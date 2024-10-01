一键通 (PTT) 软件 - 最热门应用 - 捷克

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一键通 (PTT) 软件将设备转变为即时通信渠道，类似于对讲机。安装此软件后，用户只需按一个按钮并对设备说话即可进行交流，立即将消息实时传输给相关团队成员。 PTT 工具可以为不同地点的团队提供快速有效的沟通，而无需依赖电话或短信。因此，这些解决方案在现场销售、建筑和制造等各个行业的团队中很受欢迎，这些行业的成员通常分布在不同的地点。 虽然某些 PTT 选项需要服务提供商提供的特定设备，但大多数已发展成为与各种设备兼容的软件解决方案。一些 PTT 解决方案仅作为移动应用程序提供，而其他解决方案也可以在台式计算机上下载。
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Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Voxer
voxer.com
Voxer 是一家位于旧金山的移动应用程序开发公司，以其免费的智能手机 Voxer Walkie Talkie 应用程序而闻名。 Voxer Walkie Talkie 由 Tom Katis 和 Matt Ranney 创立，既是一个实时“一键通”系统，也是一个语音消息系统。 Voxer 上的消息在录制时实时传送，然后也以语音消息的形式传送。该应用程序适用于 Android、Windows Phone 和 iOS 操作系统。 2012年4月，该公司从Institutional Venture Partners (IVP)、英特尔投资和其他天使投资者那里筹集了3000万美元的风险融资。
Zello
zello.com
Zello 是面向全球团队和企业的领先的一键通语音消息应用程序，可将 iOS、Android 和 Windows 设备转变为对讲机，还可以记录消息、跟踪位置和发送紧急警报。帐户管理员通过基于 Web 的集中管理控制台添加、删除团队并将其分组。渠道灵活，可以满足每个客户的需求，特别是酒店、制造、建筑、运输和零售行业的客户。 Zello 非常适合拥有无办公桌员工、现场员工、远程员工和独身员工的企业。此类别的用例包括拥有各种员工的酒店、嘈杂工地的建筑人员以及销售楼层的零售销售人员。加入数百万 Zello 用户的行列，通过任何无线或数据网络进行实时通信，共享更新、在紧急情况下进行联系并解决问题。 Ze...
Yac
yac.com
Yac 是一种在您自己的时间与您的团队异步协作的快速而简单的方法。通过单个语音注释或上下文丰富的屏幕共享来取代整个会议并更快地共享信息，并重新开始您的一天。
Orion
orionlabs.io
语音是一线工作的未来。 Orion PTT 2.0 语音平台可提高企业一线员工的生产力、员工安全和客户参与度。我们的全球客户通过 Orion 的 E2EE 安全即时通信、语音自动化和人工智能机器人、先进的定位服务和软件集成来改造他们的员工队伍。