零售执行软件 - 最热门应用 - 波斯尼亚和黑塞哥维那

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零售执行软件旨在规划、管理和监控消费品 (CPG) 行业的店内活动。这些工具加强了消费品公司和零售商之间的合作，旨在优化店内销售并提高利润。 CPG 行业的跟单员、营销专业人员和现场销售员工使用该软件来管理各自的销售和营销活动。 该软件可以作为独立产品提供，也可以作为各种解决方案的组合提供。它通常与贸易促销管理软件和零售 POS 系统集成，以提供全面的零售管理方法。
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Repsly
repsly.com
Repsly 的零售执行平台是世界上最高效的推销和现场销售团队背后的驱动力。从品牌到经纪商，Repsly 为 RetEx 团队提供了他们每天在该领域产生最大影响所需的数据和工具。对于区域团队领导和国家客户经理来说，Repsly 可以轻松地将工作分配到现场并实时确认大规模执行。对于您的实际操作，Repsly 简化了日程安排、路线规划、数据收集、订单输入等，为他们提供了在每个账户中更智能地工作所需的一切。凭借强大的洞察和分析，Repsly 可以帮助企业领导者回答有关促销和货架图执行、团队绩效、资源分配等的问题。客户包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、欧莱雅、BeyondMeat、Olapl...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 为消费品品牌和批发商提供全面的 B2B 商务平台，以一致地管理其全渠道销售的各个方面。我们的平台独特地将 B2B 电子商务、销售人员自动化、零售执行和路线会计（货车销售）整合到一个集成的移动解决方案中，该解决方案可在所有设备上本地运行，从而最大限度地提高面对面和在线销售，使您能够销售更多、更好、更快B2B 销售。超过 60 个国家/地区的 1000 多个客户跨越不同的垂直领域（快速消费品、美容与化妆品、食品与饮料、眼镜等等）依靠 Pepperi 来规划、执行和分析他们的 B2B 全渠道销售： • 网络和移动 B2B 电子销售商务平台使买家能够随时随地订购 • 通过电子目录、贸易...
Promomash
promomash.com
Promomash 是唯一一款针对零售业不断成长的 CPG 品牌的一体化促销管理平台。在一个地方规划、执行、分析和优化您所有的零售贸易促销、现场销售和营销活动以及店内演示 - 并通过交钥匙端到端管理流程外包您最头痛的扣除工作。通过在 Promomash 中管理这一切，CPG 品牌拥有了一个事实来源，可以帮助他们更好地宣传零售业，并在有限的贸易支出中做出最佳选择。没有其他解决方案能够提供品牌管理其贸易营销和促销工作各个方面所需的全部工具。不再需要电子表格或多个系统！ • 在一处管理促销、演示、销售和扣除。 • 通过我们与 Crisp 的合作关系获取自动的每日销售数据源。 • 通过我们的端到端交钥...
BeMyEye
bemyeye.com
BeMyEye 为消费品牌提供完整的解决方案来跟踪、分析和提高其店内绩效，利用人工智能、IR 和众包技术帮助他们实现完美的店面执行 为您的销售人员配备我们的“Compass”应用程序，以快速、准确地执行店内绩效使用 IR 进行审核，或从我们超过 300 万的按需审核员社区订购访问。照片和收集的数据会自动处理，以生成您的所有零售 KPI – 产品可用性、促销合规性、货架份额、竞争对手数据等。我们的“零售执行驾驶舱”为您提供的不仅仅是商店 KPI 的直观视图。我们设计的平台可以帮助您识别趋势和问题，分析每个 KPI 的影响（您可以将其连接到外部数据源，例如销售数据），并直接向您的代表传达优先级。选...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的 GoSpotCheck 释放了现场团队的力量，通过唯一的移动解决方案推动市场执行，该解决方案结合了动态任务管理、行业领先的图像识别、照片报告、现场团队通信和高级报告 - 所有这些都在一个易于使用的平台中。指导团队、提高执行力并推动销售，同时创建该领域的共享视图，帮助领导者更快地做出更好的决策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高销量，这是一款可实时指导、跟踪和提高绩效的现场执行应用程序。
VisitBasis
visitbasis.com
VisitBasis 移动应用程序可帮助跟单员、零售审核员和现场营销团队轻松制作专业的零售执行报告。 Android 版 VisitBasis 免费供 10 名或以下用户的团队进行零售审核和产品调查、收集市场数据、创建电子表格、管理任务以及获取 PDF 报告和照片报告。收集市场数据： 1. 使用我们的可视化拖放表单生成器更快地创建表单和基于产品的调查。 2. 通过多个工作流程选项和通知节省分配任务的时间。 3. 通过我们易于使用的移动应用程序为您的团队提供支持。优化他们的路线并增加每天的访问次数。 4. 通过我们的访问验证系统降低人为错误的风险并防止欺诈。 5. 通过启用自动产品图像识别来获取...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Footmarks
footmarks.com
Footmarks 帮助全球最大的 CPG 品牌获得前所未有的零售执行和合规率可见性。从设施和仓库一直到零售楼层，Footmarks 提供可操作的数据，以提高执行率、增加销售额并减少浪费。
Bindy
bindy.com
Bindy 零售执行软件帮助零售和酒店品牌在每个地点按时、完整地执行标准和计划。通过定制清单、照片和签名以及闭环纠正工作流程提高绩效。更快的网站执行：构建自定义表单来推出促销、检查品牌标准或操作程序。提高生产力：通过消除纸质表格、Excel 和延迟来简化您的检查工作流程。解决问题：执行品牌标准并主动识别质量问题。分配纠正措施以解决问题。构建可自定义的表单：在线创建和配置多语言清单、克隆它们或从 Excel 轻松上传。可选择通过检查、部分和标签进行精细评分。用于可见性、通知和批准的特定于表单的工作流程。深入探究根本原因：条件问题和精选问题类型可帮助您深入探究并确定根本原因。让每个人都参与进来：为...
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由零售商打造 - 为零售商服务。真正的零售运营和学习一站式商店：提供动态学习、任务管理和公司沟通。员工体验平台 (EXP) 与销售培训、领导力发展、个人发展等领域的知名零售教育捆绑在一起。
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ThirdChannel 提供唯一由热情的品牌专家驱动的店内和在线零售技术解决方案。为熟练、热情的品牌代表配备强大的基于云的技术，使他们能够在电子商务和店内环境中进行智能销售优化。 ThirdChannel 的创建有一个简单的想法——品牌和人是共生的。人们将自己的身份依附于品牌；它们成为品牌所宣传的一切。我们相信有一群敬业、充满激情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、价值、道德。在 ThirdChannel，我们找到这些人，并根据他们热爱的生活将他们与您的品牌相匹配。我们的核心理念是，企业在数据驱动的情况下能够超越竞争对手。反过来，他们的员工可以做出有指导性的决策，从而产生可衡量的结果...
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连接便利零售行业——Skupos 通过在一个平台上连接独立商店、品牌和分销商，推动更智能、更有利可图的零售业。