零售 POS 系统 - 最热门应用 - 布隆迪

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零售销售点 (POS) 软件为员工和客户提供了直观的工具，简化了商店和陈列室等实体场所的零售交易。 借助 POS 软件，零售员工可以快速访问产品信息、创建销售订单、处理付款和开具收据。这种效率使员工能够在更短的时间内处理更多的交易，从而减少顾客结账时的等待时间。此外，POS 软件还可以为客户提供有关产品可用性和定价的信息。零售经理可以使用 POS 软件来监控交易并分析销售或库存数据，例如数量、金额和频率。高级 POS 解决方案还可能包括管理库存或客户资料的功能。 通常，POS 软件安装在为此目的设计的专用硬件上，并配有可简化导航的触觉屏幕。 POS 解决方案越来越多地在平板电脑或智能手机等移动设备上可用。为了实现最高效率，POS 软件与 ERP 或库存管理系统集成以交换产品数据，与 CRM 系统集成以获取客户信息，并与供应链和物流等其他零售解决方案集成。需要注意的是，POS 软件与电子商务软件不同，后者专门用于在线销售。
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Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Appetize.io
appetize.io
基于在线网络的 iOS 模拟器和 Android 模拟器。使用 HTML5 和 Javascript 在浏览器中运行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、移动应用程序。
Yoco
yoco.com
SA 最喜欢的刷卡机接受所有主要卡。移动和点击启用。 ...通过使用 Yoco Link 创建和发送数字发票来在线销售商品。
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 应用程序和系统，您可以通过手机或平板电脑管理销售、库存和客户。免费获取！
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS 是一站式餐厅平台，可帮助酒店企业简化、扩展并提供卓越的客户体验。餐厅老板可以在几分钟内通过详细报告了解他们的业务，确定最畅销的菜单项，并使用在线订购和送货服务来接触无论顾客身在何处。统一的系统可以扩展到新的地点、获得新的收入来源和全球支付。借助会计、忠诚度和深入分析等工具，Lightspeed Restaurant POS 旨在帮助餐厅提供无缝客户服务并发展业务。
Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
MOKA POS
mokapos.com
Moka 是一家移动技术公司，提供基于云的销售点和支付解决方案，帮助中小型企业更好地销售和发展。 Moka 目前遍布印度尼西亚 100 多个城市，拥有超过 35,000 家商户，迄今为止已从红杉资本、软银和 East Ventures 等世界级投资者那里获得了超过 3000 万美元的资金。
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的移动收银机或复杂的销售点系统，专为满足您的特定要求而定制。只需一个合理的价格，您就可以获得无数旨在简化和加速业务流程的功能，以及无限数量的用户和连接设备。借助 Elementary POS，您可以访问灵活的销售模块和虚拟办公室，让您可以随时随地访问销售统计数据、库存管理等。 Elementary POS 非常适合中小型公司、自由职业者以及开办新业务的人。它是一个用户友好的综合系统，旨在与您的公司一起成长。无论您需要单个移动收银机还是更复杂的系统，Elementary POS 都可以根据您的需求进行精确定制。您可以将其想象为一款建筑游戏，您可以根据您的业务模型的...
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS 是 WooCommerce 的革命性销售点系统。 Oliver 专为实体商店而构建，可以将您的 WooCommerce 和实体实体店完全集成。借助单一数据库和平台，从实体店和在线商店销售产品从未如此简单。有了 Oliver POS，一切都集中在一处；无需多次集成、与其他系统同步或手动更新库存。这意味着 Oliver 始终与以下内容保持同步： * WooCommerce 产品 * WooCommerce 产品库存 * WooCommerce 客户 * WooCommerce 订单 * WooCommerce 设置 * 1000 个 WooCommerce 插件 * + 更多...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD 是一家为零售商提供基于云、面向 iPad 的销售点和库存管理软件的提供商，专注于多商店运营。我们为您的商店、仓库和总部提供完全集成的前端和后台功能到一个软件套件中。
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
Modisoft
modisoft.com
Modisoft 简化了零售和餐厅管理，将银行、库存、销售和员工管理等基本功能集成到一个用户友好的平台中。受益于实时销售跟踪、全面的库存控制和详细的报告，所有这些都可以在多个地点进行访问。我们的承诺包括 24/7 客户支持、无隐藏费用的透明定价以及免费试用。使用 Modisoft 高效简化您的业务运营。
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ...
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS 是一款简单且功能强大的零售/餐厅销售点软件。零售/餐厅 POS 软件提供广泛的服务，包括库存管理、客户忠诚度和会计。
PosBytz
posbytz.com
基于云的一体化餐厅和零售管理软件 我们基于云的一体化餐厅和零售管理软件是简化您的业务运营的完美解决方案。借助我们易于使用的界面，您可以随时随地管理您的餐厅或零售业务。
Paymash
paymash.com
从一个中央平台管理您的业务。开始在您的商店、网上销售或创建并发送发票。
Olsera.com
olsera.com
Olsera 不仅仅是一个销售点 (POS)。凭借适合中小微企业的一体化收银应用程序，我们从始至终提供完整的解决方案，以支持您业务的每一步。来吧，准备好与奥尔塞拉一起前进吧！
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是发展最快的软件和支付公司之一，提供技术和支持，帮助当地企业及其经营者按照自己的方式取得成功。 SpotOn 以其灵活的云技术和个性化支持而闻名，提供端到端平台来接受付款、增加收入、简化运营并创造卓越的宾客体验。从无缝高效的销售点系统到为快速发展的企业构建的集成管理解决方案，SpotOn 构建的技术能够
Simply POS
simplypos.com
人工智能驱动的销售点、电子商务和零售商店自动化平台，适用于拥有 1 到 101 个商店地点的企业
Epos Now
eposnow.com
Epos Now 适用于几乎所有 POS 硬件。 Epos Now 的软件非常适合零售和酒店业，可从一台设备扩展到多台设备。
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS 是一款免费的 POS（销售点）软件，由 Intuition Systems 专为您的餐厅、零售店、咖啡馆、酒吧、面包店、咖啡店、杂货店、沙龙和水疗中心、洗车店、餐车和比萨店而设计。使用 IVEPOS 销售点系统代替收银机，实时跟踪销售和库存、管理员工和商店、与客户互动并增加收入。移动 POS 系统 - 通过智能手机、平板电脑或 POS 系统进行销售 - 发出打印或电子收据 - 接受多次付款 - 应用折扣和退款 - 跟踪现金动向 - 使用内置摄像头扫描条形码 - 即使离线也能记录销售情况 -连接收据打印机、条形码扫描仪和现金抽屉 - 为员工设置权限 - 从单个帐户管理多个商店和 P...
Selldone
selldone.com
Selldone 是电子商务平台领域的先锋力量，总部位于充满活力的科技中心，体现了其创新精神。 Selldone 的成立宗旨是简化在线业务运营，现已迅速扩大其覆盖范围和影响力。该公司拥有专业的专家团队和丰富的电子商务创新历史，将自己定位为寻求在数字市场蓬勃发展的企业的关键参与者。 Seldone 以其革命性的优势脱颖而出
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款适用于酒店和零售行业的销售点 (POS) 软件解决方案。 POSApt 的业务遍及澳大利亚各地，是澳大利亚最好的 POS 系统提供商之一。
uniCenta
unicenta.com
被全球数以千计的零售商、酒吧、咖啡馆、餐馆和商店使用。提供免费且低成本的支持服务。获取最新下载和信息'
Imonggo
imonggo.com
Imonggo 非常适合中小型零售企业。
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
Tactill
tactill.com
TacTill 是一家专门从事店内兑现的创新型初创公司。 Tactill 旨在让您的生活更轻松，让您更简单地销售更多产品。
ECRS POS
ecrs.com
ECRS POS 让您能够利用可用技术，同时满足客户偏好并满足商店空间要求。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。
Heartland
heartland.us
IntechOpen 是科学、技术和医学领域期刊和书籍的全球领先出版商。我们是全球 60,000 多名作者的首选。
Easyops
easyops.in
Easyops 提供基于云的多渠道零售业务软件，用于订单和库存管理、退货和付款管理以及印度 GST 发票管理。我们的产品 EasyOps 和 EasyGST 使您从第一天起就能够自动化和简化您的零售运营，因为我们的软件很简单设置和管理