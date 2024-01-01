提案软件 - 最热门应用 - 巴哈马

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提案软件旨在简化和自动化销售运营中的提案和提案请求 (RFP) 流程。销售专业人员利用提案软件的功能，包括快速生成各种文件格式的文档、跨多个渠道的无缝文档共享以及细致跟踪 RFP 和提案文档对销售成功的影响。销售团队认识到提案是业务关系中关键的初始步骤，因此使用提案软件来确保包含符合客户概况和需求的有价值的定制内容。这些工具通常用于销售或合作伙伴关系，从而实现与 CRM 软件、CPQ 软件、电子签名软件和会计软件的常见集成。
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Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 可帮助像您这样的业务专业人士安全地共享和控制推动业务发展的内容。 Dropbox DocSend 强大的基于链接的系统使您可以轻松地为每个利益相关者设置安全首选项、每次有人查看您的文件时收到通知、逐页分析内容性能以及创建现代虚拟交易室。加入超过 34,000 家依靠 Dropbox DocSend 共享和管理敏感信息的公司。
Better Proposals
betterproposals.io
更好的提案通过现代的品牌数字文档简化您的整个销售流程。借助其集成、跟踪、分析和具有法律约束力的数字签名，您可以忘记使用多个平台。借助 200 多个预先编写和预先设计的提案、合同、签字、小册子、工作说明书和报价模板，它使您能够在几分钟内创建、发送和签署文档。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，以使您的项目按计划...
SalesRabbit
salesrabbit.com
SalesRabbit 的软件可帮助现场销售团队更快、更智能地运作。他们的解决方案利用数字工具解决了销售组织的所有主要痛点。潜在客户和区域管理、代表绩效跟踪、数字合同、潜在客户生成等功能。他们还提供多种附加服务，例如培训图书馆、地理围栏营销平台和房主信息，以帮助您更智能地销售。最重要的是，他们亲自与您和您的公司合作，以确保您获得想要的结果。请访问 salesrabbit.com 了解更多信息。
Qwilr
qwilr.com
提高交易速度，从内容中获取买家见解，并为销售代表提供更多时间进行销售。如何？将销售材料变成漂亮的自动化网页。通过完美的提案、推介、销售报价、客户引导页面等打造难忘的销售体验。您发送的每个 Qwilr 页面都是一个漂亮的交互式网页，具有交互式媒体、智能跟踪和自动化功能。告别静态 PDF，迎接 Qwilr 令人印象深刻的销售能力。使用 Qwilr，您可以： 创建给买家留下深刻印象的自定义交互式销售材料： 发送 URL，而不是无休止的附件。分享产品演示、定价、额外服务，并观察买家与个性化体验的互动。保持每个页面的品牌一致：使用我们的品牌编辑器标准化您的所有销售材料，将您的字体和颜色应用到每个页面
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
OnePage CRM
onepagecrm.com
OnePageCRM 是排名第一的以行动为中心的销售 CRM，可帮助中小型企业控制其销售。专注于下一步需要做什么，跟进每一个线索，让团队保持一致，并完成更多交易，一次一项销售行动。节省时间并自动化您的管理和数据输入。从网络上的任何地方单击即可生成潜在客户。通过 iOS 和 Android 移动应用程序随时随地获得 CRM 的优势。在 37 秒内创建交易并发送销售报价。有什么问题吗？我们通过电子邮件、电话和聊天提供支持。
Momenteo
momenteo.com
Momenteo 是专为您设计的用户友好型解决方案。只需在我们精美的日历中跟踪您完成的工作、费用和旅行，并让我们的免费软件生成您的会计。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 现金平台报价可帮助 IT 服务提供商节省时间并增加收入。立即升级您的报价到现金流程。在几分钟内发送获胜的销售报价。 Quoter 是为销售团队提供的在线报价软件。我们易于使用的平台、自动化工作流程和无限制的用户定价计划将使您的团队能够创建比以往更多的报价。
Minoa
minoa.io
Minoa 是一家位于旧金山的价值支持平台，帮助销售团队构建业务案例，从而提高销售效率和达成更大的交易。在采购和财务团队审查更多交易的时代，提供投资回报率和强大的业务案例比以往任何时候都更加重要。销售领导团队使用 Minoa 使他们的团队能够构建与现代采购委员会一致的一致且公式化的业务案例。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是专为虚拟销售而构建的视频工具。它可以轻松录制和发送视频，从而在销售周期的各个阶段（从勘探到提案）添加个人风格。在强大的视频分析和集成的支持下，Vidyard 受到全球数千个虚拟销售和营销团队的信赖，可帮助他们通过视频产生更多潜在客户并达成更多交易。
Scaido.io
scaido.io
一项用于自动化业务销售流程的服务，可与 Pipedrive 或 HubSpot 等 CRM 系统结合使用，加速并简化报价、估算和商业提案的准备工作
Proposify
proposify.com
Proposify 是一款在线提案软件，可让您控制和了解销售流程中最重要的阶段。关闭。从交易设计到签署，获得主导交易的信心和灵活性。创建令人印象深刻的销售文档，保持一致且无错误。获得有关扩展流程、及时参与和准确预测的见解。为您的客户和潜在客户提供无缝签核体验。功能包括灵活且用户友好的设计编辑器、电子签名、CRM 集成、数据驱动的见解、交互式定价、内容管理、审批等等。如果您准备好为您的销售团队提供竞争优势，请访问我们的网站或通过 https://www.proposify.com 预订演示。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ（交互式报价）在清晰、定制、私密的页面中向潜在客户传达您的定价和套餐，为潜在客户提供他们喜欢的销售心理学支持的购买体验。无论您是想解释定价、创建现代化的销售提案，还是需要 CPQ 替代方案，IQ 都能满足您的需求。
ClientPoint
clientpoint.net
我们的企业平台可帮助您轻松管理每位潜在客户、现有客户和合作伙伴的业务关系工作区，您可以在一个地方安排、会面和共享材料。培养更有效的领导，更快地提出和完成交易，以及更好地加入和服务客户。从营销（潜在客户参与和内容管理），到销售（提案管理和电子签名），到客户关怀（客户入职和关系管理），再到扩展（升级和更新），ClientPoint 帮助您建立更强大、更有价值的业务关系。集成：Salesforce、Netsuite、Microsoft Dynamics、DocuSign、RightSignature、Sertify
DealHub.io
dealhub.io
DealHub 提供完整的报价到收入解决方案，旨在推动销售流程更快地向前发展。作为唯一平衡可定制性与业务敏捷性的低代码商务引擎，DealHub 使中端市场和企业领导者能够简化其团队和流程、更快地执行交易并更有效地创建可预测的渠道。借助由直观的销售手册提供支持的 CPQ、CLM、计费和订阅管理解决方案，团队可以在一个统一位置发布提案、达成交易、管理合同以及自动化订阅和计费。 DealHub 还集中买家/卖家沟通，并提供在数字 DealRoom 中完成交易所需的一切。 DealHub 与 Salesforce、HubSpot、Microsoft Dynamics 365、SugarCRM、Fres...
uman.ai
uman.ai
通过利用 uman 的人工智能助手，公司可以简化提案创建、客户支持和员工入职等关键业务功能。它打破了数据壁垒，提高了公司内部信息的可访问性和可重用性。其结果是减少了销售、售前和顾问的压力，并提高了整体生产力。
CV Partner
cvpartner.com
CV Partner 是一款 SaaS 工具，可自动管理投标和提案的简历和案例研究。通过 CV Partner，您可以定制公司的简历以及过去的招标、投标或 RFP 项目/案例。此外，该工具还可以轻松定制简历和案例研究并将其导出为 Word、PowerPoint 和 PDF，包括“只需按一下按钮”的客户和投标特定模板。使用 CV Partner 的客户表示，他们更新、查找、定制和格式化简历和案例研究的时间减少了 50%，并被专业服务行业的领先品牌使用，例如普华永道 (PWC)、Sweco、欧华律师事务所 (DLA Piper)、阿特金斯 (Atkins)、凯捷 (Capgemini)、WSP 、...
Apropo
apropo.io
Apropo 是一款专门针对软件开发公司和专家的提案自动化工具。借助实时估算与现实报告，使您的项目估算更加准确，赢得更多交易，并且再也不会错过预算。
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一个用于创建、编辑和发送报价和销售建议的一体化网络平台。它是一个灵活的平台，允许通过 Zapier 和 Webhooks 与其他业务应用程序进行多次集成，从而为各种类型和规模的公司提供支持。 WBudget 用户平均在 5 分钟内创建并发送提案，并且可以远程跟踪批准和关闭。
Fresh Proposals
freshproposals.com
Fresh Proposals 是在线提案管理工具，允许销售团队通过交互式报价和电子签名来制作令人惊叹的提案，以给潜在客户留下深刻印象。利用提案洞察来完成更多交易。
Nusii
nusii.com
适用于创意机构和在线企业的提案软件。停止与 Word、Google Docs 和难以驾驭的 PDF 作斗争。 Nusii 是完成下一笔交易的最快方式。凭借专业的提案模板、通知系统、提案跟踪和在线签名，我们知道我们可以帮助您的业务发展。
Upwex
upwex.io
使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的人工智能工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
Pricefx
pricefx.com
对于面临定价挑战、需要可靠地加速盈利增长，并希望定价执行的精确性、可见性和效率的企业来说，Pricefx 是云定价优化、管理和 CPQ 平台，它提供了透明且响应迅速的定价解决方案，与 Excel、本土工具或传统 Gen1 解决方案不同，我们的产品是供您动态规划、定价和利润的定价平台。我们的套件包括 3 个软件包解决方案，旨在无缝协作以提供完整的企业定价功能： 计划软件包：行业领先的分析，具有针对 SAP、Salesforce、SugarCRM 和许多其他关键数据系统的预构建集成。分析并生成特定于细分市场的优化定价，并将其推送到您的价目表、CPQ、ERP 和数字商务系统。在分析和识别定价机会的同...
RELAYTO
relayto.com
你如何让自己的满足感提高 100 倍？ RELAYTO 是排名第一的交互式体验平台，可将静态内容（PDF、MP4、图像）转换为引人入胜的交互式体验，使观看者能够选择自己的路径并进行自我教育。查看我们自己的 RELAYTO 支持的购买体验，该体验最初是传统的演示。 >> https://rla.to/pitch << 只需将您的 PDF 和演示文稿（并添加任何支持内容、文本、网络/社交内容、图像、视频和音频）到我们直观的构建器中即可分配交互式元素并发布供您的团队在桌面和移动屏幕上即时查看。借助 RELAYTO，您可以创建无限数量的公共和私人互动体验，并配备安全性、权限和用户管理来控制谁有权访问您...
Loopio
loopio.com
Loopio 帮助企业强化和扩展 RFP、RFI、安全调查问卷等的响应流程，帮助自动化和简化这一手动且耗时的流程。这一切都始于我们的内容管理方法，该方法使您的团队能够按需访问他们回复 RFP 或其他调查问卷所需的信息，并帮助保持信息最新、有组织和构建，以适应您的业务规模。我们的智能工具消除了拖慢您速度的繁琐任务。只需单击鼠标，我们的自动化工具 Magic 就会开始为您完成调查问卷，首次回答常见问题。 Loopio 的专有机器学习技术 Response Intelligence™ 可在响应过程中提供见解并提出建议，帮助响应人员更智能地工作并创建获胜提案，使其成为市场上最容易使用的 RFP 响应解...
Ansarada
ansarada.com
订单多一点，风险就少很多。 Ansarada Board 软件是一个安全的在线董事会门户，用于组织和运行董事会会议。只需设置议程、创建董事会包、投票、记录会议记录、分配操作和存储文件。保持合规性、降低风险并提高效率，以便您可以自信地做出决策。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免费估算工具将帮助您在很短的时间内创建详细的项目范围，并确保您的项目保持在预算范围内。
Storydoc
storydoc.com
Storydoc 是商业专业人士静态 PDF 和演示文稿的领先替代品。从宣传文稿和一页纸到长篇报告和提案，Storydoc 可以轻松使用 AI 创建美观且引人入胜的文稿。通过与您的销售和营销工具的强大集成，您可以跟踪并自动针对每个潜在客户个性化您的套牌。以及添加后续行动步骤，以立即提高潜在客户的参与度和转化率。
Clientary
clientary.com
Clientary 是一款全套应用程序，供您的团队管理项目、工时、提案、销售线索、发票、付款、员工和客户。停止与一次性文档文件、模板和断开连接的应用程序较量。 Clientary 可帮助您简化客户生命周期，从提案和估算到时间跟踪、发票和付款，以便您和您的团队将所需的一切集中在一个地方。 Clientary 还包括一个品牌客户门户，帮助您在客户和潜在客户面前显得专业。
GetAccept
getaccept.com
GetAccept 是一款数字销售室软件，使收入团队能够简化文档工作流程、更快地完成交易并推动卓越的客户体验（从机会到签署交易）。我们的数字销售室是一个集中中心，卖家和买家在整个销售过程中会面、协作和谈判。它有两个强大的部分：交易室（从第一次会议到提案）和合同室（从提案到签署交易）。交易室：通过在一个共享空间中简化买家和卖家之间的协作来提高您的获胜率。上传销售资料、创建共同行动计划并与买家实时聊天。 Contract Room：让销售代表成为顶尖人才，并在几分钟内提出令人惊叹的提案。使用我们的应用内编辑器从头开始，或使用智能模板来创建交互式品牌合同。凭借旨在提高获胜率的一整套功能，GetAcc...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink 是一种基于云的动态提案管理工具，它将六个核心业务应用程序组合到一个软件中，以帮助小型企业提案团队实现提案流程的自动化。 Zbizlink 包罗万象。它不仅仅是一个提案管理工具，它还旨在简化政府和商业提案，并通过众多超智能、省时的功能（RFP 解析器、全局自动填充、特定于角色的仪表板、可自定义模板等）支持整个业务开发生命周期。更多的。立即评估机会。发现合作伙伴的潜力和合格的资源。以 3 倍的速度完成提案 – 这样您的团队就可以回家了。
Propoze
propoze.app
Propoze是一款易于使用的提案管理软件，允许用户快速创建和共享销售提案。由于其简单性和易用性，它在竞争对手中脱颖而出。其拖放提案构建器可帮助用户在短短几分钟内创建提案 - 默认情况下每个提案看起来都令人惊叹。 Propoze 主要为自由职业者和小型企业设计。为了帮助他们赢得更多客户并发展业务，Propoze 允许用户（即使是永久免费计划）创建无限数量的提案并吸引无限数量的客户。借助 Propoze，用户可以创建和管理自己的自定义服务和单元，并且可以根据需要向应用程序添加任意数量的客户端。
Tilkee
tilkee.com
Tilkee 通过可靠且可操作的数据为您的销售和营销团队提供支持，从而为您的业务提供动力。 Tilkee 提高了销售和营销团队的效率，并为组织生成数据，以便更好地与潜在客户和客户互动。 Tilkee 平台使用创新的跟踪工具、人工智能驱动的参与分析以及包括 Salesforce 和 Microsoft Dynamics 在内的 30 多种工具集成，提高了销售管理效率并帮助提高卖家生产力。无论您使用 Salesforce、Oracle、Microsoft Dynamics 还是许多其他 CRM 工具之一，Tilkee 先进的基于云的解决方案都可以使用增强智能分析潜在客户的兴趣，并允许您的销售团队在...
Ombud
ombud.com
Ombud 建立在销售工程和响应管理专业知识的基础上，为企业级 RevOps 团队提供服务。我们的平台结合了内容协作、项目管理和机器学习，以简化面向客户的销售和业务开发文档的创建。我们超越基本的自动化和知识管理，提供上下文感知的智能支持。这使得 RevOps 团队能够显着提高效率、削减成本并超越增长目标。 Ombud 与大中型企业合作，简化与提案管理、售前、销售和客户服务组织相关的收入运营流程。以下是 Ombud 的不同之处： ▸ 企业级平台：我们专为企业部署而构建，并且能够扩展到该复杂程度。我们成功地支持跨行业的全球组织。跨用例的多功能性：我们不仅仅是一个 RFP 工具。用例包括 RFX、信...
Zomentum
zomentum.com
通过专为技术合作伙伴构建的销售加速应用程序加速交易并增加收入。一体化 Zomentum Grow 旨在模仿您的销售方式。借助 Grow，您可以自动执行繁琐的销售任务，以保持机会。我们的应用程序整合了销售活动，保持销售团队的一致性，并帮助他们建立牢固的客户关系。 Zomentum Growth 使您能够： • 评估并确定正确的行动方案，并根据当前客户的业务需求提供选项。使用评估来执行常规风险分析并在差距成为客户的问题之前找出差距。 • 发现新时代SaaS 供应商。找到合适的 SaaS 供应商，从一开始就推销合适的产品包。为您的客户提供他们渴望的生产力、网络安全和业务连续性工具。 • 使用可定制的...
Jiga
jiga.io
采购制造零件是一个非常手动且耗时的过程。由于通过电子邮件和电子表格与供应商不断来回沟通，供应链变得效率低下、缓慢且容易出错。 Jiga 使采购零件变得快速、轻松。使用 Jiga，您可以： - 找到合适的经过审查的供应商 - 直接与他们沟通 - 消除报价和订购方面的摩擦 - 跟踪报价、零件、修订和订单 支持的制造服务包括 CNC 加工、3D 打印、钣金、注塑、定制 PCB 和更多的。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案软件可让您在 50% 的时间内创建、电子签署和跟踪具有专业外观的客户提案。
Proposeful
proposeful.com
Proposeful 是发送提案和合同、跟踪客户何时打开提案并通过电子签名更快地完成销售的完美解决方案。
DeepStream
deep.stream
借助 DeepStream，您最终可以避免采购团队浪费时间使用手动工具运行源代码到合同流程，并让他们重新投入到能够增加业务价值的战略工作中。作为同类最佳的电子采购平台，我们准备帮助团队从业务需求转向授予供应商和管理合同 - 规划您的 RFx 流程，并在我们基于云的平台上邀请、评估和与供应商进行谈判。采购流程所需的一切：资格预审 构建定制的供应商入职调查问卷，并每次都自信地与合适的供应商合作。 RFx 标准化您的请求，将您的沟通集中在一处并轻松评估您的供应商。电子拍卖通过邀请供应商实时在线竞争，节省数小时的谈判时间，并显着减少您的支出。合同管理 根据您授予的 RFx 创建合同，并体验高效且可审核...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs 是一家位于华盛顿州西雅图的人工智能提案管理软件提供商，可自动创建关键的 RFP 响应和提案，从而脱颖而出并赢得交易。该公司为 WSP、MinterEllison、Insight、CDW、Kramer Levin、Panasonic、Canon、Ricoh 等公司的企业提案和销售团队提供支持。收入团队可以更快地提出更多提案，加快交易速度，提高获胜率并降低销售成本。了解更多信息，请访问 www.qorusdocs.com
RevOps
revops.io
RevOps 是现代 Deal Desk 平台，其使命很简单：使企业能够构建可扩展的 Deal Desk 操作，帮助其销售组织更快地完成更多交易、统一品牌、减少合同错误并提供集中的协议存储库。 ***协作、定价、报价*** 协作创建交易，无需来回电子邮件和 Slack 消息。 - 上下文交易 - 变更审计跟踪 - 精细批准 ***
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一体化 B2B 企业销售结账和融资平台，通过简化结账流程并消除付款期限推迟，简化销售代表完成交易和买家付款的方式。
Revv
revv.so
Revv 突破了文档自动化和工作流程的界限。 Revv 使您可以灵活地从其丰富的模板库创建文档或上传和发送外部 WORD/PDF 文档以进行电子签名。此外，它还提供各种签名类型，以满足各种可能的电子签名场景。无论您是想生成用于电子签名的批量文档还是在可填写的网络表单上获取签名，Revv 都能让一切成为可能。它提供即时通知、文档分析和审计跟踪，让您随时了解最新情况。 Revv 通过电子邮件和短信身份验证双重保护您的电子签名流程。 Revv 通过最先进的证据管理提供强大的电子签名证明。它还为点击生效签名提供视频身份验证。将业务应用程序与 Revv 集成，以简化复杂的任务并无缝运行文档工作流程。 R...
WorkRails
workrails.com
WorkRails 的 Services CPQ 帮助企业技术公司快速轻松地构建专业服务报价。我们非常适合销售复杂服务但难以满足准确性和及时性的团队。 WorkRails Services CPQ 平台标准化了服务的销售方式，从而实现可重复性、规模化和收入加速。 WorkRails 打破了销售、专业服务及其客户之间的孤岛，连接到其他记录系统，消除了重复输入和错误，并使销售变得容易。 WorkRails 与您现有的技术堆栈集成，包括与 Salesforce.com、Conga 和 Microsoft Dynamics 的开箱即用集成。 WorkRails 的服务 CPQ 已配置超过 40,000...
Ignition
ignitionapp.com
Ignition 是一个提供专业服务的一体化平台，使企业能够更快地获得付款并更智能地运营。 Ignition 可以自动化并优化提案、客户协议、计费和收款，从而杜绝逾期付款、未计费工作和平凡的重复管理。 Ignition 还与 Gusto、QuickBooks Online、Xero、ProConnect、Karbon、Xero Practice Manager 和 Zapier 等领先应用程序集成，以实现工作流程自动化并节省宝贵时间。全球超过 7,000 家专业服务企业依靠 Ignition 更快地获得所有工作的报酬、更高效地运营并获得更多利润。
DocSales
docsales.com
自动关闭销售：DocSales 是一个屡获殊荣的 B2B SaaS 平台，允许您通过您选择的 CRM 零点击（零努力）生成提案和合同。我们内置的电子签名平台可在客户对文档进行电子签名时处理付款，从而帮助销售代表更快地完成交易。通过“零点击”创建报价、提案和合同。只需将机会卡从 CRM 拖到销售文档即可。
Oneflow
oneflow.com
Oneflow 是一个平台，可以在一个地方自动执行从开始到结束的整个合同流程。将笨重的静态合约变成有用的、真正的数字合约，感觉就像魔法一样。流程更快、决策更好、交易更快。对于各种类型和规模的团队来说，这是一种更简单、更顺畅、更智能的方式来处理合同。在 oneflow.com 免费试用 Oneflow
Proposable
proposable.com
Proposable 使您的公司能够轻松创建、跟踪和签署所有提案。从创建和发送可跟踪的基于网络的提案到使用集成电子签名完成交易，Proposable 自动化了整个提案流程。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（原 Diligend）是一家屡获殊荣的软件提供商，帮助机构投资者、投资顾问和投资经理满足投资生命周期每个阶段对数据收集、分析、交换、报告和合规性的严格要求。 Dasseti Collect 允许分配者通过数字化、自动化和协作来简化数据收集和分析流程。 Dasseti ESG Collect 被私募市场有限合伙人用来从普通合伙人那里收集难以找到的 ESG 数据，或者普通合伙人从投资组合公司收集数据。 Dasseti Engage 允许资产和基金经理通过简化流程来改善投资者关系，例如：响应客户请求、提供一致的信息、快速安全地分发报告。
Pitch Power
pitchpower.ai
使用 Pitch Power 经过微调的 AI 软件为您的独立机构、机构或企业生成业务服务建议并发现潜在客户。节省时间。增加音量。转换更多。赢回你的时间。
Estii
estii.com
面向解决方案提供商的估算软件。 Estii 帮助服务企业进行估算、定价并赢得更多利润丰厚的业务。销售、解决方案和交付团队可以实时协作进行估算，迭代范围和时间表，并立即导出高质量的商业提案。
Bidhive
bidhive.com
在一处规划、管理和跟踪公司的投标管理活动。 Bidhive 专为帮助组织统一其销售、预合同和投标团队而开发，使时间敏感的投标流程更快、更高效。我们更进一步，为高管提供用于分析和报告的关键盈亏洞察的单一来源。使用 Bidhive 等平台的好处包括提高投标投资回报的效率，以及为投标策略提供更好的见解。 Bidhive 提供对正式投标流程的端到端全面监督，包括： - 指导策略、信息收集和提案制定的最佳实践工具和模板 - 时间表、里程碑安排和状态更新，以同时简化多个投标的管理，以及 -报告见解，提供获胜率、合同授予价值和业务线绩效的可见性。
Tango
tangoagreements.com
创意机构的客户参与软件。简化提案审批、自动化开具发票和付款，并简化附加服务的购买。