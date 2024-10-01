零售任务管理软件 - 最热门应用 - 圣诞岛

Web 应用的应用商店
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零售任务管理软件使零售商店和特许经营店的经理能够根据商店数据向员工分配任务，并接收已完成任务的报告。该软件允许创建相关任务并将其分配给各个商店经理，从而简化了地区和特许经营经理及其员工之间的沟通。然后，商店经理可以根据需要调整库存、货架或劳动力，并轻松报告任务完成情况。通过简化沟通流程，管理人员可以使用商店数据创建可操作的任务，并监控这些任务的完成如何影响未来的数据。虽然与一般任务管理工具类似，但零售任务管理软件是专门为促进总部和多个零售地点之间的团队协作而设计的。这些工具还可以与零售管理系统和劳动力管理软件集成。
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Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售执行平台是世界上最高效的推销和现场销售团队背后的驱动力。从品牌到经纪商，Repsly 为 RetEx 团队提供了他们每天在该领域产生最大影响所需的数据和工具。对于区域团队领导和国家客户经理来说，Repsly 可以轻松地将工作分配到现场并实时确认大规模执行。对于您的实际操作，Repsly 简化了日程安排、路线规划、数据收集、订单输入等，为他们提供了在每个账户中更智能地工作所需的一切。凭借强大的洞察和分析，Repsly 可以帮助企业领导者回答有关促销和货架图执行、团队绩效、资源分配等的问题。客户包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、欧莱雅、BeyondMeat、Olapl...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的 GoSpotCheck 释放了现场团队的力量，通过唯一的移动解决方案推动市场执行，该解决方案结合了动态任务管理、行业领先的图像识别、照片报告、现场团队通信和高级报告 - 所有这些都在一个易于使用的平台中。指导团队、提高执行力并推动销售，同时创建该领域的共享视图，帮助领导者更快地做出更好的决策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高销量，这是一款可实时指导、跟踪和提高绩效的现场执行应用程序。
Zenput
zenput.com
Zenput 现已成为 Crunchtime 的一部分，Crunchtime 是面向多部门餐厅品牌和餐饮服务运营商的领先运营管理软件。 Zenput 是一个运营执行平台，Chipotle、Domino's、Sweetgreen 等品牌都使用它来自动化操作程序、公共卫生和食品安全协议以及其他关键举措的推出和执行。
Quant Retail
quantretail.com
Quant 是一个云解决方案，用于管理零售空间、产品类别、货架图、货架标签、自动补货和商店照片文档。在 Quant，我们的客户每年绘制和管理数千家商店的平面图并发布数十万张货架图。
Jolt
jolt.com
Jolt 是一款可在智能手机和平板电脑上使用的运营执行软件，可帮助餐厅、零售、酒店和其他企业实现团队责任、数字食品安全合规性并提高员工绩效。 Smoothie King、Jimmy John’s、Buffalo Wild Wings、乐高乐园、万豪、雪佛龙、喜满客等公司以及数千个其他全球品牌都在使用 Jolt。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Bitreport
bitreport.app
Bitreport 使企业能够简化运营效率并在所有连锁店提供一致的客户体验。
Action Card
actioncardapp.com
Action Card 的移动应用程序可将您的商店审核和清单数字化，有助于简化运营。节省完成访问的时间并正确维护品牌标准。
Pazo
gopazo.com
探索 Pazo：彻底改变零售运营管理 利用 Pazo 释放零售运营的全部潜力，Pazo 是一项受到全球数千家客户信赖的尖端任务和 SOP 管理软件。借助我们强大、用户友好的平台，在您的商店中获得无与伦比的可见性，简化内部沟通，并增强日常运营，包括视觉营销。使用 Pazo 转变您的运营方式 Pazo 是一款全面的解决方案，旨在确保一致遵守标准操作程序 (SOP)，同时使您的团队能够专注于客户满意度，从而保持领先地位。从任务分配和问题管理到及时审核和运营生产力，Pazo 简化了运营管理，让您在当今竞争激烈的市场中脱颖而出。主要功能： - 无缝任务和 SOP 管理：轻松分配任务、监控进度并确保遵守 ...
Bindy
bindy.com
Bindy 零售执行软件帮助零售和酒店品牌在每个地点按时、完整地执行标准和计划。通过定制清单、照片和签名以及闭环纠正工作流程提高绩效。更快的网站执行：构建自定义表单来推出促销、检查品牌标准或操作程序。提高生产力：通过消除纸质表格、Excel 和延迟来简化您的检查工作流程。解决问题：执行品牌标准并主动识别质量问题。分配纠正措施以解决问题。构建可自定义的表单：在线创建和配置多语言清单、克隆它们或从 Excel 轻松上传。可选择通过检查、部分和标签进行精细评分。用于可见性、通知和批准的特定于表单的工作流程。深入探究根本原因：条件问题和精选问题类型可帮助您深入探究并确定根本原因。让每个人都参与进来：为...
Progress Retail
progressretail.com
由零售商打造 - 为零售商服务。真正的零售运营和学习一站式商店：提供动态学习、任务管理和公司沟通。员工体验平台 (EXP) 与销售培训、领导力发展、个人发展等领域的知名零售教育捆绑在一起。