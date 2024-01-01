餐厅 POS 系统 - 最热门应用 - 玻利维亚

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餐厅销售点 (POS) 软件为餐厅和酒吧服务员提供了一种有效的方式来同时接受订单和处理多张支票的付款。 该软件可帮助餐厅经理和业主满足各种业务需求，从处理日常运营到进行高级分析。可以在触摸屏站或桌边使用移动设备输入订单，使服务员能够轻松管理桌子、编辑订单、拆分支票和应用折扣。一些 POS 系统促进服务器和厨房之间的通信，让每个人都能了解库存短缺和延误的情况。通过为服务器配备多功能 POS 软件，他们可以更高效地运营并为客户提供更好的服务。
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Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一个餐厅销售点和管理系统，可帮助餐厅改善运营、增加销售额并创造更好的宾客体验。
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS 是一站式餐厅平台，可帮助酒店企业简化、扩展并提供卓越的客户体验。餐厅老板可以在几分钟内通过详细报告了解他们的业务，确定最畅销的菜单项，并使用在线订购和送货服务来接触无论顾客身在何处。统一的系统可以扩展到新的地点、获得新的收入来源和全球支付。借助会计、忠诚度和深入分析等工具，Lightspeed Restaurant POS 旨在帮助餐厅提供无缝客户服务并发展业务。
Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro 是一款一体化 POS 和餐厅管理系统，让餐厅经营变得更加轻松。 TouchBistro 在一个强大的平台上提供最基本的前台、后台和宾客互动解决方案，帮助餐厅老板简化运营，减少手动连接各个点的时间，将更多时间用于与宾客联系并发展他们的业务。商业。 TouchBistro 专为满足餐饮业的独特需求而设计，速度快、可靠且易于使用，并具有餐馆老板增加销售额、提供卓越宾客体验以及节省时间和金钱所需的所有功能。通过将创新的餐厅技术与对客户支持和成功的无与伦比的奉献精神相结合，TouchBistro 已为 100 多个国家/地区的 29,000 多家餐厅提供服务，成为改变餐厅经营方式...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的移动收银机或复杂的销售点系统，专为满足您的特定要求而定制。只需一个合理的价格，您就可以获得无数旨在简化和加速业务流程的功能，以及无限数量的用户和连接设备。借助 Elementary POS，您可以访问灵活的销售模块和虚拟办公室，让您可以随时随地访问销售统计数据、库存管理等。 Elementary POS 非常适合中小型公司、自由职业者以及开办新业务的人。它是一个用户友好的综合系统，旨在与您的公司一起成长。无论您需要单个移动收银机还是更复杂的系统，Elementary POS 都可以根据您的需求进行精确定制。您可以将其想象为一款建筑游戏，您可以根据您的业务模型的...
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是发展最快的软件和支付公司之一，提供技术和支持，帮助当地企业及其经营者按照自己的方式取得成功。 SpotOn 以其灵活的云技术和个性化支持而闻名，提供端到端平台来接受付款、增加收入、简化运营并创造卓越的宾客体验。从无缝高效的销售点系统到为快速发展的企业构建的集成管理解决方案，SpotOn 构建的技术能够
Restora POS
restorapos.com
Restora POS 是面向餐饮企业企业家的下一代自动化解决方案。一款出色的餐厅 POS 计费软件解决方案，可以单独处理您餐厅的所有操作。 Restora POS 提出了先进的管理数字解决方案、无忧技术、响应灵敏的在线/离线系统以及熟练的备份支持团队。 Restora POS 的重要功能： => 响应式支持 => 强大的网站和应用程序集成 => 云 POS 计费系统 => 月度和半年订阅设施 Restora POS 的核心产品： => 餐厅管理软件 => 餐厅库存管理软件 = > 餐厅 POS 软件 => 在线订餐系统 => 云厨房软件 Restora POS 提供的重要业务类型： => 酒...
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS 是一款免费的 POS（销售点）软件，由 Intuition Systems 专为您的餐厅、零售店、咖啡馆、酒吧、面包店、咖啡店、杂货店、沙龙和水疗中心、洗车店、餐车和比萨店而设计。使用 IVEPOS 销售点系统代替收银机，实时跟踪销售和库存、管理员工和商店、与客户互动并增加收入。移动 POS 系统 - 通过智能手机、平板电脑或 POS 系统进行销售 - 发出打印或电子收据 - 接受多次付款 - 应用折扣和退款 - 跟踪现金动向 - 使用内置摄像头扫描条形码 - 即使离线也能记录销售情况 -连接收据打印机、条形码扫描仪和现金抽屉 - 为员工设置权限 - 从单个帐户管理多个商店和 P...
Foodics
foodics.com
Foodics 是一款一体化餐厅管理和销售点解决方案，可帮助各种规模和类型的企业主顺利、精确地运营运营。我们是餐厅业主通往生态系统的大门，使他们能够从许多第三方服务集成中受益，例如配送聚合商、会计、财务、忠诚度、商业智能、配送管理等。我们致力于为餐饮界提供技术支持，以促进他们的发展。我们推出了 2 种金融产品，将社区支持举措提升到了新的水平。 1. 与 Foodics RMS 和 POS 集成的支付解决方案，可提供更轻松的结账体验以及无缝的日终和对账操作。 2. 为小型企业提供小额贷款计划，为其运营提供资金并推动其增长计划。
POSApt
posapt.au
POSApt 是一款适用于酒店和零售行业的销售点 (POS) 软件解决方案。 POSApt 的业务遍及澳大利亚各地，是澳大利亚最好的 POS 系统提供商之一。
Rezku POS
rezku.com
Rezku 是当今最强大的餐厅销售点系统等等。 Rezku 配备了发展业务所需的一切餐饮服务概念，包括白标在线订购、高级报告、库存管理、第 3 方在线集成和集中订单管理。 Rezku 功能丰富，包括经证明可以提高您利润的促销工具。提供高级优惠券、忠诚度福利和奖励积分、礼品卡计划以及可选的智能手机定制订购应用程序。 Rezku 是经验丰富的餐厅老板的秘密武器，旨在应对经营任何类型的酒吧和餐厅概念的实际挑战。 Rezku 为您提供前所未有的力量和控制力，您只需亲眼目睹和体验即可。
orderbird
orderbird.com
让您的热情好客飙升！使用我们的 POS 系统，您将更加成功，节省时间和金钱，并减轻压力。在德国、奥地利、瑞士、英国、爱尔兰和法国体验 orderbird。
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS 利用 Faturah 解决方案加速您的餐厅运营！您一站式的无压力、超高效的餐厅业务。
Lavu
lavu.com
Lavu 是一种销售点解决方案，专为全方位服务、快速服务和特许经营餐厅（从酒吧、夜总会和休息室，到餐车和咖啡店）使用而设计。 Lavu 的餐厅管理系统不仅仅是下订单和接受付款。 Lavu 具有员工管理功能，包括排班、轮班交易和工资报告、广泛的销售和库存报告、库存管理、在线订购等，是一个功能齐全的系统，可满足您所有的餐厅管理需求。可以在工作场所、家里或任何有互联网连接的地方通过控制面板访问报告，非常适合多地点餐厅或忙碌的业主。 Lavu 提供忠诚度应用程序、送货路线、欢乐时光定价、布局定制、菜单定制等。您可以自由选择付款处理商，无论您选择谁，您都可以通过 Lavu POS 轻松分割支票并接受多种...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech 为餐厅和餐饮企业提供集成解决方案，简化和集中从订单处理、食品准备到送货的一切。他们的旗舰产品 gOnline 将分散的系统和第三方应用程序无缝集成到统一的餐厅管理生态系统中。通过与全球配送领导者的合作以及与顶级 POS、第三方物流和 ERP 系统的集成，Grubtech 不仅使企业能够管理和跟踪在线订单、同步菜单和管理库存，还提供厨房显示系统、厨房管理软件、调度系统以及全面的数据和报告。 Grubtech 专注于最大限度地提高运营效率和收入，提供专门的支持，以确保餐厅能够快速有效地优化其运营。我们做什么？在线订单管理：我们提供集中式端到端订单管理系统，帮助企业提高运营效率并改...
BeyondMenu
beyondmenu.com
即使在高峰时段，也能无缝处理任何类型的订单。识别最有价值的食客并明智地规划营销活动。 BeyondMenu POS 提供有关您业务的富有洞察力的数据。现在轮到您采取数据驱动的行动了。
PosEase
posease.com
PosEase 是一款基于云的计费 POS（销售点）软件，适用于餐厅、云厨房、面包店等酒店行业。
SALIDO
salido.com
SALIDO 是餐厅操作系统，是一个单一平台，可在一次登录下统一您的餐厅运营。无论您是单一运营商还是多单位运营商，我们都会采用企业级方法来简化您的所有运营。 SALIDO 的创建充分考虑了餐厅经营者的最大利益。我们希望您专注于对您（即您的客户）最重要的事情。剩下的就交给我们吧。
Heartland
heartland.us
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