销售补偿软件 - 最热门应用 - 贝宁

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销售薪酬软件通过应用各种可定制的标准（例如员工角色、任期或销售类型）来简化佣金和激励计划的计算和管理。此外，该软件还为销售专业人员提供了他们的历史收入和预期收入的全面概览。通过根据潜在达成的交易生成薪酬计算，它使销售人员能够主动针对各种薪酬方案制定策略。此功能有助于激励和激励销售团队，促进对其实际盈利能力的更深入了解。
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KOHO
koho.ca
获得即时现金返还的最终方式。 所有购买均可赚取 0.5% 的现金返还，当您在我们的合作伙伴网上或店内购物时可赚取高达 10% 的现金返还。
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一个综合平台，可让您的销售团队了解最新的产品知识，保证客户互动期间的统一消息传递，同时增加销售额。 SmartWinnr 与 Salesforce.com 完全集成 我们使用 - 游戏化 KPI 来促进销售 - 实时跟踪激励措施以提高可见性和透明度 - AI 驱动的测验和定期强化以推动知识 - 持续辅导以改善客户互动
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一个激励和佣金管理平台，帮助企业增加收入并将其最大的销售费用转化为业务增长动力。我们帮助销售和收入运营团队设计、规划、自动化和简化复杂的激励和佣金结构。凭借类似游戏的元素、奖励、认可、沟通和分析功能，Compass 使您能够吸引并增强您的创收团队。其结果是——提高了销售效率、加快了销售业绩、减少了激励处理时间、节省了激励预算等等。 Compass 适用于不同行业，支持不同的用例，从银行到金融服务、保险、快速消费品、SaaS 和物流等。将 Compass 连接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它预先构建了与 Hubspot、Salesforce...
Qobra
qobra.co
“无论您是首席执行官还是销售副总裁，销售薪酬计划可能是推动销售策略的最有力工具。” Mark Roberge Hubspot 销售副总裁。 Qobra 允许您自动计算、共享、验证您的佣金！停止在 Excel 上浪费时间，通过实时可见性减少错误并提高销售动力！ CRO，销售主管，销售运营，对于您的销售团队来说，Qobra 是刺激和提高销售业绩的工具。
Forma.ai
forma.ai
Forma.ai 通过准确、动态的薪酬管理和收入优化来提高销售业绩——根据您的业务和销售模式进行精确定制。我们独特的增强智能方法为您的销售、财务和薪资团队提供一致、值得信赖的激励数据，以便他们可以停止公式构建、计算和验证，并开始真正推动业务发展。 Forma.ai 将销售薪酬的复杂性转化为实现营收增长的最有力杠杆。
Spiff
spiff.com
spiff 或 spiv 是俚语，意思是销售立即奖金。 通常，制造商或雇主直接向销售特定产品的销售人员支付小费。 有时，它会以 SPIF 或 SPIFF 的形式给出，并带有发明的单词来适应字母，但这些不是起源（见下文）。
Amalia
amalia.io
Amalia.io 通过简化销售薪酬来推动增长。我们的销售绩效管理解决方案带来的透明度可以保持销售团队的积极性，而自动化则可以让财务和运营团队将更多时间花在增值计划上。作为欧洲领先者，Amalia.io 所做的不仅仅是管理佣金。我们是 40 多个组织的唯一事实来源，这些组织使用我们可操作的销售业绩数据来为其战略业务和人员决策提供信息。
Salescomp
salescomp.com
Salescomp 可以通过自动化您的销售薪酬流程来让您的生活更轻松。佣金和激励计划的会计和管理由 salescomp 根据许多可调整的规则（包括员工指定、期限和交易类型）实现自动化。此外，该软件还为销售人员提供了对之前收入和预计收入的全面分析。因此，销售人员可以根据预期达成的协议获得薪酬估算，从而为各种薪酬方案做好准备。销售人员可能会因此受到鼓励和激励，以实现他们真正的收入潜力。现在，您可以摆脱所有容易出错的手动电子表格，如果您向销售团队提供准确、透明的付款，他们会更有信心。
QCommission
qcommission.com
QCommission 是一款功能强大、灵活的销售佣金软件。它可以准确计算销售人员的薪酬，并减少与电子表格和手动方法相关的错误。它允许您在佣金期结束后立即计算佣金，从而节省大量时间。它可以详细、清晰地传达计算出的佣金。 QCommission允许薪酬管理员在系统中建立收款人、产品、客户、计划、激励、配额、支付频率等。它允许建立各种激励的记入和计算规则。它有助于将绩效交易输入或导入系统并根据需要频繁计算激励。绩效交易可以根据需要频繁地进行处理、记入和计算，甚至一天多次。可以在系统中对交易进行调整和处理。完整且全面的报告能力允许用户以非常详细的形式报告所有计算。 QCommission 符合 GD...
Commissionly
commissionly.io
Commissionly 是第一个基于云的销售佣金和销售薪酬管理 Web 应用程序，100% 专注于中小型企业。我们简单的数据导入工具、基于向导的目标和薪酬计划以及佣金设置工具意味着您可以在几分钟内启动并运行。我们功能丰富的产品可以满足您的所有佣金需求，无论多么复杂。我们有能力为您创造基于收入或产品的佣金、固定或分级佣金、经常性佣金、分割佣金、递增和递减佣金，甚至矩阵佣金。如果您有独特的薪酬计划，我们还会根据您的需求进行定制。您和您的收款人可以从任何地方通过我们的网络仪表板访问他们的信息，并且您可以轻松生成报告以快速生成佣金支付金额。今天就报名吧！
Everstage
everstage.com
Everstage 是领先的销售佣金软件，可帮助您通过激励措施推动正确的业务成果。销售佣金尽管是一项巨大的业务支出，但往往是一个没有充分发挥其潜力的收入杠杆。 Everstage 可帮助您提升激励计划并推动盈利增长。 Everstage 深受 SaaS、商业服务、金融服务、保险、房地产、生命科学、人力资源等行业的全球客户信赖。
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ 是排名第一的销售佣金软件，旨在将团队聚集在一起。我们使团队能够更准确、更透明地运行佣金。
incentX
incentx.com
incentX 是一个功能丰富、基于云的平台，提供规划、管理和结算激励计划所需的所有工具，包括佣金、回扣、版税、账单退款和退款。最重要的是，它与您现有的会计/ERP 集成，提供无缝的端到端体验。
OneHash
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OneHash CRM 是一个基于云的、强大的、可扩展的、敏捷的、经济实惠且功能齐全的 FaaS 解决方案，包含 CRM、ERP、HCM、项目管理、帮助台和您公司所需的其他 SaaS，以自由和开源软件的价格实现指数级增长和发展。我们决心为全球 95% 的中小企业提供智能、经济实惠、敏捷且安全的 CRM 解决方案，以确保可持续增长。世界一流的服务和实惠的价格是我们的独特卖点，我们恪守我们的承诺。
Easy-Commission
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Easy-Commission 是一款易于使用的销售佣金应用程序。它可以以简单易行的方式计算销售佣金。它会获取您输入的销售数据，然后应用您设置的佣金计算来生成佣金报表。它完全基于网络，允许您的销售代表直接访问他们的佣金报表！
Kennect
kennect.io
Kennect 是领先的激励平台，适用于需要简单解决方案来管理其复杂薪酬计划的企业。它不仅可以自动计算管理员的奖励，还可以为销售代表提供其奖励支出的完整实时可见性。通过其智能推动功能，现在您可以确保您的代表不会错过他们的配额
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug 是专为专业零售商、餐厅和 CPG 品牌打造的员工销售激励管理平台。 SparkPlug 直接与实体企业的 POS 系统集成，使实施和扩展激励计划的几乎各个方面实现自动化。 SparkPlug 的激励引擎、托管支出和贸易促销管理工具使零售商和餐馆能够为其一线员工简化和自动化供应商赞助的销售激励措施。
Sales Cookie
salescookie.com
Sales Cookie 是一种易于使用、基于云的解决方案，用于管理佣金计划的各个方面 - 从参与者注册到激励计划设计和个人仪表板。 Sales Cookie 提供企业解决方案中的功能，并具有适合中小型企业的成本和用户体验。从激励计划设计到多货币支持或用户注册，您将找到所需的所有功能和灵活性。
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ 是一款专为不断壮大的销售团队而构建的销售佣金软件。但我们不仅仅停留在自动化销售佣金上。 ElevateHQ 旨在升级公司利用销售激励措施来激励员工的方式。我们相信只有当人们受到激励时才能取得伟大的成果 - 而我们的产品只是这一理念的延伸。在更日常的层面上，我们的产品消除了手动销售激励计算背后的繁重工作，并允许公司尝试 spiff - 适用于每个销售代表 - 而不仅仅是表现最佳的人。
QuotaPath
quotapath.com
为收入团队提供完全透明的端到端薪酬解决方案。佣金跟踪、薪酬规划和激励措施都做得很好。免费尝试。
EqualTo
equalto.com
EqualTo 为公司如何管理佣金和利用实时数据激励团队设定了新标准。