报价到现金软件 - 最热门应用 - 布韦岛

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报价到现金 (Q2C) 软件负责监督整个销售过程，包括报价、销售订单和收入管理。组织部署 Q2C 解决方案来优化销售工作流程、提高销售团队的效率并提升整体客户体验。虽然 Q2C 软件主要由销售部门使用，但它的实用性已扩展到其他功能领域，例如工程或设计，从而能够创建符合特定客户需求的定制产品。会计师还可以利用 Q2C 工具来监控和监督通过销售交易产生的收入。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 现金平台报价可帮助 IT 服务提供商节省时间并增加收入。立即升级您的报价到现金流程。在几分钟内发送获胜的销售报价。 Quoter 是为销售团队提供的在线报价软件。我们易于使用的平台、自动化工作流程和无限制的用户定价计划将使您的团队能够创建比以往更多的报价。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
Rev.io
rev.io
Rev.io 为通信公司、无线和物联网提供商以及语音和网络 MSP 提供复杂的计费即服务 (BaaS)。 Rev.io 使客户能够利用业界最完整的报价到现金财务处理经验来管理复杂的订阅计费模型，从而有效地管理最终客户的订阅、使用、税收、计费和支付处理。 * 计费 * 使用率 * 税收 * 付款处理 * 佣金 * 收款 * 票务 * 工作流程 * 库存 * 数据分析
Subskribe
subskribe.com
Subskribe 是现代 SaaS 公司的自适应报价、计费和收入平台。完全统一。没有孤岛。从报价到收入，零对账。 Subskribe 是与一些世界领先的 SaaS 公司合作设计的，通过创新的交易结构（例如增加参与、中期追加销售和灵活的折扣）帮助企业实现收入最大化。其结果是更快的上市时间、更高的收入增长以及大量的运营成本节省。 Subskribe 专为不断发展的交易而设计。它是围绕一个动态订单存储库构建的，这些订单可以随着时间的推移而变化，具体到单个订单项。这意味着不再有孤岛。不再有混乱。不再需要手动调节。 Subskribe 只有一种产品目录和一种定价引擎，并且发票是基于订单行的，从而实现了...
Orgzit
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企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
In Mind Cloud
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制造过程很复杂。卖掉不应该的。 In Mind Cloud 是专为制造商打造的可扩展数字销售平台。我们的端到端销售软件可以完美地将您的客户目标与您的生产能力结合起来，并将您的所有销售流程整合到一个平台上。 In Mind Cloud 数字销售平台利用 CRM、CPQ 和 Commerce 的尖端性能，利用您丰富的产品知识和智能分析的力量来提高销售。 In Mind Cloud（www.inmindcloud.com）是一家独立的制造销售平台提供商，其使命是为制造商赋能。我们通过在新加坡、德国、美国的办事处和高价值合作伙伴网络在全球开展业务。
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