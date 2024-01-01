乘车共享软件 - 最热门应用 - 文莱

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乘车共享软件和服务为用户提供了方便，无论何时需要出行，都可以直接通过移动设备租用出租车或叫车。在企业对企业 (B2B) 环境中，这些服务也称为地面运输服务。他们根据当前位置将乘客与司机进行匹配，并动态计算票价，同时考虑乘车距离、持续时间以及司机可用性与需求相比等因素。 企业利用乘车共享平台来简化员工和客户的地面交通，同时与班车或公共汽车等其他交通方式相比还可以降低成本。通过在拼车平台上设立企业账户，差旅经理和财务团队可以为员工、客人和业务伙伴提供地面交通服务。虽然一些乘车共享解决方案可能包括旅行管理软件中的功能，但它们的主要重点仍然是出租车、私家车和豪华轿车的预订服务，而不是其他旅行选择。
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Lyft
lyft.com
在手机、平板电脑或笔记本电脑上的网络浏览器中请求 Lyft 乘车。几分钟内即可从友好的司机那里搭车。
Careem
careem.com
Careem 是大中东地区的日常超级应用程序。作为该地区网约车经济的先驱，Careem 正在其平台上扩展服务，以提供人的移动性、物的移动性和资金的移动性。 Careem 的使命是简化和改善人们的生活，并建立一个令人惊叹的鼓舞人心的组织。 Careem 成立于 2012 年 7 月，业务遍及 13 个国家的 100 多个城市，在该地区创造了超过 100 万个就业机会。 Careem 于 2020 年 1 月成为 Uber Technologies, Inc. 的全资子公司。 www.careem.com