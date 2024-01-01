零售分析软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

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ThirdChannel 提供唯一由热情的品牌专家驱动的店内和在线零售技术解决方案。为熟练、热情的品牌代表配备强大的基于云的技术，使他们能够在电子商务和店内环境中进行智能销售优化。 ThirdChannel 的创建有一个简单的想法——品牌和人是共生的。人们将自己的身份依附于品牌；它们成为品牌所宣传的一切。我们相信有一群敬业、充满激情的人代表了您的品牌所代表的一切——生活方式、价值、道德。在 ThirdChannel，我们找到这些人，并根据他们热爱的生活将他们与您的品牌相匹配。我们的核心理念是，企业在数据驱动的情况下能够超越竞争对手。反过来，他们的员工可以做出有指导性的决策，从而产生可衡量的结果...