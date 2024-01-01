销售参与软件 - 最热门应用 - 奥地利

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销售参与软件通过与各种销售沟通渠道和工具无缝集成，提高了销售流程的效率。它有效地管理销售消息和材料，同时自动化任务、消息和工作流程。这款多功能软件使公司能够协调其销售和营销工作，创建个性化和自动化的销售旅程。其中包括一系列通信方法，例如电子邮件、电话、社交帖子、会议和短信。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video 是一个交互式视频 CX 平台，可帮助您轻松、快速、大规模地创建和共享（根据上下文）个性化视频，从而提高参与度（打开电子邮件、预订会议和机会）。 Hippo Video自推出以来，已在全球拥有超过150万用户，在各个类别的视频领域一直处于领先地位。超过 1000 家大中型企业，包括 Panasonic、Genesys、Trimble、Intrado、Phreesia、Freshworks 等，每天都使用 Hippo Video 建立虚拟关系。访问 hippovideo.io 了解更多详情。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是领先的虚拟销售平台。自动安排会议、召开专业视频会议，并利用人工智能实时指导销售团队。 100% GDPR 合规、企业级安全和支持。该平台可自动执行重复性任务并简化整个销售流程，使销售代表能够专注于建立关系和完成交易。自动调度、实时笔记和 CRM 集成等功能可优化效率和生产力。借助 Demodesk，销售专业人员可以提供精彩的产品演示，而不仅仅是幻灯片。该平台提供革命性的屏幕共享和交互功能，为潜在客户创造身临其境的个性化体验，从而提高参与度和转化率。跟踪或集成剧本和战斗卡等功能可在虚拟通话期间实现实时指导。该平台提供全面的分析和报告功能，可提供有关销售业绩的可行见解。有了这些...
lemlist
lemlist.com
开始获得回复的对话。个性化冷电子邮件、自动跟进并与所有渠道的潜在客户互动。 lemlist 是一款集销售自动化和冷电子邮件软件于一体的软件。
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改...
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款专为中小型企业 (SMB) 设计的全渠道基于云的电话系统和客户参与平台。 Aloware 的主要功能之一是它与各种 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通信渠道（包括 VoIP 电话、短信和电子邮件）的集成。 这使得中小型企业能够通过单个仪表板管理所有客户对话，从而更轻松地跟踪交互、确定潜在客户和支持请求的优先级，并确保销售和支持团队及时跟进。 Aloware 还拥有符合 TCPA 标准的 Power Dialer，可帮助客服人员最大限度地提高通话效率，而不必担心意外拨打 DNC 号码或被标记为“诈骗”。 Aloware 的最新竞争...
Regie.ai
regie.ai
Regie.ai 是一款基于人工智能的工具，旨在简化和优化企业的销售勘探流程。在其主要功能中，Regie.ai 利用生成式人工智能来促进目标客户和联系人的自动识别和参与，甚至是那些尚未存在于您的 CRM 系统中的客户和联系人。 该工具旨在使消息传递对于每个接收者来说更加具有品牌针对性和情境相关性，从而实现更有效的推广和参与。 Regie.ai 还根据参与度和意向数据确定外展的优先顺序，以确保在活跃购买周期中实现更精确的定位。该工具的一个独特功能是它能够根据买家参与水平来改变外展强度。 因此，高度参与的买家可以获得持续的沟通，而未参与的潜在客户则以较慢的速度进行培养，直到他们做好销售准备，...
Upscale
upscale.ai
Upscale 是一个销售参与平台，通过使用电子邮件、电话、LinkedIn、短信等多种渠道来自动化销售推广。我们的数据驱动统一平台有助于简化日常工作，让您的销售团队专注于真正重要的事情 - 完成交易。 - 多渠道外展（电子邮件、电话、LinkedIn、WhatsApp、短信、语音邮件） - 智能触发器可实现自动化并节省时间 - 易于使用的界面 - 通过电话、聊天和电子邮件提供免费的 24x7 支持 - 成功的免费入职支持 - 集成Salesforce、Pipedrive、HubSpot、Zoho、Gmail、Outlook、Vidyard、ZoomInfo、Lusha 等。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
DripJobs
dripjobs.com
DripJobs 是面向家庭服务专业人员的最新一体式销售和项目管理平台。使用 DripJobs 自动跟进、跟踪工作并轻松发送报价 DripJobs 是未来的家庭服务专业指挥中心。 DripJobs 允许家庭服务专业人员自动跟进、跟踪工作并轻松发送报价。 DripJobs 非常适合以下行业的住宅家庭服务承包商： • 油漆承包商 • 橱柜修补公司 • 一般改造公司 • 垃圾清除公司 • 搬家公司 • 地板安装商 • 屋顶承包商 • 栅栏安装商 • 太阳能公司 • 杂工服务 • 树木护理• 花岗岩安装 • 硬景观承包商 • 干墙承包商 • +更多！ DripJobs 应用程序专为您和您的团队而设计，...
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Recapped
recapped.io
Recaped 使团队能够在销售的最后一英里（包括试点管理和入职）中直接与客户协作。上传相关内容供客户参与，为客户分配后续步骤并指定截止日期（和自动提醒），并确保每个人最终都保持在同一页面上。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一体化 CRM 和电子邮件营销平台，可帮助 B2B 组织合作赢得更多交易。 Nutshell 对于任何用户来说足够简单，对于任何企业来说足够复杂，Nutshell 是为那些厌倦了使用单独的销售和营销工具并且不想支付全职管理员来管理其软件的团队而构建的。每个 Nutshell 订阅都包含无限的 CRM 联系人和数据存储、完全可定制的报告工具、免费的数据迁移帮助和世界一流的实时支持，所有这些都以极其实惠的价格提供。 Nutshell 与小型企业已经使用的软件集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Quick...
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
Mailshake
mailshake.com
Mailshake 是现代销售团队的销售参与平台。大规模发送个性化的冷邮件，并设置任务以通过电话和社交媒体与潜在客户互动，所有这些都在一个仪表板上按照一个顺序进行。通过与 Salesforce、Pipedrive、Hubspot 的本机集成以及与数千个应用程序的第三方集成，Mailshake 将完美融入您的销售技术堆栈。
Yesware
yesware.com
Yesware 帮助高绩效销售团队大规模开展有意义的电子邮件推广。如果您需要通过电子邮件外展来增加收入，但复杂的企业销售软件太过分了，请尝试 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 插件就位于您的收件箱内，跟踪您的活动，并轻松与您已使用的工具集成。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 来建立更好的渠道并增加对已完成机会的转化。 Yesware 是一家总部位于马萨诸塞州波士顿的私营公司。要了解更多信息，请访问 www.yesware.com。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是领先的销售通信软件和电源拨号器。他们的平台和电源拨号器可在所有接触点实施您的剧本，帮助您在更短的时间内与多达 3 倍的潜在客户和客户互动，达成更多交易并加速销售。
Dooly
dooly.ai
Dooly 通过改善 CRM 环境、运行成功的销售流程以及消除低价值工作，帮助收入团队赢得更多交易。
Woodpecker
woodpecker.co
Woodpecker 是一款直观的冷电子邮件工具，可帮助 B2B 公司与潜在客户和业务合作伙伴建立联系，并保持对话持续进行。 Woodpecker 允许您制作个性化、相关的电子邮件序列，并确保它们被发送到收件人的主收件箱。您的后续邮件将在与开头电子邮件相同的线程中发送。当有人通过 Calendly 回复或安排呼叫时，序列会自动停止。 Woodpecker 可帮助您轻松试验您的消息，找到效果最好的版本，并在潜在客户回复时自动标记他们的兴趣程度。该工具通过 LinkedIn 手动任务和 Woodpecker Calls（一款适用于 Android 的呼叫安排和跟踪移动应用程序，可让您直接通过手机联...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhook - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，并...
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace 是一款销售支持工具，使销售领导者能够 100% 地了解其团队在 WhatsApp 上的活动，使轻松的 CRM 日志记录成为可能，并促进数据驱动的活动跟踪。借助 Workspace，您可以为每个席位无限制地使用 Cooby Extension Pro，此外： 获得 360 度可视性 - 备份整个团队的联系人列表 - 同步所有客户对话 - 查看所有 WhatsApp 销售活动 通过活动跟踪做出数据驱动的决策 - 识别区域通过团队绩效和潜在客户管理仪表板进行改进 - 通过需求回复仪表板防止错过对话 通过轻松的 CRM 日志记录保留所有上下文 - 与 HubSpot、S...
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Zap...
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
envivo.io
envivo.io
envivo 是一个数字销售加速器，使企业能够轻松地为潜在客户和现有客户提供个性化优惠，从而在买家和卖家之间创建一个有吸引力的环境。 envivo 帮助您抓住从潜在客户到交易的机会，一切都集中在一个地方，同时与您现有的 CRM 无缝集成。获得您以前从未有过的关于销售内容如何以及何时被消费的见解！您甚至可以集成您最喜欢的数字签名技术来签署文档，并添加调度解决方案以允许潜在客户轻松安排演示或会议。环境。从潜在客户到交易。吸引人。高效的。优雅的。
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。 LiveSocial 与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个 LiveSocial 客户不同的安全性、合规性和归档需求。表现出真正的专业知识和社交热情的卖家可以大规模建立信任。他们培养重要的关系。他们引发了商业建设对话。他们的表现优于竞争对手。大多数社交销售项目都举步维艰，因为它们没有为人们提供买家真正看重的内容。 Seismic LiveSocial 为每...
Uptics
uptics.io
认识Uptics。您的新秘密武器可主导对外销售、预订 3 倍以上的会议并轻松达成更多交易。 Uptics 是一款易于使用的销售软件，可帮助您自动化所有手动、无聊的销售工作，以便您可以专注于重要的事情 - 照顾客户和完成销售。该软件是一款一体化销售自动化平台，可供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用于加速增长的 B2B 电子邮件潜在客户生成软件。我们强大的解决方案可以让营销人员通过电子邮件发送购买的或冷淡的 B2B 联系人列表，将他们变成热情的、选择加入的潜在客户。现有的营销自动化和电子邮件发送服务不允许您这样做。
Growbots
growbots.com
Growbots 创建了第一个一体化对外销售平台。通过 CRM 集成，享受自动潜在客户生成和管理电子邮件水滴营销活动。您所需要做的就是设置客户资料并安排电子邮件营销活动以自动生成新的销售机会。在外拨专家的帮助下，访问超过 180 多百万个高质量联系人并发送电子邮件水滴营销活动！数百家公司利用 Growbots 扩大海外业务规模
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
Sopro
sopro.io
Sopro 帮助企业识别合格的潜在客户并与之互动。我们的专家代表您的销售团队瞄准、研究和吸引潜在客户。通过个性化的对话式介绍，与潜在客户进行一对一的互动，旨在自然地融入您的销售渠道。我们可靠、预算友好且可扩展。欢迎来到 B2B 销售的未来。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们找到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 ...
Breakcold
breakcold.com
Breakcold 是一款销售 CRM，您可以通过电子邮件、LinkedIn 和 Twitter 与 B2B 联系人进行互动和联系。这是一款面向中小型企业和初创企业的社交销售 CRM。
MailRush
mailrush.io
包含 SMTP 服务的冷电子邮件软件。共享 IP 和专用 IP 选项。用于电子邮件跟进和水滴营销活动的拖放序列。电子邮件送达率 KPI（发件人分数跟踪、电子邮件量跟踪、反馈循环跟踪）、事件跟踪（打开率、点击率、回复等） 出色的支持。
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot 在一个平台上自动执行勘探和推广工作。通过个性化消息找到并联系公司和关键决策者，因此销售和营销团队可以将时间花在其他地方。通过关注优质潜在客户来充实您的渠道并完成更多交易。我们使用本地化的公司信息数据库和人工智能驱动的勘探，以在潜在客户开发和推广方面实现尽可能高的准确性。 LeadPilot 目前已在瑞典、英国和爱尔兰推出！
Overloop
overloop.com
Overloop 是一个多渠道销售参与平台。通过超个性化的营销活动、混合冷电子邮件、LinkedIn 自动化和电话来打破您的销售配额。处理您的整个销售渠道，跟踪您的绩效，并最终达成更多交易！列表构建和联系人管理： - 电子邮件查找器 - Chrome 扩展 - 从 LinkedIn 导入 - CSV 导入 - 自定义字段 - 联系人管理 出站： - 多渠道营销活动 - 冷邮件 - LinkedIn 自动化 - 电话 - 模板和变量 - 电子邮件线程 - 电子邮件跟踪销售效率： - 交易和管道 - 工作流程 - 任务管理 - 对话收件箱 - 协作 - 集成和同步
Crono
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Crono 是一个改变游戏规则的销售参与平台，它结合了人工智能技术、多渠道外展功能和简化的渠道管理，以增强销售团队的能力。通过利用数据和人工智能算法，Crono 帮助识别最有前途的前景和最有效的沟通渠道，最大限度地提高转化率并推动收入增长。凭借其用户友好的界面和自动化功能，Crono 使销售专业人员能够专注于销售，同时还提供宝贵的见解来优化其销售流程。 Crono 是希望加速成功并取得卓越成果的销售团队的终极解决方案。使用 Crono 改变您的销售游戏！
Pitch.Link
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B2B 销售正在失败，成功率只有 5%。买家现在控制着价值交易过程。 Pitch.Link saas 平台可实现私密、安全的买家卖家沟通、对话、协作和转换。单个唯一链接上无中断且无摩擦。
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。