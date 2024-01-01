零售空间规划软件 - 最热门应用 - 布韦岛

Web 应用的应用商店
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零售空间规划软件可帮助零售商使用每个位置的视觉表示来管理和优化实体店布局。该软件利用货架图来说明商店的物理结构，包括货架等元素，并通过整合产品和品牌信息来增强视觉营销。该软件主要由销售商和零售经理使用，可确保产品展示在最佳位置。此外，它还提供了有关空间规划如何影响销售的见解。 零售空间规划可以作为独立产品提供，也可以作为综合零售管理系统的一部分提供。它通常需要与其他软件集成，例如零售分类管理应用程序和店内物流系统。
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Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Quant Retail
quantretail.com
Quant 是一个云解决方案，用于管理零售空间、产品类别、货架图、货架标签、自动补货和商店照片文档。在 Quant，我们的客户每年绘制和管理数千家商店的平面图并发布数十万张货架图。
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — 一项货架绘图流程自动化服务，从创建货架图到控制店内布局
Planorama
planorama.com
一家全球领先的图像识别技术市场的公司，用于创建货架图和商店分析