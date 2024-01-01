零售分布式订单管理系统 - 最热门应用 - 刚果（金）

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零售分布式订单管理 (DOM) 系统帮助零售商跨各种渠道（线上和线下）处理订单。这些系统帮助零售商及时交货，满足客户期望，同时以尽可能低的成本优化订单履行。通过编排和优化整个订单履行流程，DOM 系统提供了整个供应链库存的可见性。 零售 DOM 系统通常与订单管理系统 (OMS) 交叉，后者专注于自动化订单处理任务，例如交易、客户通信和服务。然而，零售 DOM 系统通过使用基于逻辑的高级规则来启用全渠道订单路由来确定客户订单的最佳履行位置，从而增强了此功能。此外，DOM系统与ERP系统和电子商务平台无缝集成，有效管理退货、换货和退款。
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ShipBob
shipbob.com
ShipBob 是一个全球配送平台，支持 7,000 多个电子商务品牌，在美国、加拿大、英国、欧盟和澳大利亚拥有 30 多个配送中心的全球网络。我们实际存储商家的货物，然后根据其独特的规格在收到订单的当天挑选、包装和发货。我们专有的履行平台允许品牌管理、编辑和定制订单，跟踪任何地点的实时库存水平，接收重新订购通知，并推动更好的全渠道购物者体验。 ShipBob 支持一系列自定义功能，包括：跨境订单履行、碳中和运输、B2B 扩展、100% 覆盖 2 天送达以及自定义拆箱体验。
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
Flowspace
flow.space
Flowspace 为独立履行提供动力。该公司基于云的 OmniFlow 软件提供对库存、订单和履行活动的实时可见性，将所有订单来源集中在一个仪表板中。 Flowspace 集成在全国超过 150 个履行中心的灵活网络中，使品牌能够跨渠道提供高效、可靠的履行，并实现盈利和规模化。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一个基于云的 SaaS 平台，可自动执行在线商店的电子商务活动，使他们能够轻松地在多个渠道上进行销售，从而降低运营成本并发展业务。它以灵活且用户友好的方式提供基于云的多渠道自动化产品列表和订单管理、实时库存同步、自动翻译和报告。通过内置的 API 集成，easySales 解决了市场平台存在的复杂性以及商家使用的不同平台（例如电子商务平台、计费软件、快递服务、电子邮件和短信以及市场）之间缺乏集成的问题。立即开始 14 天免费试用，体验 easySales 的优势。
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 将商家电子商务业务与不断扩大的市场、3PL、金融系统和 SaaS 应用程序连接起来，形成端到端的自动化运营。商家可以控制和了解其履行周期的每个步骤，可以管理订单和库存流，并轻松添加和更改供应商服务。
Skynamo
skynamo.com
Skynamo 是面向制造商、批发商和分销商的一体化现场销售平台。我们喜欢将其视为集完整的现场销售管理、客户关系管理和订单捕获解决方案于一体的解决方案。 Skynamo 使您的销售团队能够专注于真正重要的事情：销售、获取订单以及与客户建立牢不可破的关系。 Skynamo 适合谁？ Skynamo 被产品制造商、批发商和分销商使用，其销售团队定期拜访客户并向客户销售。适用于现场销售代表的 Skynamo 移动销售应用程序：我们的现场销售移动应用程序使用通过 GPS 技术收集的数据和信息来自动执行管理任务，提高现场生产力和客户服务并增加订单。现场销售代表使用 Skynamo 来增强与客户的关系、获...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud 是一个 B2B 电子商务平台，通过为零售商、经销商和批发客户提供面对面和在线的无缝、全渠道购买体验，帮助制造商、品牌和分销商发展批发业务。
Fillgoods
fillgoods.co
完善的门店管理系统满足在线卖家的需求 创建无限商店通过FB Live系统完成产品库存以创建自动订单。这使得每次销售都比以前更容易。
Ordermentum
ordermentum.com
Ordermentum 是食品和饮料行业的批发在线订单管理系统。预订免费演示，了解移动订购和支付如何帮助您的业务发展。
ChannelApe
channelape.com
商业战略库存管理软件 三个核心产品： 1. 洞察 - 为全渠道品牌构建的仪表板、报告和警报 准确了解您在何处拥有什么以及为何拥有。专为商业而构建的商业智能。有关订单、履行情况、库存和产品性能的报告。 2. 工作流程 工作流程为您带来了拖放式 UI 和基于消息的集成工作流程。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks 是全渠道零售商的全球增长平台。通过单一平台为您的整个商业运营提供支持。 Linnworks 拥有 100 多个集成（包括 Amazon、eBay、Shopify 和 Walmart 等流行平台），涵盖您所需的一切 - 从订单和库存管理、分析和预测、仓库管理、销售渠道列表和 3PL/履行。为您的团队提供实时库存可视性、无缝集成的销售渠道以及订单路由等数千个关键任务的自动化。请放心，您的库存始终准确，并且每个订单都能正确高效地履行。准备好您需要的一切。稳扎稳打，迎接未来的机遇。无论您有什么抱负，请继续前进并与 Linnworks 一起不断成长。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一种简单的业务工具，可以解决品牌的库存管理难题，并将所有电子商务和批发销售渠道连接到一个集中中心。整合、优化和无缝扩展您的品牌，而您的银行预算可以用于其他需求。在对全渠道订单和库存管理解决方案做出任何决定之前，请先到 Blastramp 总部试一试。我们致力于品牌的一大飞跃！主要特性 - 专为拥有多个销售渠道的小型但成长型品牌而打造 - 强大的库存和订单管理功能 - 集中中心管理从工厂 PO 到退货管理的整个生命周期。 - 以订单为中心的 CRM 功能巩固了品牌员工、供应商、销售代表、3PL/仓库和客户之间的沟通。 - 简单的定价结构（无隐藏费用） 集成：ERP -...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多渠道管理软件，专为在线销售的个人和公司而设计。 Listing Mirror 与流行的市场集成，允许您从一个用户界面管理列表、运输和库存。 - 复制产品列表、管理它们并将它们发送到您选择的市场。 - 管理和同步您销售地点之间的库存。 - 连接到您现有的履行流程，包括亚马逊 FBA 和其他 3PL。 - 使用软件中的其他很酷的工具，例如库存预测。 - 在几分钟内同步所有销售渠道，节省大量时间！从产品列表数据到库存管理，我们提供全面的多渠道解决方案，以节省在线销售的时间并减少错误。我们强大的软件可以自动化并利用您的多渠道销售，以便您可以考虑增长。最重要的是，L...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是专为互联商务而构建的现代零售运营平台。 Flxpoint 将您的供应链与销售渠道连接起来，并实现电子商务运营的完全自动化。大规模销售，无需手动流程或定制开发，以免拖慢您的速度。
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智能公司，提供平台、应用程序和服务，帮助企业利用人工智能的潜力来增加收入、增加利润和提高效率。 Peak 的云人工智能平台提供了广泛的功能集，使技术和商业团队能够在整个企业中大规模构建、部署和管理人工智能应用程序。 它还具有一个现成的应用程序库，适合 CPG、零售和制造等行业的各种用例。这些应用程序允许用户快速应用人工智能来实现商业目标，同时为他们提供随着时间的推移扩展人工智能使用所需的工具。