零售分析软件 - 最热门应用 - 吉布提

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零售分析软件为零售商提供对其运营各个方面的全面洞察。它提供详细的分析数据，通过检查总销量、平均交易规模、零售转化率和回报率等关键绩效指标 (KPI)，实现更明智的战略决策。零售分析师和经理使用此工具来监控不同地区和业务部门的公司绩效，通常是实时的。 该软件可帮助零售商识别和分析客户数据，揭示哪些商品卖得好、何时卖得最多，以及哪些人群正在购买特定商品。它还研究购物模式并揭示消费者趋势，使销售和营销团队能够制定更好的销售策略并实施有效的营销和忠诚度计划。
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Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
Repsly
repsly.com
Repsly 的零售执行平台是世界上最高效的推销和现场销售团队背后的驱动力。从品牌到经纪商，Repsly 为 RetEx 团队提供了他们每天在该领域产生最大影响所需的数据和工具。对于区域团队领导和国家客户经理来说，Repsly 可以轻松地将工作分配到现场并实时确认大规模执行。对于您的实际操作，Repsly 简化了日程安排、路线规划、数据收集、订单输入等，为他们提供了在每个账户中更智能地工作所需的一切。凭借强大的洞察和分析，Repsly 可以帮助企业领导者回答有关促销和货架图执行、团队绩效、资源分配等的问题。客户包括卡夫亨氏、戴森、美泰、Curaleaf、欧莱雅、BeyondMeat、Olapl...
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亚马逊自上而下分析的软件工具。 SmartScout 细分了前 20 个类别和 43,000 个子类别、品牌市场份额，并为您提供 ASIN 表现的关键指标，帮助您做出数据驱动的决策，以发展您的品牌或寻找有利可图的转售机会。 SmartScout 还会向您显示 ASIN 流量数据，以构建可推动结果的广告活动。 SmartScout 还拥有每个卖家及其转售历史的数据库。 SmartScout 为您提供竞争优势，让您能够做出自信的数据驱动决策来发展业务。 SmartScout 是有史以来最具创新性的亚马逊研究工具！
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争...
Purple
purple.com
紫色改善了游客与复杂空间的联系方式。 Purple 的解决方案为零售、医疗保健、酒店、景点、机场和体育场等行业提供服务，在 120 个国家/地区使用，每天为 70,000 多个场馆的超过 100 万最终用户提供服务。通过 Purple 的室内定位服务，企业能够了解访客是谁以及他们在现场时的行为方式，从而增强访客体验。通过这种洞察力，企业可以做出洞察力驱动的决策来优化运营并增加收入流。
Endear
endearhq.com
Endear 是第一个零售客户关系管理平台，专为店内员工发送和跟踪个性化客户服务而构建。 Endear 与销售点和其他相关应用程序连接，将您的所有客户信息、注释和购买历史记录整合到带有实时报告的统一配置文件中。将其视为客户信息的小黑皮书、向客户发送消息的工具以及跟踪客户的分析 - 全部都在一个易于使用的应用程序中。
Zoined
zoined.com
将您的数据转化为可行的业务见解。随时随地，实时。 ZOINED® 是一款面向零售商、餐馆和批发商的基于云的即插即用分析解决方案。 24 小时内启动并运行。填写您的企业电子邮件以浏览演示。
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics，位于所有数据的中心。 Sweet 连接您所了解和喜爱的所有营销平台，并将所有内容集中在一个屋檐下。帮助您了解客户保留和获取，以推动您的业务发展。我们做什么... 客户数据 要了解您的客户，您首先需要了解他们的所有互动。凭借对每位客户的深入了解，Sweet Analytics 可以帮助您通过我们独特的个性化工具更有效地接触到他们。单一客户视图 Sweet Analytics 的核心是市场上最先进的单一客户视图之一。使用所有可用的集成，我们为与您的品牌的所有互动建立了完整的客户档案，这些档案可以通过我们的仪表板轻松获得。 Sweet Tracker™ 我们的专有技术...
Style Arcade
stylearcade.com
对于想要更快增长的时尚和服装品牌来说，Style Arcade 是一个零售分析平台，可将商品推销转化为竞争优势。而不是依赖难以访问的系统；手动流程；和不可靠的预测——Style Arcade 解锁商品数据并主动指导零售商如何实现其未开发的收入潜力。
HitPay
hitpayapp.com
中小企业一站式支付平台。 HitPay 帮助东南亚和全球各地的 15,000 多家企业高效、安全地处理支付。我们将在线、销售点和 B2B 支付统一到一个集成的支付处理系统中。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
Clientbook
clientbook.com
Clientbook Retail 是一款移动应用程序，可帮助高价零售销售人员轻松接待客户。通过使用客户手册，零售商可以获得对客户体验的可见性和控制力，从而带来更多的商店访问量、更好的销售转化率和更高的平均销售额。要了解有关 Clientbook 如何帮助您的实体店的更多信息，请立即申请演示。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是通过拉近品牌和客户之间的距离来推动商业的未来，是第一个面向全球最具创新性品牌的全渠道互联商务平台。 Stackline 专有的神经网络和深度学习系统可呈现并可视化变革性全渠道洞察，推动市场领先的广告效果，并激活购物者旅程的每一步。品牌领导者、产品创新者和效果营销人员相信 Stackline 能够在日益复杂的零售生态系统中推动盈利增长。 Stackline 于 2014 年在西雅图成立，拥有 250 多名互联商务专业人士，为 7,000 个全球品牌创造价值。
Crisp
gocrisp.com
Crisp 连接并分析整个供应链的零售数据，为 CPG 品牌提供实时、可操作的见解，以保持货架库存、减少浪费并大幅提升盈利能力。 Crisp 的开放数据平台将供应商与来自 40 多家零售商和分销商的数据连接起来，在他们需要的时间和地点准确提供销售和供应链见解。 Crisp 将统一的数据集（下至商店和产品级别）与 Excel、BI 工具和基于云的平台一起传输到本机仪表板中。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
ChannelMix
channelmix.com
凭借端到端平台和全面的分析产品套件，ChannelMix 为领先品牌和代理商提供了衡量和提高营销投资回报率的清晰途径。 ChannelMix 通过第一方分析跟踪和数据模型开创了面向未来的营销衡量方式，可提供更准确、可持续且对业务有影响力的见解。借助 ChannelMix，您将实现对营销支出、目标、投资回报率等的完全可见性和控制 - 无需学习如何查询或编码。 - ChannelMix 不需要 SQL 或编码知识 - 我们的团队为您管理和修复数据连接。客户发现使用 ChannelMix 准备数据进行分析的时间缩短了 90%。 - 所有数据都存储在由 ChannelMix 团队为您管理的专用数据仓库...
inMarket
inmarket.com
在 InMarket，成为一流意味着为我们的客户提供当今最准确、最精确、基于许可、源自 SDK 的位置数据。它还意味着在重要时刻通过高度相关、及时的消息创造突破性体验，提供变革性的 360 度测量并提供消费者情报，使广告商在每次互动中变得更加智能。
i2o Retail
i2oretail.com
i2o 在一个软件平台中提供可行的零售见解，品牌可以利用该平台来推动其电子商务业务
ThirdChannel
thirdchannel.com
ThirdChannel 提供唯一由热情的品牌专家驱动的店内和在线零售技术解决方案。为熟练、热情的品牌代表配备强大的基于云的技术，使他们能够在电子商务和店内环境中进行智能销售优化。 ThirdChannel 的创建有一个简单的想法——品牌和人是共生的。人们将自己的身份依附于品牌；它们成为品牌所宣传的一切。我们相信有一群敬业、充满激情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、价值、道德。在 ThirdChannel，我们找到这些人，并根据他们热爱的生活将他们与您的品牌相匹配。我们的核心理念是，企业在数据驱动的情况下能够超越竞争对手。反过来，他们的员工可以做出有指导性的决策，从而产生可衡量的结果...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report 是一款功能丰富的购物中心管理和零售分析软件解决方案，它彻底改变了您管理资产的方式。我们的创新功能旨在解决零售行业的独特挑战，确保在当今竞争激烈的环境中实现盈利增长。通过一种强大的解决方案提高购物中心的绩效、提高运营效率并提高租户满意度。
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix 是一个面向零售商的完整数据分析平台，其使命是使零售商能够从数据中获取价值。我们使用最先进的数据仓库技术处理和存储销售、劳动力和客户数据。我们的仪表板和报告使零售商能够轻松找到对他们重要的数据，从而节省他们的时间并使他们能够做出更好的数据驱动决策。
Skupos
skupos.com
连接便利零售行业——Skupos 通过在一个平台上连接独立商店、品牌和分销商，推动更智能、更有利可图的零售业。
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai 是一个需求和库存控制塔，旨在帮助消费品品牌销售更多产品、节省时间并解决复杂的供应链挑战。 Alloy.ai 建立在一个由 850 多个预构建连接器提供支持的数据平台上，该连接器将每日 SKU 商店级 POS 和库存数据与供应链数据集成在一起，让品牌能够全面、即时地了解其网络中的需求和库存。我们的云平台是感知问题和机遇、立即响应并预测哪些销售和供应链问题可能变成重大问题的中心枢纽。 Alloy.ai 受到从财富 500 强到数字原生企业的信赖，包括费列罗 (Ferrero)、Bic、胜牌 (Valvoline)、博世 (Bosch) 和 Melissa & Doug。客户通常会...
SPS Commerce
spscommerce.com
SPS Commerce Analytics 为您提供单一销售数据来源，以便您可以为您的业务做出更快、更好的决策。精确预测、计划和执行，以增加销量、优化库存并与买家建立战略关系。借助 SPS Analytics，您可以访问最全面的销售数据和由零售行业专家设计的一套分析工具。我们的团队将帮助您从解决方案中立即获得价值，并随着您的成长最大化您的投资。
Numerator
numerator.com
Numerator Insights 为制造商和零售商提供了全渠道消费者行为的可见性，包括品牌和渠道转换、家庭渗透率以及用户友好平台内的购物者资料。 Numerator Insights 提供超过 35 种灵活的报告，可以更快、更深入地实时提供有关消费者行为的答案，帮助品牌和零售商识别增长机会。 Numerator Insights 由来自美国最大、最多元化的消费者小组 Numerator OmniPanel 的数据提供支持。 Numerator OmniPanel 提供跨渠道消费者行为的整体视图，捕获超过 105,000 名静态小组成员的超过 10 亿次出行，以及 800 多个人口统计、心理...
Daasity
daasity.com
Daasity 使全渠道消费品牌能够实现数据驱动。 Daasity 平台由分析师和工程师构建，支持通过电子商务、亚马逊、零售和批发销售的消费品牌的各种数据架构、分析和报告需求。使用 Daasity，整个组织的团队可以获得所有数据的集中化和规范化视图，无论其技术堆栈中的工具如何以及未来数据需求如何变化。有关 Daasity、我们的 60 多个集成以及该平台如何为 1600 多个品牌推动更多利润增长的更多信息，请访问我们的 Daasity.com。
Peel Insights
peelinsights.com
Peel 对 Shopify 上的电子商务商店进行自动化数据分析，帮助品牌从客户那里获得更多关键的第二次和第三次购买。该平台提供了一整套以保留为重点的指标和报告，您组织中的每个利益相关者（从营销运营商一直到领导层）都可以轻松地以可视化格式获取这些指标和报告。 Peel Analytics 提供一系列收入和保留指标，包括群组分析、产品分析、订单分析、订阅分析、广告效果等。只需点击几下，这些分析中的任何一个都可以保存为报告，并添加到自定义分析仪表板中，该仪表板易于阅读并一目了然。用户可以在 Peel 中通过数十个易于使用的过滤器对这些分析进行细分，这些过滤器的维度直接从 Shopify 中提取，例...
MakerSights
makersights.com
MakerSights 是唯一的分类管理工作区，使零售品牌能够采取以消费者为中心的方法来制定产品策略，并使他们能够创造出更多人们喜爱的产品，并减少人们不喜欢的产品。 MakerSights 工作空间将跨职能团队联合起来，从设计和产品到营销和消费者洞察，以大规模地与目标消费者测试想法和正在开发的产品。利用交互式、专门构建的零售分析和仪表板，团队能够快速分析消费者数据，立即与利益相关者分享见解，并做出基于数据的决策，从而实现高效、高性能的分类。
Mobivity
mobivity.com
Mobivity 帮助餐厅和其他实体零售品牌管理数字世界中的客户联系，以增加他们的访问频率和消费金额。我们的核心是餐厅和零售商的客户参与平台，帮助他们通过移动消息直接接触客户。我们的解决方案通过捕获和利用 POS 交易记录来自动分析客户习惯并提供定制优惠和促销活动，从而提高客户参与度、频率和忠诚度。 - 我们目前支持超过 36K 个位置。 - 我们最近获得了 2020 年 MarTech 突破奖最佳移动消息营销解决方案。 - 我们成立于 2008 年。 - 我们的总部位于美丽的亚利桑那州钱德勒。有关 Mobivity 的更多信息，请访问 mobivity.com。
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce 是一个零售电子商务平台，它将快速消费品与零售商联系起来，将购物工具转化为可操作的见解，从而推动绩效营销。 Pear 的工具套件 - 包括商店定位器、可购物页面、可购物链接和 Pear Connect - 加上可操作的见解和销售数据，为 CPG 品牌提供了基础设施，以战略性地提高零售认知度、试用、重复购买和销售速度。 Pear 平台为品牌提供了在零售业运行 DTC 绩效营销策略所需的购物工具和全渠道数据。
Dealavo
dealavo.com
Dealavo 是一家为在线商店和品牌提供电子商务分析解决方案的提供商。它专门为电子商店提供价格监控和自动化，并为制造商提供 DPSM（分销、定价、上架、推销）解决方案。 Dealavo 与 32 个市场的公司合作，其中既有国际公司，也有当地市场的代表。
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC 一直是竞争激烈的数据市场的先驱，为许多旅游和零售行业的客户提供网络数据提取和分析服务。 QL2 通过按需数据采集、价格监控、分类优化、产品匹配和可行的见解提供真正的竞争优势。我们全面的实时分析帮助客户做出超越竞争对手的盈利决策。为什么选择QL2？ • QL2 为有竞争力的定价数据提供最佳解决方案， • 它帮助我们的客户减少做出明智且有利可图的定价和库存决策所需的时间和金钱。 • 通过实时搜索竞争对手的网站来收集并提供最相关的定价和产品数据，而无需中断数据源。我们的方法 QL2 为有竞争力的定价数据提供领先的解决方案，帮助我们的客户解决复杂的问题并做出影响投资...
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Datasembly 提供对数百家零售商每家商店的数十亿杂货和零售定价记录的访问。我们的专有技术平台使您能够获取（并分享）超本地化定价、促销和分类洞察。获取您的组织所需的信息，以便更快、更智能、更高效地做出现实业务决策。