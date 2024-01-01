推送通知软件 - 最热门应用 - 科特迪瓦

Subscribers

subscribers.com

跳过电子邮件收件箱的长队，将消息直接发送给您的网站访问者，即使他们离开您的网站也是如此。订阅者是一种非常有效的工具，可以使用有针对性的网络推送通知重新吸引网站访问者并推动购买。什么是网络推送通知？网络推送通知是通过网站或网络应用程序直接发送给您的客户和潜在客户的网站浏览器的可点击消息。即使客户离开您的网站，网络推送通知也可以发送到客户的桌面或 Android 设备。你们有很好的伙伴。订阅者已经为当前用户发起了数以百万计的推送活动，其中包括从业余项目到网络上最知名的人士。以下是订阅者可以为您做的事情： 将您的通知设置为自动驾驶：朝九晚五之间有 1,000 件事要做，您没有空闲时间。我们让您轻松发...