零售智能软件 - 最热门应用 - 玻利维亚

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零售智能通过提供见解和高级分析来提高零售商的收入和运营。该软件收集、管理和分析来自各种来源的数据，包括电子商务平台等内部系统、电子商务市场等外部来源以及来自第三方的行业基准数据。数据是通过集成、解析和抓取过程收集的。采用人工智能和机器学习来清理和分析数据，以提供竞争情报、市场分析、品牌保护和定价优化。零售智能软件由在线、店内和分销网络销售的零售商使用，虽然由于产品和交易量大，它在消费品 (CPG) 领域尤其普遍，但它也可以使其他类型受益零售商。
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Bright Data
brightdata.com
作为 Bright Data 的洞察产品，我们利用全球最大的数据收集平台无与伦比的规模、技术和全球影响力。我们独特的渠道使各类品牌和零售商能够全面、实时地了解在线市场和竞争对手，从而获得无与伦比的竞争优势。借助 Bright Insights，您可以利用数据驱动的电子商务洞察力和无与伦比的数据覆盖范围。通过跟踪竞争对手的表现、市场份额和新产品来获得竞争优势。控制您的品类、保持领先趋势并优化电子商务运营，以帮助您轻松增加在线销售额并管理库存水平。
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售执行平台是世界上最高效的推销和现场销售团队背后的驱动力。从品牌到经纪商，Repsly 为 RetEx 团队提供了他们每天在该领域产生最大影响所需的数据和工具。对于区域团队领导和国家客户经理来说，Repsly 可以轻松地将工作分配到现场并实时确认大规模执行。对于您的实际操作，Repsly 简化了日程安排、路线规划、数据收集、订单输入等，为他们提供了在每个账户中更智能地工作所需的一切。凭借强大的洞察和分析，Repsly 可以帮助企业领导者回答有关促销和货架图执行、团队绩效、资源分配等的问题。客户包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、欧莱雅、BeyondMeat、Olapl...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争...
Scan Unlimited
scanunlimited.com
来源更快。来源更聪明。 ScanUnlimited 是批发商寻找高利润、高需求产品的最快方式，无需费力搜寻产品表。使用 ScanUnlimited 直观、易于使用的批发软件快速找到获胜产品。
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短...
Premise
premise.com
Premise 是一个数据和分析平台，可为决策者提供实时、可操作的信息。通过将全球实地贡献者网络的力量与行业领先的数据科学和机器学习相结合，前提是“地面真相的来源”。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是通过拉近品牌和客户之间的距离来推动商业的未来，是第一个面向全球最具创新性品牌的全渠道互联商务平台。 Stackline 专有的神经网络和深度学习系统可呈现并可视化变革性全渠道洞察，推动市场领先的广告效果，并激活购物者旅程的每一步。品牌领导者、产品创新者和效果营销人员相信 Stackline 能够在日益复杂的零售生态系统中推动盈利增长。 Stackline 于 2014 年在西雅图成立，拥有 250 多名互联商务专业人士，为 7,000 个全球品牌创造价值。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
Crisp
gocrisp.com
Crisp 连接并分析整个供应链的零售数据，为 CPG 品牌提供实时、可操作的见解，以保持货架库存、减少浪费并大幅提升盈利能力。 Crisp 的开放数据平台将供应商与来自 40 多家零售商和分销商的数据连接起来，在他们需要的时间和地点准确提供销售和供应链见解。 Crisp 将统一的数据集（下至商店和产品级别）与 Excel、BI 工具和基于云的平台一起传输到本机仪表板中。
Ai Palette
aipalette.com
Ai Palette 帮助快速消费品公司利用人工智能和机器学习打造赢得消费者青睐的产品。 Ai Palette的专利技术可以实时识别消费者趋势，揭示消费者驱动因素和动机，并帮助创建满足未满足的消费者需求的产品概念。 Ai Palette 目前正与一些全球最大的食品公司密切合作，其中包括财富 500 强巨头。 Ai Palette 被 Tracxn 评选为 10 强 CPG 分析公司，被 StartUs 评选为 2021 年人工智能快速消费品初创公司 5 强，被 Slingshot 2019 评选为全球 15 强食品科技初创公司； 2020 年瑞士 Kickstart 创新大会上排名前 10 的...
refive
refive.io
Re Five 使零售商能够轻松收集店内客户数据，通过智能数字收据提高参与度并提高客户保留率。零售运营、营销和电子商务团队使用 refive 作为平台来捕获客户数据、收集实时反馈、提供个性化优惠、运行忠诚度计划并将线下购买数据连接到客户档案。 Re Five 与现有 POS 系统集成，可签发可持续的数字收据，这些收据在法律上符合当地和国际法规。为了接收收据，客户只需要一部智能手机 - 不需要电子邮件地址，不需要额外的硬件，也不需要下载应用程序。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched 是一款人工智能驱动的市场情报 SaaS。我们提供详细的市场洞察，特别是在珠宝和时尚领域。我们的平台利用人工智能模型提供实时市场洞察，使品牌能够做出数据驱动的战略决策。 Bmatched 通过了解市场定位并识别新机会和趋势，帮助零售商确定定价、分类和促销策略。
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike 是一个扣减管理平台，使供应商能够轻松识别和追回零售商扣减，同时防止供应链中的收入损失。 SupplyPike 为 500 家顶级零售供应商的财务、供应链和客户团队提供协助，包括 Blackstone Products、Eagle Family Foods、E.T Browne、Hanes Brands、Louisville Ladder 等。
SoundCommerce
soundcommerce.com
SoundCommerce 于 2018 年由亚马逊和数字商务资深人士在西雅图创立，他们认为每个组织都应该能够“像亚马逊一样思考和行动”。 SoundCommerce 是一个零售数据平台，可加速业务和数据成熟度，以便您可以做出可实现盈利增长的决策。我们的平台专为任何规模或复杂程度的零售商而构建，可将您独特的数据基础设施转变为每个人都可以访问的易于使用的无代码环境，无需工程学位。最重要的是，您可以选择在 SoundCommerce 平台内本地执行操作，或将数据移植到您已使用的任何应用程序并在那里执行操作。借助 SoundCommerce，零售商相信每一项决策和每一美元都将推动利润增长。我们的客户...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix 是一个面向零售商的完整数据分析平台，其使命是使零售商能够从数据中获取价值。我们使用最先进的数据仓库技术处理和存储销售、劳动力和客户数据。我们的仪表板和报告使零售商能够轻松找到对他们重要的数据，从而节省他们的时间并使他们能够做出更好的数据驱动决策。
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 为您提供单一销售数据来源，以便您可以为您的业务做出更快、更好的决策。精确预测、计划和执行，以增加销量、优化库存并与买家建立战略关系。借助 SPS Analytics，您可以访问最全面的销售数据和由零售行业专家设计的一套分析工具。我们的团队将帮助您从解决方案中立即获得价值，并随着您的成长最大化您的投资。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 为制造商和零售商提供了全渠道消费者行为的可见性，包括品牌和渠道转换、家庭渗透率以及用户友好平台内的购物者资料。 Numerator Insights 提供超过 35 种灵活的报告，可以更快、更深入地实时提供有关消费者行为的答案，帮助品牌和零售商识别增长机会。 Numerator Insights 由来自美国最大、最多元化的消费者小组 Numerator OmniPanel 的数据提供支持。 Numerator OmniPanel 提供跨渠道消费者行为的整体视图，捕获超过 105,000 名静态小组成员的超过 10 亿次出行，以及 800 多个人口统计、心理...
Style Arcade
stylearcade.com
对于想要更快增长的时尚和服装品牌来说，Style Arcade 是一个零售分析平台，可将商品推销转化为竞争优势。而不是依赖难以访问的系统；手动流程；和不可靠的预测——Style Arcade 解锁商品数据并主动指导零售商如何实现其未开发的收入潜力。
Noogata
noogata.com
Noogata 的人工智能电子商务平台为消费品和数字品牌提供战略洞察力和竞争情报，以超越亚马逊上的竞争对手。借助强大的人工智能增长助手，电子商务专业人士或团队现在可以轻松发现和提取相关见解、采取行动并衡量整个数字货架的绩效增长。亚马逊全球首款人工智能助手通过一个简单的提要提供见解、竞争警报和以增长为重点的建议。对于大型团队，Noogata 可让您在一个平台上规划、制定策略、分配任务并采取行动。如今，任何人都可以借助人工智能的力量发展亚马逊业务。没有猜测，没有压力，只有产生积极影响的见解。释放人工智能促进亚马逊增长的力量： - 获取见解和策略，您可以据此采取行动，对您的品牌产生积极影响 - 找到...
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 对 Shopify 上的电子商务商店进行自动化数据分析，帮助品牌从客户那里获得更多关键的第二次和第三次购买。该平台提供了一整套以保留为重点的指标和报告，您组织中的每个利益相关者（从营销运营商一直到领导层）都可以轻松地以可视化格式获取这些指标和报告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指标，包括群组分析、产品分析、订单分析、订阅分析、广告效果等。只需点击几下，这些分析中的任何一个都可以保存为报告，并添加到自定义分析仪表板中，该仪表板易于阅读并一目了然。用户可以在 Peel 中通过数十个易于使用的过滤器对这些分析进行细分，这些过滤器的维度直接从 Shopify 中提取，例...
Glew
glew.io
Glew 为各种规模的电子商务商家、数字代理商、零售商和 B2B 卖家提供多渠道商业智能和分析。 Glew 拥有 150 多个集成，让您可以在一处查看所有数据，并通过精美的可视化、计划和自动报告、警报等获得有意义的见解，从而发展您的业务。我们为各种规模的商家打造，提供三种不同的计划： Glew Starter - 永久免费，最适合那些刚刚开始业务的人 Glew Pro - 适合那些拥有分析经验、希望利用数据做出更好决策的人 Glew Plus - 适合那些谁需要专门为其业务构建的自定义报告
Syndigo
syndigo.com
Syndigo 是第一个云原生解决方案，专门为跨组织、领域和客户提供卓越的体验而构建。我们的 MDM、PIM、PXM、数字货架分析、联合和增强内容解决方案，以及最大的内容分发集成网络，可加快零售商、品牌、分销商和制造商在商业旅程中的成功，并加快效率提升、生产力和可扩展性。我们受到全球超过 14,000 家企业的信赖，帮助他们在数字货架上取得成功，并与各个关键行业的组织合作，包括杂货、餐饮服务、日用品、家居装修/DIY、宠物、健康和美容、汽车、服装、能源和医疗保健。
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是专为互联商务而构建的现代零售运营平台。 Flxpoint 将您的供应链与销售渠道连接起来，并实现电子商务运营的完全自动化。大规模销售，无需手动流程或定制开发，以免拖慢您的速度。
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CartInsight 管理数以百万计的在线商店，并提供全球电子商务销售线索的综合数据库，其中包含有关其流量、行业、技术使用、关键决策者等的深入情报。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家为在线商店和品牌提供电子商务分析解决方案的提供商。它专门为电子商店提供价格监控和自动化，并为制造商提供 DPSM（分销、定价、上架、推销）解决方案。 Dealavo 与 32 个市场的公司合作，其中既有国际公司，也有当地市场的代表。
QL2 Software
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QL2 Software, LLC 一直是竞争激烈的数据市场的先驱，为许多旅游和零售行业的客户提供网络数据提取和分析服务。 QL2 通过按需数据采集、价格监控、分类优化、产品匹配和可行的见解提供真正的竞争优势。我们全面的实时分析帮助客户做出超越竞争对手的盈利决策。为什么选择QL2？ • QL2 为有竞争力的定价数据提供最佳解决方案， • 它帮助我们的客户减少做出明智且有利可图的定价和库存决策所需的时间和金钱。 • 通过实时搜索竞争对手的网站来收集并提供最相关的定价和产品数据，而无需中断数据源。我们的方法 QL2 为有竞争力的定价数据提供领先的解决方案，帮助我们的客户解决复杂的问题并做出影响投资...
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