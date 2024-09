零售品类规划软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

First Insight

firstinsight.com

First Insight 提供了一个下一代决策平台,使设计师、商家、品牌经理、买家和营销团队能够通过专门为零售行业设计的数字调查吸引消费者来回答他们每天面临的关键问题。零售领导者使用 First Insight 的数字测试平台 (InsightSUITE) 通过释放目标客户的价值来实现增长。我们的解决方案收集零方、客户声音数据,并将其与人工智能相结合,使财务目标成为现实。为什么是第一洞察力? First Insight 的数字参与模块可让您通过简单且身临其境的基于浏览器的用户体验来吸引潜在客户、消费者、客户和员工。该客户之声软件通过调查问题、情绪评级、估值和公开评论收集反馈。企业可以在一个集...