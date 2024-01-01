零售管理软件 - 最热门应用 - 玻利维亚

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零售管理软件，也称为零售管理系统（RMS），是一个旨在支持零售商店或连锁店日常运营的综合平台。该软件集成了各种模块来管理和购买库存、处理客户交易、安排员工轮班、跟踪财务等。 RMS 帮助零售商简化所有商店运营，从采购和销售到会计和人力资源等后台活动。通过为所有零售数据提供统一的事实来源，该平台增强了不同部门之间的协作。该软件的移动版本可以在多个地点使用，例如商店或仓库。虽然所有零售员工都可以从该工具中受益，但它对于监督和协调各个业务职能部门运营的经理和主管来说尤其有价值。
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Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD 是一家为零售商提供基于云、面向 iPad 的销售点和库存管理软件的提供商，专注于多商店运营。我们为您的商店、仓库和总部提供完全集成的前端和后台功能到一个软件套件中。
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
RepairDesk
repairdesk.co
多合一维修店管理软件 #1 基于云的销售点维修店软件，用于管理和发展您的维修业务
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ...
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench 使维护您的企业设施比以往更简单、更透明。 创建和发送工作订单、跟踪正在进行的工作的最新状态并批准付款发票——所有这些都无需离开您的手机。 拍下问题的照片或从相机胶卷中上传它们。 只需轻轻一按即可致电、发短信或发送电子邮件给指定的技术人员。 查看所有服务活动的时间表，从技术人员安排服务呼叫的时间到他们完成工作并离开工作现场的时间。 借助 OpenWrench，随时随地进行维护变得前所未有的简单。 难道不是像 2019 年一样开始运行您的维护计划吗？
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
SULTS
sults.com.br
SULTS 拥有您管理沟通、吸引员工、确保业务质量、提高生产力和管理所有日常活动所需的一切。
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store 包含一套全方位商务解决方案，可以根据任何零售商的需求进行定制，并且远远超出了销售点的范围。集成优惠和忠诚度管理功能，奖励最佳购物者并吸引他们再次光临。使用销售参与解决方案来个性化推荐并促进交叉销售和追加销售。最重要的是，无论购物者在何处、何时以及如何购物，都能为他们提供无缝且一致的购物体验。
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
Inverge
invergehq.com
Inverge 是一款端到端零售管理软件，使品牌、零售商和代发货商能够通过一个强大的平台管理库存、批发关系、销售和履行。发挥企业潜力就是提高知识、技能和工具，共同帮助您成长。 Inverge 是一个面向品牌、零售商和直销商的平台，它将所有这些元素结合在一起，以改善他们的运营并实现公司目标。对于品牌而言，Inverge 可以让零售商即时访问您的整个产品目录、快速创建采购订单，甚至通过代发货销售您的产品，从而轻松扩大与零售商的联系——让您直接向消费者履行订单。如果您是零售商，您将使用我们的平台跟踪多个地点的库存、管理多渠道销售（在线和面对面）并评估整个运营的绩效（从收入到 3PL 跟踪）。作为...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report 是一款功能丰富的购物中心管理和零售分析软件解决方案，它彻底改变了您管理资产的方式。我们的创新功能旨在解决零售行业的独特挑战，确保在当今竞争激烈的环境中实现盈利增长。通过一种强大的解决方案提高购物中心的绩效、提高运营效率并提高租户满意度。
LOU
evosus.com
LOU - 由 Evosus 提供支持 - 是一款适用于零售、现场服务和仓库/库存管理业务的云业务软件。这款功能强大的一体化 ERP 业务软件帮助企业摆脱纸张、电子表格或多个应用程序的束缚，从而节省时间。 20 多年来，Evosus 团队已帮助 500 多家企业简化流程并实现发展。我们采用这 20 年的最佳实践来创建 100% 云且 100% 出色的商业软件。 LOU 涵盖零售 - 服务 - 库存 - 路线优化 - 调度 - 与 QuickBooks Online 集成的报告和财务。
Heartland
heartland.us
IntechOpen 是科学、技术和医学领域期刊和书籍的全球领先出版商。我们是全球 60,000 多名作者的首选。
Yungas
yungas.com.br
将特许经营网络的所有流程集中在一个平台上，这样就不会丢失信息、返工或缺乏控制。适用于 LGPD 的系统。 Yungas 将特许经营管理的基本模块整合到一个平台上，例如：沟通、财务绩效、材料管理和分配、日历、商店和订单等等。