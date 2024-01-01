收入运营和情报软件 - 最热门应用 - 安圭拉

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收入运营和情报 (RO&I) 软件系统地组织不同内部业务系统中的潜在客户和客户数据，从而能够对客户旅程中的每个接触点进行衡量和分析。这种集中的信息方法提供了宝贵的收入见解并提高了销售预测的准确性。这些解决方案全面捕获跨各种渠道的交互活动，评估购买过程的成功和失败，以建立可重复的流程来推动成功。 该软件由收入团队使用，可增强收入渠道的可视性，促进改进客户帐户管理，并支持团队绩效报告。 RO&I 软件提供多个层面的见解，包括联系人、交易可行性、账户健康状况和整体收入流程。最终，RO&I 软件可作为收入数据的单一真实来源，使客户成功、营销和销售团队受益。通过分析历史数据，这些解决方案可帮助组织建立一致的销售流程，更好地了解买家行为并进行相应的互动。 RO&I 解决方案可以通过提供有关最有效的后续步骤的指导来识别和减轻续约交易中的风险。一些解决方案还提供对客户购买群体的洞察，识别关键决策者，跟踪参与度，突出显示那些尚未参与的人，并建议最佳参与频率。 RO&I 解决方案理想地部署在整个收入组织（从代表和经理到运营和高管）中，有助于在收购、保留和扩张方面实现收入增长。
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Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
Gong.io
gong.io
查看更多。了解更多。赢得更多。收入智能平台（Gong 设计）通过准确了解客户互动来实现组织转型，从而提高业务效率、改善决策并加速收入增长。它使公司能够在一个集成平台上捕获、理解所有客户互动并采取行动。Gong 的收入智能平台使用专有的人工智能技术来准确了解客户互动，以提高可视性、推动决策并调整组织的战略，取得成功的成果。 Morningstar Inc.、LinkedIn、Shopify、Slack、SproutSocial、Twilio 和 Zillow 等数以千计的创新公司信赖 Kong 为他们的客户现实提供支持。龚是一家总部位于旧金山湾区的私营公司。 G2 的软件用户受众将Gong 在 ...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Clari
clari.com
Clari 的收入平台提高了整个收入流程的效率、可预测性和增长。 Clari 使收入团队能够全面了解其业务，以提高流程严谨性、协调买家和卖家、发现管道中的风险和机会、提高预测准确性并提高整体效率。 Okta、Adobe、Workday、Zoom 和 Finastra 等领先公司的数十万名收入专业人士使用 Clari 使他们的收入流程更加互联、高效和可预测。请访问 clari.com 并在 LinkedIn 上关注我们@clari。
SalesDirector.ai
salesdirector.ai
SalesDirector.ai 是一个不可知的收入数据平台，通过捕获并向整个收入堆栈提供智能销售数据和分析来帮助 B2B 销售组织扩展规模。 SalesDirector.ai 通过向 CRM 和 BI 工具提供智能销售分析来帮助 B2B 销售组织扩展规模。我们捕获销售代表的电子邮件和日历数据，并交叉引用他们的 CRM 数据，以提供有关他们的渠道、行为和客户互动的预测性见解。这些见解会直接传递到他们的 CRM，或者可以在他们最喜欢的 BI 工具（例如 Tableau、Domo、Google Data Studio、Power BI 甚至 Einstein Analytics）中进行可视化。借助...
Aviso
aviso.com
Aviso AI 是一个集成收入平台，可帮助现代销售组织和收入团队通过获得专利的人工智能指导达成更多交易、推动收入增长并降低风险。作为基于人工智能的收入运营解决方案的行业领导者，Aviso AI 是唯一一家为销售、营销和客户成功团队提供最全面的智能工具和解决方案的公司，可以发现每个客户隐藏的收入机会。 Aviso AI 平台可分为六个核心支柱：1) 预测性预测 2) 交易智能 3) 活动和关系智能 4) 对话智能。 5) GTM 和客户协作 6) CRM 自动化 我们的平台灵活且可扩展，可以配置任何复杂的客户层次结构。销售领导、经理和销售代表都可以从使用我们的渠道管理、预测、交易协作和对话智能...
Jiminny
jiminny.com
Jiminny 通过对话智能帮助商业团队最大化收入。借助 Jiminny，您可以记录、转录和分析对话，从而获得宝贵的客户见解并全面了解绩效。 Jiminny 是唯一能够将出色的销售领导者转变为出色的销售教练的合作伙伴，使您能够推动整个销售团队的真正变革并建立高绩效的创收团队。
Kizen
kizen.com
Kizen 帮助企业领导者赋予其团队前所未有的自主权、效率和敏捷性。使用 Kizen 作为企业的核心，与您当前的技术堆栈集成或为您的所有数据、销售、营销、人力资源和运营计划提供支持。销售生产力和可预测性飙升。通过建议的下一步最佳行动、预测性预测和低绩效警报，更快地完成更多交易。人工智能驱动、自动部署的一对一旅程。超自动化的客户旅程，可从您业务中的每个数据点中学习。极速识别和聘用明星人才。人工智能辅助人力资源管理可快速招聘、自动化和调整工作流程，并保留您的 MVP。人工智能加速 IT 支持、数据操作和应用程序创建。统一、集中的数据加上无代码界面，让您可以在数小时内启动，而过去需要数周时间。使用自...
Staircase AI
staircase.ai
Staircase AI 是客户关系智能的先驱。我们的平台利用人工智能来分析数百万客户互动，并将其转化为肉眼无法发现的可操作的人类见解。公司依靠 Staircase AI 消除噪音并提高 NRR。楼梯人工智能揭示深层人类信号，揭示客户的健康、情绪、旅程事件、风险和机遇。我们的尖端技术会分析您的所有客户互动，包括电子邮件、聊天、Slack 活动、视频通话等。然后，它将人类信号连接起来，生成基于关系的见解，例如利益相关者的变化、积极或消极的情绪趋势、有问题的主题等等。与现有的产品分析相结合，我们的人力分析提供了所缺少的元素，以充分了解您的客户以实现规模增长并应对客户流失。
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
Vertify
vertify.com
基于所有三个关键收入团队（销售、营销和客户成功）都应通过流程和技术保持一致的理念，Vertify 提供了业务自动化软件，可以轻松同步、清理和管理现有收入技术堆栈中的客户数据。 - 识别团队之间的瓶颈 - 统一客户旅程和团队生产力 - 释放新的收入潜力 - 最大化现有 RevTech 投资回报率 - 更快地响应客户 - 获得更好的洞察、更顺畅的销售线索和客户管理以及更好的营销活动 - 扩展运营以更快地取得成果协调和集成您的销售、营销和客户成功系统意味着每个人都可以使用相同的数据进行协作。您究竟为什么想要拥有脱节的应用程序和流程？您和您的客户值得更好的。您应该获得可操作的数据，为团队提供方向、信心...
Mediafly
mediafly.com
B2B 创收的第一站也是唯一一站 您的团队吸引买家、帮助卖家做好准备、量化价值和持续优化绩效所需的一切。一个模块化平台——大规模实现可预测的收入增长。
Collective[i]
collectivei.com
高效、开明的销售团队更聪明地工作并赢得更多。 Collective[i] 是一种协调数据、人员和流程的整体方法。我们称之为客户关系优化。想象一下从您的数据、您的销售团队如何运作以及所执行的活动的一切，只需使用堆栈中的现有销售工具即可提高效率。对于销售运营和营销，Collective[i] 提供干净、全面和自动化的数据收集。使用机器人流程自动化 (RPA)，可以从销售团队使用的工作工具（电子邮件、日历等）中自动捕获活动，进行清理以更新联系人、公司名称等，并使用我们的专利技术和大量数据自动登录到 CRM网络。不会损失任何数据或宝贵的时间，记录的数据质量呈指数级提高，组织生产力提高 20-30%。 ...
Syncari
syncari.com
Syncari 是唯一的低代码/无代码 (LcNc) 数据自动化平台，可跨不同业务系统和应用程序无缝同步、统一、自动化和分析数据。我们的平台提供控制平面和数据中心，确保人工智能的卓越运营和数据就绪。通过将您的数据与 Syncari 保持一致，您的团队和 AI 模型可以在完美同步的高质量数据的基础上进行操作和自动化。 Syncari 受到 Conga、CorroHealth、Deel 和 Rapid7 的信任。常见用例：多个业务系统同步和自动化，例如许多 Salesforce CRM 集成到一个或多个其他系统（Marketo、HubSpot、Eloqua、Zendesk、Jira、Oracle ...
Klearly
klearly.com
Klearly 软件使销售、营销和客户成功团队能够使用第一方数据更可预测地产生收入并推动增长。
Inselligence
inselligence.com
Inselligence 收入智能平台只需连接您的 CRM 即可提供销售绩效优化、渠道管理和准确的收入预测。可与 HubSpot、Salesforce、PipeDrive 等配合使用。 Inselligence 与各种规模的团队合作。
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai 是由第一个也是唯一一个 RevBI 引擎提供支持的 RevOps 指挥中心。它可以加速您最关键的收入洞察的交付，并简化收入流程的采用。借助 RevBI，BoostUp 使 RevOps 能够完全控制收入数据，以便他们能够协调团队并通过无可辩驳的见解让他们负责。该平台包括 3 个模块——RevBI 高级分析、交易审核和管理以及预测智能和管理——构建在一个嵌入式仓库上，该仓库预先连接销售活动、CRM 和第三方数据，将其转换为近乎即时的洞察，无需任何操作。开箱即用的可视化。该平台的灵活性和创建自定义指标的简便性使采用变得无缝，提高了可预测性和预测准确性，并使 RevOps 团队...
SetSail
setsail.co
SetSail 是一个销售数据平台，可自动捕获销售活动、提供收入情报并提高销售绩效以增加收入。
SkyGeni
skygeni.com
SkyGeni 是一个由可解释人工智能驱动的收入增长洞察平台，可提供主动、可操作的洞察，帮助 B2B 收入领导者推动高效且可预测的收入增长，并转变销售代表的生产力。 SkyGeni 的预构建仪表板、ML 模型和算法将来自 CRM、对话智能和 LMS 的数据与深层上下文相结合，提供非常复杂的见解，速度提高 10 倍（不到 4 周），且成本不到构建自定义报告解决方案的 10% 。
Fullcast
fullcast.com
Fullcast 是唯一能够将您的 GTM 规划活动与战术销售运营无缝连接的上市 (GTM) 规划平台。它允许您不断更新策略并立即部署更改。计划使用 Fullcast 的公司： -> 在几天内完成计划，而不是几周或几个月。不需要电子表格。 -> 灵活应对不断变化的市场状况。 -> 将更多时间花在策略上，而不是配置单独的 GTM 系统。 -> 通过公平和透明的区域分配留住表现最佳的代表。 -> 通过轻松建模复杂的 GTM 场景，做出更好的业务决策。 *关键功能* --> 区域管理：在一处设计和部署您的销售区域计划。 --> 路由：确保每条线索都到达正确的位置。 --> 配额和目标设置：基于人工智...
Weflow
getweflow.com
Weflow 是一个销售业绩和预测平台。销售团队使用 Weflow 来提高销售绩效、流程遵守率和预测准确性。 - 通过加快 Salesforce 更新速度，每周为代表节省 4 小时 - 及早发现风险，赢得 12% 以上的交易 - 通过有效的流程和可靠的数据，获得 >92% 的预测准确度
Kluster
kluster.com
Kluster 的收入可预测平台帮助 SaaS 公司每个季度都超额完成目标。我们通过实施战略、规划和执行来帮助收入领先者实现增长。 Kluster 易于使用的工具可帮助收入团队制定制胜策略、制定实现目标的计划、执行交易和渠道管理。我们在集成速度和实时预测方面排名第一。 Kluster 是您关键收入会议的核心。从董事会层面的分析和收入规划，到预测电话和管道审查。您企业中的每个人都围绕最佳的收入洞察和工作流程进行调整。 Kluster 受到 GoCardless、ExtraHop、Ometria、Attest 和 Harness 等扩展软件公司的信赖。 Kluster 是可预测的收入策略，可帮助他...
Dreamdata
dreamdata.io
Dreamdata 的 B2B 收入归因平台连接来自整个上市技术堆栈的数据，为您的 B2B 客户旅程提供前所未有的洞察。从匿名的首次接触到封闭式获胜，Dreamdata 终结了猜测，并针对真正推动您收入的因素提供了可操作的分析。借助 Dreamdata，B2B 公司可以运行基于帐户的自定义归因建模、获取每个广告活动的 ROAS、衡量内容投资回报率、基准增长、预测收入并就下一步的扩展工作做出数据驱动的决策。
Sightfull
sightfull.com
Sightfull 是第一个面向 SaaS 公司的全自动收入分析和优化解决方案。该平台受到一些发展最快的 SaaS 公司的信赖，包括 Wiz、OPSWAT、Vast Data 和 Armis。它专为企业用户而全新构建，为收入领导者和 RevOps 团队提供创建最佳 GTM 计划（从潜在客户到续订）所需的一切。该分析模块最大限度地减少了手动计算指标、处理电子表格、清理数据和调整来源的需要，从而为 RevOps 团队节省了大量时间和成本。优化模块通过准确识别 GTM 动议中有效（无效）的内容，帮助收入领导者轻松发现增长机会和收入瓶颈。在短短几天内，该平台就会对您的所有收入数据进行建模和调整，创建可...
MeetRecord
meetrecord.com
MeetRecord 可帮助销售团队深入了解客户对话，以加速交易流程并实现辅导自动化。寻找加速交易流程的模式——评估单个销售电话或分析团队之间的对话，以发现更快完成交易的模式、销售代表的表现，并获得有关可以改进的方面的建议。个性化人工智能辅导——人工智能生成的个性化辅导计划，模仿表现最好的销售人员。使用通话记录和人工智能跟踪进度并评估对计划的遵守情况。 CRM 自动化——生成自动通话和交易摘要、捕获客户需求和后续电子邮件，并使用 AI 记录客户反馈。将这些内容发送到您的 CRM 或直接从 MeetRecord 仪表板与合适的团队共享。