销售分析软件 - 最热门应用 - 喀麦隆

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销售分析软件是一款强大的工具，它利用 CRM 数据提供全面的报告、发现有价值的销售见解并预测未来绩效。它被销售团队和经理广泛使用，以了解销售活动，识别表现最佳的个人、产品或沟通渠道，并准确预测销售数字。 通过利用销售分析，组织可以完善其销售策略并建立更可预测的销售模型。这些系统通常构建在现有销售人员自动化和 CRM 平台之上，利用现有的大量数据来生成可行的见解。在某些情况下，销售分析软件还可以充当主要 CRM 系统，无缝结合 CRM 工具和分析解决方案的功能。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Looker
looker.com
Looker 正在为现代公司重塑商业智能。 Looker 的工作方式与网络的工作方式相同：基于浏览器，其独特的建模语言可让任何员工利用最佳数据分析师的工作成果。 Looker 100% 在数据库内运行，利用最新、最快的分析数据库，实时获取真实结果。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing 连接您在业务中使用的每个工具和渠道，以便在客户生命周期的每个状态下吸引客户。利用来自电子邮件营销、社交媒体、数字广告和您的网站的数据，与您的联系人定制个性化的接触点，确保您的营销有效、有吸引力且令人难忘，而不会浪费您的时间。我们让自动化为您服务，这样您就可以专注于使您的业务与众不同的个人风格，并确保您没有错过与任何客户的任何一步。您可以使用 ActiveCampaign 执行哪些操作？ - 在所有客户接触点上实现自动化个性化体验 - 跟踪整个客户生命周期中的买家偏好、行为和许多自定义属性，以进行更深入的细分和更有效的推广 - 基于几乎任...
Zoho Analytics
zoho.com
商业智能和分析软件。 Zoho Analytics 是一款自助式 BI 和数据分析软件，可让您直观地分析数据、创建令人惊叹的数据可视化并在几分钟内发现隐藏的见解。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Gong.io
gong.io
查看更多。了解更多。赢得更多。收入智能平台（Gong 设计）通过准确了解客户互动来实现组织转型，从而提高业务效率、改善决策并加速收入增长。它使公司能够在一个集成平台上捕获、理解所有客户互动并采取行动。Gong 的收入智能平台使用专有的人工智能技术来准确了解客户互动，以提高可视性、推动决策并调整组织的战略，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等数以千计的创新公司信赖 Kong 为他们的客户现实提供支持。龚是一家总部位于旧金山湾区的私营公司。 G2 的软件用户受众将Gong 在 ...
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Insightly
insightly.com
Insightly 是深受团队喜爱的现代化、经济实惠的 CRM。它易于使用、易于定制，并可随着公司的发展而扩展，解决传统 CRM 无法解决的常见痛点。 Insightly 帮助团队建立和转换销售渠道、提高生产力并建立持久的客户关系。在一款易于使用、灵活且安全且可随您的业务扩展的 CRM 中集中管理您的所有客户、销售和业务数据（潜在客户、联系人、电子邮件、事件、报价、项目、任务、机会和业务报告） 。利用 Insightly 的企业级产品、价格手册和报价 (PPQ) 功能提高销售效率和透明度。在 Insightly 平台内快速搜索、跟踪和管理数百万种不同的产品和服务。将产品和服务与个人机会联系起来...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析...
Clari
clari.com
Clari 的收入平台提高了整个收入流程的效率、可预测性和增长。 Clari 使收入团队能够全面了解其业务，以提高流程严谨性、协调买家和卖家、发现管道中的风险和机会、提高预测准确性并提高整体效率。 Okta、Adobe、Workday、Zoom 和 Finastra 等领先公司的数十万名收入专业人士使用 Clari 使他们的收入流程更加互联、高效和可预测。请访问 clari.com 并在 LinkedIn 上关注我们@clari。
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
People.ai
people.ai
People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。
Chorus.ai
chorus.ai
ZoomInfo 的 Chorus 是一个人工智能驱动的对话智能平台，可以捕获和分析电话、视频会议和电子邮件中的所有客户互动，以便您的团队达成目标。
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai 是一个不可知的收入数据平台，通过捕获并向整个收入堆栈提供智能销售数据和分析来帮助 B2B 销售组织扩展规模。 SalesDirector.ai 通过向 CRM 和 BI 工具提供智能销售分析来帮助 B2B 销售组织扩展规模。我们捕获销售代表的电子邮件和日历数据，并交叉引用他们的 CRM 数据，以提供有关他们的渠道、行为和客户互动的预测性见解。这些见解会直接传递到他们的 CRM，或者可以在他们最喜欢的 BI 工具（例如 Tableau、Domo、Google Data Studio、Power BI 甚至 Einstein Analytics）中进行可视化。借助...
SalesScreen
salesscreen.com
SalesScreen 是一个最先进的销售绩效平台，它利用游戏化和可视化来帮助销售团队充分发挥潜力。我们的使命是帮助客户提高销售业绩并建立更快乐的工作场所。 SalesScreen 旨在应对现代销售世界的挑战。我们的客户告诉我们他们一次又一次遇到的行业问题： - 问题：员工流动率高会削弱销售文化并造成入职问题。 - SalesScreen 解决方案：事实证明，我们的平台可以提高员工保留率。这是通过游戏化和可视化技术实现的，有助于建立高绩效的销售文化。 - 问题：跟踪所有关键数据和销售团队绩效指标对于销售领导者来说可能是个问题。 - SalesScreen 解决方案：SalesScreen 的仪...
Recapped
recapped.io
Recaped 使团队能够在销售的最后一英里（包括试点管理和入职）中直接与客户协作。上传相关内容供客户参与，为客户分配后续步骤并指定截止日期（和自动提醒），并确保每个人最终都保持在同一页面上。
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款一体化 CRM 和电子邮件营销平台，可帮助 B2B 组织合作赢得更多交易。 Nutshell 对于任何用户来说足够简单，对于任何企业来说足够复杂，Nutshell 是为那些厌倦了使用单独的销售和营销工具并且不想支付全职管理员来管理其软件的团队而构建的。每个 Nutshell 订阅都包含无限的 CRM 联系人和数据存储、完全可定制的报告工具、免费的数据迁移帮助和世界一流的实时支持，所有这些都以极其实惠的价格提供。 Nutshell 与小型企业已经使用的软件集成，包括 Google Workspace/Gmail、Microsoft Office/Outlook、Quick...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings 是一个视频优先的人工智能和分析支持平台，专为远程销售而构建。除了满足销售团队的传统视频会议需求之外，它还可以自动化销售工作流程以提高生产力，并利用人工智能为销售转化提供动态提示和推动。它还通过智能会议元数据管理和销售绩效分析为销售领导者提供支持。
Lative
lative.io
Laative 帮助现代收入团队重塑如何衡量和管理 Salesforce 中的容量规划和销售效率，以最大限度地提高盈利性销售增长。我们的平台可让您摆脱耗时的手动数据提取、复杂的自定义模型和无休止的电子表格，这些都是由太多的猜测和假设驱动的，从而创建了不准确的容量计划。采用实时、始终连接的方法来持续监控收入绩效。更快地识别风险和改进机会，并通过更多数据和更少的猜测为未来做出更明智的招聘和投资决策。
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr 是一个综合平台，可让您的销售团队了解最新的产品知识，保证客户互动期间的统一消息传递，同时增加销售额。 SmartWinnr 与 Salesforce.com 完全集成 我们使用 - 游戏化 KPI 来促进销售 - 实时跟踪激励措施以提高可见性和透明度 - AI 驱动的测验和定期强化以推动知识 - 持续辅导以改善客户互动
Compass
getcompass.ai
Xoxoday Compass 是一个激励和佣金管理平台，帮助企业增加收入并将其最大的销售费用转化为业务增长动力。我们帮助销售和收入运营团队设计、规划、自动化和简化复杂的激励和佣金结构。凭借类似游戏的元素、奖励、认可、沟通和分析功能，Compass 使您能够吸引并增强您的创收团队。其结果是——提高了销售效率、加快了销售业绩、减少了激励处理时间、节省了激励预算等等。 Compass 适用于不同行业，支持不同的用例，从银行到金融服务、保险、快速消费品、SaaS 和物流等。将 Compass 连接到您的 CRM、HCM、ERP 或任何日常工作工具。它预先构建了与 Hubspot、Salesforce...
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一个集成收入平台，可帮助现代销售组织和收入团队通过获得专利的人工智能指导达成更多交易、推动收入增长并降低风险。作为基于人工智能的收入运营解决方案的行业领导者，Aviso AI 是唯一一家为销售、营销和客户成功团队提供最全面的智能工具和解决方案的公司，可以发现每个客户隐藏的收入机会。 Aviso AI 平台可分为六个核心支柱：1) 预测性预测 2) 交易智能 3) 活动和关系智能 4) 对话智能。 5) GTM 和客户协作 6) CRM 自动化 我们的平台灵活且可扩展，可以配置任何复杂的客户层次结构。销售领导、经理和销售代表都可以从使用我们的渠道管理、预测、交易协作和对话智能...
Celonis
celonis.cloud
自 2011 年以来，Celonis 已帮助全球数千家最大和最受尊敬的公司产生直接的现金影响，从根本上改善客户体验并减少碳排放。其流程智能平台使用行业领先的流程挖掘技术和人工智能，为公司提供端到端流程的活数字孪生。组织中的每个人第一次对业务运营方式、价值隐藏位置的可见性以及捕获价值的能力有了共同语言。 Celonis 总部位于德国慕尼黑和美国纽约市，在全球设有 20 多个办事处。如需了解更多信息，请访问 celonis.com
Echo AI
echoai.com
Pathlight 是领先的 GenAI 原生对话智能平台，可帮助企业发现客户对话深处隐藏的见解、机会和风险。 Pathlight 是第一家充分利用大型语言模型 (LLM) 的力量来审查每一次客户对话并以人类级别的准确性揭示隐藏见解的公司。通过将复杂的客户互动提炼为可操作的、高层次的见解和趋势，我们使企业及其领导者能够深入了解其团队与客户之间发生的第一线情况，使他们能够充满信心地做出快速、大胆的决策。
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 通过对话智能帮助商业团队最大化收入。借助 Jiminny，您可以记录、转录和分析对话，从而获得宝贵的客户见解并全面了解绩效。 Jiminny 是唯一能够将出色的销售领导者转变为出色的销售教练的合作伙伴，使您能够推动整个销售团队的真正变革并建立高绩效的创收团队。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
sales-i
sales-i.com
sales-i 是一个屡获殊荣的数据驱动收入优化平台，专为想要提高销售职能绩效但无法获得所需客户可见性的制造商、批发商和分销企业而设计。 - 提醒您的销售团队注意隐藏的、易于关闭的机会，并让他们更好地了解客户的购买模式。 - 加快销售团队的会议准备、通话计划和联系人管理速度，同时让他们能够轻松访问关键销售数据。 - 雇用一名销售人员平均每天花费 500 美元，多花 4 美元，sales-i 将为他们提供有利可图的销售活动重点，这样就不会浪费销售时间。简单的销售效率软件可以创造价值并增加收入。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都与销售有关！销售支持工具，一个简单、成功的公式。专注于渠道管理、销售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Flowtrail AI
flowtrail.ai
Flowtrail AI 的人工智能驱动的对话界面简化了您的数据分析之旅。轻松简化您的数据分析之旅，消除传统分析的复杂性。无需分析或 SQL 专业知识。在几分钟内立即生成报告和仪表板以获取有价值的见解。 为什么选择 Flowtrail AI： 在当今技术先进的世界中，有许多可用的分析平台，其中许多可以利用分析专家。相比之下，Flowtrail AI 允许您询问有关数据的任何问题并立即收到答案，因此您无需了解 SQL 查询、数据库架构或分析即可使用它。 特征： 1. 与您的数据对话：Flowtrail AI 通过与您的数据库对话自动生成报告。无需 SQL 专业知识。我们的人工智能系统了解...
Cloudapps
cloudapps.com
CloudApps Revenue Intelligence 将您的 CRM 转变为完整的漏斗收入引擎。我们是 Salesforce AppExchange 合作伙伴。我们的联合创始人帮助建立了 Salesforce。我们开发了一个收入情报平台，利用最先进的 AI 深度学习功能，将您的 Salesforce 投资提升到一个全新的水平。减轻销售团队的负担：我们的技术可以捕获并整合来自其他业务工具的信息，从而减轻销售人员的负担，并为他们提供有关每笔交易的可行见解，以集中精力。解锁隐藏的情报：即使数据不完整，我们的 AI 技术也可以帮助您发现 Salesforce CRM 系统中隐藏的信息层。这将创...
Pipeline CRM
pipelinecrm.com
销售人员为销售人员提供的 CRM 获取一个销售 CRM 平台，该平台提供轻松设置、无缝集成、完全定制和直观工具。借助 Pipeline CRM 软件，您将拥有加速销售所需的一切。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
Workbooks
workbooks.com
Workbooks CRM 将您的整个业务结合起来，帮助每个人更好地工作、协同工作，并通过单个基于云的系统以正确的方式工作。营销可以产生更多高质量的销售线索，销售可以达成更多交易，财务可以快速轻松地开具发票，支持可以提供卓越的服务。 Workbooks 可以随时随地在所有设备上进行安全访问，并与您当前的系统无缝集成，为您的团队提供 360 度客户的单一视图，帮助他们专注于正确的事情并获得做出决策所需的实时见解。 Workbooks 可帮助您将客户置于业务的核心，并建立持久、有利可图的关系，从而以可持续的方式增加长期收入。
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户值得更好的。您应该获得可操作的数据，为团队提供方向、信心...
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 ...
Engagedly
engagedly.com
Engagedly 是一款包含员工敬业度元素的绩效评估软件。它简单但灵活且强大，足以与各种规模的快速发展的公司合作。请求演示！
OneInsight
oneinsight.io
通过可行的见解将数据转化为收入 OneInsight 旨在将 Marketo 创建的丰富客户数据传递到任何销售环境中，从而为任何 Marketo 支持的组织提供真正的营销和销售集成。所有这些都以与客户同步做出决策所需的速度完成。如果仅信息不足以达成交易，OneInsight Engage 可为您的业务开发和销售团队提供直接与您的潜在客户和现有客户联系的可能性。将营销自动化转变为收入自动化的三个步骤： * Marketo — 使用领先的参与平台创建有意义的客户互动 * OneInsight — 构建和打包客户数据，并将其转化为宝贵的见解 * 您的销售环境 — 在真正重要的地方显示见解并转化为有价...
Scratchpad
scratchpad.com
跟踪管道中的变化并更快地更新 Salesforce。 Scratchpad 是代表和领导者的一种现代体验，使管理渠道、检查交易、指导和预测变得快速、简单且令人愉快。
OneUp Sales
oneupsales.co.uk
适用于不断壮大的销售团队的销售绩效管理解决方案。通过自动从关键系统（CRM、VOIP 等）收集实时数据，OneUp 为销售和经理提供清晰的见解、自动报告、排行榜和竞赛。该平台支持丰富的电视显示，包括排名表、数据、可视化、图像、视频等，同时向电视、MS Teams 等进行实时庆祝活动，以吸引、激励和提高销售团队的生产力，取得更大的成果。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
Weflow
getweflow.com
Weflow 是一个销售业绩和预测平台。销售团队使用 Weflow 来提高销售绩效、流程遵守率和预测准确性。 - 通过加快 Salesforce 更新速度，每周为代表节省 4 小时 - 及早发现风险，赢得 12% 以上的交易 - 通过有效的流程和可靠的数据，获得 >92% 的预测准确度
Raydiant
raydiant.com
我们的即插即用硬件和基于云的直观企业级平台界面（市场上有超过 100 个应用程序）可以从任何地方访问，安全软件拥有 99.9% 的正常运行时间并可防范网络安全风险。直接在沙发上控制和管理 10 到 10,000 个位置的屏幕上播放的内容。从动态销售点集成数字菜单板到令人垂涎的视频显示器、自助服务亭、激励团队的销售游戏化和奖励，以及通过人工智能屏幕显示的个性化内容，Raydiant 与业界最优秀的公司合作业务创造令人惊叹的体验。立即预订演示并享受 30 天无风险试用：https://www.raydiant.com/book-a-demo
Kluster
kluster.com
Kluster 的收入可预测平台帮助 SaaS 公司每个季度都超额完成目标。我们通过实施战略、规划和执行来帮助收入领先者实现增长。 Kluster 易于使用的工具可帮助收入团队制定制胜策略、制定实现目标的计划、执行交易和渠道管理。我们在集成速度和实时预测方面排名第一。 Kluster 是您关键收入会议的核心。从董事会层面的分析和收入规划，到预测电话和管道审查。您企业中的每个人都围绕最佳的收入洞察和工作流程进行调整。 Kluster 受到 GoCardless、ExtraHop、Ometria、Attest 和 Harness 等扩展软件公司的信赖。 Kluster 是可预测的收入策略，可帮助他...
Veloxy
veloxy.io
Veloxy 是一个收入增长系统，可以倍增并加速您的销售活动，同时消除花费您时间和金钱的非销售活动。它是一个集成的销售平台，为您提供基本的销售功能（销售参与、销售支持、销售生产力和 Salesforce 采用），跨所有设备的单一接触点可帮助您完成更多交易并产生更多潜在客户。数千名现场销售代表、内部销售代表和销售经理正在利用 Veloxy 将销售部门转变为真正的收入中心。
Plecto
plecto.com
提高团队绩效从这里开始。 Plecto 是唯一一个完整的业务绩效平台，它将实时 KPI 可视化、游戏化和辅导工具结合在一个强大的解决方案中。
Orgzit
orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。