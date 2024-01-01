销售加速软件 - 最热门应用 - 保加利亚

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销售加速软件是一款全面的解决方案，旨在优化和加快从潜在客户开发到交易完成的销售流程。它利用自动化、数据分析和智能工具来简化销售工作流程、提高效率并推动收入增长。以下是销售加速软件的深入描述： 概述： 销售加速软件是销售团队的战略推动者，为他们提供必要的工具和资源，以更有效和高效地识别、吸引潜在客户并将其转化为实际客户。它包含广泛的特性和功能，旨在加速销售周期的每个阶段，从勘探和潜在客户培育到完成交易和管理客户关系。 主要特点： * 潜在客户生成和勘探：销售加速软件提供先进的潜在客户生成功能，包括潜在客户评分、数据丰富和勘探工具。它使销售团队能够根据人口统计、行为和购买意图等标准来识别高质量的销售线索并确定其优先顺序。 * 销售参与：该软件通过多渠道沟通渠道（包括电子邮件、电话、社交媒体和消息平台）促进与潜在客户的个性化和及时互动。它可能包括电子邮件自动化、销售拨号器和节奏管理等功能，以优化外展工作并最大限度地提高响应率。 * CRM 集成：与客户关系管理 (CRM) 系统集成可实现无缝数据同步和工作流程自动化。销售加速软件可确保在 CRM 中捕获和跟踪与潜在客户和现有客户的所有交互，从而提供销售渠道的整体视图并支持数据驱动的决策。 * 预测分析：高级分析功能利用预测算法来识别销售数据中的模式、趋势和见解。销售团队可以利用这些洞察来确定销售线索的优先级、定制销售方法并更准确地预测未来的销售业绩。 * 销售内容管理：该软件提供销售资料的集中存储和管理，包括演示文稿、文档和产品信息。销售代表可以轻松访问并与潜在客户共享相关内容，以支持他们的销售工作并提高参与度。 * 销售辅导和培训：一些销售加速软件解决方案提供内置的辅导和培训工具，帮助销售代表提高技能和绩效。这可能包括交互式培训模块、角色扮演模拟和绩效分析，以跟踪进度并确定需要改进的领域。 * 工作流程自动化：自动化功能简化了重复性任务和管理流程，例如数据输入、潜在客户路由和后续提醒。这使得销售团队可以将时间和精力集中在能够带来成果的高价值活动上，例如建立关系和完成交易。 好处： * 更快的销售周期：销售加速软件通过自动化手动任务、优化工作流程以及为销售团队提供更有效地与潜在客户互动所需的工具来加快销售流程。 * 提高效率：通过简化销售工作流程和自动化重复任务，该软件提高了销售团队的生产力，使他们能够在不牺牲质量的情况下处理更多的潜在客户和机会。 * 提高销售绩效：预测分析和销售辅导功能使销售代表能够做出数据驱动的决策、完善销售方法并持续提高绩效。 * 增加收入：通过加速销售周期、提高转化率以及最大限度地提高销售工作的有效性，销售加速软件最终推动收入增长和业务成功。 总之，销售加速软件对于寻求优化销售流程、提高效率和推动收入增长的组织来说是一个强大的解决方案。通过利用其先进的特性和功能，企业可以在当今快节奏且竞争激烈的市场中获得竞争优势。
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Hubspot
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HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
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Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
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Calendly 通过消除来回的日程安排，帮助个人、团队和组织在全球范围内实现会议生命周期的自动化。 Calendly 使公司能够更快地完成交易、雇用候选人、建立关系和发展业务。 230 个国家/地区的超过 2000 万用户使用 Calendly 来简化会议并更有效、高效地进行协作。要了解更多信息，请访问 Calendly.com Calendly 极大地提高了客户满意度和保留率、招聘周期、成本节约、团队生产力等，正如 Forrester TEI 研究中所述，该研究显示了 318% 的投资回报率和 68.7 万美元的总净利润客户预计将获得超过三年的投资。在此下载完整报告：https://cal...
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Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM（客户关系管理）工具，各种规模的团队都喜欢使用。我们的 CRM 简单而强大，优先考虑可用性，在 179 个国家/地区拥有超过 100,000 名付费客户，销售团队被其简单而强大的设计所吸引。使用 Pipedrive 时，不会有任何遗漏，借助灵活且功能强大的 CRM 软件，您的团队可以花更少的时间归档，花更多的时间进行销售。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。需要注意的 JustCall 顶级功能： ✅ 呼入和呼出呼叫 ✅ 发送和接收短信和彩信 ✅ 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） ✅ 短信工作流程 ✅ 短信机器人 ✅ 多级 IVR ✅ 实时客服协助 ✅ 人工智能- 支持 SMS Copilot ✅ AI 辅导 ✅ 情绪...
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在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一种先进的基于云的联络中心解决方案，允许轻松启动、扩展和运行您的联络中心，同时改善业务指标和客户体验。一整套联络中心功能包括本地呼叫体验、智能自动拨号器、人工智能语音识别、座席管理功能、全渠道支持、答录机检测等等。通过将其与主要 CRM 和帮助台系统的即用型集成相结合，Voiso 可以帮助您扩展通信范围，甚至在监管最严格的国家/地区也能接触到您的客户，并在全球范围内发展您的业务。 Voiso 为所有客户提供 24/7 支持。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Zoho CRM
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使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
DocuSign
docusign.com
Docusign eSignature 是企业和个人几乎随时随地通过几乎任何设备安全发送和签署协议的世界第一方式。 Docusign 应用程序易于使用，为各方提供无限制的免费签名，并受到全球数百万人的信任。
Fireflies.ai
fireflies.ai
Fireflies 是一款 AI 语音助手，可帮助在会议期间进行转录、总结笔记和完成操作。我们的 AI 助手 Fred 与世界上所有领先的网络会议平台（例如 Zoom、Google Meet、Webex 和 Microsoft Teams）以及 Hubspot、Slack、Trello、Asana、Salesforce 等业务应用程序集成。记录：即时记录所有主要网络会议平台的会议。邀请萤火虫或让它自动捕捉它们。转录：Fireflies 可以转录实时会议或您上传的音频文件。浏览文字记录并同时收听音频。总结：AI超级摘要为您提供详细的会议概述、大纲、会议记录、关键词和行动项。在 5 分钟内快速跟踪...
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OpenPhone 是一款简单的企业协作电话。它的设计直观有效，是一种可靠且强大的基于云的呼叫和消息传递解决方案，可以改变您的团队管理客户和联系人关系的方式。凭借深度集成和可配置性，OpenPhone 可帮助企业提高生产力并提高客户满意度以推动增长。适用于 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
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apollo.io
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brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
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callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。我们的营销分析和业务通信解决方案为超过 200,000 家企业提供服务，并与领先的营销和销售软件集成，提供实时洞察，帮助我们的客户充满信心地进行营销。
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mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虚拟电话领域拥有 20 多年专业知识的团队创建，可轻松适应您的业务工作流程。我们的可定制设置可确保解决方案满足您的独特需求，从而简化沟通并提高收入。突出属性：实时反馈工具、专用主管工作区和详细的座席绩效报告可提供高效的管理和深入的绩效分析。有效的呼叫处理：高效的呼叫管理功能和多级 IVR 系统确保对客户询问的顺利、及时的响应。简化的记录保存：语音邮件记录有助于轻松参考和高效跟进。直观的界面：用户友好的界面包含这些强大的功能，简化了导航和操作。坚定不移的支持：我们忠诚的支持团队随时准备协助解决实时入职或任何其他问题，强调我们致力于让您满意。选择 MightyC...
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适合企业的完整营销自动化和 CRM 软件。在一个平台上组织您的潜在客户捕获、潜在客户管理、销售管理和分析。
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Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
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智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Polymail
polymail.io
Polymail 是一个用于销售沟通的电子邮件平台。我们的平台包括电子邮件跟踪、Salesforce 同步和日历安排，使销售团队能够提高转化率并缩短销售周期，同时为高管提供销售活动的透明度。 在 Y Combinator 的支持下，总部位于洛杉矶的 Polymail 已帮助数千名客户转变其销售沟通流程。欲了解更多信息，请访问 http://polymail.io
Dropbox DocSend
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Dropbox DocSend 可帮助像您这样的业务专业人士安全地共享和控制推动业务发展的内容。 Dropbox DocSend 强大的基于链接的系统使您可以轻松地为每个利益相关者设置安全首选项、每次有人查看您的文件时收到通知、逐页分析内容性能以及创建现代虚拟交易室。加入超过 34,000 家依靠 Dropbox DocSend 共享和管理敏感信息的公司。
Adversus
adversus.io
Adversus 是一款拨出自动拨号器，可帮助简化拨出呼叫、自动化手动流程并提供有价值的见解。 Adversus 允许您通过众多功能自定义拨号策略。在预测拨号、渐进拨号或手动拨号之间进行选择 - 或将它们混合使用！利用 Adversus 的工作流程改进和时间优化工具，让经理和员工的所有白天活动变得更加轻松。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是专为培训成功而构建的 LMS。旨在获得每个人的肯定，这是优秀团队和公司成长的地方。凭借完全可定制、易于管理且易于使用的体验，团队可以享受宾至如归的培训。 TalentLMS 可以轻松地为任何团队和每种用途提供正确的培训，同时为每一步提供专家指导和支持。在全球学习技术领导者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是实现培训民主化，为全球 70, 000 多个团队提供服务。满足您所有培训需求的一个平台 - TalentLMS 将所有培训工具和材料汇集在一个方便的地方，还可以轻松地与您已使用的应用程序和服务集成，使培训能够不间断地融入您的工作生活。您需要的所有...
Zoho CRM Plus
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Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
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EngageBay
engagebay.com
EngageBay 是全球排名第一、经济实惠的一体化营销、销售和支持 CRM 软件，为全球 29500 多家成长型公司提供支持。 EngageBay 帮助公司获取、吸引、培养网络访问者，并将他们转化为满意的客户，并将其业务增长 5 倍甚至更多。 EngageBay 提供一系列功能，包括： - 简单而强大的一体化 CRM - 易于使用的营销自动化软件 - 电子邮件营销 - 免费实时聊天软件 - 强大的帮助台软件 - 电子邮件序列 - 登陆页面 - 用于捕获在线潜在客户的 Web 表单- 跨营销、销售和支持部门的 360 度客户视图 - 预约安排软件 - 联系人管理软件 - 免费 CRM 软件等等...
PhoneBurner
phoneburner.com
每月为 3000 多个客户提供数百万次对话。通过唯一与 1 级运营商合作的拨号器提高呼叫应答率 + 提高实时连接质量。凭借 15 年为销售团队服务的经验，我们深知通话不会增加收入。对话确实如此。 PhoneBurner 的强力拨号器平衡了速度和质量，提供无延迟的连接，引导销售代表进行更有意义的对话并取得更积极的成果。降低垃圾邮件标记的风险。将实时参与度提高高达 4 倍，不会出现尴尬的蜂鸣声或暂停。通过行业领先的工作流程自动化节省时间。作为您的合作伙伴，PhoneBurner 可帮助您接触更多联系人、最大化潜在客户价值并扩展可增加收入的最佳实践。打电话。发电子邮件。短信。 CRM 和 150 多...
Mail Butler
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这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，...
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Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购...
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SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
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sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，可帮助普通员工每周节省至少 2.5 小时，以便他们可以将更多时间花在收件箱之外。 SaneBox 成立于 2011 年，为个人和企业客户提供全套电子邮件组织工具，以收回对收件箱的控制。
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iPlum 是面向商务专业人士的移动优先解决方案。它可以在您现有的智能手机上运行，无需更换运营商。您将获得一条具有通话、短信和电话系统功能的单独线路。它使用简单，并有企业安全控制支持。该平台为医疗保健专业人员提供 HIPAA 合规性，为金融和法律部门员工提供移动通信合规性。企业可以为其移动线路获得自动助理、分机、通话录音、转录、自动文本回复等高级功能。优势： • 具有语音网络模式的双呼叫可靠性 iPlum 可以使用您的语音网络以运营商级可靠性路由呼叫，而无需依赖 VoIP 互联网数据，并且仍然将您的 iPlum 号码显示为来电显示，或者您可以使用 Wi-Fi 切换到默认数据网络Fi/3G...
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尝试 Salesflare，这是一款适用于销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
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Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 是一款完全集成的 CRM，具有销售跟踪、联系人管理、营销自动化、网络分析、双向电子邮件、电话、帮助台以及简洁的现代界面。借助 Agile CRM，中小型企业现在可以： - 通过简单而强大的拖放编辑器自动化营销、销售和客户保留流程 - 将网站访问者直接转换为 CRM 中的潜在客户 - 根据网络或电子邮件活动自动培育、跟踪和评分潜在客户- 实现多渠道通信，能够从同一页面向联系人打电话、发送电子邮件或发推文 - 监控客户行为并获取客户活动的实时警报 - 管理帮助台票证，将所有客户历史记录集中在一个地方 - 拥有详细的信息在一页中记录所有客户的详细信息和通信历史记录，并按时间顺序排...
Ringover
ringover.com
Ringover 是易于使用的多渠道云通信解决方案（通话、短信、视频通话、电子邮件...），旨在增强客户体验并最大限度地提高销售额。借助直观且易于管理的界面，为您的客户和潜在客户提供个性化体验，并提高销售和客户服务团队的工作效率。我们先进的监督和辅导功能使您能够密切监控运营并快速培训您的团队成员。 Ringover 与 80 多种业务工具（CRM、帮助台...）集成，简化任务以提高效率。
Balto
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Balto 将代理与人工智能结合起来，以实现更好的对话并交付结果。表现最佳的联络中心信赖 Balto 的实时企业解决方案，以防止错失销售机会、代价高昂的合规错误以及负面的客户体验。 Balto 的成果令人震惊： - National General Insurance 将销售转化率提高了 16% - AmTrust 将 CSAT 分数提高了 25% - Arsenal Business Growth 将爬坡时间缩短了 83% - Florida Window & Door 将转化率和预约率提高了 30% - Junkluggers 将通话时长缩短了 6% 帮助您的客服人员和主管提高客户满意度、...
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借助 CloudTalk 的商务呼叫软件，让 CX 成为您的最大优势。直接使用 CloudTalk 呼叫、访问所有客户数据并自动执行任务。使用 CloudTalk 体验商务通话的未来。访问 160 多个国际号码，将呼叫效率提高高达 87%，并节省团队时间来处理真正重要的事情 - 提高客户满意度。使用 CloudTalk 的点击通话功能直接拨打和接听电话。消除重复性任务并自动化您的工作流程。通过轻松的双向同步，在两个系统之间同步联系人详细信息、过去的交互、通话录音和短信。通过超过 35 种集成自定义您的设置和客户体验。选择如何使用高级呼叫记录功能记录呼入、呼出和未接来电。每次通话结束时，使用语音...
MeetGeek
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MeetGeek 是一款人工智能会议助手，旨在使会议流程更加高效和富有洞察力。该工具提供会议的自动视频录制功能，再加上人工智能驱动的转录功能，以便于稍后轻松查看和理解会议内容。 除此之外，MeetGeek 还包括自动摘要等功能，帮助用户有效地了解会议要点，而无需查看几个小时的内容。 该工具还利用人工智能提取并突出显示每次会议的关键主题，提供一种快速了解过去事件的方法。搜索功能使用户能够从一个位置轻松访问过去的会议、录音、文字记录和亮点。 MeetGeek 还强调团队协作，允许共享有关会议内容的规则。其“对话智能”功能为会议中产生的销售和客户洞察提供人工智能驱动的分析。 此外，MeetG...
Fathom
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Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼...
Colibri.ai
colibri.ai
Colibri Sales Copilot 是一款人工智能工具，可实现更好的客户对话和对话洞察。它在客户通话、录音、转录和分析对话过程中发挥作用，实时为卖家提供有用的提示，帮助他们遵循最佳实践并避免代价高昂的错误。每次通话后，Colibri 都会生成人工智能会议摘要并建议后续步骤。它还提供呼叫分析，对于寻求改进领域的销售人员和经理很有用。通过将 Colibri 与 Salesforce 集成来提高效率：每次会议后自动在 Salesforce 中记录通话和 AI 会议记录。将您的团队从管理任务中解放出来，这样他们就可以花更多时间完成交易。要了解更多信息，请访问 colibri.ai
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，从内容中获取买家见解，并为销售代表提供更多时间进行销售。如何？将销售材料变成漂亮的自动化网页。通过完美的提案、推介、销售报价、客户引导页面等打造难忘的销售体验。您发送的每个 Qwilr 页面都是一个漂亮的交互式网页，具有交互式媒体、智能跟踪和自动化功能。告别静态 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的销售能力。使用 Qwilr，您可以： 创建给买家留下深刻印象的自定义交互式销售材料： 发送 URL，而不是无休止的附件。分享产品演示、定价、额外服务，并观察买家与个性化体验的互动。保持每个页面的品牌一致：使用我们的品牌编辑器标准化您的所有销售材料，将您的字体和颜色应用到每个页面
Nimble
nimble.com
Nimble 是一款面向整个团队的以关系为中心的 CRM。借助可定制的联系人记录和易于使用的看板式工作流程，管理客户信息从未如此简单。 Nimble 可以轻松地与 Microsoft 365 和 Google Workspace 集成，从您的所有平台收集联系人和潜在客户，而我们的自动化工具则可以处理繁忙的工作。专注于最重要的事情 - 发展您的业务和培养关系，因为 Nimble 可以简化您的工作流程以实现最大生产力。
Hippo Video
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Hippo Video 是一个交互式视频 CX 平台，可帮助您轻松、快速、大规模地创建和共享（根据上下文）个性化视频，从而提高参与度（打开电子邮件、预订会议和机会）。 Hippo Video自推出以来，已在全球拥有超过150万用户，在各个类别的视频领域一直处于领先地位。超过 1000 家大中型企业，包括 Panasonic、Genesys、Trimble、Intrado、Phreesia、Freshworks 等，每天都使用 Hippo Video 建立虚拟关系。访问 hippovideo.io 了解更多详情。
Formstack
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Formstack Sign（以前称为 InsureSign）是对任何文档进行电子签名的最简单、最快和最安全的方法。 Formstack Sign（以前称为 InsureSign）受到数千家各种规模企业的信赖，让您的客户可以轻松地从笔记本电脑、平板电脑和移动设备甚至通过短信签署您的文档。所有客户都可以随时通过电话享受专门的客户帮助。
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OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
LeadDesk
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LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
People.ai
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People.ai 是引导企业销售团队走上行之有效的渠道和创收之路的领导者。 People.ai 企业收入智能平台可确保组织通过让合适的人员参与合适的账户来加快复杂的销售周期。通过我们的专利人工智能技术，People.ai 使销售团队能够清楚地了解每个客户中的哪些人参与，以及到底要做什么才能实现最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企业知道人们从人们那里购买商品，这就是人们从 People.ai 购买商品的原因。