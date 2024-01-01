报价管理软件 - 最热门应用

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报价管理软件是销售周期的关键组成部分，为销售团队提供必要的资源，以根据每个潜在客户或客户的特定需求和偏好创建准确、专业的报价。它包含一系列特性和功能，旨在简化报价流程、提高准确性并提高销售运营的整体效率。 主要特征： * 报价创建：该软件使销售代表能够快速、轻松地创建定制报价。它通常提供模板、预先批准的定价结构和产品目录，以方便创建准确且一致的报价。 * 产品目录管理：报价管理软件允许企业维护产品、服务和定价信息的集中存储库。销售团队在创建报价时可以轻松访问并从目录中选择商品，从而确保定价和产品供应的一致性和准确性。 * 配置和定价规则：高级报价管理解决方案提供配置选项和定价规则，以适应复杂的定价结构、折扣和促销。这可确保报价准确反映商定的条款和条件，最大限度地减少错误和差异。 * 文档管理：该软件提供文档管理功能，允许用户在集中位置存储、组织和检索报价、建议和相关文档。这确保了轻松访问历史数据并有助于遵守法规要求。 * 协作和审批工作流程：报价管理软件促进销售团队成员和报价流程中涉及的其他利益相关者之间的协作。它支持审批工作流程、通知和警报，以确保及时审查和批准报价，减少瓶颈并加快销售周期。 * 与 CRM 和 ERP 系统集成：与客户关系管理 (CRM) 和企业资源规划 (ERP) 系统集成，可实现无缝数据同步和工作流程自动化。这可确保准确捕获报价相关信息并在整个组织内共享，从而增强销售和其他部门之间的可见性和一致性。 * 分析和报告：报价管理软件通过分析和报告功能提供对报价绩效、销售趋势和客户偏好的洞察。销售经理可以跟踪关键指标，例如获胜率、报价与成交比率和平均交易规模，以确定需要改进的领域并优化销售策略。 好处： * 提高效率：通过自动化手动任务和简化工作流程，报价管理软件减少了创建和管理报价所需的时间和精力，使销售团队能够专注于高价值活动。 * 提高准确性：集中的产品目录、定价规则和配置选项可确保报价准确且一致，最大限度地减少错误和差异。 * 增强协作：协作功能使销售团队能够无缝协作、分享见解并利用集体专业知识来创建令人信服的报价并赢得更多业务。 * 更快的销售周期：报价管理软件加快了报价流程，使销售代表能够快速有效地响应客户的询问，从而加快销售周期并增加收入机会。 总之，报价管理软件对于希望简化报价流程、提高准确性并提高销售运营整体效率的企业来说是一个宝贵的工具。通过利用其强大的特性和功能，组织可以提供令人信服的报价，满足客户需求并推动销售增长。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
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使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
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适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Keap
keap.com
Keap 帮助您发展业务、改善客户服务并增加销售额。选择 Keap Grow、Keap Pro 或 Infusionsoft by Keap 来满足您的业务需求。开始免费试用。
Dropbox DocSend
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免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Sketchfab
sketchfab.com
我们拥有超过 100 万创作者的社区，是全球最大的网络、移动、AR 和 VR 3D 内容发布、共享和发现平台。
Better Proposals
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通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Accelo
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简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Qwilr
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密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Canopy
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Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
SalesRabbit
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领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Quoter
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IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
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FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
RepricerExpress
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RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
DealHub.io
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由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。
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Coohom
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3D 渲染和产品可视化软件，具有强大的 AR 和 VR 功能，专用于室内设计、家居装饰、厨房和浴室、酒店、照明、家居装修、改造和建筑！将零售、制造和电子商务转变为令人难以置信的购买体验，并显着提高您的企业的销售增长和营销转化率，卓越的 3D 渲染和产品可视化一站式服务，提供令人惊叹的 CGI 解决方案和沉浸式增强现实来优化大规模的工作效率和设计质量！全球每天有超过 800 万设计师和 35,000 家企业在使用 Coohom，我们是一个值得信赖的社区！
Minoa
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Minoa 是一家位于旧金山的价值支持平台，帮助销售团队构建业务案例，从而提高销售效率和达成更大的交易。在采购和财务团队审查更多交易的时代，提供投资回报率和强大的业务案例比以往任何时候都更加重要。销售领导团队使用 Minoa 使他们的团队能够构建与现代采购委员会一致的一致且公式化的业务案例。
Scaido.io
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一项用于自动化业务销售流程的服务，可与 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系统结合使用，加速并简化报价、估算和商业提案的准备工作
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款专门针对软件开发公司和专家的提案自动化工具。借助实时估算与现实报告，使您的项目估算更加准确，赢得更多交易，并且再也不会错过预算。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一个用于创建、编辑和发送报价和销售建议的一体化网络平台。它是一个灵活的平台，允许通过 Zapier 和 Webhooks 与其他业务应用程序进行多次集成，从而为各种类型和规模的公司提供支持。 WBudget 用户平均在 5 分钟内创建并发送提案，并且可以远程跟踪批准和关闭。
uman.ai
uman.ai
通过利用 uman 的人工智能助手，公司可以简化关键业务功能，例如提案创建、客户支持和员工入职。它打破了数据壁垒，提高了公司内部信息的可访问性和可重用性。其结果是减少了销售、售前和顾问的压力，并提高了整体生产力。
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是在线提案管理工具，允许销售团队通过交互式报价和电子签名来制定令人惊叹的提案，以给潜在客户留下深刻印象。利用提案洞察来完成更多交易。
ClientPoint
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我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自动管理投标和提案的简历和案例研究。通过 CV Partner，您可以定制公司的简历以及过去的招标、投标或 RFP 项目/案例。此外，该工具还可以轻松定制简历和案例研究并将其导出为 Word、PowerPoint 和 PDF，包括“只需按一下按钮”的客户和投标特定模板。使用 CV Partner 的客户表示，他们在更新、查找、定制和格式化简历和案例研究方面花费的时间减少了 50%，并被专业服务行业的领先品牌使用，例如 PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，仅举几例。
EZLynx
ezlynx.com
比较评级者、代理管理系统 (AMS)、保险网站设计
Paddle
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帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Nusii
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停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
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BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
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对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
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使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的 AI 工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
Loopio
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改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
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Modelry 是端到端 3D 产品可视化平台，使全球电子商务领导者能够使用 3D 模型生成令人惊叹的产品视觉效果和 AR 体验。
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DigiFabster
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成本估算软件如何提高 CNC 机械车间的销售额？提供即时在线 CNC 报价有助于机械车间满足客户不断变化的需求。在内部使用，可将您的询价响应时间缩短至几分钟，或使用 DigiFabster 的机械车间报价软件在您的网站上提供 24/7 在线报价和订单。
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Propoze是一款易于使用的提案管理软件，允许用户快速创建和共享销售提案。由于其简单性和易用性，它在竞争对手中脱颖而出。其拖放提案生成器可帮助用户在短短几分钟内创建提案 - 默认情况下每个提案看起来都令人惊叹。 Propoze 主要为自由职业者和小型企业设计。为了帮助他们赢得更多客户并发展业务，Propoze 允许用户（即使是永久免费计划）创建无限数量的提案并吸引无限数量的客户。借助 Propoze，用户可以创建和管理自己的自定义服务和单元，并且可以根据需要向应用程序添加任意数量的客户端。
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