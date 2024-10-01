推送通知软件 - 最热门应用 - 智利

Web 应用的应用商店
找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
推送通知软件通过向计算机或移动设备发送消息，促进企业和客户之间的直接沟通。这些通知旨在提醒消费者重要的更新或信息，并旨在让他们重新参与公司的应用程序或网站。这些解决方案主要由营销团队使用，可以创建和传播特定的号召性用语，这些号召性用语可以在通知服务中进行定制，并通过移动应用程序、桌面应用程序或网络浏览器直接发送给消费者。虽然某些平台支持跨应用程序和网络浏览器的推送通知，但其他平台则专注于一种类型。 该软件使用户能够直接在平台内完全自定义消息内容，包括文本和图像。此外，它应该提供全面的分析，使企业能够跟踪交付率和点击率等指标。推送通知软件可以作为移动营销工具中的一项功能集成，或者合并 A/B 测试软件中的功能，使用户能够试验不同的消息变化并分析其吸引客户的有效性。
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Brevo
brevo.com
在当今竞争激烈的商业环境中，提供卓越的客户服务对于打造蓬勃发展的品牌至关重要。借助 Conversations by Brevo，您可以将客户支持提升到新的高度，同时促进销售并培养持久的客户关系。我们强大的一体化平台使您的团队能够提供一流的支持并简化您的客户服务运营。 真实的谈话，实时 对话集成了电子邮件、实时聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒体渠道。不再需要进行选项卡调整或复制粘贴。将所有客户交互集中在一个方便的源中。 将访客转化为客户并释放收入增长 使用我们的实时聊天小部件和聊天机器人吸引潜在客户，确保他们在离开您的网站之前进行转化。留住并培养...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Sendbird
sendbird.com
Sendbird 相信对话是建立客户关系的核心。因此，我们为跨聊天、语音和视频的移动应用程序构建了世界上最成熟的对话平台。 Virgin Mobile、Hinge 和 Paytm 等行业领导者每月使用 Sendbird 来提高数亿用户的交易量和忠诚度。事实上，Sendbird 为超过 3 亿月度活跃用户的应用内对话提供支持，每月向 1200 个全球客户发送超过 70 亿条消息。演示 Sendbird 的实际应用：https://sendbird.com/products/demos Sendbird 总部位于加利福尼亚州圣马特奥，得到了 re ICONIQ Growth、STEADFAST C...
AWeber
aweber.com
AWeber 是小型企业电子邮件营销软件的市场领导者。 AWeber 成立于 1998 年，拥有 20 多年的成功经验，通过功能强大且简单的电子邮件营销软件帮助全球超过 100 万客户可靠地与其潜在客户和现有客户建立联系。除了屡获殊荣的 24/7 美国客户支持之外，AWeber 还能够快速构建响应式登陆页面、加载和管理联系人、发送精彩电子邮件、发送即时推送通知以及分析结果，而无需成为技术高手。 AWeber 与 1,000 多个合作伙伴软件解决方案合作，使客户能够与他们赖以运营和发展的应用程序和服务无缝集成。 AWeber 是一家私营公司，总部位于宾夕法尼亚州查尔方特。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 是一个综合性电子邮件营销平台，为小型企业、个体企业家、教练和营销人员提供功能强大且价格实惠的工具，以扩大受众、与订阅者互动，并将订阅者转变为付费客户。凭借超过 25 年的专业知识，我们的客户选择 GetResponse 来享受我们用户友好的解决方案、屡获殊荣的 24/7 客户支持以及超越电子邮件营销的强大工具 – 包括自动化、列表增长以及网络研讨会和直播等其他通信工具聊天可帮助企业建立个人品牌、销售产品和服务以及建立社区。需要更先进的平台吗？ GetResponse MAX 和 MAX² 是为寻求先进营销功能和可靠支持的高要求用户提供的解决方案。
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse 是一个多渠道营销自动化平台，用于多方面的业务推广和客户保留。 SendPulse 允许您发送电子邮件和短信营销活动，使用 Telegram、Facebook Messenger、WhatsApp 和 Instagram 聊天机器人与客户合作，并在短短 15 分钟内创建登陆页面。 SendPulse 还提供了一个用于创建在线课程的平台。您可以使用 SendPulse 的免费 CRM 轻松跟踪所有营销活动和客户信息。
OneSignal
onesignal.com
OneSignal 是一个客户参与平台，使超过 100 万家企业每天能够传递超过 12 亿条消息。全渠道消息平台支持电子邮件、推送通知、应用内消息、短信和 Apple 的实时活动。 OneSignal 由卓越的架构提供支持，旨在轻松帮助您改善移动世界的客户旅程。 OneSignal 提供直观的个性化和分析工具、关键集成和开放 API，帮助各种规模的企业提供无缝消息传递体验并建立有意义的客户联系。想要了解有关 OneSignal 的更多信息？请观看我们的短片，了解其实际效果。 https://onesignal.com/on-demand-demo-videos。如需了解更多信息，您还可以联系 ...
Customer.io
customer.io
Customer.io 是一个客户参与平台，专为营销团队设计，旨在创建数据驱动的营销活动，在适当的时间通过所有消息渠道接触到人们。他们的产品套件包括 Journeys（满足所有参与需求的消息传递自动化工具）和 Data Pipelines（连接整个技术堆栈的客户数据平台）。 Customer.io 通过结合实时数据和个性化消息，提供了有效客户参与的制胜秘诀。 Customer.io 专为规模化而打造，已被超过 5,500 家公司使用，每年发送超过 290 亿条消息。 Customer.io 成立于 2012 年，是一家全球分布的远程优先公司，被评为 2022 Inc. 5000 强中增长最快的...
Contlo
contlo.com
Contlo 是领先的生成式人工智能营销平台，可通过全渠道营销活动、实时生成式客户旅程、人工智能驱动的一对一超个性化细分以及有关客户行为的可行见解来推动自主客户参与。 Contlo 专为人工智能优先的世界而打造，使现代企业能够利用人工智能来协调其端到端营销。该平台帮助品牌提高客户终身价值、提高客户参与度并提供超个性化体验以留住最有价值的客户。 Contlo 受到数千家快速发展的企业的信赖，可通过吸引忠实客户并在整个客户生命周期中更快地做出数据驱动的决策来提高销售额。使他们能够借助以下工具衡量和优化个人客户体验： * 针对每个客户接触点的自主个性化营销活动： 通过电子邮件、短信、WhatsA...
SALESmanago
salesmanago.com
SALESmanago 是一个客户参与平台，适用于渴望产生影响力的电子商务营销团队，这些团队希望成为首席执行官精干而强大、值得信赖的收入增长合作伙伴。我们的人工智能驱动解决方案已被50个国家的2000多家中型企业以及沃达丰、鳄鱼、新百伦和维多利亚的秘密等许多全球知名品牌采用。 SALESmanago 通过利用三个原则实现收入增长最大化和改善电子商务 KPI 的承诺：(1) 客户亲密度，基于零数据和第一方数据创建真实的客户关系； (2) 精准执行，通过超个性化提供卓越的全渠道客户体验； (3) 增长智能将人类和基于人工智能的指导相结合，实现务实、更快的决策，从而实现最大影响。更多信息：www.s...
Omnisend
omnisend.com
Omnisend 是一个电子邮件和短信营销平台，具有一套专门用于帮助电子商务商店更快发展在线业务的功能。与主要电子商务平台的一键集成、预制自动化和电子邮件模板以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持使任何规模的品牌都可以轻松销售更多产品，而无需支付过高的成本。加入超过 100,000 个使用 Omnisend 自动发展业务的电子商务品牌，通过快速构建、高度相关的电子邮件和短信来转化客户。 - 发送新闻通讯和有针对性的活动使用我们的拖放电子邮件生成器和各种现成的电子邮件模板，在几分钟内创建精美的可购物电子邮件。添加优惠券代码、自动挑选和插入产品以及自动向非开启者重新发送活动 - 所有这些都...
GoZen
gozen.io
GoZen Notify 是一种人工智能驱动的网络推送通知，可提高客户参与度和保留率。您可以使用这个新时代的营销渠道： 产品公告 新博客文章公告 发送个性化消息 活动和直播提醒 基于位置的折扣提醒 GoZen Notify 具有提高客户参与度和销量的所有功能： 自动化 Android 推送通知 活动管理 智能交付 实时分析 UTM Notify 受所有流行浏览器支持，例如 Chrome、Firefox、Edge、Brave、Opera、Yandex 和 Samsung Internet。它与 WooCommerce、WordPress、Wix、Shopify 和 BigCommerce 等平台...
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个以洞察为导向的客户参与平台，受到超过 1,200 个全球消费品牌的信赖，例如 Ally Financial、McAfee、7-11、三星、Flipkart、达美乐、雀巢、德国电信、Airtel 等。来自超过 35 个国家/地区的数字优先品牌和企业品牌使用 MoEngage 每月为超过 12 亿客户提供数字体验，每天发送 32 亿条消息。 MoEngage 在 10 个国家设有办事处，并得到高盛资产管理公司、B Capital、Steadview Capital、Multiples Private Equity、Eight Roads、F-Prime Capital、Ma...
Sender
sender.net
Sender 的主要优势是电子邮件的高送达率、屡获殊荣的用户友好性和无与伦比的经济性。 Sender 专为电子商务和博客作者量身定制，具有许多附加功能，但完美适合各种企业 - 从个人公司到大中型企业。通过电子商务平台的定制集成，您只需复制并粘贴产品的 URL，即可将产品添加到新闻通讯中，Sender 将自动提取产品图像、描述、价格等。博主和信息营销人员可以使用 Sender 广泛的自动化功能，与他们的社交媒体关注者分享时事通讯并跟踪结果。此外，Sender 还提供许多附加功能，通过 destop 推送通知、事务性和自动化电子邮件序列、API 集成以及易于使用的拖放订阅表单生成器来帮助实现最佳营...
UserWise
userwise.io
UserWise 是适用于游戏的最先进的 liveops 引擎，使工作室能够终身留住玩家。 UserWise 借助先进的细分工具、直观的 liveops 日历、可视化营销活动构建器和可定制的框架，让您掌握主动权。
Knock
knock.app
Knock 是灵活、可靠的通知基础设施，专为与您一起扩展而构建。使用我们的 API 吸引用户、支持跨渠道工作流程并管理通知首选项。 主要功能： - 模板管理 - 应用内通知 - 可观察性 - 工作流程引擎 - 首选项 - 集成
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly 允许企业通过 WhatsApp 轻松创建和发送自动化、交互式和个性化的营销活动。这促进了双向对话（与短信和电子邮件不同），潜在客户和客户可以选择他们的购买旅程，从而提高参与度和转化率。 Connectly 还将客户通信集中在一个统一的收件箱中（跨 WhatsApp、SMS、Facebook Messenger 和 Instagram），使公司能够细分受众并根据其智能报告做出数据驱动的决策。
Iterable
iterable.com
Iterable 是一个客户沟通平台，它汇集了实时客户数据和创造体验的能力，以创纪录的时间跨渠道激活客户——我们帮助品牌通过大规模的协调、个性化和动态沟通提供愉悦的体验。凭借由 Iterable AI 提供支持的智能个性化解决方案、Catalog 的个性化动态内容功能以及一流的跨渠道个性化工具套件，Iterable 帮助品牌重新定义客户体验。通过使 Iterable 成为现代增长堆栈的焦点，您可以通过电子邮件、短信、移动推送、网络推送、应用内通知、社交等方式为客户创建无缝体验。请访问 Iterable.com 了解更多信息。
Courier
courier.com
Courier 专为开发人员打造，是将多渠道产品通知添加到 Web、桌面或移动应用程序的最快方式。通过自动化、首选项管理、审核日志和白标签等一系列功能，让开发人员的生活变得更轻松。 受到 Lattice、LaunchDarkly、Contentful、Apartment List 和 Vendr 等创新型初创公司的信赖。由 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Matrix Partners、Twilio 和 Slack Fund 提供支持。
Braze
braze.com
Braze 是领先的客户参与平台，致力于在消费者和他们喜爱的品牌之间建立持久的联系。 Braze 允许任何营销人员从任何来源收集任意数量的数据并采取行动，这样他们就可以通过一个平台跨渠道创造性地与客户实时互动。从跨渠道消息传递和旅程编排到人工智能驱动的实验和优化，Braze 使公司能够与客户建立和维持绝对有吸引力的关系，从而促进增长和忠诚度。该公司被评为 2024 年《美国新闻》最佳工作科技公司、《Great Place to Work》评选的 2023 年英国最佳女性工作场所，并被 Gartner® 评为 2023 年多渠道营销中心魔力象限™ 的领导者Forrester Wave™：跨渠道营...
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自各种来源的客户数据，提供实时见解并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企业...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商后备，自动智能路由切换 - ...
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
User.com
user.com
User.com 是一个一体化营销自动化平台，旨在通过为客户使用单一数据源来提高参与度并提高转化率。通过广泛的沟通渠道接触客户：电子邮件、实时聊天、聊天机器人、推送通知、动态页面内容等等 - 所有这些都可以在一处获得。对营销自动化感兴趣？获取我们的 14 天免费试用版，无需预付款：http://bit.ly/2wrc3Ax 我们提供各种集成 - 轻松连接到 Google 跟踪代码管理器、Zapier、Segment、Google Analytics、Wordpress、Magento、PrestaShop、JavaScript、CSV、 Gmail、Freshmail、电子邮件实验室以及一系列...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon 是一个屡获殊荣的全渠道营销自动化平台，可为每个零售商的问题提供解决方案：如何在正确的时间向每位访客发送正确的消息和正确的内容。它使单人商店和企业零售商等能够从大数据平台的使用中受益，以便轻松创建数据驱动的自动化和个性化活动，在几秒钟内对客户/访客行为和目录变化做出反应。因此，ContactPigeon 通过实现三个主要目标来帮助客户增加销售额： • 丰富的客户洞察：收集客户行为数据并构建丰富的统一客户视图 • 提高客户参与度：在客户旅程中的适当时刻触发自动化和预测性消息用于优化销售转化和保留。 • 多渠道覆盖：允许企业在一个平台内跨多种消息传递渠道（例如电子邮件、短...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach 是世界排名第一的商务体验云，使品牌能够提供如此个性化的客户旅程，就像魔法一样。它提供了一套可推动真正个性化和数字商务增长的产品，包括： Discovery，提供人工智能驱动的搜索和销售；内容，提供无头 CMS；和 Engagement，提供领先的 CDP 和营销自动化解决方案。这些解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能优化的速度和规模相结合，实现可在任何渠道和每次旅程中实现转化的创收数字商务体验。 Bloomreach 为超过 850 个全球品牌提供服务，包括 Albertsons、Bosch、Puma、FC Bayern München 和 Marks & Spe...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
FoxPush
foxpush.com
无论您的订阅者在线，无论他们身在何处，甚至在他们的手机上，都可以向他们发送即时网络推送通知！它易于设置，不需要任何技术技能。向您的用户发送推送通知以提高您的参与度。 3 分钟内即可完成桌面和移动设备的设置。
SmartSender
smartsender.io
忘记同步噩梦 * 客户数据集中且可操作 * 行为受众细分 仅发送超个性化消息 * 条件内容 * 个性化占位符 * 动态一对一内容 * 基于个人数据和行为的个性化 轻松和可定制的自动化 * 我们有拖动and-drop 构建器，用于为您创建令人惊叹的模板和即用型触发场景 * 电子邮件、短信、推送、电报 * 交易消息 * 促销活动 * 滴水活动 * 360 度自动化 及时 + 有针对性 + 个性化沟通 * 行为触发器 * 个性化和本地化 * 按时区交付 * 自定义标记和分段 * 动态内容 * AB 和多变量测试
Aimtell
aimtell.com
Aimtell 使访问者能够订阅网站，而无需收集任何个人信息，例如电子邮件地址或电话号码。可以根据自动生成的访问者信息或自定义事件/属性对订阅者进行细分，并发送实时通知，无论访问者是否打开浏览器，这些通知都会传递给访问者。
Airship
airship.com
平均而言，移动应用程序客户的价值是非应用程序客户的 3 倍。 Airship 是一家移动应用体验公司，帮助品牌抓住这一价值。 Airship 应用体验平台 Airship 平台提供端到端解决方案，用于在整个客户应用生命周期（从获取和激活到参与度和忠诚度）中获取价值。首先是 Airship 的应用商店优化 (ASO) 解决方案，促进应用发现和下载。 Airship 的统一跨渠道旅程编排、智能内容创建和实验解决方案使应用程序团队能够将应用程序内部体验与应用程序外部消息传递联系起来，以捕获各地的客户价值。营销人员和产品经理可以使用 Airship 的无代码本机应用程序体验编辑器在几分钟而不是几个月内...
Push Monkey
getpushmonkey.com
适用于 Chrome、Safari 和 Firefox 的本机移动和桌面推送通知。向忠实读者通知新内容的最简单方法
Pushify.com
pushify.com
Pushify 提供了一个仪表板，您可以通过该仪表板根据时区跨不同边界定位用户。因此，在不同地理位置的用户最活跃时定位他们。
Ocamba
ocamba.com
用于广告服务和推送消息传递的完整企业管理应用程序套件
FlareLane
flarelane.com
FlareLane 是一种高度个性化的 CRM 营销解决方案，利用交互式推送通知来增强客户体验。我们致力于构建世界一流的基于事件的、自动的、用户友好的推送通知服务，以提高客户保留率和收入。如需了解更多信息，请访问flalarane.com。通过快速、自动化的移动和网络推送通知提高客户参与度，从而利用 FlareLane 实现更好的业务增长。
Subscribers
subscribers.com
跳过电子邮件收件箱的长队，将消息直接发送给您的网站访问者，即使他们离开您的网站也是如此。订阅者是一种非常有效的工具，可以使用有针对性的网络推送通知重新吸引网站访问者并推动购买。什么是网络推送通知？网络推送通知是通过网站或网络应用程序直接发送给您的客户和潜在客户的网站浏览器的可点击消息。即使客户离开您的网站，网络推送通知也可以发送到客户的桌面或 Android 设备。你们有很好的伙伴。订阅者已经为当前用户发起了数以百万计的推送活动，其中包括从业余项目到网络上最知名的人士。以下是订阅者可以为您做的事情： 将您的通知设置为自动驾驶：朝九晚五之间有 1,000 件事要做，您没有空闲时间。我们让您轻松发...
AutomateWoo
automatewoo.com
为您的 WooCommerce 商店提供强大的营销自动化。 通过自动化营销来转化并留住客户，为您完成艰苦的工作。 AutomateWoo 拥有您发展商店和赚更多钱所需的工具。
Larapush
larapush.com
LaraPush 是市场领先的自托管 Web 推送通知解决方案，可让您发送可跟踪的推送通知。 LaraPush 允许您通过桌面浏览器和 Android 手机上的网络和移动推送通知免费* 联系您的用户。 🌀 LaraPush 与其他服务有何不同？其他 SaaS 推送服务每月都会产生经常性费用。此外，他们根据您添加的域名数量向您收费，根据您拥有的订阅者数量向您收费，订阅者数量会随着时间的推移而增加，成本呈指数级增加。但 Larapush 不是 SAAS。 Larapush 是一个自托管推送通知面板 🌐 注册无限域名 👥 收集无限订阅 🪧 发送无限通知 ♾️ 只要您愿意 💵 只需支付一次性...
Netmera
netmera.com
Netmera 是一个全渠道客户参与营销平台，可提供个性化的客户体验。该平台允许数字营销人员和产品经理通过人工智能支持的移动和网络推送通知、应用内消息、弹出窗口、分析和营销自动化来增加收入和投资回报率。 Netmera 在全球拥有 4.5 亿用户，每月发送 120 亿条推送通知。 Netmera 帮助公司接触、转化和留住客户。
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
indigitall
indigitall.com
indigitall 是一家提供 SaaS 营销自动化服务的国际公司，该服务允许我们的客户向其受众发送丰富、分段、交互式和基于位置的推送通知。我们覆盖整个客户生命周期，激活、转化和保留更多的用户，并让您通过我们的客户移动应用程序和网页赢得更多参与时刻。功能 自动通知 – 每次发布新更新或有新优惠时，都会向客户发送网络推送通知。或者设置提醒，如果他们几天没有访问您的网站，系统会自动向他们发送提醒。 定位细分 – 根据语言、区域、访问您网站的次数向特定客户发送通知，甚至设置您的网站您可以定位的自己的用户属性支持 Chrome（桌面和 Android）、Safari（Mac OS X）、Micros...
WonderPush
wonderpush.com
网络和移动设备的通知和弹出窗口起价为 1 欧元/月/月。 WonderPush 是最快的平台，为 iOS、Android 和网站提供推送通知和弹出窗口。我们强大的解决方案易于设置，使数千名开发人员和营销人员能够每秒发送超过 350,000 条通知。我们的定价旨在根据您的业务进行调整，让您无需任何参与即可发送无限的通知和应用内消息。
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad 是将推送通知添加到网站和网络应用程序的最简单方法。每天发送数百万条网络推送通知。 Pushpad 是适合 Web 应用程序开发人员和任何规模想要发送推送通知的网站的专业解决方案。
Feedify
feedify.net
Feedify 提供了一个精益的仪表板，可以在其中自动化管理客户互动工具。 Feedify 允许创建通知、弹出窗口、调查、反馈工具（售前和售后），可以通过地理位置、浏览器、设备、国家/地区、时区等缩小范围。
AdOperator
adoperator.com
AdOperator 为联盟营销商、广告代理商和直接广告商提供广告服务，以获取用户活动、建立新受众并提高移动和桌面设备上的转化率。我们的主要广告库存推送通知和原生信息流（即将推出！）广告在健康、优惠券和电子商务、博彩、金融、移动应用程序和公用事业等垂直领域带来了令人难以置信的转化。 AdOperator 基于自助 DSP，通过各种设备提供全球流量，并具有深入的定位选项和简单的优化系统。在 AdOperator，我们的目标是创建和增强下一代内容技术，帮助营销人员覆盖所有渠道和垂直领域的数亿活跃消费者。我们专注于以用户为中心的广告和流量形式，以在不中断浏览体验的情况下加速客户获取并了解人类在线行为...
Kumulos
kumulos.com
借助 Kumulos，营销团队可以快速创建用户喜爱的个性化旅程，增强移动应用程序的参与度并打造终生的品牌拥护者。我们让您的团队重新掌握主动权，为他们提供所需的所有强大营销工具，以实现更好的控制、更快的增长和可衡量的结果。 Kumulos 工具包包括移动和 Web 推送通知、应用内消息、延迟深度链接、Web 到应用横幅、地理围栏和邻近营销、应用商店优化、mBaaS 和崩溃报告 - 等等！通过移动应用获利并不一定很复杂且成本高昂。找到隐藏在数据中的未开发机会，优化您的应用程序，并利用使应用程序管理变得轻而易举的见解来堵住那些泄漏的转换漏洞。 Kumulos 平台的综合性内置移动应用程序 Analy...
Engagespot
engagespot.co
Zapier 用于通知。 Engagespot 帮助开发人员使用单个 API 构建多渠道产品通知。 通过 Engagespot，您可以： * 在几分钟内将电子邮件、应用内、短信、推送、WhatsApp、Slack 等多种通知渠道集成到您的产品中。 * 内置模板编辑器，可跨不同渠道管理应用程序的通知内容。 * 统一的日志记录和监控，让您可以完整跟踪不同渠道的通知传递和性能。 * 强大的通知首选项管理 API 可帮助您的用户从您的应用程序设置他们的通知首选项。 * 通知批处理 API 将类似的频繁通知合并为一个通知，以避免向用户发送垃圾邮件。 简而言之，Engagespot 可以帮助您在应用...
Appgain.io
appgain.io
Appgain 是一个全栈网络和移动营销平台，帮助移动和网络应用程序在一个平台上获得更多用户并提高参与度。 2020 年花费 2000 亿美元，只是为了让你下载应用程序，而其中 75% 的人从来不打开应用程序！ Appgain.io 致力于重新吸引流失的 75% 应用用户。我们的平台将使您能够： - 通过向用户发送短信、电子邮件、推送通知等，通过全渠道与用户建立联系。 - 通过向用户发送视频和丰富的推送通知，将您的参与率提高 10 倍 - 通过创建智能深度，使您的激活率翻倍链接。 - 通过我们的卸载跟踪和再营销解决方案重新吸引您流失的用户。 - 通过多渠道的个性化消息自动响应用户的行为。即废弃...
Cordial
cordial.com
Cordial 是一个真正的营销平台，使品牌能够完全自动化其营销策略并改变其工作方式。 Cordial 采用以客户为中心的方法进行设计，将先进的数据灵活性与先进的自适应自动化和尖端人工智能相结合，在创纪录的时间内构思、测试和实施新的营销策略 - 全部在一个平台上完成。我们是一家屡获殊荣的高增长公司，致力于帮助品牌传递更好的信息。在 Cordial 委托最近进行的一项研究中，Forrester Consulting 发现，转向 Cordial 营销平台的品牌在 3 年内获得的总净收益为 879 万美元，投资回报期不到 6 个月。了解更多信息，请访问 www.cordial.com。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ 通过提供以客户为中心的技术，帮助各种规模的零售商和品牌解决增长挑战并创造收入，从而为高风险行业提供支持。该公司为客户提供业界最广泛的工具套件来保护、细分和促进所有店内和在线运营。
Vizury
vizury.com
Vizury 于 2007 年推出，是一种注重绩效的 Martech 解决方案，帮助品牌实现更高的渠道转化和客户保留。 自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点始终是能够将客户带回品牌的网站、移动应用程序或零售店，并提高新客户的获取、保留和品牌忠诚度。 在推出并实现全球规模后，Vizury 的平台和业务于 2018 年被 Affle 收购。
Truepush
truepush.com
Truepush 是世界上最好的为 Web 和移动设备提供推送通知服务的平台。 Truepush 与全球超过 30,000 名开发者/营销人员合作。 Truepush 具有丰富的功能，如 RSS 推送、受众细分、触发器、项目复制等。在其他竞争平台上通常是付费的，但 Truepush 对于网站来说是免费的，直到达到 30k+ 订阅者。推送通知旨在向用户通知或吸引用户相关信息或更新，即使用户没有积极使用该应用程序也是如此。
ngrow
ngrow.ai
NGrow 是新一代无 SDK 移动推送通知平台。我们通过智能且经济高效的推送营销，帮助应用程序将收入、用户保留率和转化率提高 20% 以上。 NGrow 利用机器学习算法和多臂老虎机内容方法，为移动应用程序提供新水平的自动化和个性化。是什么让我们与众不同？ - 1 周内无缝无 SDK 集成 - 自动推送活动。人工智能智能地向相关用户提供最佳消息，并调整推送交付时间表 - 我们提供本地化、吸引人的推送文本，以提高用户参与度并提高点击率 我们很自豪能得到 Y Combinator 和前 Google 及前员工的支持振幅投资者。
Ably
ably.com
Ably 解决了实时工程中最复杂和要求最高的方面，使开发人员可以轻松支持和扩展实时应用程序，例如聊天、多人游戏、实时 GPS 位置更新、物联网设备控制等。为此，我们提供云基础设施和 API，帮助开发人员在设备之间实时传输数据。 Ably 的 API 通过标准化编程接口公开整个 Ably 基础设施，并包括可扩展的 Pub/Sub 通道。我们的 API 包括内置的用户状态和消息历史记录，以及通过 WebSockets、MQTT 和 SSE 等开放协议进行流传输。此外，我们的 API 将数据推送到 Ably 网络外部的云或环境，以便您可以触发现有的业务逻辑和事件，并使用 APNS 和 GCM 提供本...
Leanplum
leanplum.com
对于应用程序优先的公司来说，CleverTap 旗下公司 Leanplum 是唯一可以帮助个性化和优化应用程序内部和外部所有客户接触点的解决方案。 Leanplum 将多渠道生命周期营销与产品体验 A/B 测试能力相结合，以实现完整的、端到端的个性化移动旅程。打破组织孤岛并消除单点解决方案以实现快速增长。 Leanplum 是一家 CleverTap 公司，成立于旧金山，在北美、欧洲和亚洲设有办事处，并已从硅谷领先风险投资公司获得超过 1.25 亿美元的资金。 Leanplum a CleverTap 公司还被《财富》杂志评选为美国最佳雇主之一，并被《企业家》评选为美国最佳创业公司之一。
Upsight
upsight.ai
Upsight 统一了全渠道分析、集成营销工具和广告优化，以最大限度地提高收入并提高整个产品组合的绩效。