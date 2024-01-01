零售物联网软件 - 最热门应用 - 美属萨摩亚

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零售物联网软件有助于配置、管理和监控整个零售环境中使用的物联网 (IoT) 设备。这种智能技术使零售经理和商店业主能够优化资源使用、降低成本并改善员工和客户的条件，同时还生成有关商店运营和访客的宝贵数据。零售物联网解决方案通常包括专为零售环境设计的专用硬件，并且可以与其他连接的设备同步，这些设备要么针对物联网进行预配置，要么通过第三方传感器连接。 零售物联网软件可以与其他物联网相关解决方案一起使用或集成，例如物联网平台和物联网设备管理软件。其中许多解决方案还提供类似于零售分析软件、零售运营软件和零售业务管理软件的功能，并且可以与这些工具集成以共享数据，从而为零售资产管理和商店优化提供统一的方法。
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Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
OpSense
opsense.com
OpSense 是一个物联网 (IoT) 平台，专为零售和餐饮服务行业的食品安全和质量监控而构建。 OpSense 平台监控温度、湿度、开门、HVAC 条件等。 OpSense 有助于防止库存损失，提高制冷效率，提高运营、设施、设备和员工的生产力。该系统还提供任务管理清单、可定制的警报和报告。 OpSense 旨在通过提供支持立即解决问题的可行见解来快速实现投资回报。
Roambee
roambee.com
Roambee 可根据需要提供更好的供应链可视性，以便在世界任何地方按时、完整、完好地交付货物和资产。 300 多家企业正在利用 Roambee 的实时洞察和远见来改善客户体验、服务水平、产品质量、现金周期、业务效率和可持续性。其中超过 50 家是制药、食品、电子、化学品、汽车、包装和容器以及物流领域的全球百强企业。该公司创新的人工智能平台和端到端监控解决方案提供可靠、及时且可操作的“供应链信号”，推动物流自动化。这些精选的供应链信号建立在单品级第一手物联网传感器数据和非传感器输入的基础上，以实现高精度。这可以实现更好的多式联运 ETA、OTIF 交付、80% 以上的冷链合规性等，包括通过优化...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一个综合零售技术平台，旨在支持连锁店和品牌。该平台提供了一套核心和扩展应用程序，帮助企业自动化和简化其运营的各个方面。 Kabob 提供的核心应用程序包括： * 显示器 - 数字标牌管理解决方案，用于跨多个显示器和设备进行集中控制和内容同步。 * BGM（背景音乐）- 店内音频管理，允许远程控制和更新背景音乐和促销信息。 * 员工管理 - 用于培训、安排和管理商店员工的工具。 除了核心应用程序之外，Kabob 还提供一系列扩展应用程序来支持营销、运营和其他业务功能，例如： * 数字营销 - 用于内容管理、全渠道营销和在线调查的工具。 * 自动化操作 ...
Zippin
getzippin.com
Zippin 开发了下一代免结帐技术，使零售商能够在其商店中快速部署无摩擦购物。 Zippin 正在申请专利的方法使用人工智能、机器学习和传感器融合技术来创造最佳的消费者体验：永远消除结账队伍和自助扫描仪，让购物者快速进出所购买的商品。 Zippin 的平台通过头顶摄像头和智能货架传感器进行产品和购物者跟踪，即使在拥挤的商店中也能实现最高的准确性。 Zippin 由亚马逊和 SRI 的行业资深人士创立，在零售技术、人工智能和计算机视觉方面拥有深厚的背景，总部位于旧金山，并得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。