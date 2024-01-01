审核管理软件 - 最热门应用 - 孟加拉国

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反馈管理软件也称为评论管理软件，使企业能够直接在其网站上对其产品或服务进行评论，从而增强整体客户体验。该工具有助于跟踪、监控和分析正面和负面反馈，使企业能够及时响应客户的意见。 通过利用评论管理软件，电子商务平台可以积极与客户群互动，深入了解消费者行为，并根据真实反馈完善其产品。与主要专注于监控和管理在线声誉的在线声誉管理软件不同，评论管理软件优先考虑评论跟踪和响应功能。 此外，评论管理软件与电子商务平台无缝集成，补充了现有的电子邮件营销工具和社交媒体网络，以优化客户参与度和满意度。
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Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
JustReview
justreview.co
嵌入来自 Facebook、Google、Amazon、Etsy、eBay、Allegro、Reviews.io、Trusted Shops、Tripadvisor、Booksy、Yell、Yelp、Booking.com 的评论。 Airbnb、沃尔玛、速卖通、Capterra、Product Hunt、黄页、Google 购物、Ekomi、Sitejabber、JustReview 等等！只需几秒钟即可访问您的网站！
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 来从竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews 是一个完整的在线评论管理软件，可以自动生成所有客户评论并以评论小部件的形式显示在您的网站上。它是一种先进的在线声誉管理软件，允许企业在一个仪表板上管理所有在线评论。您可以自动化评论流程、对其进行管理、进行评论监控、从一个地点响应客户反馈，并在每次有新评论时接收实时警报。不再需要手动复制粘贴评论。只需向您的社交媒体平台和评论网站帐户提供简单的权限，然后让系统获取您的所有评论。该软件将连接到您的 Google 和 Facebook 帐户，生成评论，您可以监控评论，并选择您想要显示的评论。用户可以在任何网站上以网络收集形式收集评论，并发送电子邮件或短信请求以获取更多信息。通...
Emplifi
emplifi.io
Emplifi 是领先的统一客户体验平台，旨在将营销、关怀和商务结合在一起，帮助企业缩小客户体验差距。 Emplifi 是一家拥有 20 多年行业专业知识的跨国公司，帮助达美航空、三星和福特汽车公司等 20,000 多个品牌在客户旅程的每个接触点为其客户提供卓越的体验。 Emplifi 的社交营销云使品牌能够建立关联、沟通、构建和适应动态的社交媒体世界。直观、一体化、友好的平台 团队可以快速加入并开始使用屡获殊荣的友好 UI 以及跨每个社交渠道规划、安排、发布和衡量结果所需的所有工具和工作流程。强大的聆听工具可测量脉搏人工智能驱动的社区管理和聆听工具可生成有关竞争、趋势、影响者、追随者和行为...
Campaign Monitor
createsend.com
Marigold 的 Campaign Monitor 是一款简单的电子邮件营销工具，使营销人员能够发送精美且个性化的电子邮件，创建可靠的渠道来增加与订阅者的互动并促进忠实的读者和转化。漂亮的模板、拖放构建器和基于参与的细分使营销人员无需任何技术专业知识即可向大量订阅者提供有针对性的内容。
Shopper Approved
shopperapproved.com
自 2010 年以来，Shopper Approved 已帮助超过 25,000 家在线企业收集的评分和评论比任何其他在线评论平台多出 10 倍。我们还是两次获奖的 Inc. 500 强公司、Google 官方评论合作伙伴，并且拥有 A+ BBB 评级。真正让 Shopper Approved 与众不同的是我们独特的能力，能够帮助我们的客户收集比竞争对手多 10 倍的评论，然后在尽可能多的战略位置展示这些评论，从而提高可见性、可信度、流量和收入。转换。与其他评论平台不同，我们对评论和其他形式的用户生成内容（例如问答）采取全面、高度战略性的方法，在进行搜索优化后，我们的客户能够将其网站流量提...
Stamped
stamped.io
Stamped 是一个多渠道电子商务营销自动化平台，旨在优化电子商务商家的客户获取和保留。 Stamped 专为可靠性和规模而设计，使各种规模的在线零售商能够使用企业级技术，通过评论、评级和忠诚度激励计划加速业务增长。将 Stamped 视为终极团队合作者，通过开放 API 访问进行营销堆栈转换的迁移、集成和改进；独特的定制计划解决方案和任何计划级别的卓越客户服务。 Stamped 是任何内部团队的延伸。作为一家以产品为中心的公司，Stamped 是由企业家为企业家设计的，以单一平台的方式提供数据驱动、具有成本效益的解决方案；这样卖家就可以重新为当今的全球电子商务消费市场做出独特的贡献。 St...
GoReminders
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短信和电子邮件预约提醒！使用此预约安排和提醒系统，减少预约和会议中缺席的客户。通过自动提醒和确认为您的客户、患者、员工、志愿者等节省时间和金钱。可定制的提醒消息和定期约会。通过我们的 14 天试用期，无风险地尝试。
Tagembed
tagembed.com
Tagembed 是一个社交媒体聚合器，它收集并显示来自任何社交媒体网络（例如 Instagram、Facebook、Twitter、Youtube、Tiktok、Google Reviews、Airbnb 和 21+ Networks）的引人入胜的用户生成内容。然后，精选的内容通过小部件嵌入为您网站上的定制社交墙。
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家技术公司，提供的软件允许品牌和零售商在其电子商务网站上收集、展示和分析不同形式的用户生成内容 (UGC)。PowerReviews 功能包括产品评级和评论、问答 (Q&A) 、产品采样、图像、视频和社交内容以及不同的分析工具，以检查用户生成内容的影响并基准产品性能。 PowerReviews 总部位于芝加哥，在伦敦设有办事处，为 EMEA 市场提供服务。
Trustable
trustable.ai
让您的客户为您进行销售。 Trustable 让您可以轻松收集客户的文字和视频推荐。在一个平台上管理社交证明和忠诚度计划。
VOC.ai
voc.ai
VOC AI是一个人工智能驱动的客户服务平台，旨在优化业务运营和客户关系。它具有“客户服务人工智能代理”，这是一个由 OpenAI 提供支持的人工智能机器人，经过特定业务数据的训练，可以对客户的查询提供精确的响应，并避免误导性的答案。 另一个关键功能是“VOC”，它为亚马逊卖家提供 VOC 分析，以了解客户的需求和偏好，从而协助开发更好的产品和服务。 该平台还包括“Chrome 扩展”等实用程序，可帮助下载和分析 Amazon 和 Shopify 评论。 VOC AI 还提供情绪分析和客户分析等服务，以了解客户的情绪和偏好，帮助企业增强产品和服务。 它提供竞争分析以了解市场竞争对手，并使...
Ratingful
ratingful.com
通过Ratingful 提高您的在线声誉并获得更多5 星级Google 评论。我们的平台简化了请求客户评论、保护您的评级、突出显示您的热门评论以及监控您的数字声誉的流程。您还可以在不离开我们的平台的情况下回复 Google 和 Facebook 评论，并防止公开展示负面反馈。立即加入Ratingful，吸引更多客户加入您的业务。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。该研究采访了九家不同公司的决策者，他们都有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充满...
Experience.com
experience.com
自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes 是一个购物者体验平台，使电子商务零售商能够动态地与购物者互动。电子商务零售商可以使用 SiteVibes 收集真实的产品评论、创建忠诚度计划、使 Instagram 上的用户生成内容可供购物、显示社交证明消息，并通过一个易于使用的界面显示实时趋势产品。该平台还为电子商务和采购商提供可操作的分析和多功能工具集。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的远程视频捕获平台，可供企业捕获、响应、分析和共享客户的视频。 VideoPeel 帮助企业将用户生成的视频内容量增加 10 倍，从而将转化率、流量、满意度和消费者洞察提高 20% 以上。
xSellco
xsellco.com
xSellco 反馈通过请求满意客户的评论来帮助您获得积极反馈。该软件使您能够在正确的时间向正确的客户请求对正确产品的反馈，从而提高您在 Amazon、eBay 和 Trustpilot 上的卖家评级。根据 SKU、产品类型、准时交货、目的地等因素定制针对订单的反馈请求，以便您可以增加正面评价、促进销售并发展您的业务！更好的反馈，更好的销售！
ReviewSpreader
reviewspreader.com
ReviewSpreader 帮助企业从客户那里生成重要的反馈和评论。
Revain
revain.org
用户评论和推荐，包括最佳产品的实时照片和视频，例如：电子、时尚、美容、家居和厨房等。
RealReviews.io
realreviews.io
我们是一支专注的团队，致力于为明智的决策提供可靠的信息。凭借技术、数据分析和服务方面的专业知识，我们确保准确的见解。我们的平台促进分享和支持，倡导 realreviews.io 的透明度。
GetReview
getreview.com
使用 GetReview 视频小部件提升您的网站。增加销售额并建立对您企业的信任。
Morevago
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通过 Morevago 轻松将推荐和评论添加到您的网站、登陆页面和渠道，从而提高转化率和销量 - 无需编码！
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai 是一个经过优化的评论渠道，可在 Amazon、Walmart.com、Shopify 等平台上生成评论。
TrustMate
trustmate.io
TrustMate.io 帮助您收集充满关键字的客户评论，以改善您的搜索引擎结果、吸引潜在客户并建立坚如磐石的在线形象。客户评论是您的企业不可或缺的资产，收集它们变得更加容易。当您使用 TrustMate.io 的创新提示系统时，可以选择添加照片，自动执行您的评论请求并获得精美、高质量的评论。来自您自己的可定制词典的随机句子建议意味着您的客户可以更快地撰写精彩的评论。 TrustMate.io 目前提供 EN 和其他 19 种语言版本。随着更多语言的推出，您将吸引您应得的全球受众！
TrueReview
truereview.co
增加 Google（或任何其他网站）评论的最有效方法是使用 TrueReview！使用 TrueReview，发送短信或电子邮件审阅请求非常简单，不需要复杂的设置。 TrueReview 会跟踪客户与评论请求的互动，并发送后续电子邮件以提高参与度并为您带来更多评论！通过 Zapier 将 TrueReview 与您现有的 CRM 集成，以便在收到付款、完成工作或 CRM 支持的任何其他触发器时自动向您的客户发送审核请求，从而更智能地工作。
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio 是 Sitejabber 背后的技术，是一个品牌提升平台，使企业能够利用真实的评论。公司使用我们全面的、技术支持的声誉管理工具套件在多个网站和平台上获取并广泛发布评论，从而扩大知名度、吸引更多买家并促进业务增长。
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io 是评论收集和电子商务营销解决方案的领先提供商。建立您的在线声誉，鼓励消费者忠诚度，并通过真实的客户反馈将您的业务模式与市场需求联系起来。我们的无合同价格计划完全可定制，并且全部以行业领先的创新作为标准： • 消费者信任和转化——通过真实、经过验证的客户产品或服务评论来提高两者。 • 自动化——使用可定制的电子邮件模板、电子邮件内表格或免费短信邀请来推动您的评论活动。 • 全面的在线声誉管理——展示整个网络的评论，从产品登陆页面到社交媒体、Google、Bing 等。 • 内容创建——利用我们易于使用的社交证明功能将评论转化为具有高影响力的内容。 • 卖家评级 – 作为 G...
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体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
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Annex Cloud 全面、敏捷且可扩展的忠诚度体验平台™ 使全球企业能够捕获零方和第一方数据并采取行动，从而在整个客户旅程（从认知到购买到保留、忠诚度）中无缝参与、认可、奖励和增加价值和宣传。与市场领先技术的超过 125 项集成可实现一致、个性化、全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.annexcloud.com。
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storytap.com
StoryTap 是一个获得专利的视频互动平台，可让品牌轻松创建并分享来自真实客户和员工的真实体验。使用 StoryTap 平台，公司可以创建引人入胜且高度可搜索的视频内容，而无需高昂的制作成本。 StoryTap 帮助领先的组织提高品牌知名度，与更多客户和潜在客户建立联系，并提高利润。
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feefo.com
Feefo 不仅仅是明星。我们利用客户反馈的力量让您的品牌焕发活力。丰富的见解、直观的功能、专家建议：转变客户体验所需的一切 - 从发现到宣传。 无论您是个体企业家还是企业，我们都提供一系列功能来增长您的见解并打造您的品牌。因为评论很重要...... 96% 的人使用评论作为主要研究来源 在网站上分享评论时，转化率提高 18% 阅读评论的人表示，如果他们知道评论来自何处，他们会更加信任评论经过验证的客户
Taggbox
taggbox.com
Taggbox 是最好的 UGC 平台，可帮助营销人员通过在所有营销接触点发现策划和显示用户生成内容的解决方案来提高用户参与度、建立信任并提高转化率。它通过品牌宣传以及用户和品牌之间的社交互动来增强营销策略。
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借助 ProvenExpert，只需点击几下即可将您的所有评论（数量和总体评分）捆绑到一处。获取您需要的反馈：使用我们针对特定行业的调查模板并根据您的需求进行调整。调查分析可让您了解客户的满意度。在您的公司简介上发布评级和评论（配有 Google 星级评级，可以集成到您网站的搜索结果中）。 100%控制！吸引新业务从未如此简单！通过客户评论促进您的业务。超过 146,700 名自由职业者、企业家和大公司使用 ProvenExpert.com。理想客户：自由职业者、小型企业主、大中型公司（企业解决方案）、所有希望通过易于使用的在线声誉管理工具获得更多收入的分支机构。
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WizVille
wizville.com
WizVille 将客户体验转变为增长引擎！我们的平台使所有员工能够在售前、售中和售后的所有联系渠道上参与优化客户体验，从而获得更多忠诚的促销客户。平均而言，我们的客户每年获得 10% 的 NPS，并将他们在公共客户评论平台上的评级提高 20%。
Videowise
videowise.com
Videowise 是一个电子商务视频平台，可帮助品牌和零售商在在线商店上创建交互式和可购物的视频体验，以提高参与度和转化率。与传统视频平台不同，Videowise 提供以商业为中心的视频基础设施，可保护页面速度、通过自动化节省商家时间，并通过高级视频分析提供更多见解。使用 Videowise 的向上滑动视频播放列表，品牌和零售商可以通过交互式产品发现来吸引购物者，并更好地传达其产品的价值主张，从而不可避免地推动销售增长。
TrustLoop
trustloop.co
TrustLoop 通过让 SaaS 产品和小型企业捕获客户反馈而无需担心负面的公众评论，从而获得更多 5 星级评论。我们的专有技术使业主能够公开获得积极的评论，而建设性的反馈则保密。
TestFreaks
testfreaks.com
TestFreaks 与 HP、Electrolux、Brother 和 LG 等全球品牌以及各大洲的线上和线下零售商合作。 TestFreaks 提供汇总评论、评级和视频内容，以及用于收集、审核和管理 UGC、卖家评级和问答的主动解决方案。 TestFreaks 在审核领域拥有 10 多年的经验，提供市场上价格最具竞争力的解决方案之一。 TestFreaks 在北欧、中东、澳大利亚和其他地区拥有巨大的影响力，是零售商和客户都可以信赖的品牌。
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OnVoard 是一款一体化电子商务营销平台，可帮助您以最少的工作增加商店收入。
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在线评论对企业很重要的最大原因是，它们最终可以通过向消费者提供做出购买产品决定所需的信息来增加销售额，并创造“害怕错过”的感觉以增加社交认同。对于在 Shopify、Wix 和 WooCommerce 上经营业务并希望最大限度提高转化率的店主来说，Editorify 是一款必备应用。它可以帮助您轻松收集来自多个批发商的真实评论并将其导入您的商店，以增强客户的信任、最大限度地提高参与度、建立社会证明并获得更多销售额。
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sendmea.io
Sendmea 是一个创新的在线视频评论平台，旨在帮助企业通过客户评价利用社会证明的力量。通过使企业能够收集、管理和展示真实的视频评论，Sendmea 有助于提高潜在客户的品牌信誉和信任度。在当今的数字时代，社会认同对于品牌来说是无价的。当潜在客户看到满意客户的真实视频评价时，他们更有可能信任该品牌并购买。这就是 Sendmea 的闪光点 - 它为企业提供了一个快速收集和展示这些强有力的推荐的平台。该平台提供了一种收集有价值反馈的独特方式，能够自定义审核表单以提出与您的业务相关的具体问题。一旦视频评论获得批准，它们可以显示在企业的自定义评论页面上并在社交媒体上分享，进一步扩大品牌的影响力和...
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getflowbox.com
Flowbox 是一家屡获殊荣的 SaaS 公司，提供视觉营销平台，帮助品牌在整个买家旅程中利用和分发社交内容，以提高参与度、社交认同和销量。 Flowbox 的核心在于技术如何帮助品牌生成和使用自有、付费、赢得和用户生成的内容，以实现更有效、转化和透明的营销和电子商务。通过我们的平台，我们的客户能够收集、审核内容并将其发布到他们的网站、在线商店和社交渠道。 Flowbox 成立于 2016 年，是欧洲发展最快的营销技术公司之一，在 2020 年德勤瑞典科技高成长 50 强中排名第 8。2022 年，Flowbox 和 Photoslurp 合并为一家公司，如今，这家合资企业拥有 70 名员工...
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Shapo 使收集、管理和可视化客户评价变得超级简单，并且具有您喜欢使用的功能。
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Localyser 是一款在线声誉管理和客户体验软件，可帮助您将在线评论转变为最强大的营销工具。我们帮助 Tashas Group、Drive Auto Group 和 The Old Spaghetti Factory 等多地点品牌将每次评论变成给人留下深刻印象的机会。该平台有四个主要模块，可帮助企业在每个地点发展品牌： 评论 - 自动化您的评论管理流程，然后更进一步。开始使用评论作为打造品牌的动力。消息 - 评论只是开始。将您所有的社交媒体帐户连接到一个统一的收件箱中，以容纳您的所有直接消息。反馈 - 将反馈转化为积极的评论。通过提高星级来提高您的在线排名，让更多客户找到您。见解 - 查看...
ResellerRatings
resellerratings.com
我们将购物者和商家聚集在一起，以改善购买体验。 ResellerRatings 帮助客户寻找、选择和宣传他们喜爱的产品和品牌，同时为组织提供促进发现、增加转化和建立社会证明的工具。借助 ResellerRatings Reviews Suite，您的品牌可以到达世界上最大的搜索引擎，并且您的所有 VoC 数据将汇集在一起讲述统一的客户故事。 ResellerRatings 的客户包括超过 3,500 家公司，这些公司已简化和改进其评级和评论计划，使其成为具有竞争力的业务战略，从而产生积极的经济影响。
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