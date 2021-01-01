推送通知软件 - 最热门应用

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
推送通知软件通过向计算机或移动设备发送消息，促进企业和客户之间的直接沟通。这些通知旨在提醒消费者重要的更新或信息，并旨在让他们重新参与公司的应用程序或网站。这些解决方案主要由营销团队使用，可以创建和传播特定的号召性用语，这些号召性用语可以在通知服务中进行定制，并通过移动应用程序、桌面应用程序或网络浏览器直接发送给消费者。虽然某些平台支持跨应用程序和网络浏览器的推送通知，但其他平台则专注于一种类型。 该软件使用户能够直接在平台内完全自定义消息内容，包括文本和图像。此外，它应该提供全面的分析，使企业能够跟踪交付率和点击率等指标。推送通知软件可以作为一项功能集成到移动营销工具中，或者合并 A/B 测试软件中的功能，使用户能够试验不同的消息变化并分析其吸引客户的有效性。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
OneSignal
onesignal.com
移动推送通知、网络推送和应用内消息传递领域的全球领导者。受到 80 万企业的信赖，每天发送 50 亿条推送通知。
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
GoZen
gozen.io
利用人工智能驱动的有机增长平台将您的销售额和收入提高 10 倍。 通过创建 SEO 友好的内容、建立受众、自动化参与和销售，在没有广告的情况下有机地发展您的业务。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
UserWise
userwise.io
易于使用的 liveops 工具让您的玩家着迷。一站式对玩家进行细分、安排活动并查看结果。
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
Iterable
iterable.com
与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。
Knock
knock.app
开发人员的通知基础设施。 Knock 是灵活、可靠的通知基础架构，专为随您扩展而构建。
Braze
braze.com
实时提供相关的个性化客户体验。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
User.com
user.com
User.com 是一款先进的营销和销售自动化软件。我们帮助公司简化内部流程并更快地发展业务。
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商回退，通过自动智能路由进行切...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到...
Airship
airship.com
通过为企业品牌构建的客户互动平台，在客户生命周期的每个阶段传递有意义的消息。了解更多。
Pushify.com
pushify.com
Pushify 提供了一个仪表板，您可以通过该仪表板根据时区跨不同边界定位用户。因此，在不同地区的用户最活跃时定位他们。
Ocamba
ocamba.com
用于广告服务和推送消息传递的完整企业管理应用程序套件
FlareLane
flarelane.com
FlareLane 是一种高度个性化的 CRM 营销解决方案，利用交互式推送通知来增强客户体验。我们致力于构建世界一流的基于事件的、自动的、用户友好的推送通知服务，以提高客户保留率和收入。如需了解更多信息，请访问flalarane.com。通过快速、自动化的移动和网络推送通知提高客户参与度，从而利用 FlareLane 实现更好的业务增长。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
ContactPigeon
contactpigeon.com
全渠道客户参与平台 发送适时、全渠道、个性化的消息。 屡获殊荣的全渠道客户参与解决方案，可实现可预测的电子商务和零售结果。
Aimtell
aimtell.com
通过高度针对性的移动和桌面网络推送通知重新吸引您的网站访问者。
Push Monkey
getpushmonkey.com
适用于 Chrome、Safari 和 Firefox 的本机移动和桌面推送通知。向忠实读者通知新内容的最简单方法
indigitall
indigitall.com
indigitall 是一家提供 SaaS 营销自动化服务的国际公司，该服务允许我们的客户向其受众发送丰富、分段、交互式和基于位置的推送通知。我们覆盖整个客户生命周期，激活、转化和保留更多的用户，并让您通过我们的客户移动应用程序和网页赢得更多参与时刻。功能 自动通知 – 每次发布新更新或有新优惠时，都会向客户发送网络推送通知。或者设置提醒，如果他们几天没有访问您的网站，系统会自动向他们发送提醒。 定位细分 – 根据语言、区域、访问您网站的次数向特定客户发送通知，甚至设置您的网站您可以定位的自己的用户属性支持 Chrome（桌面和 Android）、Safari（Mac OS X）、Micros...
WonderPush
wonderpush.com
网络和移动设备的通知和弹出窗口起价为每月 1 欧元。 WonderPush 是最快的平台，为 iOS、Android 和网站提供推送通知和弹出窗口。我们强大的解决方案易于设置，使数千名开发人员和营销人员能够每秒发送超过 350,000 条通知。我们的定价旨在根据您的业务进行调整，让您无需任何参与即可发送无限的通知和应用内消息。
Subscribers
subscribers.com
跳过电子邮件收件箱的长队，将消息直接发送给您的网站访问者，即使他们离开您的网站也是如此。订阅者是一种非常有效的工具，可以使用有针对性的网络推送通知重新吸引网站访问者并推动购买。什么是网络推送通知？网络推送通知是通过网站或网络应用程序直接发送给您的客户和潜在客户的网站浏览器的可点击消息。即使客户离开您的网站，网络推送通知也可以发送到客户的桌面或 Android 设备。你们有很好的伙伴。订阅者已经为当前用户发起了数百万次推送活动，其中包括从业余项目到网络上最知名的人士。以下是订阅者可以为您做的事情： 将您的通知设置为自动驾驶：朝九晚五之间有 1,000 件事要做，您没有空闲时间。我们让您轻松发送最...
Feedify
feedify.net
Feedify 提供了一个精益的仪表板，可以在其中自动化管理客户互动工具。 Feedify 允许创建通知、弹出窗口、调查、反馈工具（售前和售后），可以通过地理位置、浏览器、设备、国家/地区、时区等缩小范围。
Larapush
larapush.com
LaraPush 是市场领先的自托管 Web 推送通知解决方案，可让您发送可跟踪的推送通知。 LaraPush 允许您通过桌面浏览器和 Android 手机上的网络和移动推送通知免费* 联系您的用户。 🌀 LaraPush 与其他服务有何不同？其他 SaaS 推送服务每月都会产生经常性费用。此外，他们根据您添加的域名数量向您收费，根据您拥有的订阅者数量向您收费，订阅者数量会随着时间的推移而增加，成本呈指数级增加。但 Larapush 不是 SAAS。 Larapush 是一个自托管推送通知面板 🌐 注册无限域名 👥 收集无限订阅 🪧 发送无限通知 ♾️ 只要您愿意 💵 只需支付一次性...
Kumulos
kumulos.com
借助 Kumulos，营销团队可以快速创建用户喜爱的个性化旅程，增强移动应用程序的参与度并打造终生的品牌拥护者。我们让您的团队重新掌握主动权，为他们提供所需的所有强大营销工具，以实现更好的控制、更快的增长和可衡量的结果。 Kumulos 工具包包括移动和 Web 推送通知、应用内消息、延迟深度链接、Web 到应用横幅、地理围栏和邻近营销、应用商店优化、mBaaS 和崩溃报告 - 等等！通过移动应用获利并不一定很复杂且成本高昂。找到隐藏在数据中的未开发机会，优化您的应用程序，并利用使应用程序管理变得轻而易举的见解来堵住那些泄漏的转换漏洞。 Kumulos 平台的综合性内置移动应用程序 Analy...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一个真正的营销平台，使品牌能够完全自动化其营销策略并改变其工作方式。 Cordial 采用以客户为中心的方法进行设计，将先进的数据灵活性与先进的自适应自动化和尖端人工智能相结合，在创纪录的时间内构思、测试和实施新的营销策略 - 全部在一个平台上完成。我们是一家屡获殊荣的高增长公司，致力于帮助品牌传递更好的信息。在 Cordial 委托最近进行的一项研究中，Forrester Consulting 发现，转向 Cordial 营销平台的品牌在 3 年内获得的总净收益为 879 万美元，投资回报期不到 6 个月。了解更多信息，请访问 www.cordial.com。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一个全渠道客户参与营销平台，可提供个性化的客户体验。该平台允许数字营销人员和产品经理通过人工智能支持的移动和网络推送通知、应用内消息、弹出窗口、分析和营销自动化来增加收入和投资回报率。 Netmera 在全球拥有 4.5 亿用户，每月发送 120 亿条推送通知。 Netmera 帮助公司接触、转化和留住客户。
SmartSender
smartsender.io
忘记同步噩梦 * 客户数据集中且可操作 * 行为受众细分 仅发送超个性化消息 * 条件内容 * 个性化占位符 * 动态一对一内容 * 基于个人数据和行为的个性化 轻松和可定制的自动化 * 我们有拖动and-drop 构建器，用于为您创建令人惊叹的模板和即用型触发场景 * 电子邮件、短信、推送、电报 * 交易消息 * 促销活动 * 滴水活动 * 360 度自动化 及时 + 有针对性 + 个性化沟通 * 行为触发器 * 个性化和本地化 * 按时区交付 * 自定义标记和分段 * 动态内容 * AB 和多变量测试
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Vizury
vizury.com
Vizury 于 2007 年推出，是一种注重绩效的 MarTech 解决方案，帮助品牌实现更高的渠道转化和客户保留。自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点始终是能够将客户带回品牌的网站、移动应用程序或零售店，并提高新客户的获取、保留和品牌忠诚度。在推出并实现全球规模后，Vizury 的平台和业务于 2018 年被 Affle 收购。如有任何疑问，请写信至 [email protected]。
Truepush
truepush.com
使用 Truepush 工具发送无限量的免费推送通知并通过推送广告获利。 通过我们的推送广告为您的网站添加额外的收入渠道。使用 Truepush 工具吸引用户，每月最多可节省 1200 美元。
ngrow
ngrow.ai
通过 AI 推送通知提高保留率。唯一的无SDK推送通知智能平台。
Leanplum
leanplum.com
通过优化的多渠道消息传递和活动编排建立持久且有价值的关系，从而最大限度地提高客户参与度。
Upsight
upsight.ai
Upsight 统一了全渠道分析、集成营销工具和广告优化，以最大限度地提高收入并提高整个产品组合的绩效。
Unifonic
unifonic.com
Unifonic 是一个客户参与平台，使组织能够通过卓越的全渠道体验来取悦客户。它通过统一通信渠道、消息传递应用程序和聊天机器人，简化了整个客户旅程中每个接触点的对话。 Unifonic 的解决方案将客户沟通渠道（包括文本、语音、消息传递和网络）集成到一个平台中，使公司能够建立更牢固的客户关系。随着新渠道的出现和用户偏好随时间的变化，组织依靠 Unifonic 来最大限度地提高客户参与度并优化通信投资回报。从网上银行短信到 WhatsApp 客户服务支持，Unifonic 使组织能够转变其客户体验，同时使他们能够专注于核心业务活动，而无需维护昂贵的通信基础设施。 Unifonic 将本地企业与...
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI 是在您的产品中实现通知（电子邮件、应用内等）的最快方式。它配备了所有必要的底层集成、可视化通知编辑器和 SDK，让您可以在几分钟内创建新通知并将其集成到您的产品中。
Nashpush
nashpush.com
Nashpush 是一个功能强大且用户友好的推送通知发送平台，使世界各地的企业能够通过及时发送的个性化触发推送通知来接触、吸引和留住受众。 Nashpush 由卓越的架构提供支持，旨在随着您的业务进行扩展，并通过及时发送个性化触发推送通知来建立牢固的客户联系。您的企业如何从 NashPush 中受益： - 提高参与度； - 提高保留率； - 增加销量; - 建立品牌知名度； - 提高客户满意度。该平台直观而简单的界面允许用户只需点击几下即可管理推送通知。 Nashpush还提供全面的安全措施来确保用户数据的保护。凭借其用户友好的界面、可定制的功能和深入的分析，Nashpush 是希望最大限度地...
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MonRays 是 SaaS 平台市场领先的自助式客户参与解决方案，用于推送通知，具有简单便捷的代码集成。为什么客户喜欢与我们合作？ 🔷PUSH 🔷... 显示更多 INED 🔷PWA（渐进式 Web 应用程序） 🔷非活动优惠 🔷POP-UP 🔷页内 🔷目标群体 🔷目标：地理/设备/操作系统/土地/域 🔷独特的推送通知：自定义功能 🔷无限订阅、发送、域名 🔷反向链接 🔷第二次优惠 🔷带统计数据的 Telegram 机器人 您想通过流量获得更多收入吗？ 01 在 monetizationrays.com 上创建帐户 02 将脚本添加到您的网站 03 设置您独特的推送 0...
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无论您的订阅者在线，无论他们身在何处，甚至在他们的手机上，都可以向他们发送即时网络推送通知！它易于设置，不需要任何技术技能。向您的用户发送推送通知以提高您的参与度。 3 分钟内即可完成桌面和移动设备的设置。
Catapush
catapush.com
Catapush 是一个 SaaS 移动消息平台（推送和应用内），旨在帮助金融服务、公用事业和大型企业处理客户通信。比任何其他可用替代方案更可靠、可追溯和安全，与短信相比可显着降低成本。
PushPad
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Pushpad 是将推送通知添加到网站和网络应用程序的最简单方法。每天发送数百万条网络推送通知。 Pushpad 是适合 Web 应用程序开发人员和任何规模想要发送推送通知的网站的专业解决方案。