一方和第三方来源。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自动化您的外向销售流程。勘探和外展集中在一处。我们与 Salesforce 和 HubSpot 集成。
MeetAlfred
meetalfred.com
适用于 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 推广的一体化自动化解决方案。通过 Meet Alfred，释放平稳自动化的潜力，轻松管理您的多渠道销售渠道。提高团队的效率和生产力，每周节省 10 个小时以上的时间。告别繁重的手动任务，因为 Alfred 使您能够简化每天的工作，释放您的时间来吸引和培养潜在客户，以实现最佳转化和销售额最大化。
Peakslead
peakslead.com
轻松寻找潜在客户并达成交易！访问准确且实时验证的 B2B 数据库，通过内置电子邮件验证来推动增长。
bant.io
bant.io
一体化潜在客户开发和销售加速平台，可通过数据驱动的实验帮助您自动化获取客户，让失败成为不可能。
Dealintent
dealintent.com
Dealintent 使用人工智能来揭示买家个性并生成个性化的数字销售室，从而激发买家兴趣并识别销售渠道中的高意向交易
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
Infotelligent
infotelligent.com
Infotelligent 可让您实时验证潜在客户、丰富买家数据、运行电子邮件和通话工作流程以及更快地完成交易 - 所有这些都通过一个界面进行。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的个性驱动销售和营销平台使卖家能够通过人工智能驱动的个性洞察来了解买家的心态。
Cognism
cognism.com
与您的完美搭档建立联系。利用市场上最优质的销售情报与目标客户和联系人开始有意义的对话。
Tomba
tomba.io
Tomba.io 是一个用于 B2B 销售和电子邮件营销的电子邮件查找器。我们正在使用我们的机器人收集和制作公共数据，以提供先进的勘探工具来帮助专业人士大规模数据直接来自来源技术驱动
DiscoverData
discoverdata.ai
30 天内将您的收入渠道增加 2 倍。 AI 发现所有匿名网站访问者的联系方式，免费获取数据（手机号码、电子邮件）！
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs 是一个销售情报平台，可让您在一周或更短的时间内进入市场。意图数据、技术使用跟踪器、潜在客户评分，使 B2B 营销人员/销售人员能够确定他们的目标市场。 OceanFrogs 为提供国际数据（亚太地区、日本、印度和美国）而感到自豪。我们跟踪全球超过 9000 项技术、1000 个意图主题和超过 1000 万家公司。 OceanFrogs 按团队、产品和服务提供搜索，将焦点集中在您想要的公司的精细列表上。 OceanFrogs 平台已被用于识别合适的客户和合适的合作伙伴。您可以同时建立渠道合作伙伴和客户渠道。 Automation Anywhere、Wipro、Palo Al...
ContactOut
contactout.com
您是否厌倦了为准确的 B2B 联系数据支付过高的费用，并希望有一个更具成本效益的解决方案？隆重推出 ContactOut – 世界上最准确的联系人数据库。查找 3 亿专业人士的电子邮件和电话号码，包括 3000 万家公司的 B2B 数据。我们的平台受到超过 76% 的财富 500 强公司（例如 Google、微软和 Netflix）的 140 万销售、营销和招聘专业人士的信赖。我们的主要功能在设计时充分考虑了用户的需求，因此您可以轻松地：1) 使用我们的搜索门户在一个地方快速找到优质潜在客户 2) 使用我们的 Chrome 扩展程序增强您的 LinkedIn 潜在客户 3) 使用我们的电子邮件...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个客户的关键业务洞察 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系...
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ 是一个 B2B 销售勘探工具平台。查找潜在客户数据，跟踪购买信号，并为出站勘探提供个性化的冷外展服务。
Pobuca Connect
pobu.ca
使用多功能联系人管理应用程序升级您的团队，将您的多个业务联系人列表转换为一个统一的地址簿，并从网络、移动设备甚至 Outlook 和 Gmail 中访问它。添加自定义字段和标签来组织您的联系人、跟踪活动、设置任务并使用 LinkedIn 和电子邮件签名自动丰富您的联系人。今天就可以体验试用版和免费增值版！
HG Insights
hginsights.com
我们提供一流的 IT 支出、技术安装和合同智能，帮助销售、营销和战略团队更快地增加收入......
Dropcontact
dropcontact.com
Dropcontact 是一种 SaaS 解决方案，可直接丰富、清理和纠正 CRM 中的数据，无需任何人工干预。该解决方案仅在我们的专有算法和测试服务器上运行，与所有丰富解决方案不同，Dropcontact 没有联系人数据库。这使得 Dropcontact 成为唯一 100% GDPR 合规的解决方案。自动清理、自动重复检测和合并以及数据丰富（电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 个人资料等）可以解放销售和营销团队，让他们能够专注于核心业务。
LeadGenius
leadgenius.com
LeadGenius 使用机器学习和全球人类研究人员网络来帮助 B2B 销售和营销团队扩展其外拨流程。世界上发展最快的公司使用 LeadGenius 来寻找并与持久客户建立联系。 LeadGenius 为 B2B 销售和营销团队提供 3 项主要服务，这些服务可以单独使用，也可以作为一个端到端解决方案使用：自定义潜在客户生成、潜在客户丰富和托管电子邮件外展。借助 LeadGenius，企业可以识别新客户、更新和改进现有潜在客户数据库，并消除出站电子邮件中耗时的步骤。
Lusha
lusha.com
Lusha 是一个进入市场的情报平台，专为销售、营销和招聘团队而设计。 Lusha 新鲜、动态、高质量的数据和见解有助于消除噪音，在正确的时间接触到正确的人。 Lusha 提供简单的设置，无需冗长的入职流程的麻烦。通过我们简单的 Salesforce 和 API 集成，Lusha 用户可以维护新的数据库并确保持续、自动地丰富其 CRM。 Lusha 始终掌握不断发展的隐私和安全法规，完全符合 GDPR 和 CCPA，并且是唯一获得全球最高国际隐私标准 ISO 27701 认证的销售智能解决方案。
LoneScale
lonescale.com
利用意向数据和销售触发因素，生成更多合格的渠道并完成更多交易。
RollWorks
rollworks.com
RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser 是一个销售智能平台，可使用人工智能自动进行潜在客户研究和优先排序。 Oppwiser 平台持续监控网络上数十亿的买家信号，自动发现准备购买的帐户，并帮助在正确的时间联系正确的决策者。
Humanlinker
humanlinker.com
Humanlinker 是一款尖端的人工智能销售助手，通过人工智能驱动的个性化勘探和整个销售周期的销售效率，帮助创收团队超越配额。借助 Linkedin 和 Salesnavigator 上提供的 Chrome 扩展以及与 Hubspot、Salesforce、Outreach 和 Salesloft 集成的平台，Humanlinker + 6000 用户正在彻底改变他们在世界各地的销售方式（从小型企业主到大型集团的销售团队，例如Oracle、Indeed 或 Hubspot）。从分析潜在客户的 DISC 个人资料，到生成一键发送到 Outreach 的超个性化序列，再到对目标帐户（触发事件、...
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 ...