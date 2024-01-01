奖励和激励软件 - 最热门应用 - 刚果（布）

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奖励和激励软件为企业提供了一个向客户、合作伙伴或员工发送奖励的平台。企业帐户通过在线门户进行跟踪和管理，可以使用简单的界面购买和提供奖励。提供的奖励类型可能包括礼品卡、预付卡、代金券或有形礼物。一些平台为企业提供奖励 API，以便通过自己的网站或应用程序自动交付奖励。这些提供商通过与在线商家、零售商、连锁餐厅、旅行社或其他娱乐公司合作来策划奖励目录，并转售或管理奖励的分配。 奖励和激励软件可以通过多种方式使用。最常见的是企业礼品软件，其重点是奖励员工以提高员工的敬业度和满意度。此外，还有B2B奖励和激励，包括渠道合作伙伴促销、销售激励、客户礼品等，以培养或转化合格的销售线索并奖励忠诚的合作伙伴。另一方面，B2C 奖励和激励措施旨在奖励忠实客户并提高品牌忠诚度和客户拥护度。最后，研究激励措施通常会奖励出于市场研究目的的研究和调查参与者，以推动研究的参与。
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Karrot
karrotmarket.com
Karrot 是当地最大的社区市场，可买卖和交易新旧家居装饰、家具、时装等。加入我们不断壮大的拥有超过 1000 万经过验证的用户的社区！
Tremendous
tremendous.com
Tremendous 是在世界各地发送奖励和支出的最简单方式。在几分钟内发送十几笔（或一千笔）付款。我们会处理所有棘手的事情，因此您可以轻松地向 200 多个国家/地区的研究参与者、客户或员工发送奖励。我们提供 1,000 多种不同的兑换选项，因此您可以为收件人提供精选的礼物。我们通过与您已使用的工具集成来自动发送。如果您或您的收件人遇到困难，我们一流的客户支持团队将为您提供帮助。另外，我们可以免费使用。大多数企业只花他们发送的钱。其他人，例如我们的大批量客户，可以获得定制折扣价。所以他们花的钱比他们寄的钱还要少。立即请求演示，或者立即尝试该平台 - 我们的企业级功能可供所有人免费使用。
Sendoso
sendoso.com
借助 Sendoso 直接营销自动化平台，打造高度差异化且量身定制的营销活动，在整个客户生命周期旅程中与买家进行深入联系，并提高销售和营销资金投资的投资回报率。
PerkSpot
perkspot.com
PerkSpot 是值得信赖的平台，可将资金重新放回员工的口袋。我们寻找员工真正想要的最独特和个性化的折扣、节省和奖励。我们的管理折扣和奖励体验将其结合在一起，既简单又便宜，而且对您有影响力。
&Open
andopen.co
&Open 是一个全球礼品平台，精心采购礼品、自动发送礼品并处理从始至终的所有物流。我们通过更好、更快、更轻松的企业礼品帮助品牌建立忠诚度并提高保留率。立即预订演示或与我们的礼品专家交谈，找到适合您的解决方案。
Hoppier
hoppier.com
通过 Smarter Spending™ 控制，只需点击 5 次或更少，即可向客户或员工发送全球奖励！创建您的远程午餐计划、送上咖啡、欢乐时光饮料、个人礼物、慈善捐款、学习津贴等等。 Hoppier 在 60 多个国家/地区工作！超过 1000 个全球组织使用 Hoppier 发送有效的激励措施！
Xoxoday
xoxoday.com
Xoxoday Plum 具有多货币和多区域功能，有助于在全球范围内实现奖励、激励和支付计划的自动化。我们通过使用大规模工作流程的奖励积分系统，让营销和销售团队可以轻松地在整个客户生命周期中发送奖励、激励措施和电子礼物。我们与 CRM、调查工具和电子邮件工具集成，并提供 API 解决方案以直接与您的产品集成。数千家各种规模的企业，从初创企业到大型企业，都使用 Xoxoday 的商业货币来发送奖励、福利、激励和支付支出。超过 2000 名客户已在全球范围内发出超过 8000 万份奖励，使 Plum 成为品牌支付的支柱。
eGifter Rewards
egifterrewards.com
eGifter RewardsTM 有多种不同的方式购买礼品卡，包括批量购买礼品卡和 API 交付。我们的礼品卡平台提供简单的帐户设置和强大的报告，以便您可以优化每次购买。使用 ACH、电汇或信用卡批量购买礼品卡。您可以将个性化礼品卡奖励和激励措施直接发送到他们的收件箱。即时交付礼品卡以获得奖励、激励和健康！无需最低限度或长期承诺。免费帐户设置。
Pazcare
pazcare.com
一张卡即可获得雇主提供的所有津贴（食品、燃料、电信、礼品、L&D 等）。让您的员工最大限度地享受税收优惠并通过 Pazcard 计划每月开支。无论是通过 Zomato 订购食物还是从附近的百货商店购买杂货 - Pazcard 都是您的员工需要使用的唯一工具。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 战略规划 • OKR • KPI • 任务（包括看板） • 项目（包括甘特图） • 白板 • 报告 • 潜在客户 • 客户 • 参与 • 票证 • 表格和调查 • 360° 审核 • 奖励 • 出勤 • 休假• LMS • 通过执行策略并通过策略、OKR 和 KPI 有效实现关键指标，超越您的同行 - 通过单击按钮生成实时报告和 KPI 仪表板，在这个敏捷的商业世界中做出更快、更明智的决策 - 🙂通过奖励系统、每周签到、一对一和内部排名来吸引和激励您的员工和团队 - 通过易于应用和有效的项目（包括甘特图）全面了解您的项目）和任务（包括看板）管理；轻松生成项目发...
RepeatMD
repeatmd.com
通过移动奖励销售更多高利润服务。 RepeatMD 通过忠诚度计划和患者融资帮助医疗水疗中心和美容提供商留住客户。
Giftcardsify
giftcardsify.com
Giftcardsify 是一个充满活力和创新的在线平台，彻底改变了人们购买和使用礼品卡的方式。该公司成功地将数字货币世界与电子礼品卡的便利融为一体，提供了一种安全、快速、简单的在线交易方法。
TruCentive
trucentive.com
TruCentive 是一款一体化激励履行和奖励交付平台，为企业提供与员工、合作伙伴和客户互动的新方式，帮助企业脱颖而出。通过整合电子礼品卡、商品和资金交付的数字交付，公司可以提高现有计划的有效性并改善关系。 TruCentive 拥有全球超过 88,000 种电子礼品选项、数千种商品选项、通过存款到借记卡、PayPal、Venmo、Visa、MasterCard、AMEX 进行付款，并与流行的营销、销售和人力资源工具集成，是成功的人力资源、需求生成、基于客户的和客户体验计划。调查|员工激励 |网络研讨会 |评论 |推荐 |测试版计划 |谢谢你|临床试验|贸易展览|演示 |感言 |会议 |活动...
Prezzee
prezzee.com.au
在 Prezzee，我们的使命是通过非凡的数字礼物时刻建立人与人之间的联系，从而改变礼物格局。我们相信，送礼对于送礼者和收礼者来说都应该始终充满魔力，每次都能以合适的礼物和良好的客户体验达到目的。我们还认为，无论您身在何处，都应该可以轻松地随时向任何人发送礼物。 Prezzee Business 让企业送礼变得简单。加入数百家领先企业的行列，使用 Prezzee 奖励员工、客户和客户。只需点击几下即可完成所有操作！我们跳出礼品盒的思维，确保每个企业都能获得独特的礼品体验，使用带有您公司徽标或所选设计的联名 Prezzee 智能电子礼品卡，可兑换数百个品牌。 Prezzee Business 具...
Prepaidify
prepaidify.com
Prepaidify 是一家领先的数字礼品卡网站，成立于 2018 年 7 月。我们专注于为客户提供来自顶级国内品牌的各种数字礼品卡，包括 Google Play、iTunes、星巴克、Nordstrom 等。在 Prepaidify，我们致力于为消费者和企业提供无缝、无忧的购买体验。我们的礼品卡有多种面额，可以通过电子邮件以数字方式交付，为我们的客户提供无与伦比的便利和价值。在 Prepaidify，我们的使命是通过将加密货币和零售世界结合起来，彻底改变零售行业。我们相信未来加密货币将被广泛接受为主要货币形式，并且我们致力于使这一愿景成为每个人的现实。我们的目标是使用户能够使用现有的礼品卡基...
Giftly
giftly.com
Giftly 正在彻底改变人们赠送和接受礼物的方式。总部位于旧金山的初创公司通过使礼品卡比以往更加个性化、可定制、美观和有趣，颠覆了每年 100B 美元的礼品卡市场。
Gyft
gyft.com
Gyft 是亚马逊、星巴克和 iTunes 等零售商在线购买和发送礼品卡的最佳方式。使用 Gyft 移动应用来平衡支票礼品卡。
Runa
runa.io
借助 Runa，公司可以随时随地以任何形式的数字价值（礼品卡、预付卡、加密货币、订阅等）向其服务的人员付款。传统的支付机制很难适应本地和全球的小批量、高速度的交易，例如向零工、创作者发送付款，或者向无论身在何处的客户或员工发送奖励。 Runa 的基础设施和网络有助于向这些收款人付款，帮助企业扩大业务范围、留住用户，同时实现资金管理和转账方式的现代化：即时、国际化，并且对汇款人和收款人免费。
CorporateGift.com
corporategift.com
企业礼品是一个礼品平台，专为持续的程序性礼品而开发。购买、存储和设置所有内容一次，然后在几分钟内提高参与度。我们的解决方案围绕三大支柱组成：确保收件人满意度的各种产品、实现无缝过程控制的先进技术和自动化，以及随时准备提供最佳实践和支持以确保满足每个客户需求的专家团队。
Paylode
paylode.com
Paylode 是一个客户福利平台，适合希望快速推出高度参与的客户福利计划的公司。 Paylode 使公司能够为其客户提供全面的福利计划，其时间和成本仅为内部构建计划的一小部分。 Paylode 就像有一个完整的合作伙伴团队在您身边。我们审查并预先协商来自顶级消费品牌的数千种福利优惠，并提供简单的无代码工具，为公司节省大量时间和管理费用。福利计划可以提高转化率、保留率、参与度、满意度，并最终提高客户的长期满意度，同时还为您的企业带来新的收入来源。了解更多信息，请访问 https://paylode.com/
StoreCash Perks
storecashperks.com
StoreCash 是为您的员工、合作伙伴或用户发送、管理和接收礼品卡的最简单方法。借助我们简单的电子礼品卡、数字钱包、平台和 API 选项，没有比这更简单的方法可以让您的用户满意！
BHN Rewards
bhnrewards.com
BHN Rewards（以前称为 Rybbon）是用于发送、跟踪和管理数字奖励计划的一体化解决方案。借助 BHN Rewards，可以轻松整合来自热门品牌（包括 Amazon、Visa 和 Mastercard）的自动奖励，以提高参与度、提高响应率、产生品牌认知度和忠诚度并激励员工。 BHN Rewards 已被 3,000 多名客户使用，已向 184 个国家/地区发送了超过 300 万份奖励。公司使用 BHN Rewards 进行营销、市场研究和员工奖励，包括： - 潜在客户开发活动 - 推荐营销计划 - 基于客户的营销 (ABM) 关系建设 - 客户宣传/忠诚度计划 - 在线评论/推荐 -...
Giftogram
giftogram.com
Giftogram 是一个免费的全球平台，可帮助企业在几分钟内发送带有所选设计、徽标和自定义消息的礼品卡和预付卡。基于选择的理念，接收者可以决定在哪里从数百家当今最受欢迎的零售商那里兑换礼品券。我们的使命是让礼品和奖励变得轻松发送、有意义，从而帮助公司与员工和客户建立更好的关系。请访问giftogram.com，了解有关Giftogram 如何改变企业礼品、激励和支出的更多信息。
SWAG.EU
swag.eu
SWAG.EU 创造卓越的产品体验，帮助提升您的品牌。我们设计、采购、制造和分销优质的个性化产品……我们的速度真快。我们很自豪能够成为您在欧洲所有定制赠品需求的首选合作伙伴。我们提供各种高品质产品，我们的网站使您可以轻松设计和订购定制商品。我们的专家团队将在整个订购过程中提供支持和指导，以确保您的定制赠品正是您想要的。相信我们能够提升您的品牌并通过我们的产品和服务给人留下持久的印象。
IncentivePilot
incentivepilot.com
IncentivePilot 是面向销售支持领导者的领先游戏化和创新平台。轻松管理数百万美元的预算，在几秒钟内发送数千份奖励，并为您的团队提供最好的礼物，即选择奖品的权力。通过内部营销活动跟踪参与度并掌控您的销售支持计划。无论您需要吸引注意力的钩子还是激励行动的胡萝卜，Incentivepilot 都能满足您的需求。
Alyce
alyce.com
Alyce 是一个基于人工智能的礼品平台，可帮助企业通过个性化礼品建立关系、加速销售并提高品牌知名度。营销、销售和客户团队使用 Alyce 打开新业务之门，并在整个生命周期中培养和奖励忠诚的客户。
Wellable
wellable.co
Wellable 是一家总部位于波士顿的整体健康提供商，帮助各种规模的组织创建有吸引力的员工福祉计划。 Wellable 与世界各地的雇主、健康计划和财产合作，在超过 35 个不同的国家拥有活跃用户。客户与 Wellable 合作，支持员工的身心健康、加强组织文化并提高关键的工作场所生产力指标。 Wellable 提供健康技术和服务的模块化生态系统，使客户能够选择最适合其组织的产品。核心解决方案包括： - 屡获殊荣的健康平台 - 多媒体教育内容 - 按需健身和正念课程 - 综合生活方式支出账户 - 整体健康辅导 - 现场或虚拟健康活动
Giftbit
giftbit.com
Giftbit 是一个用户友好的奖励和激励软件平台，可让您购买、发送和跟踪数字礼品卡。使用网络应用程序批量发送、直接与我们的礼品卡 API 集成或通过 Zapier 触发优惠，以实现您的忠诚度、激励和奖励计划。您还可以直接在您自己的应用程序中提供奖励市场。跟踪和监控您的活动并享受无与伦比的客户支持。免费注册，无最低限额或订阅。支付您提供的卡的面值，并获得无人认领奖励的 50% 返还。组织将 Giftbit 用于营销激励、客户忠诚度和推荐、员工奖励以及学术和市场研究项目。
Snappy
snappy.com
Snappy 是一家屡获殊荣的一体化礼品公司，致力于传播欢乐、分享感激之情，并消除送礼过程中的猜测。 Snappy 成立于 2015 年，在 2021 年、202 年和 2023 年被评为 Inc. 在东北地区发展最快的公司之一。Snappy 是超过 43% 的财富 100 强公司以及数千名使用 Snappy 的个人值得信赖的礼品合作伙伴适合用作个人礼物。 Snappy 已向全球发送了超过 300 万份礼物。 Snappy 致力于通过感恩和礼物的力量联系人们并培养有意义的关系。我们的收件人挑选经验可确保送礼者在任何场合每次都能为每个人送上完美的礼物。 《财富》杂志对 Snappy 进行了专题报...
Virtual Incentives
virtualincentives.com
即时满足。强大的激励。由简单、快速、可定制的虚拟解决方案提供支持的市场研究和奖励计划的预付费激励。
Crewhu
crewhu.com
Crewhu 是唯一为 MSP 构建的结合了 CSAT、NPS、员工认可和游戏化的平台。跟踪对提高员工敬业度、客户满意度和达成更多交易最重要的指标！
Awardco
award.co
Awardco 通过价值驱动的认可和奖励提高生产力、减少支出并构建文化。通过 Awardco 与 Amazon Business 和德勤的独特合作关系，访问全球最大的奖励网络，并为您的员工奖励获得税务合规支持。在一个简单易用的平台上享受任何类型的美元兑美元识别计划。
SwagUp
swagup.com
SwagUp 是唯一的端到端 Swag 管理平台。我们相信 swag 非常强大，但使用起来也极其复杂。我们所做的一切都是为了让赠品的制作和运输过程尽可能简单。我们的平台使您能够一站式管理产品设计、创作、采购、库存管理、简化分销和全球物流。我们强大的功能，例如兑换（精美的礼物体验）、商店（在我们的平台内构建您自己的精美商店）和集成（根据您的 HRIS、CRM 等中的事件触发赠品分配）为您提供赠品管理所需的一切自动驾驶。我们通过控制自己的技术和运营来垂直运营该流程，以便能够提供无与伦比的客户体验。前往 swagup.com 了解更多信息！
Stadium
bystadium.com
体育场使全球团体礼物、奖励和赠品变得简单而个性化，无论规模或距离如何。我们让世界各地的收件人选择他们想要的内容以及发送地点，消除猜测并最大限度地提高每次交换的影响。无论您是要感谢客户还是入职员工，Stadium 都是一个一体化平台，让您的员工无论身在何处都可以参与其中并进行庆祝。请在此处致电，与我们讨论如何设置订单：https://www.bystadium.com/book-a-call/
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency 通过独特的目录为世界各地的客户提供数字奖励，其中包括 36 个国家的 24 种不同货币的顶级品牌、预付和其他类似现金的选项。 NeoCurrency 是一家总部位于美国的独立提供商，为促销和忠诚度计划、市场研究、员工奖励和销售激励提供数字奖励和奖品。
O4S
o4s.io
O4S 是一个技术平台，彻底改变了分销主导型企业与其渠道合作伙伴的互动方式。通过尖端的解决方案和数据驱动的方法，O4S 使企业能够精确定位和激励高绩效渠道合作伙伴，从而促进销售并培养持久的合作伙伴关系。
Prezzee Business
business.prezzee.com.au
在 Prezzee，我们的使命是通过非凡的数字礼物时刻建立人与人之间的联系，从而改变礼物格局。我们相信，送礼对于送礼者和收礼者来说都应该始终充满魔力，每次都能以合适的礼物和良好的客户体验达到目的。我们还认为，无论您身在何处，都应该可以轻松地随时向任何人发送礼物。 Prezzee Business 让企业送礼变得简单。加入数百家领先企业的行列，使用 Prezzee 奖励员工、客户和客户。只需点击几下即可完成所有操作！我们跳出礼品盒的思维，确保每个企业都能获得独特的礼品体验，使用带有您公司徽标或所选设计的联名 Prezzee 智能电子礼品卡，可兑换数百个品牌。 Prezzee Business 具...
Offiga
offiga.com
Offiga 是印度首个企业礼品仪表板，可简化各种规模企业的礼品赠送流程。它提供了一系列功能，包括跟踪所有订单的实时状态、管理员工或客户地址、下载订单状态摘要以及更多即将推出的功能！凭借其用户友好的界面和强大的集成，我们的仪表板可帮助人力资源和采购团队更高效地管理礼品。超过 100 家全球领先公司信赖 Offiga 来满足他们所有的礼品需求。
HiThrive
hithrive.com
认可和奖励员工的最简单方法。与 Slack 和 Microsoft Teams 集成，以提高认可度和参与度。您的团队会重视的有意义的认可。
PerkSweet
perksweet.com
PerkSweet 是一个员工敬业度和奖励平台，可让您轻松地向您的团队表示感谢、祝贺、告别、干得好等等。 PerkSweet 提供直观的奖励和兑换流程、无限的数字团体卡和自动网络功能。 PerkSweet 允许您的公司直接在员工身上花钱并向您的团队展示您的关心。 PerkSweet 与 Slack 无缝集成。在 Slack 应用商店上查看我们！
Loop & Tie
loopandtie.com
Loop & Tie 礼品管理平台帮助企业向世界各地的受众发送可持续的个性化礼品。大规模生产对环境和世界都有害。 Loop & Tie 市场上的每件礼物都来自小型或少数族裔企业，或致力于对环境可持续性产生积极影响的公司。作为第一个（也是唯一一个！）碳再生礼品平台，我们也在尽自己的一份力量。每寄出一份礼物，您都会通过我们的土地恢复和再生农业举措产生净积极的碳影响。
Huggg
huggg.me
通过有形的感谢来奖励日常贡献，提高员工和客户的满意度、参与度和保留率
Gift Baskets Overseas
giftbasketsoverseas.com
GiftBasketsOverseas.com 是一家总部位于美国、获得 BBB 认证的 A 级公司，专门向 200 多个国家/地区提供高品质企业礼品。公司的每个人都致力于通过广泛的订购渠道和 24/7 可用性，提供卓越的服务和非凡的便利性，让客户满意。 GiftBasketsOverseas.com 因提供在线和批量订购便利、多语言客户服务和安全支付选项而享誉全球。了解更多信息，请访问 https://corporate.GiftBasketsOverseas.com。
Huuray
huuray.com
Huuray 是一种 GaaS（礼品即服务）。我们为私人和公共客户提供独特的 SaaS 解决方案 - 通过独特的技术平台按需订购并即时发行 100 多个国家/地区的 5000 多张礼品卡，包括：大量发送 – 无论是世界各地的数字礼品卡还是实体礼品卡 🌍 。 Huuray 客户甚至可以在平台内轻松设计自己的礼品卡模板。 Huuray 成立并总部位于丹麦🇩🇰哥本哈根，在德国🇩🇪、加拿大🇨🇦和香港🇭🇰设有办事处代表处 - Huuray 的使命是让全球私营和公共部门能够轻松使用数字礼品。凭借超过 10 年的行业经验以及涵盖 100 多个国家/地区 5000 多个品牌的丰富礼品卡目录，...
PerkUp
perkupapp.com
通过 PerkUp 向员工发送令人难以置信的礼物和奖励。简化工作周年纪念日和生日礼物、发送现金奖励并向您的全球团队分发品牌礼品。
Tillo
tillo.io
Tillo 使企业能够通过创新平台加速增长，该平台利用数字礼品卡的力量将消费者与他们喜爱的品牌联系起来。我们的平台同时解决了两个业务难题，让您能够利用新的收入来源来获取新客户并奖励忠实粉丝。
Kudos
kudos.com
Kudos 屡获殊荣的员工认可平台使组织能够创造有影响力、可持续的员工体验，从而提高员工敬业度并改善业务成果。
GroupGreeting
groupgreeting.com
在 GroupGreeting，我们相信当人们感到被感激时，世界会变得更美好。这就是我们的使命：帮助人们轻松分享感激之情 - 一个人，一次一张卡片。我们的服务允许您创建一张数字卡并让多人签名。我们以现代方式在团体中签名和发送传统贺卡的方法非常易于使用。有远程工作的同事或全国各地的朋友吗？没问题！我们允许您通过简单地共享链接来收集任意数量的签名。您永远不必担心签名空间不足或丢失卡。传递马尼拉文件夹的日子已经结束了！如今，GroupGreeting 已被超过 10,000 家企业使用，并已在 195 个国家/地区发送了超过 50,000,000 条感谢信息。我们重视思想和背景的多样性，并努力营造一...
Guusto
guusto.com
旨在影响一线人员保留的认可。不是另一个积分计划！只需几分钟（而不是几个月）即可开始使用免费的单用户帐户，该帐户可以向任何人发送奖励。通过网络、移动应用程序、电视显示屏和打印选项，灵活地交付给一线工作人员，无需任何技术即可兑换。预算的 5 倍影响 - 只为能够给予认可的人付费，没有加价，无人认领的礼物将被退回，并且每发送一份礼物都会捐赠 1 天的干净水。
Giftpack
giftpack.ai
Giftpack 是一个由人工智能驱动的礼宾企业礼品平台，专门提供大规模个性化服务。该公司旨在利用人工智能技术简化送礼流程，帮助客户高效地为每个人选择最合适的礼物。无论您的列表是针对 1 位收件人还是 50,000 位收件人，Giftpack 都能够根据送礼场合提供各种个性化功能。 Giftpack 在全球范围内运营，因此接收者无论身在何处都可以领取礼物或捐赠给自己选择的慈善机构。
Kudoboard
kudoboard.com
Kudoboard 取代了传递和签名的卡片 - 重新构想员工特殊场合的工作场所感谢方式。它还可以用于公司活动、喊话等。用户创建Kudoboard群卡；贡献内容；邀请其他人发帖，然后交付给收件人。 Kudoboard 可供各种规模的团队使用（当某些员工处于远程办公时尤其有价值），Kudoboard 非常适合最重要的特殊场合：生日、工作周年纪念日、入职、告别、康复、喊话等。