Retail Software - 最热门应用

Retail software refers to a suite of applications designed to assist retailers in managing their business operations. This category encompasses a broad range of functionalities aimed at improving efficiency, enhancing customer experience, and increasing profitability.
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Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
WorkJam
workjam.com
对齐前线。事实证明，最完整的前线数字化工作场所可以为您的组织带来突破性成果。
Nielsen
nielsen.com
尼尔森公司（自称为尼尔森公司，以前称为 ACNielsen 或 AC Nielsen）是一家全球营销研究公司，全球总部位于美国纽约市。北美地区总部位于芝加哥。
Clover
clover.com
我们的 POS 系统和信用卡处理可让您接受付款并开展业务。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前称为 Luminati Networks）：数据收集基础设施。财富 500 强公司使用的代理网络和数据收集工具
Pepperi
pepperi.com
辣椒|统一 B2B 商务平台和移动销售应用程序
ShipBob
shipbob.com
在线商店的电子商务履行。 ShipBob 使企业能够提供 2 天发货并管理库存、订单和发货。
Repsly
repsly.com
智能现场团队如何在零售业取胜。有关零售执行和销售业绩的实时见解。为您的现场团队提供更智能的推销、促销和销售执行工具。在货架上赢得胜利所需的一切。
ERPLY
erply.com
Erply 提供在线销售点和零售软件系统。立即开始使用 Erply 基于云的 POS 解决方案提供更好的客户体验！
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 使维护您的企业设施比以往更简单、更透明。 创建和发送工作订单、跟踪正在进行的工作的最新状态并批准付款发票——所有这些都无需离开您的手机。 拍下问题的照片或从相机胶卷中上传它们。 只需轻轻一按，即可致电、发短信或发送电子邮件给指定的技术人员。 查看所有服务活动的时间表，从技术人员安排服务呼叫的时间到他们完成工作并离开工作现场的时间。 借助 OpenWrench，随时随地进行维护变得前所未有的简单。 难道不是像 2019 年一样开始运行您的维护计划吗？
Zoined
zoined.com
将您的数据转化为可行的业务见解。随时随地，实时。 ZOINED® 是一款面向零售商、餐馆和批发商的基于云的即插即用分析解决方案。 24 小时内启动并运行。填写您的企业电子邮件以浏览演示。
Purple
purple.com
Purple 是 80 年来最好的床垫技术进步。我们的床垫和枕头提供免费送货、免费退货和 100 晚试用。
Flowspace
flow.space
Flowspace 使品牌能够加速销售、扩大运营规模并满足快速、实惠的交付的购买后期望。开始吧。
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Salsify
salsify.com
Salsify 的 CommerceXM 平台为购物者在购买旅程的每个阶段、数字货架上的每个阶段所需的体验提供支持。
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，可以在您的 Feed 中插入价格标签，从而...
PIPE17
pipe17.com
比 iPaaS 更好。电子商务集成可帮助您查看、自动化和管理您的运营、履行、订单、库存等。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
Priceva
priceva.com
MAP 合规性和竞争对手价格监控。 Priceva 帮助零售商和品牌监控价格、库存状态和折扣。 1. 将相同产品的价格与近乎实时的竞争对手价格进行比较。 2. 在界面仪表板中按类别、品牌、地区分析数据。 3. 针对零售商的重新定价规则以及针对品牌的 MAP 违规者警报。
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥...
RepairDesk
repairdesk.co
多合一维修店管理软件 #1 基于云的销售点维修店软件，用于管理和发展您的维修业务
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
Phocas Software
phocassoftware.com
需要对您的数据感觉良好吗？如果您的业务需要更快、更确定地发展，福卡斯可以提供帮助。我们拥有一个供全公司使用的一体化业务规划和分析平台。直接从您的 ERP、会计和其他系统提供单一受管控的事实来源。 Phocas 解决了中端市场企业在获取洞察、报告、跟踪绩效、管理销售团队、规划支出、管理现金流、制定预算、预测和月末处理方面遇到的难题。无论您是大局思考者还是直接关注细节，借助 Phocas，您都可以引领数据发现之路 - 并确信结果将是实时且准确的。福卡斯会跟随您的思路，在您的大脑（或您的老板）想到关键业务问题时以最快的速度回答这些问题。福卡斯不仅回答您的问题；它揭示了您从未想过的新问题和机会！ Ph...
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 帮助快速消费品公司利用人工智能和机器学习打造赢得消费者青睐的产品。 Ai Palette的专利技术可以实时识别消费者趋势，揭示消费者驱动因素和动机，并帮助创建满足未满足的消费者需求的产品概念。 Ai Palette 目前正与一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括财富 500 强巨头。 Ai Palette 被 Tracxn 评选为 10 强 CPG 分析公司，被 StartUs 评选为 2021 年人工智能快速消费品初创公司 5 强，被 Slingshot 2019 评选为全球 15 强食品科技初创公司； 2020 年瑞士 Kickstart 创新大会上排名前 10 的...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
Voucherify
voucherify.io
Voucherify 是一个面向数字团队的 API 优先、基于云的促销和忠诚度管理平台。它有助于提高客户忠诚度、获取新客户并通过有针对性的激励措施和情境奖励来增加收入。我们帮助各种规模的公司像电子商务巨头那样推出、分发和跟踪定制优惠券、礼品卡、推荐、折扣、忠诚度计划和赠品活动，但成本仅为其一小部分。 Voucherify 提供灵活的规则引擎，可在不消耗促销预算的情况下提高转化率和保留率。我们赢得了超过 250 家客户的信任（其中包括 Clorox、Pomelo、ABInBev、OVO Energy、SIG Combibloc、DB Schenker、Woowa Brothers、Bellroy...
refive
refive.io
Re Five 使零售商能够轻松收集店内客户数据，通过智能数字收据提高参与度并提高客户保留率。零售运营、营销和电子商务团队使用 refive 作为平台来捕获客户数据、收集实时反馈、提供个性化优惠、运行忠诚度计划并将线下购买数据连接到客户资料。 Re Five 与现有 POS 系统集成，可签发可持续的数字收据，这些收据在法律上符合当地和国际法规。为了接收收据，客户只需要一部智能手机 - 无需电子邮件地址，无需额外硬件，无需下载应用程序。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代价格管理和优化解决方案的全球提供商，帮助企业推动数字商务、适应市场动态并为销售团队提供支持。云原生 Pricemoov 平台具有强大的数据科学、端到端自动化和直观的用户体验，使 B2B 和 B2C 企业能够通过智能定价释放其收入潜力。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定价软件，全球各行业的各种规模的公司都在使用。基于人工智能和机器学习的零售定价软件可帮助电子商务专业人士监控和分析定价数据，并根据其市场策略对产品重新定价。为用户提供定价获取和多种数据分析报告机制。分析可帮助组织识别定价机会，例如哪些产品定价过低，或者是否可以降低价格，但仍保持在所需的利润率范围内。通过将 Price2Spy 与 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析两组数据。这可以帮助您识别访问量高但销售量低的产品、通过不提高价格而浪费钱的产品，以及分析滞销产品的方法。 Price2Spy 的 API 能够与组织的软件紧密集成，并允许自...
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库（...
ContactPigeon
contactpigeon.com
全渠道客户参与平台 发送适时、全渠道、个性化的消息。 屡获殊荣的全渠道客户参与解决方案，可实现可预测的电子商务和零售结果。
Fillgoods
fillgoods.co
完善的门店管理系统满足在线卖家的需求 创建无限商店通过FB Live系统完成产品库存以创建自动订单。这使得每次销售都比以前更容易。
Narvar
corp.narvar.com
超越“购买”按钮。通过引人入胜的售后订单跟踪、消息传递和退货体验来培养忠诚的客户。
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine is a cloud-based software solution that takes sales to the next level, with personalization and online payment options designed to make closing the sale a breeze. Take advantage of our easily shareable, customizable quotes, orders, invoices, and more! Merchants can also leverage built-i...
ProjectsForce
projectsforce.com
Whether you work with Lowe's, Home Depot, LL Flooring, or run an independent installation business, ProjectsForce helps you automate all your service operations. It's uniquely designed to integrate with big box retailers and is easily customizable to match your daily work process, making it effortle...
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet is a modern comprehensive back office application for C-Store/Gas Retailers, brand names and distributors.
Finturf
finturf.com
Finturf works with businesses that need a POS financing solution. The company provides an easy-to-use web-based platform that connects in-store customers to a wide lending network. Companies without a financing solution know that they are missing out on sales, as many customers would make a purchase...
Delightree
delightree.com
Delightree is an all-in-one franchising tech platform designed exclusively for emerging franchise businesses looking to scale without compromising their brand promise, making their journey of opening and managing locations effortless. Delightree's easy-to-use tech enables franchises to launch new lo...
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale is an integrated set of tools for wholesale buyers and sellers, designed to make B2B selling as user-friendly as possible without sacrificing power and flexibility
Auror
auror.co
The platform for retailers focused on improving safety, productivity, and profitability. Auror is used by leading Loss Prevention teams in thousands of stores.
Fixably
fixably.com
Fixably is a cloud-based service management software that helps you automate repair processes. We automate 80% of the repair workflow so that you can reduce your turnaround times, improve service experience, and increase customer satisfaction levels. Our smart workflows, based on millions of repairs...
PayRange
payrange.com
With PayRange, you can make each consumer touchpoint the ultimate experience. Accepting mobile payment is just the beginning. An app-based service opens up new doors to streamline operations, increase sales, and drive consumer loyalty.
EQL
eql.com
EQL is an end-to-end commerce solution to help brands create unforgettable launch experiences for their in-demand products, while giving fans easier access to the products they're passionate about. For too long e-commerce technology hasn’t held up to the demand of the hottest products and experience...
Bitreport
bitreport.app
Bitreport 使企业能够简化运营效率并在所有连锁店提供一致的客户体验。
Action Card
actioncardapp.com
Action Card 的移动应用程序可将您的商店审核和清单数字化，有助于简化运营。节省完成访问的时间并正确维护品牌标准。
Pazo
gopazo.com
探索 Pazo：彻底改变零售运营管理 利用 Pazo 释放零售运营的全部潜力，Pazo 是一项受到全球数千家客户信赖的尖端任务和 SOP 管理软件。借助我们强大、用户友好的平台，在您的商店中获得无与伦比的可见性，简化内部沟通，并增强日常运营，包括视觉营销。使用 Pazo 转变您的运营方式 Pazo 是一款全面的解决方案，旨在确保一致遵守标准操作程序 (SOP)，同时使您的团队能够专注于客户满意度，从而保持领先地位。从任务分配和问题管理到及时审核和运营生产力，Pazo 简化了运营管理，让您在当今竞争激烈的市场中脱颖而出。主要功能： - 无缝任务和 SOP 管理：轻松分配任务、监控进度并确保遵守 ...
Zenput
zenput.com
Zenput 现已成为 Crunchtime 的一部分，Crunchtime 是面向多部门餐厅品牌和餐饮服务运营商的领先运营管理软件。 Zenput 是一个运营执行平台，Chipotle、Domino's、Sweetgreen 等品牌都使用它来自动化操作程序、公共卫生和食品安全协议以及其他关键举措的推出和执行。
Jolt
jolt.com
Jolt 是一款可在智能手机和平板电脑上使用的运营执行软件，可帮助餐厅、零售、酒店和其他企业实现团队责任、数字食品安全合规性并提高员工绩效。 Smoothie King、Jimmy John’s、Buffalo Wild Wings、乐高乐园、万豪、雪佛龙、喜满客等公司以及数千个其他全球品牌都在使用 Jolt。
PlanoHero
planohero.com
PlanoHero — 一项货架绘图流程自动化服务，从创建货架图到控制店内布局