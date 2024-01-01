返利管理软件 - 最热门应用 - 阿塞拜疆

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回扣管理软件有助于为供应商和业务合作伙伴创建和管理回扣计划。回扣是供应商或制造商向其客户（例如零售商和批发商）提供的奖励，用于购买最低数量的产品或达到特定的采购目标。该软件有助于跟踪销售和采购、计算回扣、管理回扣支出以及记录回扣协议。 折扣管理软件通常作为独立产品部署，也可以与 CRM 或 ERP 系统集成。它利用企业系统中的客户数据，并自动执行与折扣流程相关的手动重复性任务。此外，一些回扣管理软件还包括欺诈检测和自动发票功能。
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