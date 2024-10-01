零售管理软件 - 最热门应用 - 塞浦路斯

Inverge

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Inverge 是一款端到端零售管理软件，使品牌、零售商和代发货商能够通过一个强大的平台管理库存、批发关系、销售和履行。发挥企业潜力就是提高知识、技能和工具，共同帮助您成长。 Inverge 是一个面向品牌、零售商和直销商的平台，它将所有这些元素结合在一起，以改善他们的运营并实现公司目标。对于品牌而言，Inverge 可以让零售商即时访问您的整个产品目录、快速创建采购订单，甚至通过代发货销售您的产品，从而轻松扩大与零售商的联系——让您直接向消费​​者履行订单。如果您是零售商，您将使用我们的平台跟踪多个地点的库存、管理多渠道销售（在线和面对面）并评估整个运营的绩效（从收入到 3PL 跟踪）。作为...