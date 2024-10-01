销售支持软件 - 最热门应用 - 库拉索

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销售支持软件，也称为销售内容管理解决方案，充当营销资料和销售内容的集中存储库。该平台旨在为销售代表在销售周期的每个阶段提供及时、有效且有价值的材料。通过利用销售支持工具，组织确保任何销售代表都可以轻松访问相关内容，与潜在客户共享内容，并监控潜在客户对所提供材料的参与度。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可帮助像您这样的业务专业人士安全地共享和控制推动业务发展的内容。 Dropbox DocSend 强大的基于链接的系统使您可以轻松地为每个利益相关者设置安全首选项、每次有人查看您的文件时收到通知、逐页分析内容性能以及创建现代虚拟交易室。加入超过 34,000 家依靠 Dropbox DocSend 共享和管理敏感信息的公司。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购...
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，从内容中获取买家见解，并为销售代表提供更多时间进行销售。如何？将销售材料变成漂亮的自动化网页。通过完美的提案、推介、销售报价、客户引导页面等打造难忘的销售体验。您发送的每个 Qwilr 页面都是一个漂亮的交互式网页，具有交互式媒体、智能跟踪和自动化功能。告别静态 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的销售能力。使用 Qwilr，您可以： 创建给买家留下深刻印象的自定义交互式销售材料： 发送 URL，而不是无休止的附件。分享产品演示、定价、额外服务，并观察买家与个性化体验的互动。保持每个页面的品牌一致：使用我们的品牌编辑器标准化您的所有销售材料，将您的字体和颜色应用到每个页面
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用于创建专业数字翻页书的在线工具和桌面软件。它使您的 PDF 电子书、电子目录、数字手册、年度报告、演示文稿、杂志和销售宣传材料具有交互性。 179 个国家/地区的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 创建易于使用的在线文档、通过网络交付内容并改进沟通流程。该服务适用于桌面和移动设备，并且可以与 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系统集成。 FlippingBook 帮助小型企业和大型知名品牌，例如联合利华、万豪、英特尔、卡地亚、FOX、雀巢。
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
Highspot
highspot.com
Highspot 是销售代表喜爱的销售支持平台。我们帮助公司提升客户对话，推动战略增长。我们直观的平台结合了智能内容管理、培训、情境指导、客户参与和可行的分析。上市团队使用 Highspot 提供统一的购买体验，从而提高收入、客户满意度和保留率。
Allego
allego.com
Allego 是现代创收软件的领先提供商。 GO 是 Allego 的现代收入支持平台，汇集了销售、支持和营销团队，在一个综合平台上提供 B2B 买家所需的体验。凭借其专利技术，GO 平台可确保收入团队策划正确的内容，让销售团队充满信心地获胜，并在正确的时间以正确的方式与买家互动，以实现更快的销售周期和更大的收入。 Allego 是四分之一道琼斯工业平均指数公司、美国 15 家最大银行中的 5 家、8 家最大保险公司中的 4 家、全球 5 家最大医疗器械公司中的 4 家、10 家最大财富管理公司中的 6 家值得信赖的选择， 5 家最大的资产管理公司中的 5 家，以及许多其他全球企业。请访问 A...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家领先的 SaaS 软件提供商，旨在打造更聪明的员工和更快乐的客户。凭借一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使组织能够增强学习、简化支持并提高客户满意度。 ProProfs 致力于 100 年来让客户满意的使命，为 150 多个国家/地区的超过 1500 万用户提供服务。 ProProfs 产品包括： - 训练制作者 - 测验制作者 - 调查制作者 - Qualaroo 见解 - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel ...
Seismic
seismic.com
Seismic 是赋能领域的全球领导者，帮助组织吸引客户、赋能团队并推动收入增长。 Seismic Enablement Cloud™ 是最强大、统一的支持平台，为面向客户的团队提供正确的技能、内容、工具和见解，以实现成长和获胜。从世界上最大的企业到初创公司和小型企业，全球有超过 2,200 个组织信任 Seismic 来满足他们的支持需求。 Seismic 总部位于圣地亚哥，在北美、欧洲和澳大利亚设有办事处。要了解更多信息，请访问 Seismic.com 并在 LinkedIn、Twitter 和 Instagram 上关注我们。
ClearSlide
clearslide.com
我们渴望让每一次客户互动都取得成功。每封电子邮件、每次会议和每次演示都应该令人惊叹。 ClearSlide 提供了一个完整的销售参与平台，该平台结合了内容管理、集成通信、参与分析和引导式销售，以增强与买家的动态参与并最大化您现有的 CRM 投资。 ClearSlide 客户实现了更高的卖家生产力、更高的销售管理效率以及更强大的面向客户的消息传递。 ClearSlide 客户报告： 已完成交易增加 10%-20% 新代表入职时间缩短 25% 销售成本降低 50%-80% 销售生产力 直观、集成的销售参与平台 – 包含内容、通信和分析触手可及，指导下一步行动。领导者有效性 ClearSlide 和...
Valuecase
valuecase.com
昨天，销售一片混乱，充斥着无尽的电子邮件、丢失的附件、行动计划电子表格，以及不知所措的前景。如今，销售是通过 Valuecase 完成的。因此，潜在客户可以更快地移动，卖家最终知道机会是否仍在移动。各种规模的销售和客户成功团队都选择 Valuecase 来吸引客户、简化协作并在此过程中发现前所未见的见解。文件？共同行动计划？广告？借助 Valuecase，它们都位于一个美丽的空间中，只需单击一下即可与潜在客户共享。从第一次接触您的产品，到销售，再到入职，等等。
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Spekit
spekit.com
Spekit 是一个即时学习平台，专为我们今天的工作学习方式而构建。它可以在团队需要掌握新流程、技术和方法的时间和地点提供培训和指导，而不会影响生产力。 Spekit 位于任何基于 Web 的应用程序之上，并与 Salesforce、Outreach 和 Slack 等工具集成，因此只需单击一下即可获得您的团队所需的信息。这极大地提高了生产力和性能，提高了保留率，减少了重复问题，推动了标准化，并确保您的团队能够随时随地获得所需的信息。 Spekit 是同类产品中唯一经过 Salesforce 认证的供应商，可实现无缝的一键式集成，并且还包含 Lightning、CPQ、Outreach、LI ...
DealLab
deallab.io
DealLab.io 将整个交易整合到一个协作平台中，同时获取有关“如何”推进交易以及“做什么”来完成交易的情报。发现危险信号并处理风险，避免在混乱的电子邮件线程和过时的文件上花费无数时间。简化沟通，始终让利益相关者保持一致并承担责任。通过提高交易可见性、组织最佳实践、完善的后续步骤和共同行动计划模板，提高销售团队的获胜率并缩短创收时间。
SalesHood
saleshood.com
SalesHood 专门构建的销售支持解决方案通过加速销售生产力在准备度、有效性和执行方面的突破，大规模复制顶尖绩效者。让您的收入团队与交互式培训和入职培训保持同步。通过精心策划的内容复制成功的销售策略。通过买家支持不断达成更多交易 SalesHood 通过提供销售支持软件、销售培训内容和咨询服务，破解了建立高绩效团队的密码，以快速解决收入问题。 Activtrak、Alation、Copado、Sage、Trinet 和 Planview 等公司使用 SalesHood 来快速实现收入成果。 SalesHood 不仅仅是一个销售支持平台。我们了解执行对收入指标和 KPI 产生积极影响的支...
SPCE
spce.com
SP_CE 提供数字房间，您可以在其中安全地邀请人员、共享内容和协作。同时获得有关买家旅程的可行见解。我们的客户通常有三个共同点： 1. 销售周期长 2. 需要多次联系才能完成交易，内部和买方方面的许多利益相关者都需要协调一致。 3.销售过程中有很多内容可以分享。 SP_CE 通常用于 B2B 公司的营销、销售和客户成功。借助该平台，您可以： – 在您的组织和其他组织之间创建数字房间 – 安全地共享内容并与所有利益相关者协作，同时保持合规性 – 获得可行的见解以跟进并做出数据驱动的决策 在 SP_CE 中，您可以处理 B2B 中的整个买家旅程。为您的产品或客户设置专用空间，并跟踪从第一个接触点...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc 是商业专业人士静态 PDF 和演示文稿的领先替代品。从宣传文稿和一页纸到长篇报告和提案，Storydoc 可以轻松使用 AI 创建美观且引人入胜的文稿。通过与您的销售和营销工具的强大集成，您可以跟踪并自动针对每个潜在客户个性化您的套牌。以及添加后续行动步骤，以立即提高潜在客户的参与度和转化率。
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
Paperflite
paperflite.com
Paperflite 是一款端到端内容管理和销售支持软件，允许销售和营销团队存储、组织、分发和跟踪其内容，同时还使您能够创建和提供令人惊叹的内容体验（自定义微型网站、登陆页面、资源中心、互动体验）。借助 Paperflite，在整个旅程中跟踪您的内容，更深入地了解什么时候最有效，并了解您的潜在客户如何在多个渠道上与您的内容互动，以便您可以立即与热门潜在客户互动并培养冷门潜在客户。借助 Paperflite 的实时参与分析，了解当您的内容被访问、查看或共享时最终用户如何与内容交互，以便您始终准确地知道下一步该做什么。
Dubb
dubb.com
Dubb 成立于 2018 年，是一个视频销售系统，为企业用户提供一个发送个性化、可跟踪视频的平台。该公司总部位于洛杉矶，由营销自动化、人工智能和机器学习领域的资深技术专家创立。 Dubb 平台具有移动应用程序、Outlook 插件、网站、Slack 应用程序和 Chrome 扩展程序（与 LinkedIn、Gmail 等集成）。该公司成立的前提是，每个人都应该有能力与他人分享智能、视觉上引人入胜的内容，而不需要特殊的工具或技术技能。该公司的使命很简单：改变人们使用视频进行商业交流的方式。故事在 dubb.com 上继续。
Hushly
hushly.com
Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept 是一款数字销售室软件，使收入团队能够简化文档工作流程、更快地完成交易并推动卓越的客户体验（从机会到签署交易）。我们的数字销售室是一个集中中心，卖家和买家在整个销售过程中会面、协作和谈判。它有两个强大的部分：交易室（从第一次会议到提案）和合同室（从提案到签署交易）。交易室：通过在一个共享空间中简化买家和卖家之间的协作来提高您的获胜率。上传销售资料、创建共同行动计划并与买家实时聊天。 Contract Room：让销售代表成为顶尖人才，并在几分钟内提出令人惊叹的提案。使用我们的应用内编辑器从头开始，或使用智能模板来创建交互式品牌合同。凭借旨在提高获胜率的一整套功能，GetAcc...
Klyck.io
klyck.io
Klyck 是您组织、查找和共享信息的首选内容解决方案。集中您团队的知识，提供对所有内容的快速、轻松访问。在针对每种情况量身定制的自定义页面中使用您的内容，以节省时间、金钱和无尽的电子邮件线程。通过将您的内容和知识结合在一起，Klyck 可以帮助您在需要时找到所需的内容。
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy 是一个收入支持平台，使收入团队能够推动可持续的收入增长。 GTM Buddy 致力于帮助新一代更聪明的卖家。想象一下这样一个世界：人工智能负责在正确的时间标记和显示正确的内容，以帮助卖家就地进行操作。 𝑱𝒖𝒔𝒕-𝒊𝒏-𝑻𝒊𝒎𝒆 𝑬𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕是卖家突破配额的秘密武器，帮助销售代表分享回答买家紧迫问题的内容，为关键会议做好准备，并花更多时间进行实际销售通过减少手工繁琐的工作。
Enablix
enablix.com
收入团队行动迅速，支持不应让他们放慢脚步。 Enablix 使您的团队保持同步，以便您的营销人员可以无缝地为您的代表提供推动成果所需的内容、培训和支持资源。 Enablix 是一款支持解决方案，旨在帮助团队更好地利用其销售和营销内容。通过无缝连接和链接来自任何来源的内容，代表和营销人员可以激活现有内容并就创建内容做出数据驱动的决策。无论您是与潜在客户、现有客户还是合作伙伴共享信息，Enablix 都可以帮助您简化沟通并提高绩效。
Klue
klue.com
Klue 是一个竞争情报平台，旨在帮助产品营销人员在企业的各个部门收集、组织和传播竞争情报。 该平台使用人工智能驱动的分析来汇总和解释数据，提供对市场趋势的深入洞察。其主要功能包括能够集中竞争情报、有效分析数据、创建竞争内容并将其分发到整个组织。 此外，它允许用户衡量他们在竞争激烈的商业环境中的影响。它还提供了额外的人工智能功能，旨在节省时间并增强洞察力。 该平台旨在通过提供一系列资源（包括旨在为用户提供竞争优势的指南、报告、模板和网络研讨会）来协助整个组织的进入市场战略。 除了集中情报和增强洞察力之外，Klue 还关注数据安全和工具集成。 Klue 用户体验的关键方面包括将现有工具连...
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog 是一种客户关系管理 (CRM) 解决方案，将销售支持的优势全部集于一身。 Rolldog 帮助企业管理客户关系，同时主动跟踪和评分潜在客户和机会，以帮助增加收入、提高销售和营销效率。 Rolldog 还提供一套与 CRM 相关的解决方案，包括潜在客户和机会管理模块，旨在帮助已经运行 CRM 的公司大幅改进其资格、管理、评分和关闭机会的方式 - 所有这些都可以针对每个客户进行专门配置业务和他们的需求。 Rolldog 能够帮助筛选和管理从“领先到结束”的机会，这才是真正让我们与众不同的地方。
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管理销售内容生命周期的更好方法，可提高您的销售业绩 ZOOMIFIER 产品解决方案 资源 定价 登录 请求演示 管理销售内容生命周期的更好方法，可提高您的销售业绩 使用 Zoomifier #1 的行业领导者 销售内容寿命循环解决方案
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Matik
matik.io
Matik 可自动创建和发送个性化、数据驱动的演示文稿。只需向 Matik 提供一些输入（例如，该幻灯片适用于哪个帐户、日期范围），Matik 将查询数据以创建包含个性化文本、图像、图表和表格的 Google 幻灯片或 Microsoft PowerPoint 幻灯片。 Matik 可以自动将内容作为电子邮件附件发送到帐户。可以自动化的内容示例包括季度/执行业务审查、更新平台、业务案例、价值分析和 ROI 单页浏览器。
Showell
showell.com
Showell 是一款屡获殊荣的销售支持工具，用于管理、呈现、共享和跟踪您的销售内容。这是您销售代表更明智地销售并达成更多交易所需的全部。将您的销售、营销和管理全部集中在同一页面上，扩展最佳实践，消除障碍，并帮助卖家进行销售！
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一家位于华盛顿州西雅图的人工智能提案管理软件提供商，可自动创建关键的 RFP 响应和提案，从而脱颖而出并赢得交易。该公司为 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企业提案和销售团队提供支持。收入团队可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高获胜率并降低销售成本。了解更多信息，请访问 www.qorusdocs.com
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub 重新定义了销售、营销和服务流程，使团队能够更智能、更快速地合作，以获得最佳结果。 Bigtincan Content Hub 凭借先进的人工智能驱动功能和自动化支持购买流程的每个阶段，使团队能够通过提供更好的客户体验来推动业务成果的改善。同时，Bigtincan Content Hub 使销售、服务和营销团队能够随时随地在任何设备上以最佳、最成功的销售内容推动销售流程。 Bigtincan Content Hub 是业界第一个销售支持自动化平台。其人工智能驱动的实时自动化增强了客户体验，并为销售和营销团队提供了交付更好业务成果所需的工具。它旨在满足移...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter 是一款用于销售自动化、潜在客户开发和入职培训的网络和移动应用程序。该工具有助于节省时间并提高向销售经理、营销人员、人力资源人员以及在工作中积极使用演示文稿作为工具的每个人进行演示的效率。 ROI4Presenter 解决了演示者和听众之间协调演示时间的问题，因为后者可以随时自行观看演示，而不会失去个人交流的可能性，这要归功于内置的聊天和呼叫功能演示者通过语音或视频进行实时交流。 ROI4Presenter 为潜在客户开发开辟了新渠道，因为演示文稿可以通过链接永久提供或嵌入到网站的任何网页上，同时设置听众联系信息的集合并在他们开始观看时接收通知。 ROI4Presen...
EasyUser
easyuser.co
分享内容和达成更多交易的最明智方式。 借助 EasyUser，您可以将所有视频、演示和演示文稿放入一个链接中，然后与潜在客户共享并跟踪他们的每次访问。
Mindmatrix
amp.vg
自 1998 年成立以来，Mindmatrix 一直致力于帮助公司更快地销售更多产品。作为销售（直接和间接）和营销支持技术的先驱，如今 Mindmatrix 是唯一一家提供完全统一的合作伙伴支持平台 (Bridge™) 的公司，该平台连接并支持销售（直接和间接）、营销、联盟和合作伙伴生态系统。通过 Bridge，Mindmatrix 将销售生态系统支持扩展到传统界限之外，不仅涵盖销售生态系统支持，还涵盖合作伙伴营销和多供应商解决方案管理。 Mindmatrix 的 Bridge 是一个统一平台，旨在吸引和支持您的渠道合作伙伴、联盟和内部团队。 Bridge 通过在单一用户界面中提供 PRM、合...
Flipdeck
flipdeck.com
简单、可视化的内容组织器 您是否在组织和交付内容方面遇到困难？人们是否因为找不到自己需要的东西而感到沮丧？通过链接到 Flipdeck 卡上的内容，简化您在任何地方呈现任何内容的方式。创建链接到您喜欢的任何内容的卡片 - 包含图像、文本以及网页、文档或视频的链接。最重要的是，您不必移动内容……只需链接到它即可。通过电子邮件或通过 Linkedin 消息、Zoom 或 Microsoft Teams 发送特定内容的链接，可以快速轻松地查找内容和分发信息，从而节省时间。借助 Flipdeck： * 销售代表无需浪费时间搜索或修改营销部的销售内容 * 客户可以实时获取所需的信息 * 营销部可以知道哪...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck 是一个文档旁白平台，与企业销售、CS 入职和营销团队合作，大规模提供个性化内容。轻松将语音或视频添加到任何文档或演示文稿中、发送独特的跟踪链接以及查看参与度分析，所有这些都集中在一个强大的解决方案中。
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID 意味着您可以在销售流程的所有步骤中编纂最佳实践。将您所有最好的销售内容、策略和权力动作捕捉到适合您的销售和营销团队的协作且易于使用的手册中。
Prezentor
prezentor.com
在 Prezentor，我们相信让销售变得更加人性化。我们的动态销售支持软件通过在销售演示中创建立体体验来改变销售方式，以便您可以更好地销售并成为客户值得信赖的顾问。 Prezentor 帮助您与客户建立对话并获得对他们需求的宝贵见解。美丽、温馨的视觉效果与在正确的时间显示相关信息相结合，可以让您的客户保持参与，而投资回报率 (ROI) 计算器和交互式小部件等实用功能可以通过每次演示丰富您的商业智能。先进的跟踪技术可以深入了解您的内容的性能，使您的演示后跟进更加有效。通过我们的平板电脑、台式机和移动设备应用程序，管理您的所有销售内容，并快速为您的销售团队提供将潜在客户转化为实际客户所需的一切。...