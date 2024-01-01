零售定价软件 - 最热门应用 - 巴西

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零售定价软件使公司能够定义、管理和分析其产品的最佳定价策略，从而提高盈利能力、销售额和客户保留率。通过利用人工智能 (AI) 和预测分析，该软件可以根据地点或季节推荐每种产品的最佳价格。它还有助于评估定价决策的历史和未来影响，使零售商能够制定智能定价策略。 这些解决方案有助于创建初始价目表并提供根据商店位置和人口统计数据量身定制的动态定价。零售定价工具通常与零售 POS 系统、零售管理系统和零售运营软件集成，以收集价格变化数据。此外，一些工具还与 ERP 系统、市场软件和电子商务平台连接，以实现实时价格更新。
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DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争...
PriceShape
priceshape.com
PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，您可以在 Feed 中插入价格标签，这样您...
Priceva
priceva.com
MAP 合规性和竞争对手价格监控。 Priceva 帮助零售商和品牌监控价格、库存状态和折扣。 1. 将相同产品的价格与近乎实时的竞争对手价格进行比较。 2. 在界面仪表板中按类别、品牌、地区分析数据。 3. 针对零售商的重新定价规则以及针对品牌的 MAP 违规者警报。
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代价格管理和优化解决方案的全球提供商，帮助企业推动数字商务、适应市场动态并为销售团队提供支持。云原生 Pricemoov 平台具有强大的数据科学、端到端自动化和直观的用户体验，使 B2B 和 B2C 企业能够通过智能定价释放其收入潜力。
Pricechecker
pricechecker.ai
Pricechecker 是最好的竞争对手监控工具，可帮助电子商务零售商密切关注竞争对手的价格、促销活动和产品的库存比较，并做出更好的定价决策。 Pricechecker 如何帮助零售商 - 定价历史 - 库存跟踪 - 促销跟踪 - 价格比较 - 竞争对手监控 - 即时警报 - 为重要产品添加书签以密切关注 - 实时分析 - 电子商务跟踪 - 定价索引
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy 是一款零售定价软件，全球各行业的各种规模的公司都在使用。基于人工智能和机器学习的零售定价软件可帮助电子商务专业人士监控和分析定价数据，并根据其市场策略对产品重新定价。为用户提供定价获取和多种数据分析报告机制。分析可帮助组织识别定价机会，例如哪些产品定价过低，或者是否可以降低价格，但仍保持在所需的利润率范围内。通过将 Price2Spy 与 Google Analytics 4 集成，您可以交叉引用和分析两组数据。这可以帮助您识别访问量高但销售量低的产品、通过不提高价格而浪费钱的产品，以及分析滞销产品的方法。 Price2Spy 的 API 能够与组织的软件紧密集成，并允许自...
Disivo
disivo.com
为您的电子商务产品找到合适的价格。 改进您的电子商务定价策略并让您的利润增长。利用基于人工智能的算法和可定制的策略来管理整个在线商店的产品价格。监控你的竞争。
Pricefy
pricefy.io
使用 Pricefy 开始监控竞争对手的价格，就是这么简单！添加您的竞争对手的 URL，Pricefy 将完成剩下的工作，提取所有可用的产品数据，如图像、价格、库存/可用性和货币。如果您不想浪费时间添加所有竞争对手的 URL，只需使用自动匹配功能即可在网络上查找并匹配所有竞争对手的产品 URL。
First Insight
firstinsight.com
First Insight 提供了一个下一代决策平台，使设计师、商家、品牌经理、买家和营销团队能够通过专门为零售行业设计的数字调查吸引消费者来回答他们每天面临的关键问题。零售领导者使用 First Insight 的数字测试平台 (InsightSUITE) 通过释放目标客户的价值来实现增长。我们的解决方案收集零方、客户声音数据，并将其与人工智能相结合，使财务目标成为现实。为什么是第一洞察力？ First Insight 的数字参与模块可让您通过简单且身临其境的基于浏览器的用户体验来吸引潜在客户、消费者、客户和员工。该客户之声软件通过调查问题、情绪评级、估值和公开评论收集反馈。企业可以在一个集...
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分类管理工作区，使零售品牌能够采取以消费者为中心的方法来制定产品策略，并使他们能够创造出更多人们喜爱的产品，并减少人们不喜欢的产品。 MakerSights 工作空间将跨职能团队联合起来，从设计和产品到营销和消费者洞察，以大规模地与目标消费者测试想法和正在开发的产品。利用交互式、专门构建的零售分析和仪表板，团队能够快速分析消费者数据，立即与利益相关者分享见解，并做出基于数据的决策，从而实现高效、高性能的分类。
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智能公司，提供平台、应用程序和服务，帮助企业利用人工智能的潜力来增加收入、增加利润和提高效率。 Peak 的云人工智能平台提供了广泛的功能集，使技术和商业团队能够在整个企业中大规模构建、部署和管理人工智能应用程序。 它还具有一个现成的应用程序库，适合 CPG、零售和制造等行业的各种用例。这些应用程序允许用户快速应用人工智能来实现商业目标，同时为他们提供随着时间的推移扩展人工智能使用所需的工具。
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime 是可靠且用户友好的 SaaS 解决方案，由网店所有者为像您这样的网店所有者精心开发。这就像拥有一个友好的数字助理，勤奋地监控您的网上商店和竞争对手，为您提供宝贵的见解，以确保您的网上商店始终处于最佳状态。 ProductPrime 的工具套件包括： * 网站监控：将其视为您网站的健康检查。 ProductPrime 监控正常运行时间、速度、TLS 验证并执行 Lighthouse 扫描。 ProductPrime 将密切关注您网站的性能，以便您可以专注于您最擅长的事情。 * 价格监控：通过我们的竞争对手价格监控功能随时了解情况。 ProductPrime 将使您随时...
SemanticForce
semanticforce.ai
SemanticForce 是由深度语义和视觉分析提供支持的统一媒体、电子商务智能和客户服务平台。我们的 360 度市场视图概念在一个强大的生态系统中包含新闻、社交媒体、评论、定价、广告和威胁情报。 SemanticForce 为营销、通信和客户支持专业人员提供深度倾听、高级分析和帮助台平台。该平台提供跨媒体报道、多语言情绪和分析、高级细分以及专有的商业智能和报告工具。 财富 500 强企业利用 SemanticForce 的愿景和创新，包括三星、欧莱雅、雀巢、现代、阿迪达斯、Corteva、飞利浦、联想以及 15 个国家的其他领先品牌和机构。自 2014 年以来，SemanticForc...
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家为在线商店和品牌提供电子商务分析解决方案的提供商。它专门为电子商店提供价格监控和自动化，并为制造商提供 DPSM（分销、定价、上架、推销）解决方案。 Dealavo 与 32 个市场的公司合作，其中既有国际公司，也有当地市场的代表。
ParityDeals
paritydeals.com
使用 ParityDeals API 简化您的产品定价和促销 我们的 API 提供对按位置定价、节日等信息的综合数据库的实时访问，使您可以轻松增强产品的功能并为用户提供无缝体验。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是竞争激烈的数据市场的先驱，为许多旅游和零售行业的客户提供网络数据提取和分析服务。 QL2 通过按需数据采集、价格监控、分类优化、产品匹配和可行的见解提供真正的竞争优势。我们全面的实时分析帮助客户做出超越竞争对手的盈利决策。为什么选择QL2？ • QL2 为有竞争力的定价数据提供最佳解决方案， • 它帮助我们的客户减少做出明智且有利可图的定价和库存决策所需的时间和金钱。 • 通过实时搜索竞争对手的网站来收集并提供最相关的定价和产品数据，而无需中断数据源。我们的方法 QL2 为有竞争力的定价数据提供领先的解决方案，帮助我们的客户解决复杂的问题并做出影响投资...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge 是一款价格优化和管理软件，用于各个行业的高级价格设置。该工具可帮助您找到价格改进机会、衡量价格有效性，并通过其内置或自定义报告清晰地概述一段时间内的定价影响。优点： - 可以快速实施； - 完整记录； - 该工具可以单独使用，也可以与您的 ERP、CRM、PDM 和网上商店集成； - 随时可以添加人工智能功能将所有重要数据集中在一个工具中：成本、销售、价格历史记录、客户历史记录、竞争对手价格等。您可以执行广泛的利润和利润分析，并做出最佳决策关于您的下一个定价策略。
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve 是您的电子商务定价总部。我们帮助电子商务企业了解竞争对手，并利用价格来提高销售业绩。我们的客户信赖 BlackCurve 来跟踪竞争对手的价格、提供价格情报和动态定价。
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中小型企业到财富 500 强企业都依靠 Prisync 的数据来获得详细的 C 级分析并执行他们的最佳策略，以不到一周的咖啡钱来将销售增长和利润率平均提高 20% 以上。我们的 5 星级 24/7 在线客户支持团队随时可以在几分钟内回答您可能提出的任何请求，并确保您得到的比您所支付的更多。我们提供免费的入职服务，以规划与所有客户的长期关系。 Prisync 与其他产品有何独特之处： - 历史定价趋势 - 库存可用性跟踪 - 批量导入和导出 - 动态定价 - 即时更改通知 - 无限电子邮件提醒 - 无限竞争对手跟踪 - 全球货币覆盖范围 - 详细过滤和报告 在 https 中了解更多信息： //...
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Skuuudle 是最准确的价格和产品情报服务，可让您监控竞争对手的定价策略并做出制胜的定价决策。定价团队使用 Skuuudle 向客户提供公平的定价，而不会意外留下利润。 Skuuudle 可以跟踪价格、折扣、产品图片、可用性、评论等。我们可以以任何频率从任何领域、任何网站、任何国家收集信息。提供竞争对手数据，帮助您做出获胜的定价决策。