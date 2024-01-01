餐厅送餐/外卖软件 - 最热门应用 - 贝宁

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
餐厅配送和外卖工具为餐厅提供展示菜单或将在线订购无缝集成到其网站的平台，从而为餐厅提供支持。这些软件解决方案对于寻求扩大客户群或建立数字业务的餐厅来说非常宝贵。他们简化了前台和厨房工作人员的流程，确保高效处理送货和外卖订单。此外，一些平台甚至为送货司机提供路线优化功能。 与餐厅管理系统或 POS 工具的集成增强了准备过程，而其他功能类似于网站构建器，可以创建定制的订购网站。此外，大多数解决方案都包含用于安全处理信用卡付款的支付网关。
提交新应用
Zomato
zomato.com
印度最大的食品配送、餐饮和餐厅探索服务。为更多人提供更好的食物。
Uber Eats
ubereats.com
Uber Eats 是 Uber 于 2014 年推出的美国在线订餐和配送平台，总部位于加利福尼亚州旧金山。
DoorDash
doordash.com
DoorDash Inc. 是一家美国按需预制食品配送服务公司，由斯坦福大学学生 Tony Xu、Stanley Tang、Andy Fang 和 Evan Moore 于 2013 年创立。 DoorDash 是一家由 Y Combinator 支持的公司，是利用物流服务提供餐厅按需送餐服务的几家科技公司之一。 DoorDash 在帕洛阿尔托推出，截至 2019 年 5 月，已扩展到 4,000 多个城市，并在美国、加拿大和澳大利亚提供 340,000 家精选商店。 该公司目前估值超过 130 亿美元，是美国最大的第三方配送服务商，于 2019 年超过 Grubhub。
Grubhub
grubhub.com
Grubhub Inc. 是一家美国在线移动预制食品订购和配送平台，将食客与当地餐厅联系起来。该公司总部位于伊利诺伊州芝加哥，成立于 2004 年。截至 2019 年，该公司拥有 1,990 万活跃用户和 115,000 家关联餐厅，遍布美国 3,200 个城市和所有 50 个州。 Grubhub Seamless 于 2014 年 4 月上市，在纽约证券交易所 (NYSE) 上市，股票代码为“GRUB”。 2020 年 6 月 9 日，欧洲食品配送服务公司 Just Eat Takeaway 宣布达成协议，以价值73亿美元的股票。
Deliveroo
deliveroo.co.uk
食物。我们明白了。我们都有自己的最爱。通过 Deliveroo，您可以将您喜爱的当地餐厅和外卖直接送到家门口。 一切都在菜单上。从肯德基、Wagamama、Nando’s、汉堡王和赛百味等深受全国喜爱的连锁店，到当地美食和您最喜欢的外卖，我们都准备好了，等待您随时享用。从中餐到古巴菜，从寿司到沙拉、披萨到秘鲁菜，Deliveroo 上有适合所有人的美食。 如果您的牛奶或鸡蛋用完了，您还可以从我们的杂货合作伙伴处订购，然后将您的必需品直接送到您家门口。 当我们吃得好时，我们就会感觉良好。所以成为我们的客人吧。 从英国深受喜爱的连锁店订购外卖食品，包括 Wagamama、Shake Sha...
OpenTable
opentable.com
OpenTable 帮助餐厅更好地做他们最擅长的事情。无论餐厅老板想要增加座位、更顺畅地轮班、建立顾客关系还是赚取更多收入，OpenTable 都能提供易于使用的解决方案。客户每年连接到由 16 亿就餐者组成的全球网络，以及遍布 105 个国家/地区的 55,000 多家餐厅、酒吧、酒庄和其他场所。借助免费的 POS 集成、两键式电子邮件活动等，餐厅可以在一个地方管理所有最重要的数据，以扩大其成功。
Postmates
postmates.com
Postmates 是一家美国公司，提供餐厅准备的餐点和其他商品的本地配送服务。截至 2019 年 2 月，Postmates 在美国 2,940 个城市开展业务。该服务依靠手机应用程序及其全球定位系统功能来匹配库存和消费者需求。Postmates 于 2011 年推出，是美国众多按需投递公司之一为以前不提供送货服务的餐馆和商店提供送货服务。 Postmates 是按需公司的一个例子。 Postmates 联合创始人巴斯蒂安·莱曼 (Bastian Lehmann) 称该公司“反亚马逊”。 2020 年 7 月 6 日，Uber 宣布将以 26.5 亿美元收购 Postmates。 2020...
Just-Eat.ch
just-eat.ch
只需使用 Just Eat 订餐即可！今天想吃披萨、寿司还是素食？享受您最喜欢的菜肴，快速送达或外卖。
Caviar
trycaviar.com
还有非常好的餐厅。我们与您所在城市最酷/最好的景点合作。因为这就是我们的全部意义。订购送货或取货。提前送货或下单可节省时间，并可免收取货费用。您也可以稍后安排订单。使用 DashPass 省钱。 DashPass 是一项订阅服务，可为您提供 0 美元的送货费和更低的服务费。免费试用可在符合条件的地点节省费用。
Seamless
seamless.com
Seamless 是订购外卖或外卖最简单的方式。无论您有什么心情，无论您有什么心情，都可以得到它。没有菜单，没有电话，没有重复。 Seamless 是 Grubhub Inc. 品牌组合的一部分。
Onfleet
onfleet.com
Onfleet 使企业可以轻松管理和分析其本地交付运营。我们的产品包括为驾驶员提供的直观智能手机应用程序、为调度员提供的功能强大的现代网络仪表板以及为收件人提供的自动通知和实时跟踪。 Onfleet 每周为杂货店、餐厅、鲜花配送、药店和电子商务公司等数千家企业提供数百万次送货服务。 Onfleet 总部位于加利福尼亚州旧金山。
Slice
slicelife.com
我们的使命是让当地人繁荣发展！我们为比萨饼店提供为大型连锁店提供动力的技术、交付、数据和营销工具。难怪我们的合作伙伴的回头客增加了 50%，门票金额增加了 40%。加入 Slice 大家庭中已有 18,000 多家披萨店的行列。
Tock
exploretock.com
Tock 的综合预订平台为酒店提供商提供了建立成功业务和提供卓越体验所需的工具。凭借强大的餐桌管理功能和一流的支持，Tock 让企业完全掌控。餐厅、酒吧、酒庄、酒店等都使用 Tock 与客人联系、发展业务并在不断变化的行业中蓬勃发展。
Just-Eat.fr
just-eat.fr
Allo Resto 的新名称 Just Eat 提供您附近最好餐厅的送货上门服务！立即订购！
ChatFood
chatfood.io
ChatFood 是领先的酒店和娱乐品牌的移动订购和支付平台。它提供先进的工具来帮助企业为客户提供无缝的本地和在线订购和支付体验。 ChatFood 功能丰富的产品通过提供强大的分析、社交媒体集成、客户洞察、智能营销 CRM、忠诚度计划工具等，帮助企业可持续发展。
Deliverect
deliverect.com
Deliverect 是一个快速发展的 SAAS 扩展项目，连接全球第三方配送平台和食品企业。我们既不是送货提供商，也不是 POS 系统——我们弥合了两者之间的差距。为了帮助企业更有效地管理其食品配送和外卖业务，我们将其食品订购渠道集成到其现有的 POS 中。
Just-Eat.dk
just-eat.dk
Just Eat 在线订购 2300 多家当地餐厅的外卖。将披萨、寿司等送到您家门口！
DelivApp
delivapp.com
DelivApp 软件专为使用自己和/或第三方车队大规模按需交付的企业而设计。该系统是企业级、中型企业定价的。它支持每个提货位置级别的帐户层次结构和调度规则自定义。 DelivApp 允许在全自动或副驾驶模式下工作，并能够在需要时手动干预。该平台提高了运营团队的生产力，并有助于在订单量增长的情况下保持较小的规模。
ChowNow
chownow.com
ChowNow 与餐厅合作，增加在线订购量、扩大营销规模并简化运营。凭借免佣金应用程序、自动化营销工具、POS 集成、配送解决方案等，它们将帮助您保持更多利润，同时提升外卖业务水平。 ChowNow 还为食客提供了一种轻松的方式来从他们喜爱的餐厅订购并支持他们。
Orders.co
orders.co
菜单管理：Orders.co 主菜单管理系统让您可以在一个用户友好的地方完全控制所有菜单。 Menu Sync ™ 允许餐厅将所有菜单链接到 Orders.co 主菜单，并在所有连接的平台上保持统一。节省宝贵的时间和金钱。订单整合：Orders.co 整合将您所有的实时配送应用程序集成到一个简单的仪表板和设备中。员工在多个平板电脑之间来回奔波以完成订单的日子已经一去不复返了。提高员工生产力并收回您的柜台空间！定制订购网站 只需几分钟即可设置您自己的免佣金订购网站！在我们专家支持团队的帮助下，构建完美的主菜单，Orders.co 将立即生成个性化网站！为您的客户提供直接订购选项和忠诚度奖励，以增...
Allset
allsetnow.com
Allset 是一个连接当地餐馆和咖啡店与当地外卖食客的市场。它为餐厅提供一流的在线订购和忠诚度奖励解决方案，以吸引和留住新客户，而无需支付高额佣金。客户使用 Allset 可以快速轻松地取货、探索当地美食和饮料，并且无需支付高额费用即可省钱。 Allset 与全国数千家餐厅合作，包括 Joe & The Juice、Buffalo Wild Wings、Subway、IHOP、Freshii、Pokéworks、by CHLOE.、BurgerIM、Papa John's Pizza 等。我们与 POS 系统集成，包括 Olo、Ordermark、ItsaCheckmate、Cuboh、Ot...
EasyOrder
easyorderapp.com
EasyOrder 隆重推出 - 您的一体化全渠道订购和营销解决方案，助力餐厅取得成功！利用 EasyOrder 释放您餐厅业务的全部潜力，这是一个旨在吸引新客户、留住忠实顾客并以前所未有的方式增加收入的综合平台。告别分散的系统，迎接无缝、用户友好的体验，将您的餐厅提升到新的高度。主要特点： 全渠道覆盖：借助 EasyOrder，您的餐厅可以通过客户的首选渠道轻松与客户建立联系。从您的品牌应用程序到响应式订购网页和自助服务亭，您的顾客无论身在何处都可以享受无缝的订购体验。建立客户忠诚度：我们的平台使您能够通过量身定制的促销和推送通知来培养和扩大客户群。品牌应用程序让您的餐厅成为人们关注的焦点，...
Owner.com
owner.com
Owner.com 是独立餐厅用来增强其数字形象的一体化平台。它为独立餐厅提供了达美乐 (Domino's)、福来鸡 (Chick Fil-A) 和 SweetGreen 等主要品牌的技术和营销超能力。该平台可以为每家餐厅提供从网站到在线订购、电子邮件营销、文本营销、招聘到品牌移动应用程序等一切服务，集成到 PoS 中。
BentoBox
getbento.com
了解让餐厅魔法发生的技术。 从网站设计到在线订购和支付解决方案，BentoBox 帮助世界各地的餐厅为其顾客和员工创造更好的体验。
Fresho
fresho.com
Fresho 由澳大利亚最大的海鲜分销商之一共同创立，致力于将食品供应商和批发商的订购和支付流程数字化。 Fresho 的订购、提货、包装、开票和付款全部在线完成，为食品供应商提供了一种简单、高效且无差错的业务运营方式。 Fresho 专为满足生鲜食品行业的需求而设计，深受食品供应商和厨师的喜爱，只需单击几下即可下订单。 Fresho 总部位于澳大利亚，还在美国、英国和新西兰设有办事处。
MealPe
mealpe.app
MealPe 是一款在线食品搜索和订购服务提供商应用程序，适用于食堂、自助餐厅和美食广场，专为本地受众和门户社区（如联合办公空间、企业园区、医院、活动、场馆、体育场、共享空间）而设计
MalouApp
malou.io
MalouApp 是一款专为餐厅设计的定制数字营销解决方案，将餐厅的 Google 页面、社交媒体资料以及列表和交付平台全部集成到一个集中中心中。
Menuviel
menuviel.com
二维码菜单是最卫生、创新且实用的菜单项展示方式。您的客人可以用手机扫描桌子上的二维码并查看您的菜单，而无需下载任何第三方应用程序。全数字化、经济高效、非接触式、更快、更轻松。 Menuviel QR Menu 可用于餐厅、酒吧、咖啡馆、咖啡店、糕点店和酒店。每个人都易于使用。通过我们简约的设计方法，您的访客将毫无困难地浏览您的菜单并选择他们想要的菜肴和饮料。您可以随时登录控制面板，创建新的在线二维菜单或在几分钟内轻松编辑可用菜单。您的访客可以立即查看您的菜单。我们使用最好的可用服务器来保证最快的体验。所有页面和图像均在几毫秒内加载。甚至比传统印刷菜单翻页还要快。免费试用并亲自查看。
Foodzat
foodzat.com
Foodzat 是一款独特的在线送餐脚本和在线订餐软件，可在 iOS 和 Android 平台上使用移动应用程序，帮助餐厅老板找到合适的客户来送餐。 Foodzat 应用程序是最好的外卖和配送软件，非常适合餐厅、家庭厨师、快餐和餐饮服务商，客户可以通过灵活的付款选项轻松下单。
Storekit
storekit.com
使用我们的免费数字菜单、外卖和在线订购系统改造您的外卖、餐厅或酒吧。提供更好的客户体验、简化运营并提高盈利能力。立即使用 storekit 重新掌控您的业务并提升您的服务。
FoodNotify
foodnotify.com
FoodNotify 是面向食品服务和酒店业的餐饮管理平台。该软件提供不同的模块和集成，使您可以控制所有流程并为您的业务带来透明度。用户可以在一个平台上向所有供应商订购产品。您可以获得概览和透明度，因此您只需订购您需要的东西，这有助于减少食物浪费。分类限制使您可以标准化流程。团队可以为您的所有地点创建和管理食谱，并访问最新的产品数据，例如销售商品成本或过敏原和营养价值。企业可以在一个地方使用所有特定数据（例如人员、设备或成本计算）来管理和计划活动。该平台包括定制的 KPI、评估和实时业务报告，以识别优化机会并降低成本。组织可以将 FoodNotify 与第三方系统连接，例如 POS 或成本管理...
Tycode
tycode.tech
Tycode 使您能够彻底改变您的食品业务。现在，您的客户不仅可以从任何地方（无论是餐桌、酒店房间还是您营业场所内的任何地方）订购，还可以在线向您付款、同时下订单并利用各种其他独特的优势，这些优势肯定会让您的客户满意。最重要的是，您可以通过最少的设置和麻烦在您身边跟踪所有这些。
Foodiv
foodiv.com
Foodiv 提供由业界最优秀的工程师创建的在线订餐系统。它有助于在短短几分钟内集成餐厅的订餐系统。我们还提供二维码菜单、用于非接触式订购的客户移动应用程序和便捷的订购体验，以及适合您的食品业务的引人入胜的网站。还有许多其他功能可以让餐厅无缝运营。
LevelUp
thelevelup.com
LevelUp 是一个美国移动订购和移动支付平台，由马萨诸塞州波士顿的初创公司 SCVNGR 创建。 2018年7月25日，在线外卖平台Grubhub宣布以3.9亿美元收购LevelUp。
Menubly
menubly.com
Menubly 可让您创建具有在线订购功能的数字菜单，满足各种企业的需求，包括餐厅、面包店、咖啡馆和餐车。 Menubly 是您的餐厅所需的一切，让您可以直接从您的网站接受客户的订单，同时保护您的利润免受第三方聚合商的影响，并使您能够增加收入。
Vromo
vromo.io
VROMO 可以轻松管理使用内部送货司机、第三方车队或两者组合的连锁餐厅的按需送货。借助 VROMO，您可以自动为司机提供工作并以前所未有的方式与客户互动。通过包含定制品牌活动的短信向客户发送实时驾驶员跟踪链接。当您的客户通过世界一流的交付技术专注于您的服务时，将您的品牌与他们联系起来！
Restimo
restimo.com
Restimo 将所有配送渠道（UberEats、Glovo、Bolt Food、Wolt、Takeaway）、POS 系统和配送员集成在一处。它在一个屏幕上提供订单集成、菜单管理和业务报告。
Quicklly
quicklly.com
Quicklly 是一个在线市场，将消费者与美国当地的南亚商店和餐馆联系起来，提供无缝的购物和餐饮体验。它为那些寻求正宗南亚商品、杂货和膳食的人搭建了一座桥梁，方便在线订购和送货。
Phygital24
phygital24.com
是时候拥有您的在线订购系统了，因为第三方应用程序（其中许多应用程序会保留数据）会干扰餐厅与其顾客之间的直接关系，从而收取高额佣金
Ordermark
ordermark.com
Ordermark 支持一系列在线订购服务，因此餐厅可以通过一台打印机最大限度地扩大其覆盖范围和收入。
OnCater
oncater.com
OnCater 是一个连接企业与餐馆和餐饮服务商的在线市场。商务餐饮市场，拥有超过 12,000 个
Nutrislice
nutrislice.com
Nutrislice 是一家非商业食品服务技术公司，通过数字订购、菜单和标牌提升客户体验，同时让经营者的生活更轻松。从现代化餐饮到确保人们获得营养膳食，我们对餐饮服务充满热情。我们在每一步与客户合作，利用知识、技术和服务来应对他们遇到的任何问题。
Grubtech
grubtech.com
Grubtech 为餐厅和餐饮企业提供集成解决方案，简化和集中从订单处理、食品准备到送货的一切。他们的旗舰产品 gOnline 将分散的系统和第三方应用程序无缝集成到统一的餐厅管理生态系统中。通过与全球配送领导者的合作以及与顶级 POS、第三方物流和 ERP 系统的集成，Grubtech 不仅使企业能够管理和跟踪在线订单、同步菜单和管理库存，还提供厨房显示系统、厨房管理软件、调度系统以及全面的数据和报告。 Grubtech 专注于最大限度地提高运营效率和收入，提供专门的支持，以确保餐厅能够快速有效地优化其运营。我们做什么？在线订单管理：我们提供集中式端到端订单管理系统，帮助企业提高运营效率并改...
Deliforce
deliforce.io
该平台为您提供提货和送货管理、终极便利和无忧的代理跟踪，以及轻松的任务分配和完整的管理。
Clorder
clorder.com
您所有餐厅的数字订购和营销需求都集中在一处在线订购。数字营销。移动应用程序。按需交付。
Upmenu
upmenu.com
Upmenu 是一个在线订购系统和应用程序，可帮助餐厅处理在线订单和付款、处理餐桌预订、创建促销、忠诚度计划等。 Upmenu 是您的餐厅所需的一切，您可以直接从您的网站或应用程序接受客户的订单，同时保护您的利润免受第三方聚合商的影响，并使您能够增加收入。 Upmenu 允许企业构建具有可自定义元素（包括徽标、主题等）的白标移动应用程序和网站。它使用户能够创建和编辑基于相似食品成分的类别和子类别的菜单。反馈系统自动发送有针对性的表格来收集客户对收到的食品订单的意见和评级。此外，营销工具还允许餐厅创建并向客户分发有针对性的电子邮件、短信和推送通知。 Upmenu 附带一个应用程序编程接口 (AP...
Restaurantify
restaurantify.com
Restaurantify 适合餐厅经营者创建或设计带有在线订购系统的专业餐厅网站和应用程序。
Order Tiger
ordertiger.com
一流的在线订餐系统，适用于全球独立餐厅、多店、黑暗厨房、市场和其他按需企业。
Chowmill
chowmill.com
Chowmill 提供无与伦比的办公室餐饮服务和最多的菜肴选择，以满足您多元化的员工的需求。预订演示
Ytock
ytock.com
Ytock 是一个在线订购平台，帮助餐厅业主简化餐厅运营。轻松管理餐厅的订单和促销活动。定制的订餐平台具有灵活的定价选项。 Ytock 支持数字钱包和快速支付方式。通过推送通知，客户可以立即收到有关优惠、折扣和新菜单项的通知。只需点击几下，客户就会根据其购买的食品价值分配报价。创建您自己的餐厅菜单并根据您的喜好自定义应用程序。通过提供忠诚度奖励，它有助于保留客户。
Restolabs
restolabs.com
使用 Restolabs 一体化在线订购系统开始接受客户的直接订单 - 全部免佣金。网络订购 移动应用程序订购 路边取货 店内取货 二维码菜单订购 Facebook 订购等等... 该软件还支持杂货订购和餐饮订购系统；为餐饮行业的许多机构提供完整的在线订购解决方案。我们的 60 天免费试用可确保您建立对系统的信任，并探索增加业务收入的功能和潜力。
MealShift
mealshift.co.uk
MealShift 是一个创新平台，通过直观的移动应用程序连接餐厅和自营食品配送员
BistroUX
bistroux.com
BistroUX 是一款在线餐厅软件，旨在提供在线订餐、预订和礼品卡购买服务。
ord.to
ord.to
Ord.to 是一个基于网络的系统，可帮助食品行业内的企业在自己的品牌和域下创建订单接收网站。如果网站已经存在，则可以将 Ord 订购小部件集成到其中。该系统允许企业通过上传彩色照片和产品描述来创建有吸引力的菜单，同时为客户提供各种附加组件和产品建议。客户可以通过选择适当的付款方式和交货偏好轻松订购产品。顾客可以通过两种方式查看菜单，可以是简单的菜单项列表，也可以是菜肴的视觉呈现。他们还可以提供交货详细信息、输入评论并指定相关的联系方式。该平台提供多种支付方式，包括货到付款或刷卡支付以及在线支付方式，具体支付方式根据客户的邮政编码或城市而有所不同。确认订单后，客户将收到一封电子邮件或短信，其中...
Ordermyfood
ordermyfood.io
Ordermyfood 的设计宗旨是用户友好，菜单直观，选项清晰，餐厅老板和顾客都很容易理解。它允许客户定制订单、添加特殊请求并通过手机轻松付款。该平台为每张餐厅餐桌生成唯一的二维码，以便您知道订单来自哪张餐桌。此外，您可以根据需要命名您的表。
BeyondMenu
beyondmenu.com
即使在高峰时段，也能无缝处理任何类型的订单。识别最有价值的食客并明智地规划营销活动。 BeyondMenu POS 提供有关您业务的富有洞察力的数据。现在轮到您采取数据驱动的行动了。
eatNgage
eatngage.com
使销售和营销团队能够通过将在线餐食直接送到潜在客户的办公桌来提高活动出席率和个人参与度
Flipdish
flipdish.com
餐厅在线点餐系统 Flipdish 满足您直接从自己的网站和应用程序接受订单、通过自助服务终端或电话提供数字订购以及通过营销和忠诚度活动拓展业务所需的一切。
Locate2u
locate2u.com
Locate2u 是一个专为任何交付或服务业务而设计的软件平台。我们的解决方案帮助这些企业提高路线效率、改善客户的交付体验并提高生产力，同时减少规划路线所需的时间。我们的解决方案为公司提供了运营交付或服务业务所需的一切。包括：GPS 跟踪、实时位置共享、预订管理、路线优化、司机应用程序、通知、交付证明、API、定制等等！