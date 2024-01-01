提案软件 - 最热门应用

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提案软件旨在简化和自动化销售运营中的提案和提案请求 (RFP) 流程。销售专业人员利用提案软件的功能，包括快速生成各种文件格式的文档、跨多个渠道的无缝文档共享以及细致跟踪 RFP 和提案文档对销售成功的影响。销售团队认识到提案是业务关系中关键的初始步骤，因此使用提案软件来确保包含符合客户概况和需求的有价值的定制内容。这些工具通常用于销售或合作伙伴关系，从而实现与 CRM 软件、CPQ 软件、电子签名软件和会计软件的常见集成。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Better Proposals
betterproposals.io
通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
SalesRabbit
salesrabbit.com
领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
Proposify
proposify.com
提案软件使销售领导者能够控制和了解销售流程中最重要的阶段。免费试用 Proposify 14 天。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
DealHub.io
dealhub.io
由领先的 CPQ 和 CLM 推动收入增长。一个统一的平台，用于生成报价和合同、吸引买家并获得实时买家洞察。
Momenteo
momenteo.com
用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位于旧金山的价值支持平台，帮助销售团队构建业务案例，从而提高销售效率和达成更大的交易。在采购和财务团队审查更多交易的时代，提供投资回报率和强大的业务案例比以往任何时候都更加重要。销售领导团队使用 Minoa 使他们的团队能够构建与现代采购委员会一致的一致且公式化的业务案例。
Scaido.io
scaido.io
一项用于自动化业务销售流程的服务，可与 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系统结合使用，加速并简化报价、估算和商业提案的准备工作
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款专门针对软件开发公司和专家的提案自动化工具。借助实时估算与现实报告，使您的项目估算更加准确，赢得更多交易，并且再也不会错过预算。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一个用于创建、编辑和发送报价和销售建议的一体化网络平台。它是一个灵活的平台，允许通过 Zapier 和 Webhooks 与其他业务应用程序进行多次集成，从而为各种类型和规模的公司提供支持。 WBudget 用户平均在 5 分钟内创建并发送提案，并且可以远程跟踪批准和关闭。
uman.ai
uman.ai
通过利用 uman 的人工智能助手，公司可以简化关键业务功能，例如提案创建、客户支持和员工入职。它打破了数据壁垒，提高了公司内部信息的可访问性和可重用性。其结果是减少了销售、售前和顾问的压力，并提高了整体生产力。
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是在线提案管理工具，允许销售团队通过交互式报价和电子签名来制定令人惊叹的提案，以给潜在客户留下深刻印象。利用提案洞察来完成更多交易。
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自动管理投标和提案的简历和案例研究。通过 CV Partner，您可以定制公司的简历以及过去的招标、投标或 RFP 项目/案例。此外，该工具还可以轻松定制简历和案例研究并将其导出为 Word、PowerPoint 和 PDF，包括“只需按一下按钮”的客户和投标特定模板。使用 CV Partner 的客户表示，他们在更新、查找、定制和格式化简历和案例研究方面花费的时间减少了 50%，并被专业服务行业的领先品牌使用，例如 PWC、Sweco、DLA Piper、Atkins、Capgemini、WSP 、BDO、Multiconsult，仅举几例。
Nusii
nusii.com
停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
Upwex
upwex.io
使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的 AI 工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
Loopio
loopio.com
改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO 将您的 PDF、演示文稿、视频和其他内容转换为具有即时品牌推广、分析等功能的交互式 Web 体验
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
Clientary
clientary.com
Clientary 是一款全套应用程序，供您的团队管理项目、工时、提案、销售线索、发票、付款、员工和客户。停止与一次性文档文件、模板和断开连接的应用程序较量。 Clientary 可帮助您简化客户生命周期，从提案和估算到时间跟踪、发票和付款，以便您和您的团队将所需的一切集中在一个地方。 Clientary 还包括一个品牌客户门户，帮助您在客户和潜在客户面前显得专业。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免费估算工具将帮助您在很短的时间内创建详细的项目范围，并确保您的项目保持在预算范围内。
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易于使用的提案管理软件，允许用户快速创建和共享销售提案。由于其简单性和易用性，它在竞争对手中脱颖而出。其拖放提案生成器可帮助用户在短短几分钟内创建提案 - 默认情况下每个提案看起来都令人惊叹。 Propoze 主要为自由职业者和小型企业设计。为了帮助他们赢得更多客户并发展业务，Propoze 允许用户（即使是永久免费计划）创建无限数量的提案并吸引无限数量的客户。借助 Propoze，用户可以创建和管理自己的自定义服务和单元，并且可以根据需要向应用程序添加任意数量的客户端。
Storydoc
storydoc.com
轻松创建令人惊叹的交互式套牌，以提高参与度。从静态 PDF 转变为有效的宣传资料，让您的故事栩栩如生。
Tilkee
tilkee.com
Tilkee 通过可靠且可操作的数据为您的销售和营销团队提供支持，从而为您的业务提供动力。 Tilkee 提高了销售和营销团队的效率，并为组织生成数据，以便更好地与潜在客户和客户互动。 Tilkee 平台使用创新的跟踪工具、人工智能驱动的参与分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在内的 30 多种工具集成，提高了销售管理效率并帮助提高卖家生产力。无论您使用 Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 还是许多其他 CRM 工具之一，Tilkee 先进的基于云的解决方案都可以使用增强智能分析潜在客户的兴趣，并允许您的销售团队在...
Ombud
ombud.com
Ombud 建立在销售工程和响应管理专业知识的基础上，为企业级 RevOps 团队提供服务。我们的平台结合了内容协作、项目管理和机器学习，以简化面向客户的销售和业务开发文档的创建。我们超越基本的自动化和知识管理，提供上下文感知的智能支持。这使得 RevOps 团队能够显着提高效率、削减成本并超越增长目标。 Ombud 与大中型企业合作，简化与提案管理、售前、销售和客户服务组织相关的收入运营流程。以下是 Ombud 的不同之处： ▸ 企业级平台：我们专为企业部署而构建，并且能够扩展到该复杂程度。我们成功地支持跨行业的全球组织。跨用例的多功能性：我们不仅仅是一个 RFP 工具。用例包括 RFX、信...
Zomentum
zomentum.com
通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的...
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Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案软件可让您在 50% 的时间内创建、电子签署和跟踪具有专业外观的客户提案。
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink 是一种基于云的动态提案管理工具，它将六个核心业务应用程序组合到一个软件中，以帮助小型企业提案团队实现提案流程的自动化。 Zbizlink 包罗万象。它不仅仅是一个提案管理工具，它还旨在简化政府和商业提案，并通过众多超智能、省时的功能（RFP 解析器、全局自动填充、特定于角色的仪表板、可自定义模板等）支持整个业务开发生命周期。更多的。立即评估机会。发现合作伙伴的潜力和合格的资源。以 3 倍的速度完成提案 – 这样您的团队就可以回家了。
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Proposeful 是发送提案和合同、跟踪客户何时打开提案并通过电子签名更快地完成销售的完美解决方案。
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借助 DeepStream，您最终可以避免采购团队浪费时间使用手动工具运行源代码到合同流程，并让他们重新投入到能够增加业务价值的战略工作中。作为同类最佳的电子采购平台，我们准备帮助团队从业务需求转向授予供应商和管理合同 - 规划您的 RFx 流程，并在我们基于云的平台上邀请、评估和与供应商进行谈判。采购流程所需的一切：资格预审 构建定制的供应商入职调查问卷，并每次都自信地与合适的供应商合作。 RFx 标准化您的请求，将您的沟通集中在一处并轻松评估您的供应商。电子拍卖通过邀请供应商实时在线竞争，节省数小时的谈判时间，并显着减少您的支出。合同管理 根据您授予的 RFx 创建合同，并体验高效且可审核...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一家位于华盛顿州西雅图的人工智能提案管理软件提供商，可自动创建关键的 RFP 响应和提案，从而脱颖而出并赢得交易。该公司为 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企业提案和销售团队提供支持。收入团队可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高获胜率并降低销售成本。了解更多信息，请访问 www.qorusdocs.com
Ignition
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Ignition 是一个提供专业服务的一体化平台，使企业能够更快地获得付款并更智能地运营。 Ignition 可以自动化并优化提案、客户协议、计费和收款，从而杜绝逾期付款、未计费工作和平凡的重复管理。 Ignition 还与 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等领先应用程序集成，以实现工作流程自动化并节省宝贵时间。全球超过 7,000 家专业服务企业依靠 Ignition 更快地获得所有工作的报酬、更高效地运营并获得更多利润。
DocSales
docsales.com
您完成交易。我们让他们处于自动驾驶状态。 DocSales 允许您通过您选择的 CRM 零点击、零工作量生成提案和合同。
Oneflow
oneflow.com
减少合同管理。更多契约魔法。 利用 Oneflow 真正的数字合同提高工作效率，让生活更轻松。
Jiga
jiga.io
将您的供应商与您组织的通信堆栈同步。自动执行询价、采购订单和订单状态跟踪。
Proposable
proposable.com
Proposable 使您的公司能够轻松创建、跟踪和签署所有提案。从创建和发送可跟踪的基于网络的提案到使用集成电子签名完成交易，Proposable 自动化了整个提案流程。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屡获殊荣的软件提供商，帮助机构投资者、投资顾问和投资经理满足投资生命周期每个阶段对数据收集、分析、交换、报告和合规性的严格要求。 Dasseti Collect 允许分配者通过数字化、自动化和协作来简化数据收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市场有限合伙人用来从普通合伙人那里收集难以找到的 ESG 数据，或者普通合伙人从投资组合公司收集数据。 Dasseti Engage 允许资产和基金经理通过简化流程来改善投资者关系，例如：响应客户请求、提供一致的信息、快速安全地分发报告。
Pitch Power
pitchpower.ai
使用 Pitch Power 经过微调的 AI 软件为您的独立机构、机构或企业生成业务服务建议并发现潜在客户。省时间。增加音量。转换更多。赢回你的时间。
Estii
estii.com
面向解决方案提供商的估算软件。 Estii 帮助服务企业进行估算、定价并赢得更多利润丰厚的业务。销售、解决方案和交付团队可以实时协作进行估算，迭代范围和时间表，并立即导出高质量的商业提案。
Bidhive
bidhive.com
在一处规划、管理和跟踪公司的投标管理活动。 Bidhive 专为帮助组织统一其销售、预合同和投标团队而开发，使时间敏感的投标流程更快、更高效。我们更进一步，为高管人员提供用于分析和报告的关键盈亏洞察的单一来源。使用 Bidhive 等平台的好处包括提高投标投资回报的效率，以及为投标策略提供更好的见解。 Bidhive 提供对正式投标流程的端到端全面监督，包括： - 指导策略、信息收集和提案制定的最佳实践工具和模板 - 时间表、里程碑安排和状态更新，以同时简化多个投标的管理，以及 -报告见解，提供获胜率、合同授予价值和业务线绩效的可见性。
Tango
tangoagreements.com
创意机构的客户参与软件。简化提案审批、自动化开具发票和付款，并简化附加服务的购买。
RFP360
rfp360.com
RFP360 使寻源和采购团队能够集中其 RFx 发布流程 - 收集见解、评估提案并在单一数字工作空间中与同事和供应商合作。除了做出更明智的购买选择之外，客户在发出 RFP、RFI、供应商评估等时还可以提高效率、降低风险并提高参与度。我们的请求管理软件将数字化转型和自动化引入采购流程中。借助模板库、工作流程、评分和消息传递等全循环功能，买家和卖家可以在整个采购生命周期中轻松地在一个地方进行协作和沟通。 RFP360 在每一步都确保战略决策是明智、客观和公平的。
ProPricer
propricer.com
ProPricer 是一款提案定价软件，旨在生成解决方案，以最大限度地提高提案定价的开发、提交、评估、谈判和审核的效率和准确性。从历史提案数据的存储到轻松生成各种报告，ProPricer 使政府承包商能够快速轻松地构建自定义提案、执行假设分析并集成所有提案数据 - 所有这些都通过一个软件平台进行。 ProPricer 于 1984 年推出，深受世界各地组织的信赖，其中包括美国十大国防承包商。该公司的蓬勃发展在于将客户的需求转化为产品功能和增强功能，使 ProPricer 所有当前和未来的用户受益。请访问我们的 https://www.propricer.com 了解更多信息。 ProPrice...
iQuoteXpress
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iQuote Xpress 是一款基于 Web 的 SaaS 应用程序，使企业能够使用最新的互联网技术自动化其销售估算流程。销售人员能够轻松、快速地生成更详细、准确并包含产品营销信息的销售建议。由于始终如一地向客户提供专业沟通，iQuote Xpress 用户可享受增强的形象。
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