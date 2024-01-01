需求管理软件 - 最热门应用 - 文莱

Web 应用的应用商店
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需求管理软件帮助项目团队管理、记录、分析、确定优先级和设置新产品或服务的需求。它弥合了开发团队和相关利益相关者之间的差距，促进有关产品或服务的需求和必要变更的沟通。 这些工具为企业提供了影响新产品或服务范围的所有因素的全面、自上而下的视图。公司可以使用该软件来确保开发符合公司标准、保持在限制范围内并满足消费者需求。需求管理软件促进了一种更有组织的方法来创建和实施新产品或服务，并与其他开发和应用程序生命周期管理工具无缝集成。
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OneDesk
onedesk.com
OneDesk 结合了在线 HelpDesk 和项目管理软件。使用一款应用程序为您的客户提供服务并管理团队项目。
Accompa
accompa.com
#1 基于云的需求管理软件工具。数百家公司的业务分析、产品管理、工程、IT 团队都在使用。获得 30 天免费试用。由阿康帕。
Olive
olive.app
与 Olive 一起体验 IT 决策和软件采购的未来。 Olive 是唯一将人工智能的力量与人类专业知识相结合的软件采购平台，可帮助您做出更好的决策。 Olive 的平台使您能够集中 RFx 流程、收集见解、评估响应、比较供应商并在统一的数字工作空间中进行协作。 Olive 简化了采购和评估企业技术和软件解决方案的复杂流程。通过分析您的业务需求，Olive 为您提供了最合适的软件选项的精选列表，显着减少了做出选择所需的时间。 通过 Olive，您可以期待重要利益相关者之间的加强协作，这有助于减少因沟通不畅、流程过时、优先事项冲突和一致性问题而造成的延误。 因此，Olive 用户在实...
Delibr
delibr.com
Delibr AI 是产品经理的人工智能助手，有助于简化创建高质量产品文档的流程。它提供动态模板以遵循最佳实践、编写帮助以不同方式生成文本、反馈和修订以优化文本以使其清晰简洁，以及双向 Jira 集成以将产品文档与 Jira 同步。 它还提供了一个产品层次结构，为产品经理提供结构，一个解决方案中心，用于与利益相关者确定解决方案的优先级，提供现在-下一步路线图，以与组织的其他部分保持一致，以及机会解决方案树，将目标与用户问题和解决方案联系起来。 这些功能使产品经理能够创建高质量的文档，节省时间，并以新的清晰度和流程提供更多产品价值。
Userdoc
userdoc.fyi
Userdoc 是一种现代需求管理工具，旨在简化创建和管理用户故事、角色和用户旅程的过程。该平台提供人工智能协助，使用户能够节省生成用户故事、角色和接受标准的时间。 Userdoc 允许用户在软件开发生命周期的发现、开发和系统测试阶段集中知识。该平台使用户能够通过用户故事和验收标准以标准方式捕获需求，同时保持 Userdoc 作为事实来源。 此外，Userdoc 通过创建虚构的角色（包括他们的背景、动机和挫折），可以更轻松地了解实际用户是谁。 它还提供了一种直观的方式来使用用户旅程解释系统中的详细工作流程。 Userdoc 可以自动生成用户故事、验收标准、角色和用户旅程，使用户能够在需求...
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio 是公司收集需求的在线解决方案，它的主要目标是让您体验收集软件、创建文档并完成整个过程，轻松、简单，并且让您喜欢它。在超过 60% 的情况下，软件开发项目管理仍然无法按时、按预算交付。高达 35% 的根本原因与需求管理不善有关。业务与 IT 不一致会导致开发过程中断，从而导致金钱或时间损失。提高业务价值需要新的管理技术和协作工具。团队必须在整个 IT 流程中调整企业利益相关者所期望的业务价值。良好的需求管理可以将开发成本降低多达 57%，并将上市时间加快多达 20%。
Flow Engineering
flowengineering.com
敏捷需求跟踪满足数字孪生。 Flow 是专门为帮助快速移动的敏捷团队更快地迭代而构建的。