公共关系 (PR) 软件 - 最热门应用 - 哥伦比亚

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“公共关系（PR）软件”是指旨在帮助企业和公关专业人员管理和简化其公共关系工作的一类软件工具和平台。这些工具用于规划、执行和监控公关活动，以及跟踪媒体报道、管理媒体关系和分析公关绩效。
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Feedly
feedly.com
欢迎来到 Feedly——这个平台让企业和好奇心保持领先！我们热衷于帮助团队跟踪竞争对手、发现新趋势并研究新出现的安全威胁。 Feedly AI 是机器学习模型的集合，可以实时自动收集、分析来自数百万个来源的可行见解并确定优先级。 有兴趣了解有关 Feedly 市场情报或威胁情报产品的更多信息吗？
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是领先的在线可见性管理 SaaS 平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。 Semrush 为公司提供洞察和解决方案，帮助他们跨各种营销渠道构建、管理和衡量营销活动。 Semrush，拥有超过 87,000 名付费客户。 Semrush 的数字： - 8.08 亿个桌面域配置文件和 3210 万个移动域配置文件 - 平均每天抓取超过 43 万亿个反向链接和超过 250 亿个 URL - 超过 243 亿个关键字和单个关键字的 2000 万个创意 - 30% 的财富 500 强公司使用Semrush 是他们...
Ahrefs
ahrefs.com
阿赫夫斯私人有限公司Ltd. 是一家为营销专业人士开发在线 SEO 工具和免费教育材料的软件公司。 Ahrefs 一体化 SEO 工具集可以帮助您： - 竞争对手研究：揭示竞争对手的有机关键字、反向链接策略和 PPC 关键字 - 链接建设：在您的利基市场中找到最强的反向链接机会 - 关键字研究：获得最大程度的相关关键字创意和看看排名有多难 - 网站审核：查找您的网站存在哪些 SEO 问题并了解如何解决它们 - 内容研究：发现任何主题上最受欢迎的内容，并为您自己的内容找到最佳创意 - 排名跟踪：跟踪您与竞争对手的搜索排名 - 提及监控：每次您或您的品牌在网上被提及时都会收到电子邮件提醒。 Ahr...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater 是媒体情报领域的先驱，为公关、传播和营销专业人士提供保持领先地位所需的信息优势以及高效的单一集成解决方案。作为唯一的公关和社交媒体一体化解决方案，超过 30,000 家公司使用 Meltwater 的媒体和社交智能来掌握数十亿的在线对话，并提取相关见解来战略性地管理其品牌。 Meltwater 拥有近 20 年的数据分析经验，致力于基于六大洲 60 个办事处的本地专业知识提供个性化的全球服务。我们的客户可以监控新闻和社交媒体的媒体报道。我们跟踪超过 300,000 个在线新闻来源，建立印刷和广播监控合作伙伴关系，并通过 Twitter、Facebook、Instagram、...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 * 使客户能够在他们喜欢的渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 * 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 * 为主管提供有意义且可行的见解，以推动增长和卓越运营 * 通过可在整个企业范围内扩展的实时联络中心洞察，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
Skeepers
octoly.com
Skeepers 是欧洲购物者参与解决方案的领导者。 他们提供完全集成的一站式 UGC 套件，帮助品牌与消费者建立联系、扩大影响力、提高参与度、推动销售和保留客户。 Skeepers 通过我们完全集成的一站式 UGC 解决方案套件的真实体验将品牌和消费者联系起来。借助 Skeepers，品牌可以真正培养消费者关系、扩大覆盖范围、提高参与度、推动销售并提高消费者保留率。其解决方案可以轻松、有效、大规模地创建、收集、管理和激活 UGC。 Skeepers 使品牌能够与我们的创作者社区建立联系，获取高质量、定制的 UGC 视频内容。其先进的人工智能使品牌能够利用最优化的视频内容使产品与目标受众产...
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 为超过 50 万营销人员的策略提供支持，其内容营销数据涉及 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题。
Critical Mention
criticalmention.com
最快、最可靠的一体化公关和赢得媒体平台，具有全球媒体监控、媒体联系人数据库和强大的分析功能。使用批评提及的综合赢得媒体套件可以轻松分析搜索结果，将其转化为可操作的数据并进行共享。每个订阅均包含 24/7/365 客户支持。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客户。获得高质量的反向链接。不再想知道如何获得免费宣传。我们的软件可以帮助您自己获得高质量的反向链接。如此简单，就像魔术一样。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潜在客户 » 推介 HARO 的策略和指导
Awario
awario.com
Awario 是一款社交媒体和网络监控工具，可帮助您跟踪品牌提及情况、监控竞争对手、寻找销售机会和影响者，以及与在线受众互动。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共关系和赢得媒体软件公司和服务提供商。该公司在开曼群岛注册成立，总部位于伊利诺伊州芝加哥；与世界各地的客户一起。该公司于 2017 年 6 月通过反向并购上市。除了基于网络的公关和赢得媒体软件即服务 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，该公司还拥有在线宣传和媒体服务 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新闻专线。该公司在...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Coinscribble
coinscribble.com
什么是Coinscribble？ Coinscribble 是一个面向加密货币、区块链、Web3 和 NFT 行业的新闻稿通讯服务平台。 Coinscribble 旨在帮助 Web3 公司获得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等领先加密媒体和新闻平台的有保证的优质报道。谁是 Coinsscribble 的幕后黑手？ Coinscribble 的背后是 Coinbound，这是一家领先的 Web3 营销机构，其客户包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Brand24
brand24.com
Brand24 Brand24 是最先进的社交媒体监控工具之一，具有人工智能驱动的报告和见解。数千家各种规模的公司都使用 Brand24 来识别和分析网络上有关其品牌、产品和竞争对手的在线对话。 Brand24 使其用户能够及时了解有关其业务的在线动态、获取客户洞察、参与社区、识别销售线索、改善社交客户服务、接触有影响力的人并监控他们的竞争。它是一款可靠且价格实惠的媒体监控工具，可帮助您管理在线声誉、跟踪和评估营销活动、跟踪竞争对手、获取客户反馈、进行社交销售等。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是创建和广播您自己的在线广播电台的第一平台。该解决方案还提供统包服务来支持广播电台的数字开发（网站、移动应用程序、联网扬声器、电视和汽车）。如今，他们在 170 个国家/地区拥有 3,000 多个广播电台。 RadioKing 始终寻求新的挑战，想象并开发新的解决方案来塑造明天的无线电。
Mention
mention.com
Mention 是一种社交媒体营销解决方案，使品牌和机构能够了解社交媒体和网络上的受众感知，同时还提供组织社交媒体活动的能力。通过使用 Mention，您可以轻松监控网上有关品牌或产品的言论，获得有关其行业的全面分析，并衡量您的营销和公关活动的影响。开始倾听观众的声音并与他们互动！ Mention 成立于 2012 年，其客户群超过 75 万用户，遍布超过 125 个国家，其中企业客户超过 4,000 家。
JustReachOut
justreachout.io
公关软件和指南可帮助您获得发展业务所需的曝光度。了解一位记者是否适合您的故事，请主动联系。我们的软件可以让您找到最相关的记者、出版物、新闻机会、播客和失效链接，这样您就可以充满信心地进行宣传。我们的 PR PRO 计划训练您采用最佳的策略和策略，以便您开始持续产生一致的曝光。搜索 我们的搜索引擎通过针对每个焦点的专用搜索渠道来显示最相关的记者、内容和新闻机会。外展 使用预先填充的推介模板可以产生最高的打开率和响应率。根据我们 5,000 多名用户的见解跟踪您的推介分析。指导 通过使用独特的对话开头和公关策略，让您的公关宣传从竞争对手中脱颖而出，所有这些都在我们的公关培训视频和平台内指南中进行了...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 团队创建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驱动的生成式 AI 新闻稿撰写工具，可帮助您在几分钟内创建引人注目且引人注目的新闻稿。始终建议人工编辑——切勿完全依赖人工智能。
Business Wire
businesswire.com
美国商业资讯是新闻发布和监管披露服务领域的全球领导者，提供一整套公共关系和投资者关系解决方案。美国商业资讯团队专注于帮助客户实现新闻发布目标，利用丰富的经验、专家指导和卓越的媒体定位能力来交付成果。美国商业资讯从 160 多个国家/地区超过 100,000 家媒体机构和数百个工业和贸易类别组成的网络中进行选择，与客户公司合作，推荐最佳的发行方式，以产生最大的影响。美国商业资讯还提供分析报告，使组织能够衡量其新闻稿的影响，并获得有关其媒体影响力、受众参与度和整体活动有效性的宝贵见解。六十多年来，美国商业资讯作为通讯服务机构赢得了值得信赖的声誉，将新闻直接安全地传送到目标编辑系统和新闻来源。
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire 是一个独立的声音，为世界各地的人们提供简洁、可访问且相关的网络安全新闻和网络安全播客。
ClickPress
click.press
借助出色的一键式功能，像专业人士一样掌握您的 WordPress 网站。释放您网站的潜力并体验无限的性能和快速加载，以获得卓越的在线形象。
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一个领先的新闻平台，提供来自阿富汗和世界各地的最新、准确的新闻。我们经验丰富的记者团队致力于为读者提供可靠且公正的新闻。此外，我们还坚信分享良好服务的重要性，特别是在阿富汗女孩的教育方面。我们认为，教育是一项基本权利，每个人都应享有这项权利，无论其性别如何，我们致力于促进和倡导阿富汗女孩的教育。我们相信，通过教育，我们可以赋权和提升社区，我们努力通过我们的平台激发积极的变革。
Dataminr
dataminr.com
Dataminr 将实时人工智能和公共数据应用于我们的客户，为全球企业、公共部门机构、新闻编辑室和非政府组织生成相关且可操作的警报。 Dataminr 领先的人工智能平台可从大量公开信息中检测高影响事件和新兴风险的最早信号。 Dataminr 的实时警报使数百个公共和私营部门组织的数万名用户能够首先了解世界各地的重大事件，制定有效的风险缓解策略，并在危机发生时充满信心地做出反应。
Press Hook
presshook.com
Press Hook 是一款免费的新闻稿生成工具，只需点击几下即可帮助公司创建高质量的新闻稿。该工具具有简单直观的用户界面，允许用户快速输入新闻稿信息并立即生成具有专业外观的新闻稿。 新闻稿生成后，用户可以对其进行完善，直至完美。一旦他们对结果感到满意，他们只需复制并粘贴新闻稿并将其发送给媒体即可。 Press Hook 还提供付费服务，通过将企业与记者联系起来实时创作相关故事，帮助企业获得更多媒体曝光。 通过这项服务，企业可以创建品牌档案，在顶级出版物上获得展示位置，并获得数十亿的在线印象。此外，该公司还提供免费的策略会议，帮助企业确定付费服务是否适合他们。
AlphaSense
alpha-sense.com
AlphaSense 是世界上最先进的公司消除决策中不确定性的方法。凭借基于经过验证的人工智能构建的市场情报和搜索，AlphaSense 可以从值得信赖的公共和私人内容（包括股权研究、公司文件、活动记录、专家电话会议、新闻、行业期刊和客户自己的研究内容）中快速提供相关见解。 AlphaSense 总部位于纽约市，在美国、英国、芬兰、印度和新加坡设有办事处，拥有 1,000 多名员工。
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 于 2015 年由来自 Marketwired、美国商业资讯、美通社、道琼斯和其他领先金融和企业新闻机构的前高管团队创立。每天发布和分发数千份新闻稿，竞争空前激烈。 iCrowdNewswire 通过增强传统发布服务、利用最新的人工智能技术、地理和人口目标定位、基于人工智能的翻译、精心策划的电子邮件分发、交付到高级数据库以及通过语音数字助理进行额外分发等方式添加优质和利基分发功能，从而在竞争中脱颖而出。 Amazon Alexa 可直接接触您的受众，立即提升您的品牌知名度并提高转化率。借助我们易于使用的创新产品，您可以扩大新闻稿的影响力。 iCrowdNewswi...
JournoLink
journolink.com
JournoLink 是让您的企业在媒体上曝光的最快、最简单的方法，它是一款易于使用、易于学习的宣传软件，可帮助您的小型企业与大量受众进行沟通。新闻稿分发、在线发布、媒体请求和新闻发布室。 JournoLink 为公关新手提供支持和学习资源。对于新闻稿，它还提供文案服务。该平台利用自动化技术向记者分发与英国选定的部门和地点相匹配的新闻稿。每篇新闻稿都会在 BusinessNews.org 上发布以进行搜索引擎优化，并在客户的新闻发布室中发布。 JournoLink 提供了一组分析来显示新闻稿的效果。媒体请求可以按部门和位置设置，并通过电子邮件直接发送给用户。
PR Wire Pro
prwirepro.com
向超过 250 个新闻网站分发新闻稿 - 24 小时编辑团队 - 快速分发 - (800)460-2502 向 Google 和 Apple News、ABC 和 NBC 附属网络、CBS 和 FOX 附属机构、数字杂志和数百家机构快速分发新闻稿其他新闻网络。让您的网站在 Google 新闻中快速编入索引，并使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您网站的反向链接。 (800) 460-2502 - 24 小时编辑人员 - 新闻稿分发起价 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多个主要新闻网站、记者、社交源分发新闻稿。
eReleases
ereleases.com
向需要的记者分发新闻稿。可衡量的结果加上美通社。小型企业客户对我们评价最高。
Chainwire
chainwire.org
Chainwire 是加密货币和区块链行业的新闻通讯联合服务。 Chainwire 专为加密货币项目、区块链公司、交易所、投资公司和公关机构而设计，允许在高度针对性的加密货币媒体上同时发布新闻稿。我们是谁？ Chainwire 由经验丰富的公关团队开发，拥有长期的媒体联系，为您提供通往目标市场的直接渠道。我们在加密货币新闻专线业务的第一线运营多年，已经与该行业的每个主要出版商建立了联系。我们如何工作？一旦您在 Chainwire 上提交新闻稿，我们的编辑团队就会审核您的内容并为您提供他们的见解。在加密货币和区块链公关领域工作多年后，我们知道如何帮助您使您的公关更加有力、相关和简洁。然后，神奇的...
Newswire
newswire.com
Newswire 是一家媒体技术公司，为客户提供新闻稿分发服务，帮助建立品牌知名度、赢得媒体提及、提高在线知名度、提高搜索引擎优化性能、产生销售等等。除了新闻稿分发及其新闻稿优化器之外，Newswire 还提供媒体套件，它将其最强大的产品捆绑到一个易于使用的平台中，帮助公司最大限度地提高与媒体的互动。 Newswire 对客户满意度的不懈承诺和对客户绩效的热情，与其创新产品相结合，继续帮助全球各种规模和行业的公司在正确的时间向正确的受众传递正确的信息。
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire 是一项新闻稿分发服务，面向希望通过社交媒体和传统新闻渠道传播新闻以接触受众并管理访客、销售和品牌知名度的企业。
PR.com
pr.com
PR.com 是一个网站，您可以通过企业、产品和服务目录、新闻稿分发等来宣传您的业务，PR.com 是一个一站式商店商业市场。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一款适用于现代内部公关团队和机构的一体化讲故事工具。借助 Prezly，您可以节省处理多种过时工具的时间，例如 Word 文档、带有大量附件的纯文本电子邮件以及越来越长的 Excel 电子表格。在品牌新闻编辑室发布新闻稿，分发和分析内容，并与受众建立牢固的关系。没有算法，没有中间商，没有废话。立即访问 rock.prezly.com/signup 开始 14 天免费试用，无需 CC。
Diffbot
diffbot.com
Diffbot 提供了一套产品，旨在将网络上的非结构化数据转换为结构化的上下文数据库。 Diffbot 的产品基于尖端的机器视觉和自然语言处理软件构建，每天能够读取数十亿份文档。 Diffbot 知识图谱 Diffbot 的知识图谱产品是世界上最大的上下文数据库，由超过 100 亿个实体组成，包括组织、产品、文章、事件等。知识图谱的创新 NLP 和事实解析技术将实体连接到上下文数据库中，包含超过 1 万亿个实体
SentiOne
sentione.com
SentiOne 是一个人工智能客户服务自动化平台。该工具使用专有算法监控全球互联网（社交媒体、门户网站、论坛和博客），收集公众提及的内容，并自动分析它们以获取消费者见解。集成的交互模块允许客户服务团队管理多个渠道的在线对话并直接从一个平台进行响应。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息...
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新闻发布、定位、监控和营销解决方案可帮助您与全球目标受众建立联系并互动。
Muck Rack
muckrack.com
Muck Rack 帮助组织建立信任、讲述故事并展示赢得媒体的价值。我们通过公关管理软件来实现这一目标，该软件结合了媒体数据库、宣传、监控和报告，以生成新闻报道、保护品牌声誉并提高公关绩效和协作。我们与 5,000 多家公司合作，从 Google 到 Golin，再到辉瑞 (Pfizer)。我们在内部从头开始构建了 Muck Rack，并继续使用最好的技术以及最新的人工智能和机器学习来增强我们的平台。我们以数据而闻名，由公关领域最好的媒体数据库提供支持，索引了有关记者和媒体的数亿个数据点。我们监控全球超过 600,000 家媒体，确保您实时收到每次媒体提及的通知，并且我们帮助您衡量工作的影响，...
Spica Media
spica.media
我们为您提供跨社交媒体、报纸、杂志、电视、广播和在线新闻的全面媒体监控，并提供有价值的分析和报告，帮助您提高绩效。
Webz.io
webz.io
Webz.io 是机器定义网络数据的领先提供商。它将来自开放网络和暗网的大量网络数据转换为结构化网络数据源，可供机器使用。使用 Webz.io 的数据，企业、开发人员和分析师现在可以释放网络数据的原始潜力。
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM 正在利用其公共关系管理技术重新构想免费媒体。 PRM 平台使营销和传播专业人士能够找到合适的媒体来宣传他们的故事，管理媒体关系和活动，监控其品牌的覆盖范围和声音份额，并轻松衡量赢得媒体努力的业务影响。 Propel 拥有 150 多家客户，包括 Real Chemistry、Textron、Insurify 以及其他领先品牌和机构。 Propel 于 2019 年推出，总部位于特拉维夫，在纽约、伦敦和迈阿密设有团队。迄今为止，Propel 已筹集了 600 万美元的风险投资，是世界上增长最快的公关技术。欲了解更多信息，请访问 www.propelmypr.com。
Managr
managr.ai
Managr 是一款专为公共关系设计的人工智能助手。它为您阅读新闻、撰写媒体宣传材料并识别目标记者。
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款面向公关专业人士的一体化工作流程自动化解决方案，各种规模的公司都可以通过节省日常任务的时间来更有效地管理媒体关系。 Prowly 支持用户讲故事、寻找合适的媒体联系人并在 PR CRM 中组织他们、创建美观的新闻稿、管理电子邮件推介、维护对记者友好的新闻编辑室、媒体监控和准备报道报告。这款经济实惠的公关工具已被来自 70 多个国家/地区的 7,000 多名用户使用。
Storiad
storiad.com
Storiad 帮助作者规划、部署和管理数字图书促销活动，以吸引合适的图书受众，从而提高图书认知度并增加图书销量。
PRWeb
prweb.com
PRWeb 将“新闻稿”从大公司使用的昂贵工具转变为各种规模的组织在互联网上发布新闻、提高在线知名度和吸引客户的廉价但高效的方式。
Contify
contify.com
Contiify 提供全面的市场和竞争情报平台以及新闻 API，使企业能够收集、策划和分享有关整个组织内竞争对手、客户、行业和关键情报主题的可行见解。
Press Kite
presskite.com
创建精美的新闻资料袋，并使用 Press Kite 轻松获得媒体报道。
Uptime
uptime.com
免费试用。使用我们屡获殊荣的网站监控工具检查正常运行时间并立即收到通知。
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard 成立于 2015 年，旨在为公关界提供数据分析和媒体情报的现代工具。该应用程序提供媒体监控、详细分析、仪表板和报告，以及丰富的媒体档案，可以轻松查找旧文章。除了这些经典功能之外，用户还可以访问全面的记者媒体列表和新闻中心，以便轻松创建和分发新闻稿。
Brand Analytics
brandanalytics.ru
品牌分析是一个社交媒体监控和分析系统。 * 从所有来源获取数据，即社交网站、视频托管、地图服务、公共渠道和即时聊天、评论网站、论坛、博客、市场、在线媒体、报纸、杂志和联邦渠道。 * 所有类型的消息和数据：消息文本、识别的图片文本、视频记录、签到、故事。 * 大量的指标和消息属性，加上可配置的数据分段系统，可以解决从声誉控制和实时营销到深入研究的最广泛的问题。 * 自动识别提及情绪，准确率达 85-90%。机器学习算法对消息进行分类，识别媒体空间趋势、攻击性、识别图像中的文本等。 * 通过移动应用程序、Telegram 或电子邮件配置警报消息。 * 用于快速分析的高水平自动化：自动标记、趋势检...
Signal AI
signal-ai.com
在无尽的数据海洋中，Signal AI 能够提供清晰的信息，帮助您做出自信、明智的决策。 Signal AI 平台每天都会以 75 种语言将超过 500 万篇文章纳入 226 个市场，以生成决策见解。 • 增强您的公关策略 - 提升您的沟通水平、保持媒体领先地位并有效管理风险。 • 精确审计——为您的审计策略配备全面、可靠的数据，确保您不错过任何一个环节。 • 投资、提升- 消除噪音并获得准确、及时的信息，优化您的每一步行动。 • 精确的可持续发展领导力- 将您的品牌声誉与不断发展的可持续发展环境相匹配，确保您的ESG 活动与现实世界的结果保持一致。 • 将人工智能支持的情报集成到您的风险工作...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure 提供强大而全面的电视和广播监控、互联网监控、LexisNexis/Print 监控、媒体情报和公关分析。我们还提供媒体联系人数据库解决方案。 News Exposure 通过维护可追溯到 2010 年的永久高清档案，在行业中创造了独特的利基市场。这包括全国和有线网络以及联合和本地市场覆盖。 News Exposure 维护着最高质量和最完整的音频和视频存档库，以便我们可以为您提供几分钟前或几年前播放的剪辑。 News Exposure 是西班牙语广播监测领域的领导者，提供最广泛的本地和全国覆盖范围。 News Exposure 提供报道（包括尼尔森观众人数和尼尔森广...
IGLeads.io
igleads.io
通过触手可及的 Google 公共数据库发现新的商机并接触到地球上的每一位买家。使用主题标签和关键字定位潜在客户，并达成更多交易
NinjaOutreach
ninjaoutreach.com
我们的数据库中包含来自 Instagram、TikTok、YouTube 和 Blogger 网站的超过 1.3 亿条个人资料。 NinjaOutreach 是一款顶级博主和影响者营销推广软件，适用于有兴趣扩大在线影响力的在线品牌、数字营销人员和小型企业。 Ninja 为影响者营销生命周期提供了一整套工具。它是一个完整的 CRM，可以进行勘探、关系管理以及分析和报告。通过简单的关键词搜索，您就可以找到您所在领域的在线影响者，查看有关他们的有价值的数据，通过电子邮件和社交媒体与他们联系，并与他们合作，向他们的受众推广您的品牌。以及跟踪社交网络中的在线参与度和电子商务网站上产生的收入的能力。以前，...
Anewstip
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Anewstip 是一个一站式公关平台，可帮助企业家、公关专业人士和营销人员搜索相关媒体联系人（记者、编辑、博主、影响者等）、建立媒体列表、发送个性化推介或批量新闻稿以及在线监控和监控推特提到。 1) 100 万记者、编辑、博主和媒体的电子邮件和电话号码。 2）根据推文搜索相关媒体联系人。 3）根据文章搜索相关媒体联系人。 4）建立媒体列表。 5) 发送个性化推介和批量新闻稿，并跟踪打开次数、点击次数。在此注册免费试用：https://anewstip.com/