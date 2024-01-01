零售软件 - 最热门应用 - 保加利亚

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零售软件是指旨在帮助零售商管理其业务运营的一套应用程序。此类别包含旨在提高效率、增强客户体验和提高盈利能力的广泛功能。
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Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
ShipBob
shipbob.com
ShipBob 是一个全球配送平台，支持 7,000 多个电子商务品牌，在美国、加拿大、英国、欧盟和澳大利亚拥有 30 多个配送中心的全球网络。我们实际存储商家的货物，然后根据其独特的规格在收到订单的当天挑选、包装和发货。我们专有的履行平台允许品牌管理、编辑和定制订单，跟踪任何地点的实时库存水平，接收重新订购通知，并推动更好的全渠道购物者体验。 ShipBob 支持一系列自定义功能，包括：跨境订单履行、碳中和运输、B2B 扩展、100% 覆盖 2 天送达以及自定义拆箱体验。
Bright Data
brightdata.com
作为 Bright Data 的洞察产品，我们利用全球最大的数据收集平台无与伦比的规模、技术和全球影响力。我们独特的渠道使各类品牌和零售商能够全面、实时地了解在线市场和竞争对手，从而获得无与伦比的竞争优势。借助 Bright Insights，您可以利用数据驱动的电子商务洞察力和无与伦比的数据覆盖范围。通过跟踪竞争对手的表现、市场份额和新产品来获得竞争优势。控制您的品类、保持领先趋势并优化电子商务运营，以帮助您轻松增加在线销售额并管理库存水平。
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售执行平台是世界上最高效的推销和现场销售团队背后的驱动力。从品牌到经纪商，Repsly 为 RetEx 团队提供了他们每天在该领域产生最大影响所需的数据和工具。对于区域团队领导和国家客户经理来说，Repsly 可以轻松地将工作分配到现场并实时确认大规模执行。对于您的实际操作，Repsly 简化了日程安排、路线规划、数据收集、订单输入等，为他们提供了在每个账户中更智能地工作所需的一切。凭借强大的洞察和分析，Repsly 可以帮助企业领导者回答有关促销和货架图执行、团队绩效、资源分配等的问题。客户包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、欧莱雅、BeyondMeat、Olapl...
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 为消费品品牌和批发商提供全面的 B2B 商务平台，以一致地管理其全渠道销售的各个方面。我们的平台独特地将 B2B 电子商务、销售人员自动化、零售执行和路线会计（货车销售）整合到一个集成的移动解决方案中，该解决方案可在所有设备上本地运行，从而最大限度地提高面对面和在线销售，使您能够销售更多、更好、更快B2B 销售。超过 60 个国家/地区的 1000 多个客户跨越不同的垂直领域（快速消费品、美容与化妆品、食品与饮料、眼镜等等）依靠 Pepperi 来规划、执行和分析他们的 B2B 全渠道销售： • 网络和移动 B2B 电子销售商务平台使买家能够随时随地订购 • 通过电子目录、贸易...
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亚马逊自上而下分析的软件工具。 SmartScout 细分了前 20 个类别和 43,000 个子类别、品牌市场份额，并为您提供 ASIN 表现的关键指标，帮助您做出数据驱动的决策，以发展您的品牌或寻找有利可图的转售机会。 SmartScout 还会向您显示 ASIN 流量数据，以构建可推动结果的广告活动。 SmartScout 还拥有每个卖家及其转售历史的数据库。 SmartScout 为您提供竞争优势，让您能够做出自信的数据驱动决策来发展业务。 SmartScout 是有史以来最具创新性的亚马逊研究工具！
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD 是一家为零售商提供基于云、面向 iPad 的销售点和库存管理软件的提供商，专注于多商店运营。我们为您的商店、仓库和总部提供完全集成的前端和后台功能到一个软件套件中。
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
RepairDesk
repairdesk.co
多合一维修店管理软件 #1 基于云的销售点维修店软件，用于管理和发展您的维修业务
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 使维护您的企业设施比以往更简单、更透明。 创建和发送工作订单、跟踪正在进行的工作的最新状态并批准付款发票——所有这些都无需离开您的手机。 拍下问题的照片或从相机胶卷中上传它们。 只需轻轻一按即可致电、发短信或发送电子邮件给指定的技术人员。 查看所有服务活动的时间表，从技术人员安排服务呼叫的时间到他们完成工作并离开工作现场的时间。 借助 OpenWrench，随时随地进行维护变得前所未有的简单。 难道不是像 2019 年一样开始运行您的维护计划吗？
Scan Unlimited
scanunlimited.com
来源更快。来源更聪明。 ScanUnlimited 是批发商寻找高利润、高需求产品的最快方式，无需费力搜寻产品表。使用 ScanUnlimited 直观、易于使用的批发软件快速找到获胜产品。
Purple
purple.com
紫色改善了游客与复杂空间的联系方式。 Purple 的解决方案为零售、医疗保健、酒店、景点、机场和体育场等行业提供服务，在 120 个国家/地区使用，每天为 70,000 多个场馆的超过 100 万最终用户提供服务。通过 Purple 的室内定位服务，企业能够了解访客是谁以及他们在现场时的行为方式，从而增强访客体验。通过这种洞察力，企业可以做出洞察力驱动的决策来优化运营并增加收入流。
Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
Zoined
zoined.com
将您的数据转化为可行的业务见解。随时随地，实时。 ZOINED® 是一款面向零售商、餐馆和批发商的基于云的即插即用分析解决方案。 24 小时内启动并运行。填写您的企业电子邮件以浏览演示。
Flowspace
flow.space
Flowspace 为独立履行提供动力。该公司基于云的 OmniFlow 软件提供对库存、订单和履行活动的实时可见性，将所有订单来源集中在一个仪表板中。 Flowspace 集成在全国超过 150 个履行中心的灵活网络中，使品牌能够跨渠道提供高效、可靠的履行，并实现盈利和规模化。
Salsify
salsify.com
Salsify 帮助 140 多个国家/地区的数千家品牌制造商、分销商和零售商合作，在数字货架上获胜。该公司的产品体验管理 (PXM) 平台使组织能够集中所有产品内容、连接到商业生态系统并实现业务流程自动化，以便在每个销售目的地提供最佳的产品体验。了解玛氏、欧莱雅、可口可乐、博世和 ASICS 等全球最大品牌以及 DoorDash、E.Leclerc、家乐福、Metro 和 Intermarché 等零售商和分销商如何每天使用 Salsify 来提高效率，助力增长，引领数字化货架。欲了解更多信息，请访问：www.salsify.com。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，您可以在 Feed 中插入价格标签，这样您...
Quant Retail
quantretail.com
Quant 是一个云解决方案，用于管理零售空间、产品类别、货架图、货架标签、自动补货和商店照片文档。在 Quant，我们的客户每年绘制和管理数千家商店的平面图并发布数十万张货架图。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一个基于云的 SaaS 平台，可自动执行在线商店的电子商务活动，使他们能够轻松地在多个渠道上进行销售，从而降低运营成本并发展业务。它以灵活且用户友好的方式提供基于云的多渠道自动化产品列表和订单管理、实时库存同步、自动翻译和报告。通过内置的 API 集成，easySales 解决了市场平台存在的复杂性以及商家使用的不同平台（例如电子商务平台、计费软件、快递服务、电子邮件和短信以及市场）之间缺乏集成的问题。立即开始 14 天免费试用，体验 easySales 的优势。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Priceva
priceva.com
MAP 合规性和竞争对手价格监控。 Priceva 帮助零售商和品牌监控价格、库存状态和折扣。 1. 将相同产品的价格与近乎实时的竞争对手价格进行比较。 2. 在界面仪表板中按类别、品牌、地区分析数据。 3. 针对零售商的重新定价规则以及针对品牌的 MAP 违规者警报。
Voucherify
voucherify.io
Voucherify 是一个面向数字团队的 API 优先、基于云的促销和忠诚度管理平台。它有助于提高客户忠诚度、获取新客户并通过有针对性的激励措施和情境奖励来增加收入。我们帮助各种规模的公司像电子商务巨头那样推出、分发和跟踪定制优惠券、礼品卡、推荐、折扣、忠诚度计划和赠品活动，但成本仅为其一小部分。 Voucherify 提供灵活的规则引擎，可在不消耗促销预算的情况下提高转化率和保留率。我们赢得了超过 250 家客户的信任（其中包括 Clorox、Pomelo、ABInBev、OVO Energy、SIG Combibloc、DB Schenker、Woowa Brothers、Bellroy...
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代价格管理和优化解决方案的全球提供商，帮助企业推动数字商务、适应市场动态并为销售团队提供支持。云原生 Pricemoov 平台具有强大的数据科学、端到端自动化和直观的用户体验，使 B2B 和 B2C 企业能够通过智能定价释放其收入潜力。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短...
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 将商家电子商务业务与不断扩大的市场、3PL、金融系统和 SaaS 应用程序连接起来，形成端到端的自动化运营。商家可以控制和了解其履行周期的每个步骤，可以管理订单和库存流，并轻松添加和更改供应商服务。
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine 是一款基于云的软件解决方案，可将销售提升到一个新的水平，提供个性化和在线支付选项，旨在让销售变得轻而易举。利用我们可轻松共享、可定制的报价、订单、发票等！商家还可以利用内置工具收集数字签名并跟踪进度，以便从一个统一平台有效管理销售。可与一流的 POS 系统集成，包括 Shopify、Lightspeed、Quickbooks、Square 等！
Fixably
fixably.com
Fixable 是一款基于云的服务管理软件，可帮助您自动化修复流程。我们将 80% 的维修工作流程实现自动化，以便您可以缩短周转时间、改善服务体验并提高客户满意度。我们的智能工作流程基于系统中记录的数百万次维修，可帮助您高效管理维修。 Apple 授权提供商将获得 GSX（全球服务交换）API 集成的额外好处。在一个集中平台上处理物流、库存、付款等，从而节省各个方面的时间。您的经理可以设置可自定义的工作流程、跟踪维修情况并使用自动填充功能输入数据。 Fixablely 允许技术人员通过电子邮件或短信与客户沟通，只需点击几下即可管理服务合同。通过可定制的报告深入了解客户和第三方订单。组织可以...
Zenput
zenput.com
Zenput 现已成为 Crunchtime 的一部分，Crunchtime 是面向多部门餐厅品牌和餐饮服务运营商的领先运营管理软件。 Zenput 是一个运营执行平台，Chipotle、Domino's、Sweetgreen 等品牌都使用它来自动化操作程序、公共卫生和食品安全协议以及其他关键举措的推出和执行。
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — 一项货架绘图流程自动化服务，从创建货架图到控制店内布局
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker 是最好的竞争对手监控工具，可帮助电子商务零售商密切关注竞争对手的价格、促销活动和产品的库存比较，并做出更好的定价决策。 Pricechecker 如何帮助零售商 - 定价历史 - 库存跟踪 - 促销跟踪 - 价格比较 - 竞争对手监控 - 即时警报 - 为重要产品添加书签以密切关注 - 实时分析 - 电子商务跟踪 - 定价索引
Premise
premise.com
Premise 是一个数据和分析平台，可为决策者提供实时、可操作的信息。通过将全球实地贡献者网络的力量与行业领先的数据科学和机器学习相结合，前提是“地面真相的来源”。
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye 为消费品牌提供完整的解决方案来跟踪、分析和提高其店内绩效，利用人工智能、IR 和众包技术帮助他们实现完美的店面执行 为您的销售人员配备我们的“Compass”应用程序，以快速、准确地执行店内绩效使用 IR 进行审核，或从我们超过 300 万的按需审核员社区订购访问。照片和收集的数据会自动处理，以生成您的所有零售 KPI – 产品可用性、促销合规性、货架份额、竞争对手数据等。我们的“零售执行驾驶舱”为您提供的不仅仅是商店 KPI 的直观视图。我们设计的平台可以帮助您识别趋势和问题，分析每个 KPI 的影响（您可以将其连接到外部数据源，例如销售数据），并直接向您的代表传达优先级。选...
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的 GoSpotCheck 释放了现场团队的力量，通过唯一的移动解决方案推动市场执行，该解决方案结合了动态任务管理、行业领先的图像识别、照片报告、现场团队通信和高级报告 - 所有这些都在一个易于使用的平台中。指导团队、提高执行力并推动销售，同时创建该领域的共享视图，帮助领导者更快地做出更好的决策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高销量，这是一款可实时指导、跟踪和提高绩效的现场执行应用程序。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是通过拉近品牌和客户之间的距离来推动商业的未来，是第一个面向全球最具创新性品牌的全渠道互联商务平台。 Stackline 专有的神经网络和深度学习系统可呈现并可视化变革性全渠道洞察，推动市场领先的广告效果，并激活购物者旅程的每一步。品牌领导者、产品创新者和效果营销人员相信 Stackline 能够在日益复杂的零售生态系统中推动盈利增长。 Stackline 于 2014 年在西雅图成立，拥有 250 多名互联商务专业人士，为 7,000 个全球品牌创造价值。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是面向制造商、批发商和分销商的一体化现场销售平台。我们喜欢将其视为集完整的现场销售管理、客户关系管理和订单捕获解决方案于一体的解决方案。 Skynamo 使您的销售团队能够专注于真正重要的事情：销售、获取订单以及与客户建立牢不可破的关系。 Skynamo 适合谁？ Skynamo 被产品制造商、批发商和分销商使用，其销售团队定期拜访客户并向客户销售。适用于现场销售代表的 Skynamo 移动销售应用程序：我们的现场销售移动应用程序使用通过 GPS 技术收集的数据和信息来自动执行管理任务，提高现场生产力和客户服务并增加订单。现场销售代表使用 Skynamo 来增强与客户的关系、获...
Finturf
finturf.com
Finturf 与需要 POS 融资解决方案的企业合作。该公司提供易于使用的网络平台，将店内客户连接到广泛的贷款网络。没有融资解决方案的公司知道他们会错过销售机会，因为如果可以现在购买并稍后付款，许多客户就会购买。 Finturf 使规模较小的企业能够轻松帮助客户在结帐时尝试找到贷款。
Jolt
jolt.com
Jolt 是一款可在智能手机和平板电脑上使用的运营执行软件，可帮助餐厅、零售、酒店和其他企业实现团队责任、数字食品安全合规性并提高员工绩效。 Smoothie King、Jimmy John’s、Buffalo Wild Wings、乐高乐园、万豪、雪佛龙、喜满客等公司以及数千个其他全球品牌都在使用 Jolt。
Planorama
planorama.com
一家全球领先的图像识别技术市场的公司，用于创建货架图和商店分析
SULTS
sults.com.br
SULTS 拥有您管理沟通、吸引员工、确保业务质量、提高生产力和管理所有日常活动所需的一切。
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store 包含一套全方位商务解决方案，可以根据任何零售商的需求进行定制，并且远远超出了销售点的范围。集成优惠和忠诚度管理功能，奖励最佳购物者并吸引他们再次光临。使用销售参与解决方案来个性化推荐并促进交叉销售和追加销售。最重要的是，无论购物者在何处、何时以及如何购物，都能为他们提供无缝且一致的购物体验。
VisitBasis
visitbasis.com
VisitBasis 移动应用程序可帮助跟单员、零售审核员和现场营销团队轻松制作专业的零售执行报告。 Android 版 VisitBasis 免费供 10 名或以下用户的团队进行零售审核和产品调查、收集市场数据、创建电子表格、管理任务以及获取 PDF 报告和照片报告。收集市场数据： 1. 使用我们的可视化拖放表单生成器更快地创建表单和基于产品的调查。 2. 通过多个工作流程选项和通知节省分配任务的时间。 3. 通过我们易于使用的移动应用程序为您的团队提供支持。优化他们的路线并增加每天的访问次数。 4. 通过我们的访问验证系统降低人为错误的风险并防止欺诈。 5. 通过启用自动产品图像识别来获取...
Crisp
gocrisp.com
Crisp 连接并分析整个供应链的零售数据，为 CPG 品牌提供实时、可操作的见解，以保持货架库存、减少浪费并大幅提升盈利能力。 Crisp 的开放数据平台将供应商与来自 40 多家零售商和分销商的数据连接起来，在他们需要的时间和地点准确提供销售和供应链见解。 Crisp 将统一的数据集（下至商店和产品级别）与 Excel、BI 工具和基于云的平台一起传输到本机仪表板中。
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
Phocas Software
phocassoftware.com
需要对您的数据感觉良好吗？如果您的业务需要更快、更确定地发展，福卡斯可以提供帮助。我们拥有供全公司使用的一体化业务规划和分析平台。直接从您的 ERP、会计和其他系统提供单一受管控的事实来源。 Phocas 解决了中型市场企业在获取洞察、报告、跟踪绩效、管理销售团队、规划支出、管理现金流、制定预算、预测和月末处理方面遇到的难题。无论您是大局思考者还是直接关注细节，借助 Phocas，您都可以引领数据发现之路 - 并确信结果将是实时且准确的。福卡斯会跟随您的思路，在您的大脑（或您的老板）想到关键业务问题时以最快的速度回答这些问题。福卡斯不仅回答您的问题；它揭示了您从未想过的新问题和机会！ Phoc...
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail 是一款移动应用程序，可帮助高价零售销售人员轻松接待客户。通过使用客户手册，零售商可以获得对客户体验的可见性和控制力，从而带来更多的商店访问量、更好的销售转化率和更高的平均销售额。要了解有关 Clientbook 如何帮助您的实体店的更多信息，请立即申请演示。