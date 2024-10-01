零售品类规划软件 - 最热门应用 - 德国

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零售分类规划软件使线下零售商能够设计符合客户期望和需求的店内商品组合（各种产品）和深度（每个类别中的 SKU 或商品数量）。通过确保正确的商店提供正确的品种，可以最大限度地发挥销售潜力。该软件收集并分析有关客户偏好、过去购买行为以及对折扣和促销的反应的数据，帮助每个商店优化库存库存。 此外，零售分类规划软件可以与零售 POS 和库存控制系统集成，以捕获和分析商店级数据，例如销售数据、客户信息和库存水平。这些见解对于每家商店的有效品种规划至关重要。该软件还可以通过减少缺货、防止缺货和识别畅销产品来帮助管理库存，从而支持更好的库存规划和采购决策。
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Syte
syte.ai
Syte 是专门为电子商务应用程序设计的产品发现平台。它利用视觉人工智能来增强各种电子商务活动，包括视觉搜索、个性化和自动产品标签。 Syte 旨在通过提供视觉搜索体验将购物者与产品联系起来，从而提高效率、支持可持续发展并消除死胡同。 它展示视觉上相似且互补的产品推荐，旨在激发和转化不同类型的购物者。它还具有自动产品标签系统，可以节省时间、优化销售流程并提高产品数据的准确性。 这些解决方案可以适应不同的市场现实，并可以扩展以满足时尚、家居装饰和珠宝等各个行业领域的特定需求。 它适合不同的企业规模，从成长型企业到大型企业。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrasek...
Style Arcade
stylearcade.com
对于想要更快增长的时尚和服装品牌来说，Style Arcade 是一个零售分析平台，可将商品推销转化为竞争优势。而不是依赖难以访问的系统；手动流程；和不可靠的预测——Style Arcade 解锁商品数据并主动指导零售商如何实现其未开发的收入潜力。
First Insight
firstinsight.com
First Insight 提供了一个下一代决策平台，使设计师、商家、品牌经理、买家和营销团队能够通过专门为零售行业设计的数字调查吸引消费者来回答他们每天面临的关键问题。零售领导者使用 First Insight 的数字测试平台 (InsightSUITE) 通过释放目标客户的价值来实现增长。我们的解决方案收集零方、客户声音数据，并将其与人工智能相结合，使财务目标成为现实。为什么是第一洞察力？ First Insight 的数字参与模块可让您通过简单且身临其境的基于浏览器的用户体验来吸引潜在客户、消费者、客户和员工。该客户之声软件通过调查问题、情绪评级、估值和公开评论收集反馈。企业可以在一个集...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 为您提供单一销售数据来源，以便您可以为您的业务做出更快、更好的决策。精确预测、计划和执行，以增加销量、优化库存并与买家建立战略关系。借助 SPS Analytics，您可以访问最全面的销售数据和由零售行业专家设计的一套分析工具。我们的团队将帮助您从解决方案中立即获得价值，并随着您的成长最大化您的投资。
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分类管理工作区，使零售品牌能够采取以消费者为中心的方法来制定产品策略，并使他们能够创造出更多人们喜爱的产品，并减少人们不喜欢的产品。 MakerSights 工作空间将跨职能团队联合起来，从设计和产品到营销和消费者洞察，以大规模地与目标消费者测试想法和正在开发的产品。利用交互式、专门构建的零售分析和仪表板，团队能够快速分析消费者数据，立即与利益相关者分享见解，并做出基于数据的决策，从而实现高效、高性能的分类。
Toolio
toolio.com
Toolio 是一个基于云的销售平台，可自动执行关键工作流程、提供实时见解并支持远程协作。我们帮助零售商节省时间并更快地做出数据驱动的销售决策，从而实现库存优化、盈利能力提高和收入增长。 Toolio 销售平台包括四个核心模块：商品规划、分类规划、商品规划和分配。这些模块可以单独使用，但组合在一起功能更强大，并且可以根据您独特的规划流程进行定制。 -商品规划：通过融合季节性趋势和实时端到端数据洞察，简化销售预测和库存计划的创建和维护 -品种规划：结合历史绩效信息、属性分析和可视化产品线表，帮助零售商决定哪些商品生产的产品以及通过每个渠道销售的数量 - 商品规划：帮助零售商保持最佳库存水平，以避...
Peak
peak.ai
Peak 是一家人工智能公司，提供平台、应用程序和服务，帮助企业利用人工智能的潜力来增加收入、增加利润和提高效率。 Peak 的云人工智能平台提供了广泛的功能集，使技术和商业团队能够在整个企业中大规模构建、部署和管理人工智能应用程序。 它还具有一个现成的应用程序库，适合 CPG、零售和制造等行业的各种用例。这些应用程序允许用户快速应用人工智能来实现商业目标，同时为他们提供随着时间的推移扩展人工智能使用所需的工具。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是竞争激烈的数据市场的先驱，为许多旅游和零售行业的客户提供网络数据提取和分析服务。 QL2 通过按需数据采集、价格监控、分类优化、产品匹配和可行的见解提供真正的竞争优势。我们全面的实时分析帮助客户做出超越竞争对手的盈利决策。为什么选择QL2？ • QL2 为有竞争力的定价数据提供最佳解决方案， • 它帮助我们的客户减少做出明智且有利可图的定价和库存决策所需的时间和金钱。 • 通过实时搜索竞争对手的网站来收集并提供最相关的定价和产品数据，而无需中断数据源。我们的方法 QL2 为有竞争力的定价数据提供领先的解决方案，帮助我们的客户解决复杂的问题并做出影响投资...