报价管理软件 - 最热门应用 - 安提瓜和巴布达

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报价管理软件是销售周期的关键组成部分，为销售团队提供必要的资源，以根据每个潜在客户或客户的特定需求和偏好创建准确、专业的报价。它包含一系列特性和功能，旨在简化报价流程、提高准确性并提高销售运营的整体效率。 主要特点： * 报价创建：该软件使销售代表能够快速、轻松地创建定制报价。它通常提供模板、预先批准的定价结构和产品目录，以方便创建准确且一致的报价。 * 产品目录管理：报价管理软件允许企业维护产品、服务和定价信息的集中存储库。销售团队在创建报价时可以轻松访问并从目录中选择商品，从而确保定价和产品供应的一致性和准确性。 * 配置和定价规则：高级报价管理解决方案提供配置选项和定价规则，以适应复杂的定价结构、折扣和促销。这可确保报价准确反映商定的条款和条件，最大限度地减少错误和差异。 * 文档管理：该软件提供文档管理功能，允许用户在集中位置存储、组织和检索报价、建议和相关文档。这确保了轻松访问历史数据并有助于遵守法规要求。 * 协作和审批工作流程：报价管理软件促进销售团队成员和报价流程中涉及的其他利益相关者之间的协作。它支持审批工作流程、通知和警报，以确保及时审查和批准报价，减少瓶颈并加快销售周期。 * 与 CRM 和 ERP 系统集成：与客户关系管理 (CRM) 和企业资源规划 (ERP) 系统集成，可实现无缝数据同步和工作流程自动化。这可确保准确捕获报价相关信息并在整个组织内共享，从而增强销售和其他部门之间的可见性和一致性。 * 分析和报告：报价管理软件通过分析和报告功能提供对报价绩效、销售趋势和客户偏好的洞察。销售经理可以跟踪关键指标，例如获胜率、报价与成交比率和平均交易规模，以确定需要改进的领域并优化销售策略。 好处： * 提高效率：通过自动化手动任务和简化工作流程，报价管理软件减少了创建和管理报价所需的时间和精力，使销售团队能够专注于高价值活动。 * 提高准确性：集中的产品目录、定价规则和配置选项可确保报价准确且一致，最大限度地减少错误和差异。 * 增强协作：协作功能使销售团队能够无缝协作、分享见解并利用集体专业知识来创建令人信服的报价并赢得更多业务。 * 更快的销售周期：报价管理软件加快了报价流程，使销售代表能够快速有效地响应客户的询问，从而加快销售周期并增加收入机会。 总之，报价管理软件对于希望简化报价流程、提高准确性并提高销售运营整体效率的企业来说是一个宝贵的工具。通过利用其强大的特性和功能，组织可以提供令人信服的报价，满足客户需求并推动销售增长。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是战略、服务还是软件...
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Keap
keap.com
Keap 是一款一体化 CRM 以及销售和营销自动化平台，旨在发展您的业务。借助 Keap，您可以轻松捕获、组织、跟踪和培育所有潜在客户，以增加销售额和收入。为了确保您的成功，Keap 还提供专家指导、深入培训、出色的支持和专门的企业家社区。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可帮助像您这样的业务专业人士安全地共享和控制推动业务发展的内容。 Dropbox DocSend 强大的基于链接的系统使您可以轻松地为每个利益相关者设置安全首选项、每次有人查看您的文件时收到通知、逐页分析内容性能以及创建现代虚拟交易室。加入超过 34,000 家依靠 Dropbox DocSend 共享和管理敏感信息的公司。
Sketchfab
sketchfab.com
适用于商业的 3D 和 AR 可视化解决方案。 Sketchfab 是领先的平台，可在任何地方在线发布、共享和集成交互式 3D 和 AR 体验：网站、电子商务平台、博客、文章和广告活动。请访问我们：sketchfab.com/enterprise
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Better Proposals
betterproposals.io
更好的提案通过现代的品牌数字文档简化您的整个销售流程。借助其集成、跟踪、分析和具有法律约束力的数字签名，您可以忘记使用多个平台。借助 200 多个预先编写和预先设计的提案、合同、签字、小册子、工作说明书和报价模板，它使您能够在几分钟内创建、发送和签署文档。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，以使您的项目按计划...
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析...
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，从内容中获取买家见解，并为销售代表提供更多时间进行销售。如何？将销售材料变成漂亮的自动化网页。通过完美的提案、推介、销售报价、客户引导页面等打造难忘的销售体验。您发送的每个 Qwilr 页面都是一个漂亮的交互式网页，具有交互式媒体、智能跟踪和自动化功能。告别静态 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的销售能力。使用 Qwilr，您可以： 创建给买家留下深刻印象的自定义交互式销售材料： 发送 URL，而不是无休止的附件。分享产品演示、定价、额外服务，并观察买家与个性化体验的互动。保持每个页面的品牌一致：使用我们的品牌编辑器标准化您的所有销售材料，将您的字体和颜色应用到每个页面
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
Coohom
coohom.com
3D 渲染和产品可视化软件，具有强大的 AR 和 VR 功能，专用于室内设计、家居装饰、厨房和浴室、酒店、照明、家居装修、改造和建筑！将零售、制造和电子商务转变为令人难以置信的购买体验，并显着提高您的企业的销售增长和营销转化率，卓越的 3D 渲染和产品可视化一站式服务，提供令人惊叹的 CGI 解决方案和沉浸式增强现实来优化大规模的工作效率和设计质量！全球每天有超过 800 万设计师和 35,000 家企业在使用 Coohom，我们是一个值得信赖的社区！
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
Quoter
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IT 销售报价软件将永远不一样。 现金平台报价可帮助 IT 服务提供商节省时间并增加收入。立即升级您的报价到现金流程。在几分钟内发送获胜的销售报价。 Quoter 是为销售团队提供的在线报价软件。我们易于使用的平台、自动化工作流程和无限制的用户定价计划将使您的团队能够创建比以往更多的报价。
Momenteo
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Momenteo 是专为您设计的用户友好型解决方案。只需在我们精美的日历中跟踪您完成的工作、费用和旅行，并让我们的免费软件生成您的会计。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是专为虚拟销售而构建的视频工具。它可以轻松录制和发送视频，从而在销售周期的各个阶段（从勘探到提案）添加个人风格。在强大的视频分析和集成的支持下，Vidyard 受到全球数千个虚拟销售和营销团队的信赖，可帮助他们通过视频产生更多潜在客户并达成更多交易。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位于旧金山的价值支持平台，帮助销售团队构建业务案例，从而提高销售效率和达成更大的交易。在采购和财务团队审查更多交易的时代，提供投资回报率和强大的业务案例比以往任何时候都更加重要。销售领导团队使用 Minoa 使他们的团队能够构建与现代采购委员会一致的一致且公式化的业务案例。
Scaido.io
scaido.io
一项用于自动化业务销售流程的服务，可与 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系统结合使用，加速并简化报价、估算和商业提案的准备工作
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案软件，可让您控制和了解销售流程中最重要的阶段。关闭。从交易设计到签署，获得主导交易的信心和灵活性。创建令人印象深刻的销售文档，保持一致且无错误。获得有关扩展流程、及时参与和准确预测的见解。为您的客户和潜在客户提供无缝签核体验。功能包括灵活且用户友好的设计编辑器、电子签名、CRM 集成、数据驱动的见解、交互式定价、内容管理、审批等等。如果您准备好为您的销售团队提供竞争优势，请访问我们的网站或通过 https://www.proposify.com 预订演示。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
uman.ai
uman.ai
通过利用 uman 的人工智能助手，公司可以简化提案创建、客户支持和员工入职等关键业务功能。它打破了数据壁垒，提高了公司内部信息的可访问性和可重用性。其结果是减少了销售、售前和顾问的压力，并提高了整体生产力。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款专门针对软件开发公司和专家的提案自动化工具。借助实时估算与现实报告，使您的项目估算更加准确，赢得更多交易，并且再也不会错过预算。
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一个用于创建、编辑和发送报价和销售建议的一体化网络平台。它是一个灵活的平台，允许通过 Zapier 和 Webhooks 与其他业务应用程序进行多次集成，从而为各种类型和规模的公司提供支持。 WBudget 用户平均在 5 分钟内创建并发送提案，并且可以远程跟踪批准和关闭。
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自动管理投标和提案的简历和案例研究。通过 CV Partner，您可以定制公司的简历以及过去的招标、投标或 RFP 项目/案例。此外，该工具还可以轻松定制简历和案例研究并将其导出为 Word、PowerPoint 和 PDF，包括“只需按一下按钮”的客户和投标特定模板。使用 CV Partner 的客户表示，他们更新、查找、定制和格式化简历和案例研究的时间减少了 50%，并被专业服务行业的领先品牌使用，例如普华永道 (PWC)、Sweco、欧华律师事务所 (DLA Piper)、阿特金斯 (Atkins)、凯捷 (Capgemini)、WSP 、...
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是在线提案管理工具，允许销售团队通过交互式报价和电子签名来制作令人惊叹的提案，以给潜在客户留下深刻印象。利用提案洞察来完成更多交易。
Paddle
paddle.com
Paddle 为 SaaS 提供完整的支付、税务和订阅解决方案。我们不是拼凑和维护分散的支付堆栈，而是在一个平台上“为您做”，为您提供单一的数据源和收入真相。我们处理从结帐、付款、订阅管理、发票和续订到催款、全球税务合规、欺诈保护和报告的一切事务。我们该怎么做呢？作为您的记录商户，Paddle 会为您管理以下事项： 与多个支付服务提供商集成。在世界各地收取和缴纳销售税的责任。欺诈保护和处理退款。跨订阅计费和付款的收入数据核对。减少客户流失并恢复失败的付款。与计费相关的支持查询。让我们专注于优化您的付款和计费流程的每个部分，同时您专注于发展您的业务。请访问我们的网站并安排与我们通话以了解更多信息...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时使客户能够在竞争...
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ezlynx.com
领先的保险软件单一平台解决方案，包括基于云的 EZLynx 评级引擎和 EZLynx 管理系统。
Moderlry
modelry.ai
Modelry 是端到端 3D 产品可视化平台，使全球电子商务领导者能够使用 3D 模型生成令人惊叹的产品视觉效果和 AR 体验。
Nusii
nusii.com
适用于创意机构和在线企业的提案软件。停止与 Word、Google Docs 和难以驾驭的 PDF 作斗争。 Nusii 是完成下一笔交易的最快方式。凭借专业的提案模板、通知系统、提案跟踪和在线签名，我们知道我们可以帮助您的业务发展。
BlueSnap
bluesnap.com
Armatic 平台通过工作流程自动化、强大的商业智能和完全集成的跨部门通信功能来增强您现有的会计/ERP 软件和现有的 CRM 系统的功能，以自动化财务、销售、支持、人力资源和运营方面的任务。 1. 财务和计费自动化（AR、AP、发票、订阅、付款）：全自动 AR 收款大大缩短了付款时间 (DSO)。我们先进的规则引擎会在正确的时间自动传递正确的消息，确保最高的付款可能性，同时实现及时、高效的客户沟通。切勿让其他供应商付款未入账，分配供应商账单以供审核和批准。利用我们的工作流程自动化和审批引擎来路由您的所有账单以优化付款。启用订阅/定期计费、进度计费、发票创建、自动付款、付款计划、滞纳金、优惠...
Cylindo
cylindo.com
数百家家具公司与 Cylindo 合作，在整个家具购买过程中获得卓越的产品视觉效果。我们创建的平台不仅限于高质量的产品可视化，还为家具企业提供了可跨多个接触点利用的多功能资产。从产品页面上的 360 度旋转和 4K 缩放，到 AR 资产、可定制的生活方式图像以及购物车缩略图、购物源、电子邮件、社交媒体、目录、第三方市场和店内信息亭的产品视觉效果。 Cylindo 为四千万种产品变化和每月 1000 万独立用户提供支持，是推动令人愉悦的购物体验的催化剂，帮助零售商和品牌展示更多产品并销售更多产品。使用 Cylindo 平台，公司将转化率提高了 36% 以上，平均订单价值提高了 88%，同时平均降...
Upwex
upwex.io
使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的人工智能工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
Pricefx
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对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
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你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
Loopio
loopio.com
Loopio 帮助企业强化和扩展 RFP、RFI、安全调查问卷等的响应流程，帮助自动化和简化这一手动且耗时的流程。这一切都始于我们的内容管理方法，该方法使您的团队能够按需访问他们回复 RFP 或其他调查问卷所需的信息，并帮助保持信息最新、有组织和构建，以适应您的业务规模。我们的智能工具消除了拖慢您速度的繁琐任务。只需单击鼠标，我们的自动化工具 Magic 就会开始为您完成调查问卷，首次回答常见问题。 Loopio 的专有机器学习技术 Response Intelligence™ 可在响应过程中提供见解并提出建议，帮助响应人员更智能地工作并创建获胜提案，使其成为市场上最容易使用的 RFP 响应解...
DigiFabster
digifabster.com
DigiFabster 是一款面向 CNC 和增材制造车间的基于订阅的即时报价和电子商务解决方案。基于云的软件允许立即报价和在线支付，同时还可以分析和修复 CAD 和其他 3D 打印文件，确保零件正确定向和制造。 DigiFabster 的后端系统为您提供所需的所有灵活性，使您能够确定机器时间、材料、劳动力、精加工等成本。您可以创建折扣规则并添加溢价以实现快速周转时间。该软件支持 10 种技术，具有多种定价和折扣选项。 DigiFabster 的 CRM 专为满足机械车间和服务机构的需求而设计。这些强大的工具使您能够 24/7 与客户保持联系，无需人工和费用。我们完整记录的 API 允许您将数...
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订单多一点，风险就少很多。 Ansarada Board 软件是一个安全的在线董事会门户，用于组织和运行董事会会议。只需设置议程、创建董事会包、投票、记录会议记录、分配操作和存储文件。保持合规性、降低风险并提高效率，以便您可以自信地做出决策。
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PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，您可以在 Feed 中插入价格标签，这样您...
Apparound
apparound.com
Apparound 是一款一体化销售工具，可数字化、加速和管理整个销售过程，从营销材料的展示到订单的配置和收集。 Apparound 的主要功能包括： 内容共享：以数字格式向您的销售团队同时分发营销材料，例如小册子、目录、产品规格、演示文稿、视频、价目表和促销活动。只需单击一下即可轻松搜索任何内容并通过电子邮件发送。报价配置器：创建无差错报价，包括多产品供应、可选服务、捆绑、折扣和促销。在与客户谈判期间查看最终报价，找到适合其需求的解决方案并通过电子邮件发送。电子签名：可以随时随地直接在卖家的设备上签署合同，或者客户可以使用 OTP 身份验证以自助方式轻松签署合同。其他可用模块包括销售跟踪器、...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
Zoura
zuora.com
Zuora Billing 使公司能够快速将新创新货币化，同时扩展和自动化计费流程。利用 Zuora Billing 的公司能够通过 50 多种开箱即用的定价模型、可配置的折扣和计费触发器来解锁新的增长策略。定价与 Zuora CPQ 同步以支持直销、API 以支持消费者渠道，并能够启用自助服务和合作伙伴门户以培养跨任何销售渠道的客户。最后，Zuora Billing 允许公司通过自动分配、编排供应、总账交互、税务引擎连接器以及对 40 多个支付网关的支持来大规模自动化其计费操作。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免费估算工具将帮助您在很短的时间内创建详细的项目范围，并确保您的项目保持在预算范围内。
ShapeDiver
shapediver.com
将您的 Grasshopper 文件转变为在线应用程序。 与他人安全地共享您的设计工具，而不会暴露原始代码。通过 iframe 轻松将它们嵌入到任何网站，或通过各种 API 和 SDK 将它们与您最喜欢的电子商务平台或 ERP 系统集成。
Expivi
expivi.com
无论是在桌面还是移动设备上，您都可以在自己的浏览器中通过 3D 可视化和个性化产品来创造令人惊叹的因素，从而提高您的销售额。旋转产品并放大产品以获得纹理、细节和质量的“感觉”的能力将显着提高客户参与度。 Expivi 作为插件在大多数平台上无缝链接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您还可以将 Expivi 与您的 ERP 软件链接。使用 WebAR 进行扩展：Expivi 为您的客户提供无缝、直观的增强现实体验。只需单击一下，您的客户就可以在他们的移动设备上查看定制产品。无需额外的插件或工作，因为它已经在 Expivi 的平台内！...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip 通过出色的产品定制体验增强客户的创造力，提高他们的参与度并提高转化率。具有所有定制产品选项和变体的可视化产品定制器。 Kickflip 产品定制器允许您的客户在出色的产品构建器体验中向定制产品添加颜色变体、文本、图像或任何组件选项。产品个性化的实时预览显示在多个视图中，以帮助可视化您可能提供的无限产品变体。使用 Kickflip 用户友好的定制器以最简单的方式进行复杂的定制。主要功能： 高质量预览：包括多个角度的实时产品预览 动态定价：当客户进行自定义选择时实时更新定价 实时着色：在产品的可自定义区域动态应用颜色 多组件产品：添加/删除部件产品的外观并查看组合 产品捆绑包：创...
Storydoc
storydoc.com
Storydoc 是商业专业人士静态 PDF 和演示文稿的领先替代品。从宣传文稿和一页纸到长篇报告和提案，Storydoc 可以轻松使用 AI 创建美观且引人入胜的文稿。通过与您的销售和营销工具的强大集成，您可以跟踪并自动针对每个潜在客户个性化您的套牌。以及添加后续行动步骤，以立即提高潜在客户的参与度和转化率。
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov 是下一代价格管理和优化解决方案的全球提供商，帮助企业推动数字商务、适应市场动态并为销售团队提供支持。云原生 Pricemoov 平台具有强大的数据科学、端到端自动化和直观的用户体验，使 B2B 和 B2C 企业能够通过智能定价释放其收入潜力。